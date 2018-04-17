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Ensino fundamental

Aeronáutica abre concurso com 160 vagas para cadetes

Inscrições poderão ser feitas no período de 18 de abril a 8 de maio

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 14:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 14:53
Formatura do Curso de cadetes do ar da Aeronáutica Crédito: Reprodução internet
O Comando da Aeronáutica divulgou nesta terça-feira (17) o edital de abertura das inscrições para Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar do ano de 2019.
A oferta é de 160 vagas para candidatos do sexo masculino e 20 para jovens do sexo feminino. Os candidatos precisam ter o ensino fundamental completo em janeiro de 2019 e idade de 14 a 18 anos em 2019.
A remuneração mensal prevista para os estudantes é de R$ 1.044. Além disso, durante a realização do curso, o aluno terá direito a alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária, exclusivamente para si.
Os interessados podem se inscrever das 10h do dia 18 de abril até as 15h do dia 8 de maio, pelo site www.fab.mil.br. A taxa de participação custará R$ 60.
O concurso contará com provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico e validação documental.
O Curso Preparatório de Cadetes do Ar (CPCAR) tem duração de três anos, sob o regime de internato, sendo equivalente ao ensino médio regular e abrange instruções nos campos Geral e Militar. A formação é realizada na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena (MG), com o objetivo de preparar jovens para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga (SP).
 

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