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Inscrições para mais de 8 mil vagas do IBGE terminam nesta quarta-feira (1º)

Seleção tem como objetivo contratar profissionais para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 11:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 jun 2026 às 11:02
IBGE: levantamento de dados sobre saúde Reprodução | Arquivo

As inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam nesta quarta-feira (1º). São 8.238 vagas, das quais 137 são destinadas ao Espírito Santo. 


As oportunidades estão distribuídas pelas funções de agente censitário administrativo (1.110), agente censitário de informática (1.089), agente operacional regional (948), agente censitário regional (948) e agente censitário supervisor (4.143). 


A seleção tem como objetivo contratar profissionais para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.  Entre as atribuições previstas estão o acompanhamento da coleta de dados em campo, a gestão de equipes de recenseadores, o suporte em tecnologia da informação, além da organização administrativa dos postos de coleta.

Os contratos terão duração de até 12 meses, podendo ser prorrogados, desde que o período total não exceda 48 meses. Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio. 


A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00 conforme o cargo. Os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio-pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais.


O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). 

A taxa de inscrição é de R$ 53,00 para qualquer função. Haverá isenção para cadastrados no CadÚnico e doadores de medula óssea, cujo prazo para solicitação é o mesmo da inscrição.

 

A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 27 de setembro de 2026 no período da tarde, nos municípios relacionados no edital

O processo seletivo terá validade de 1 ano, contada a partir da assinatura do primeiro contrato, podendo ser prorrogado por igual período, sem ultrapassar o limite de quatro anos.

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