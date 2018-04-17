Aeronáutica abre concurso com 160 vagas para cadetes

Formatura do Curso de cadetes do ar da Aeronáutica Crédito: Reprodução internet

O Comando da Aeronáutica divulgou nesta terça-feira (17) o edital de abertura das inscrições para Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar do ano de 2019.

A oferta é de 160 vagas para candidatos do sexo masculino e 20 para jovens do sexo feminino. Os candidatos precisam ter o ensino fundamental completo em janeiro de 2019 e idade de 14 a 18 anos em 2019.

A remuneração mensal prevista para os estudantes é de R$ 1.044. Além disso, durante a realização do curso, o aluno terá direito a alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária, exclusivamente para si.

Os interessados podem se inscrever das 10h do dia 18 de abril até as 15h do dia 8 de maio, pelo site www.fab.mil.br . A taxa de participação custará R$ 60.

O concurso contará com provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico e validação documental.

O Curso Preparatório de Cadetes do Ar (CPCAR) tem duração de três anos, sob o regime de internato, sendo equivalente ao ensino médio regular e abrange instruções nos campos Geral e Militar. A formação é realizada na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena (MG), com o objetivo de preparar jovens para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga (SP).