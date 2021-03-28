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Seleções

24 concursos abertos no Brasil e no ES com salários de até R$ 20,5 mil

Há vagas disponíveis em todo o país em prefeituras, câmaras e órgãos como o IBGE e a Aeronáutica. No Espírito Santo, estão em andamento editais da Ufes, do Ifes, de órgãos estaduais e de municípios

Publicado em 28 de Março de 2021 às 19:46

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

28 mar 2021 às 19:46
Campus da Ufes em Goiabeiras: bandidos furtaram 120 metros de fios de cobre
Ufes tem concursos abertos para técnicos administrativos, professores efetivos e substitutos Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta
Os interessados na carreira pública devem ficar atentos. Estão abertos pelo menos 24 concursos públicos e processos seletivos simplificados em diversos Estados do Brasil neste domingo (28), inclusive no Espírito Santo. Há chances para todos os níveis de escolaridade e em diferentes regiões do país.
Os salários podem chegar a R$ 20,5 mil, como o oferecido pela Universidade Federal do Pará, que está com inscrições abertas para professores visitantes até terça-feira (30). Já na Prefeitura de Guarulhos, em São Paulo, são 37 vagas com remuneração mensal de até R$ 15,6 mil.
A nível nacional, o IBGE ainda seleciona 325 funcionários para atuação em pesquisas mensais do instituto. Eles serão lotados no Rio de Janeiro, com salários de até R$ 5,1 mil. Já a Aeronáutica encerra as inscrições para 83 vagas de oficiais nesta segunda (29).
No Espírito Santo, a Fundação Estadual de Saúde Pública (Inova Capixaba), recém-criada para gerir os hospitais da rede estadual, abriu processo seletivo com cerca de 3.520 vagas e formação de cadastro de reserva para atuação em nove unidades hospitalares. Os salários chegam a R$ 14,4 mil.

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Ainda no Estado, há dois concursos na Ufes, um para professores e outro para técnicos administrativos, que somam 39 vagas. A universidade também está com processo seletivo simplificado em aberto para professores substitutos, assim como o Ifes.
Veja a lista com os concursos abertos abaixo e confira os editais:

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