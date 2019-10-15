ES Gás deve abrir concurso em 2020

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 05:00
- Atualizado há 6 anos
A ES Gás, nova companhia de distribuição de gás do Espírito Santo, deve realizar concurso para contratação de funcionários já em 2020. A informação é do diretor-presidente da estatal, Heber Resende, que, no entanto, não deu detalhes de como será a seleção nem do número de vagas. “Estamos em fase de definir o quantitativo de pessoal para cada processo. Depois, lá na frente, vamos fazer o concurso. Isso deve acontecer no ano que vem”, afirmou.
Ele disse, no entanto, que ainda não é possível informar quantas pessoas devem ser contratadas e nem quais serão as áreas requisitadas.
“Não tem como adiantar. Estamos em fase de estruturação administrativa. Uma das tarefas é avaliar a necessidade de recursos humanos que precisamos, qual especialidade. Depois de tudo, juntamos as informações e contatamos a empresa para fazer o concurso”, explicou ele à reportagem, durante participação no Fórum Capixaba de Energia, o Fenergia, que aconteceu nesta segunda-feira (14), em Vitória.
A empresa pública, que começou a operar em setembro deste ano, está em período de transição com a BR Distribuidora, responsável atual pelo serviço. A partir de janeiro, a estatal capixaba conduzirá o serviço de distribuição de gás no Estado. Segundo o presidente, enquanto não é feito o concurso público, a estatal deve começar a operar com funcionários cedidos pela BR e terceirizados.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o