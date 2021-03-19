7 prefeituras do ES têm 217 vagas abertas com salários de até R$ 10 mil

Pelo menos sete prefeituras do Espírito Santo estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais temporários e estagiários. São 217 vagas em municípios de diferentes regiões do Estado, com salários que podem chegar a R$ 10,5 mil mensais.
Há chances para todos os níveis de escolaridade. Os municípios com seleções abertas são Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, Ibitirama, Jaguaré, São Gabriel da Palha, Sooretama e Vitória.
Confira abaixo as chances e prazos de cada processo seletivo e como se inscrever.
ÁGUA DOCE DO NORTE
A Prefeitura de Água Doce do Norte está com inscrições abertas até esta sexta-feira (19) para processo seletivo que visa a contratar três médicos de família ou generalistas. Os salários são de até R$ 10.528,17. As vagas são temporárias.
As inscrições ocorrem de maneira virtual, devendo o interessado enviar a documentação exigida para o e-mail [email protected]. Confira o edital completo.
ALTO RIO NOVO
Em Alto Rio Novo, a prefeitura está com seleção aberta para preencher quatro vagas de estagiários, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para alunos dos cursos de Contabilidade, Administração, Direito e Engenharia Civil.
O valor da bolsa é de R$ 550. Os interessados podem se inscrever de forma presencial entre os dias 22 e 26 de março no protocolo da Prefeitura Municipal das 7h às 13h. Veja o edital.
IBITIRAMA
A Prefeitura de Ibitirama divulgou edital para seleção simplificada de 162 profissionais temporários e formação de cadastro de reserva em diversas áreas. São funções para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 9.050,45 mensais. As cargas horárias semanais variam entre 20 e 40 horas.
As vagas são para os cargos como advogado, assistente social, contador, médico, agente de saúde, agente fiscal, eletricista, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, farmacêutico, fisioterapeuta, motorista, guarda municipal, entre outros.
As inscrições devem ser feitas pela internet, no site www.iuds.org.br, entre os dias 19 e 28 de março. Acesse o edital completo.
JAGUARÉ
A Prefeitura de Jaguaré abriu processo seletivo simplificado para contratar profissionais em caráter temporário. São 40 vagas para 31 cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.100 e R$ 1.214,60, além de ticket alimentação de R$ 220.
As vagas são para cargos como operador de máquinas, artífice, auxiliar administrativo, fiscal ambiental, fiscal de obras, arquiteto, assistente social, médico veterinário, fonoaudiólogo, professor oficineiro, profissional de educação física e psicólogo.
As inscrições acontecem entre 9h do dia 22 de março e 17h do dia 24 do mesmo mês através do site da prefeitura. Clique aqui e veja o edital.
SÃO GABRIEL DA PALHA
Em São Gabriel da Palha, a prefeitura está com processo seletivo aberto para contratação de professores. São cinco vagas, além de formação de cadastro de reserva, para docentes nas disciplinas de arte, educação física, inglês, língua portuguesa e matemática. A carga horária é de 25h semanais.
As inscrições devem ser feitas entre os dias 22 e 31 de março de forma presencial na Secretaria Municipal de Educação. Confira o edital completo.
SOORETAMA
Em Sooretama, a prefeitura está com inscrições abertas para contratação temporária de farmacêuticos (20h semanais), médico de Estratégia de Saúde da Família (40h) e técnico em Enfermagem (40h). A seleção visa à formação de cadastro de reserva.
As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de março pela internet. O candidato deve enviar a ficha de inscrição e currículo para o e-mail [email protected]. Acesse o edital.
VITÓRIA
A Prefeitura de Vitória está com dois processos seletivos abertos para contratações temporárias na área da saúde. O primeiro visa selecionar de médicos clínicos plantonistas. São duas vagas, além da formação de cadastro de reserva, com carga horária de 48 horas ou 100 horas mensais.
A remuneração é de R$ 1.535,18 para a carga de 48h e de R$ 3.198,30 para 100h. Em ambos os casos, há ainda gratificação de plantão, gratificação da área de saúde e insalubridade. As inscrições vão até o dia 26 de março e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da prefeitura. A seleção será feita por meio da análise da qualificação profissional. Veja o edital.
A outra seleção é para nutricionista da Secretaria Municipal de Educação. É ofertada uma vaga, além de cadastro de reserva, com salário de R$ 3.107,48 para uma carga horária de 40h semanais. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de março pelo site da prefeitura. Confira o edital.