3.926  vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade no ES

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.926 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (21). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 253. Há oportunidades para açougueiro, atendente de loja, analista de logística, auxiliar de costura, estoquista, manicure, maqueiro de hospital, pizzaiolo, técnico de manutenção de equipamentos de informática, entre outras chances. 253. Há oportunidades para açougueiro, atendente de loja, analista de logística, auxiliar de costura, estoquista, manicure, maqueiro de hospital, pizzaiolo, técnico de manutenção de equipamentos de informática, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 640, das quais 91 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para jardineiro, motorista, padeiro, técnico de informática, soldador, operador de logística, vidraceiro, entre outros postos. 640, das quais 91 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para jardineiro, motorista, padeiro, técnico de informática, soldador, operador de logística, vidraceiro, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.074. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, asfaltador, auxiliar de logística, caldeireiro, corretor de imóveis, mecânico, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. 1.074. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, asfaltador, auxiliar de logística, caldeireiro, corretor de imóveis, mecânico, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 218. Há oportunidades para administrador, arrumador de serviço doméstico, auxiliar de cozinha, consultor de vendas, operador de caixa, operador de empilhadeira, promotor de vendas, entre outras chances. 218. Há oportunidades para administrador, arrumador de serviço doméstico, auxiliar de cozinha, consultor de vendas, operador de caixa, operador de empilhadeira, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 411. Há oportunidades para agente de vendas de serviços, auxiliar de limpeza, auxiliar de expedição, ajudante de carga e descarga, carregador, maçariqueiro, recepcionista atendente, entre outras chances. 411. Há oportunidades para agente de vendas de serviços, auxiliar de limpeza, auxiliar de expedição, ajudante de carga e descarga, carregador, maçariqueiro, recepcionista atendente, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência de Empregos de Viana

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.

Vagas: 200. Há oportunidades para auxiliar de expedição, oficial carpinteiro, auxiliar de obra, estágio em Engenharia Civil, oficial armador, entre outras chances. 200. Há oportunidades para auxiliar de expedição, oficial carpinteiro, auxiliar de obra, estágio em Engenharia Civil, oficial armador, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 72. Há oportunidades para soldador, caldeireiro, auxiliar administrativo, vendedor de serviços, camareira, montador de andaimes, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. 72. Há oportunidades para soldador, caldeireiro, auxiliar administrativo, vendedor de serviços, camareira, montador de andaimes, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro do Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 203. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de obras, armador de ferragens, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, eletricista de iluminação pública, motorista de basculante, entre outras chances. 203. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de obras, armador de ferragens, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, eletricista de iluminação pública, motorista de basculante, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 159. Há oportunidades para ajudante de confeiteiro, borracheiro, garçom, encarregado de solda, soldador, maçariqueiro, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. 159. Há oportunidades para ajudante de confeiteiro, borracheiro, garçom, encarregado de solda, soldador, maçariqueiro, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 472. Há oportunidades para ajudante de confecção, auxiliar de farmácia, desempenador a quente, encarregado de obras, técnico de manutenção de obras, passadeira, entre outras chances. 472. Há oportunidades para ajudante de confecção, auxiliar de farmácia, desempenador a quente, encarregado de obras, técnico de manutenção de obras, passadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 174. Há oportunidades para auxiliar de eletricista, auxiliar de produção, atendente de padaria, carpinteiro, encanador industrial, eletricista, empregada doméstica, mecânico de veículo, entre outras chances. 174. Há oportunidades para auxiliar de eletricista, auxiliar de produção, atendente de padaria, carpinteiro, encanador industrial, eletricista, empregada doméstica, mecânico de veículo, entre outras chances. Veja as vagas.

Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.