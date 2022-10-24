Vale abre cerca de 130 oportunidades de emprego no ES

Vale contrata novos trabalhares no Espírito Santo Crédito: Divulgação

A Vale está com 130 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. Os interessados podem se candidatar até 26 de outubro, no site www.vale.com/oportunidades . Para participar, é necessário ter experiência nas funções que forem disputar e moram na Grande Vitória.

Os processos seletivos da Vale contam com as seguintes etapas: inscrições, avaliações de conhecimento, painel virtual de entrevistas com o RH e a gestão da Vale, avaliação psicológica, exames médicos e entrega de documentos.

A empresa oferece benefícios como empresa oferece assistência médica; seguro de vida; participação nos lucros e resultados; reembolso creche e pré-escola para empregadas; incentivo à atividade física (Gympass); acesso ao Apoiar - programa de assistência ao empregado que dá suporte jurídico, financeiro e psicológico; refeitório no local de atuação; vale-alimentação; transporte ao local de atuação; cesta de Natal, entre outros.

Do total de postos, 60 são para trabalhar nas plantas de briquetes verdes, que devem começar a operar em 2023.

As oportunidades são para cargos técnicos:

Técnico em mecânica;

Técnico em eletroeletrônica;

Técnico em instrumentação;

Técnico em controle integrado;

Técnico eletricista;

Técnico instrumentista,

Entre outros.

A previsão é de que os novos colaboradores sejam contratados no início de janeiro.

O briquete verde é um novo produto, desenvolvido pela Vale ao longo de quase 20 anos, que poderá reduzir em até 10% a emissão de gases do efeito estufa (GEE) na produção de aço de seus clientes siderúrgicos. Ele faz parte da estratégia da empresa de redução de emissões de carbono.

“Serão duas plantas de briquetes, sendo que uma deve entrar em operação no final do primeiro semestre e a outra no final ano. Por se tratar de um processo novo, optamos por fazer as contratações com antecedência, assim poderemos capacitar as equipes para essa operação”, destaca o diretor de Pelotização da Vale, Rodrigo Ruggiero.

A mineradora informou que as plantas de briquetes também vão contar com cerca de 80 empregadas, que estão participando do Programa de Formação Profissional (PFP), realizado em parceria com o Senai. O programa tem como objetivo ofertar qualificação profissional para o desempenho de funções operacionais e técnicas, e na última edição ofertou vagas exclusivas para mulheres, em linha com a meta da empresa de dobrar a representatividade de mulheres até 2025 (de 13% para 26%). Ao todo, cerca de 180 profissionais trabalharão na operação das plantas, e as demais vagas já foram preenchidas.

MAIS VAGAS

Além das oportunidades para a nova operação, a Vale também tem 70 vagas para o quadro técnico das usinas de Pelotização localizadas na Unidade Tubarão, em Vitória. Neste caso, os postos são para:

Operação de equipamentos e instalações

Solda

Mecânica

Eletroeletrônica

Eletrotécnica

Eletricista

Inspeção

Engenharia de instrumentação

Entre outros.

SERVIÇO

Até quando vão as inscrições: até 26 de outubro de 2022