7 prefeituras do ES têm 217 vagas abertas com salários de até R$ 10 mil

Prefeitura de Jaguaré está com processo seletivo aberto para 40 vagas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Pelo menos sete prefeituras do Espírito Santo estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais temporários e estagiários. São 217 vagas em municípios de diferentes regiões do Estado, com salários que podem chegar a R$ 10,5 mil mensais.

Confira abaixo as chances e prazos de cada processo seletivo e como se inscrever.

ÁGUA DOCE DO NORTE

A Prefeitura de Água Doce do Norte está com inscrições abertas até esta sexta-feira (19) para processo seletivo que visa a contratar três médicos de família ou generalistas. Os salários são de até R$ 10.528,17. As vagas são temporárias.

ALTO RIO NOVO

Em Alto Rio Novo, a prefeitura está com seleção aberta para preencher quatro vagas de estagiários, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para alunos dos cursos de Contabilidade, Administração, Direito e Engenharia Civil.

O valor da bolsa é de R$ 550. Os interessados podem se inscrever de forma presencial entre os dias 22 e 26 de março no protocolo da Prefeitura Municipal das 7h às 13h. Veja o edital

IBITIRAMA

Cidade de Ibitirama, na região do Caparaó Capixaba, têm vagas abertas Crédito: Divulgação/ MPC

A Prefeitura de Ibitirama divulgou edital para seleção simplificada de 162 profissionais temporários e formação de cadastro de reserva em diversas áreas. São funções para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 9.050,45 mensais. As cargas horárias semanais variam entre 20 e 40 horas.

As vagas são para os cargos como advogado, assistente social, contador, médico, agente de saúde, agente fiscal, eletricista, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, farmacêutico, fisioterapeuta, motorista, guarda municipal, entre outros.

JAGUARÉ

A Prefeitura de Jaguaré abriu processo seletivo simplificado para contratar profissionais em caráter temporário. São 40 vagas para 31 cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.100 e R$ 1.214,60, além de ticket alimentação de R$ 220.

As vagas são para cargos como operador de máquinas, artífice, auxiliar administrativo, fiscal ambiental, fiscal de obras, arquiteto, assistente social, médico veterinário, fonoaudiólogo, professor oficineiro, profissional de educação física e psicólogo.

SÃO GABRIEL DA PALHA

Em São Gabriel da Palha, a prefeitura está com processo seletivo aberto para contratação de professores. São cinco vagas, além de formação de cadastro de reserva, para docentes nas disciplinas de arte, educação física, inglês, língua portuguesa e matemática. A carga horária é de 25h semanais.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 22 e 31 de março de forma presencial na Secretaria Municipal de Educação. Confira o edital completo

SOORETAMA

Prefeitura Municipal de Sooretama Crédito: Edilson Lopes / Prefeitura de Sooretama

Em Sooretama, a prefeitura está com inscrições abertas para contratação temporária de farmacêuticos (20h semanais), médico de Estratégia de Saúde da Família (40h) e técnico em Enfermagem (40h). A seleção visa à formação de cadastro de reserva.

Acesse o edital. As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de março pela internet. O candidato deve enviar a ficha de inscrição e currículo para o e-mail [email protected]

VITÓRIA

Prefeitura de Vitória está com dois processos seletivos abertos para contratações temporárias na área da saúde. O primeiro visa selecionar de médicos clínicos plantonistas. São duas vagas, além da formação de cadastro de reserva, com carga horária de 48 horas ou 100 horas mensais.

A remuneração é de R$ 1.535,18 para a carga de 48h e de R$ 3.198,30 para 100h. Em ambos os casos, há ainda gratificação de plantão, gratificação da área de saúde e insalubridade. As inscrições vão até o dia 26 de março e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da prefeitura . A seleção será feita por meio da análise da qualificação profissional. Veja o edital