McDonald’s abre 40 vagas de emprego em Vitória e Vila Velha

McDonald's contrata profissionais na Grande Vitória Crédito: Divulgação

O McDonald’s está com 40 vagas de emprego em Vitória Vila Velha para quem tem o nível médio completo. Os postos são para o cargo de atendente de restaurante. Os interessados devem ter mais de 18 anos e não precisam ter experiência anterior.

Os selecionados recebem capacitação e treinamentos, além de passarem por um programa de desenvolvimento.

Também há oportunidades para profissionais de Departamento Pessoal, com formação na área administrativa, contábil ou recursos humanos, e para analista fiscal com formação na área contábil. Para as duas oportunidades, os candidatos precisam ter experiência comprovada de pelo menos dois anos.

Para participar da seleção, os interessados devem comparecer ao restaurante McDonald’s do Centro de Vitória, que fica na Avenida Princesa Isabel, 287, nesta sexta-feira, dia 18 de agosto, às 10 horas. É necessário levar os documentos pessoais.

Os profissionais vão receber benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar e plano de carreira.

De acordo com a empresa, no Brasil, 62% dos funcionários da rede têm menos de 24 anos de idade e muitos estão em sua primeira experiência.