150 vagas de estágio com bolsas que chegam a R$ 1,2 mil

estagio002.jpg Crédito:

Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos às oportunidades de estágio disponíveis em todo o Estado. A oferta é de 150 vagas, com bolsas que podem chegar a R$ 1,2 mil. Há chances para quem está cursando os níveis médio, técnico e superior.

De acordo com um levantamento do Núcleo Brasileiro de Estágio (Nube), o curso com o maior número de oportunidades é o de Administração, com 16,8% das vagas, seguido de Direito (7,3%), Comunicação Social (Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda e Rádio e TV) com 6,2%. Ainda de acordo com o Nube cerca de 60% dos estagiários são efetivados no final dos contratos.

A analista de treinamento do Nube, Rafaela Gonçalves, destaca que o estágio é a principal porta de entrada dos jovens no mercado de trabalho. Por isso, os estudantes devem começar a procurar uma oportunidade logo nos primeiros semestres do curso.

Desta forma, os alunos podem colocar em prática o aprendizado obtido na sala de aula, terão maior conhecimento sobre os ramos de atuação, podendo fazer uma escolha de profissão mais efetiva e ainda ganharão experiências valiosas para o mercado de trabalho cada vez mais competitivo.

OPORTUNIDADES

A Unimed Vitória vai abrir no dia 15 deste mês as inscrições para o Programa de Estágio de Medicina 2018. São oferecidas quatro vagas para cada especialidade: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Neonatologia, Pediatria e Medicina de Família e Comunidade. A seleção é aberta a estudantes de Medicina que estejam cursando do 9º ao 11º período. O estágio não é remunerado.

O estudante de medicina Rafael Lopes de 21 anos está no décimo período e faz estágio em pediatria há quase três meses. Estou gostando muito e o mais interessante para mim é ter a visão de um serviço particular diferente daquela que temos contato durante a faculdade. O estágio também ajuda no currículo para prova de residência médica, pois conta muito.

Já o Programa Jovens Valores oferece oportunidades em mais de 60 áreas de formação, em 51 órgãos do governo do Estado.

O aluno precisa ter no mínimo 16 anos de idade; estar regularmente matriculado em escola de Ensino Médio, Técnico ou Superior e não ter vínculo empregatício. Os estudantes podem se inscrever a qualquer tempo, exclusivamente pelo site www.jovensvalores.es.gov.br . Os cadastros formam um cadastro de reserva. A bolsa é de R$ 570,43 e auxílio transporte.

CONFIRA AS VAGAS

Unimed Vitória

Inscrições: de 15 de janeiro a 2 de fevereiro, no email de 15 de janeiro a 2 de fevereiro, no email [email protected] ou comparecer ao Centro de Ensino e Pesquisa, localizado no Hospital Unimed  2º andar do Prédio Anexo, das 8 às 18 horas.

Vagas: A cada semestre, serão disponibilizadas quatro vagas para cada especialidade: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Neonatologia, Pediatria e Medicina de Família e Comunidade, totalizando 24 vagas a cada ciclo de estágio (seis meses), conforme a disponibilidade.

Bolsa: O estágio é não remunerado.

Requisitos: Podem participar da seleção os estudantes de Medicina que estejam cursando do 9º ao 11º período. É preciso estar matriculado em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e ter disponibilidade para dedicar 30 horas semanais ao Programa de Estágio.

Estagilize

Vaga: uma para desenvolvimento Web.

Bolsa: R$ 1 mil, mais auxílio transporte de: R$ 140

CIEE-ES

Vagas: 79, sendo 61 para início imediato em áreas de nível superior e 18 para nível médio/técnico.

Inscrições: no site no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.

Bolsa: valor médio varia de R$ 400,00 e R$ 1.200,00 reais, vale transporte e, dependendo da empresa contratante, outros benefícios.

Cursos: Administração (18), Ciências Contábeis (2), Ciências Econômicas (3), Tecnologia em Logística (2), Tecnologia em Recursos Humanos (2), Comércio Exterior (1), Sistema de informação (3), Ciência da Computação (3), Engenharia da Computação (2), Publicidade e Propaganda (7), Marketing (5), Comunicação Social - Jornalismo (2), Design de Produto (1), Design de Moda (1), Educação Física Licenciatura (3), Letras - Português (2), Ciências Biológicas Licenciatura (2), Pedagogia (2), Ensino médio ou EJA (8), Ensino Médio Integrado (5) e Técnico em Administração (5).

NUBE

Vagas: 29 para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior. Essas vagas englobam diversas áreas, como engenharia, medicina veterinária, nutrição, farmácia, informática, direito, arquitetura e urbanismo, psicologia e administração.

Bolsas: variam de R$ 505,13 a R$ 1.095,50.

Super Estágios

Vagas: 18.

Cursos: Administração (4), Técnico em Administração (2), Design de Produto ou Design Gráfico ou Marketing (1), Ensino Médio (1), Técnico em Mecânica (2), Técnico em Enfermagem (1), Ciências Contábeis (3), Engenharia de Produção (1), Engenharia de Produção (2), Psicologia (1).