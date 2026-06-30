Inscrições para mais de 8 mil vagas do IBGE terminam nesta quarta-feira (1º)

As inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam nesta quarta-feira (1º). São 8.238 vagas, das quais 137 são destinadas ao Espírito Santo.





As oportunidades estão distribuídas pelas funções de agente censitário administrativo (1.110), agente censitário de informática (1.089), agente operacional regional (948), agente censitário regional (948) e agente censitário supervisor (4.143).





A seleção tem como objetivo contratar profissionais para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Entre as atribuições previstas estão o acompanhamento da coleta de dados em campo, a gestão de equipes de recenseadores, o suporte em tecnologia da informação, além da organização administrativa dos postos de coleta.