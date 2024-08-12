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960 vagas

12 concursos e seleções no ES com salários de até R$ 10 mil

Oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior; confira as seleções, os prazos e os editais lançados no Estado

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 12:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 ago 2024 às 12:59
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares seleciona novos profissionais Crédito: Divulgação/ SAAE
Mais de 960 vagas estão abertas em 12 concursos públicos e processos seletivos no Espírito Santo. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 10 mil mensais.
As inscrições para o concurso com 375 vagas da Prefeitura da Serra foram prorrogadas até quarta-feira (14). O salário varia de R$ 1.485 a R$ 7.808,38, referente à jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.
Outro concurso do município visa preencher 185 oportunidades para cargos administrativos e tem prazo de inscrição até terça-feira (13). Os ganhos chegam a R$ 4,5 mil.
O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) anunciou a abertura de concurso com 50 vagas para formação de cadastro de reserva. As chances são para profissionais com ensino médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.584,14 a R$ 8.465,14. O atendimento aos candidatos será no período de 19 de agosto de 2024 a 22 de setembro.
Na região Noroeste do Espírito Santo, a Prefeitura de Mantenópolis lançou edital de concurso público, com o objetivo de preencher 122 vagas, além de formar cadastro de reserva. Os postos são para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As inscrições poderão ser feitas de 15 a 29 de agosto de 2024.

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