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Níveis técnico e superior

Eletrobras abre 52 oportunidades de emprego com chances no ES

Esta é a primeira seleção abertas pela empresa após a privatização, em 2022; regime de contrato será o CLT. Veja como participar do processo seletivo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 ago 2023 às 10:29

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 10:29

Subestação Furnas, em Viana
Subestação Furnas, em Viana Crédito: Divulgação/Furnas

Atualização

22/08/2023 - 8:32
A Eletrobras informou que as vagas destinadas ao Espírito Santo serão inseridas no sistema nos próximos dias. 
Eletrobras está com 52 vagas de emprego abertas a profissionais para áreas operacionais de manutenção e operação. As oportunidades são voltadas para quem tem nível superior e técnico. Os selecionados vão atuar na subsidiária de Furnas.
Há postos de trabalho para o Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. O regime de trabalho será o CLT.
Os interessados podem se candidatar por meio da página de carreiras da empresa. 
Além dos salários, os colaboradores vão receber benefícios como vale-transporte, auxílio alimentação/refeição, previdência complementar e plano de saúde.
Esta é a primeira seleção realizada pela companhia após a sua privatização, realizada em 2022. Como a empresa não realiza mais concursos públicos, o processo seletivo dá a oportunidade de direcionar as contratações a fim de aumentar a diversidade no seu quadro de funcionários, ou seja, o processo de seleção é igual ao de outras empresas privadas.
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