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Carreira

Abertos mais de 60 concursos e seleções com salários de até R$ 27 mil

São mais de 11 mil vagas disponíveis em editais já publicados em órgãos públicos de vários Estados do país; veja os prazos

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 12:12

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 abr 2022 às 12:12
Mais de 11 mil vagas estão disponíveis em 63 concursos públicos e processos seletivos abertos de todo o país. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários em vários Estados do país.
Os salários podem chegar a R$ 27.528,09, remuneração prevista na Defensoria Pública do Ceará. A oferta é para vaga de defensor público e os interessados têm até 5 de abril para garantir a participação. Já na Procuradoria-Geral do Distrito Federal há 65 vagas para procurador, com remuneração de até R$ 22.589,59. O prazo para se inscrever vai até 3 de maio.
Estudo para concurso público
Estudo para concurso público Crédito: Pixabay
A Prefeitura Municipal de Ipê, no Rio Grande do Sul, abriu concurso público para engenheiro, fonoaudiólogo, médico, professor, dentre outros cargos. Ao todo, são 19 vagas e cadastro de reserva com remuneração de até R$ 15.426,33. Interessados podem se inscrever até  o dia 5 de abril.

NO ESPÍRITO SANTO

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas até 7 de abril para o processo que visa a seleção de oito bolsistas para atuarem nas ações da Incubadora de Empreendimentos. A instituição também está com vagas abertas para professores e servidores.
Já no Norte do Estado, a Prefeitura de Linhares está com 328 vagas abertas para professores, pedagogos e monitores de educação infantil. A remuneração para professor e pedagogo, com carga horária de 25 horas, é de R$ 1.803,84. Já para monitor de educação infantil, com jornada de 40 horas, é de R$ 1.100. As inscrições acontecem até o dia 12 de abril.
CONFIRA OS EDITAIS, SALÁRIOS E A DATA LIMITE PARA SE INSCREVER

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