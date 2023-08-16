Eletrobras abre 52 oportunidades de emprego com chances no ES

Há postos de trabalho para o Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. O regime de trabalho será o CLT.

Esta é a primeira seleção realizada pela companhia após a sua privatização, realizada em 2022. Como a empresa não realiza mais concursos públicos, o processo seletivo dá a oportunidade de direcionar as contratações a fim de aumentar a diversidade no seu quadro de funcionários, ou seja, o processo de seleção é igual ao de outras empresas privadas.