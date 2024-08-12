12 concursos e seleções no ES com salários de até R$ 10 mil

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares seleciona novos profissionais Crédito: Divulgação/ SAAE

Mais de 960 vagas estão abertas em 12 concursos públicos e processos seletivos no Espírito Santo. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 10 mil mensais.

As inscrições para o concurso com 375 vagas da Prefeitura da Serra foram prorrogadas até quarta-feira (14). O salário varia de R$ 1.485 a R$ 7.808,38, referente à jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

Outro concurso do município visa preencher 185 oportunidades para cargos administrativos e tem prazo de inscrição até terça-feira (13). Os ganhos chegam a R$ 4,5 mil.

O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) anunciou a abertura de concurso com 50 vagas para formação de cadastro de reserva. As chances são para profissionais com ensino médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.584,14 a R$ 8.465,14. O atendimento aos candidatos será no período de 19 de agosto de 2024 a 22 de setembro.