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Oportunidades

Veja como se candidatar a mais de 3 mil vagas de emprego no ES

Há oportunidades para agente funerário, analista administrativo, auxiliar de produção, atendente de balcão, caldeireiro especializado, carpinteiro, montador especializado, entre outras chances
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 set 2024 às 10:23

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 10:23

Agência do Sine de Linhares
Sine de Linhares tem 200 vagas para trabalhar com carteira assinada Crédito: Diezo Gomes
As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.855 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (02). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
Vagas: 182. Há oportunidades para atendente de farmácia, auxiliar contábil, chefe de cozinha, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de padaria, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 679, das quais 100 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para carpinteiro, eletricista, bombeiro hidráulico, manobrista, auxiliar de obras, vigia, cozinheira, motorista, auxiliar de pizzaria, entre outros postos.

Arquivos & Anexos

Vagas de emprego na Agência do Trabalhador de Cariacica

Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Tamanho do arquivo: 122kb
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Arquivos & Anexos

Vagas para PCD na Agência do Trabalhador de Cariacica

Tem oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar mecânico, recreadora infantil, caixa, entre outras chances.
Tamanho do arquivo: 93kb
Baixar
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.296. Há oportunidades para açougueiro, agente comunitário, ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, confeiteiro, fiel de depósito, pizzaiolo, torneiro mecânico, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 524. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de farmácia, balconista, embalador, operador de caixa, pedreiro, promotor de vendas, servente de obras, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas. 
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
Vagas: 322. Há oportunidades para ajudante de obras, armador de ferros, carpinteiro, eletricista, encanador, pedreiro, repositor em supermercados, servente de obras, técnico de telecomunicações, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 22. Há oportunidades para analista administrativo, técnico de planejamento produção e controle, operador de retroescavadeira, doméstica, supervisor de contrato, analista de projetos, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
Vagas: 118. Há oportunidades para aplicador de resinas em pisos, auxiliar mecânico de autos, auxiliar técnico de montagem, bombeiro hidráulico, borracheiro, costureira em geral, instalador de reparador de internet, entre outros postos. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 159 Há oportunidades para auxiliar de pedreiro, garçom, repositor de mercadorias em supermercado, assistente administrativo, garçom, pizzaiolo, cozinheiro de restaurante, auxiliar de linha de produção, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
Vagas: 166. Há oportunidades para ajudante de confeiteiro, ajudante de motorista, atendente de padaria, eletricista, encanador industrial, montador de estruturas metálicas, motorista de ônibus, operador de equipamento caçamba, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
Vagas: 200. Há oportunidades para atendente de lojas, auxiliar de obras, auxiliar financeiro, auxiliar de linha de produção, eletricista, oficial pleno, servente de obras, pedreiro, soldador mig/FCAW, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.
Vagas: 164. Há oportunidades para agente funerário, auxiliar de produção, atendente de balcão, caldeireiro especializado, carpinteiro, montador especializado, motorista de betoneira, mecânico de veículo, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
Vagas: 23.Há oportunidades para atendente de balcão, auxiliar de cozinha, auxiliar de obras, consultor de vendas, costureira, motorista de caminhão pipa, movimentador de mercadoria, operador de retroescavadeira, entre outras chances. Veja as vagas. 

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