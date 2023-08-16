Atualização
22/08/2023 - 8:32
A Eletrobras informou que as vagas destinadas ao Espírito Santo serão inseridas no sistema nos próximos dias.
A Eletrobras está com 52 vagas de emprego abertas a profissionais para áreas operacionais de manutenção e operação. As oportunidades são voltadas para quem tem nível superior e técnico. Os selecionados vão atuar na subsidiária de Furnas.
Há postos de trabalho para o Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. O regime de trabalho será o CLT.
Os interessados podem se candidatar por meio da página de carreiras da empresa.
Além dos salários, os colaboradores vão receber benefícios como vale-transporte, auxílio alimentação/refeição, previdência complementar e plano de saúde.
Esta é a primeira seleção realizada pela companhia após a sua privatização, realizada em 2022. Como a empresa não realiza mais concursos públicos, o processo seletivo dá a oportunidade de direcionar as contratações a fim de aumentar a diversidade no seu quadro de funcionários, ou seja, o processo de seleção é igual ao de outras empresas privadas.
Eletrobras abre 52 oportunidades de emprego com chances no ES