24 concursos abertos no Brasil e no ES com salários de até R$ 20,5 mil

Os interessados na carreira pública devem ficar atentos. Estão abertos pelo menos 24 concursos públicos e processos seletivos simplificados em diversos Estados do Brasil neste domingo (28), inclusive no Espírito Santo. Há chances para todos os níveis de escolaridade e em diferentes regiões do país.
Os salários podem chegar a R$ 20,5 mil, como o oferecido pela Universidade Federal do Pará, que está com inscrições abertas para professores visitantes até terça-feira (30). Já na Prefeitura de Guarulhos, em São Paulo, são 37 vagas com remuneração mensal de até R$ 15,6 mil.
A nível nacional, o IBGE ainda seleciona 325 funcionários para atuação em pesquisas mensais do instituto. Eles serão lotados no Rio de Janeiro, com salários de até R$ 5,1 mil. Já a Aeronáutica encerra as inscrições para 83 vagas de oficiais nesta segunda (29).
No Espírito Santo, a Fundação Estadual de Saúde Pública (Inova Capixaba), recém-criada para gerir os hospitais da rede estadual, abriu processo seletivo com cerca de 3.520 vagas e formação de cadastro de reserva para atuação em nove unidades hospitalares. Os salários chegam a R$ 14,4 mil.
Veja a lista com os concursos abertos abaixo e confira os editais: