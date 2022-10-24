Sines do ES têm mais de 2.800 vagas de emprego e estágio

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 2.885 vagas de emprego e estágio abertas nesta segunda-feira (24). Podem se candidatar profissionais de todos os níveis de escolaridade. É bom lembrar que os postos são atualizados diariamente e podem ser retirados do sistema, sem aviso prévio.
Balconista de farmácia, ajudante de obras, atendente de lanchonete, ajudante de carga e descarga, auxiliar de expedição, mecânico de veículos garçom e promotor de vendas estão entre as oportunidades em destaque.
No interior do Estado, os profissionais devem procurar os Sines de Anchieta (52), Aracruz (105), São Mateus (119) e o Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu (82).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 394
- Açougueiro (5)
- Ajudante de obras (20)
- Analista contábil (1)
- Armador de ferragens na construção civil (10)
- Assistente de vendas (6)
- Atendente de lanchonete (20)
- Atendente de loja pcd (2)
- Atendente de lojas (2)
- Atendente de mesa (3)
- Atendente de padaria (12)
- Atendente hospitalar (1)
- Auxiliar administrativo - estágio (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de costura pcd (2)
- Auxiliar de cozinha pcd (2)
- Auxiliar de cozinha (27)
- Auxiliar de escrituração fiscal (1)
- Auxiliar de limpeza (5)
- Auxiliar de logística (18)
- Auxiliar de padeiro (1)
- Auxiliar de pizzaiolo (1)
- Auxiliar de serviço de copa (1)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (1)
- Auxiliar nos serviços de alimentação (4)
- Balconista de açougue (2)
- Bombeiro hidráulico (11)
- Caixa de loja (2)
- Carpinteiro pcd (10)
- Carpinteiro (6)
- Chapeiro (2)
- Consultor de vendas (4)
- Copeiro de restaurante (1)
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro geral (4)
- Eletricista (1)
- Eletricista de manutenção em geral (1)
- Eletrotécnico - estágio (1)
- Embalador, a mão (2)
- Embalador, a mão pcd (1)
- Encarregado de obras (1)
- Estofador de móveis (1)
- Garçom (1)
- Gerente de loja e supermercado (1)
- Jardineiro (2)
- Manicure (22)
- Marceneiro (1)
- Marteleteiro (1)
- Mecânico de equipamentos industriais (1)
- Mecânico de manutenção de automóveis (1)
- Mecânico eletricista de automóveis (1)
- Motorista de caminhão (7)
- Motorista entregador (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de caixa (2)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (35)
- Pedreiro de acabamento (10)
- Pintor de obras (10)
- Recepcionista atendente pcd (2)
- Repositor - em supermercados (2)
- Repositor de mercadorias (8)
- Serralheiro (2)
- Soldador (1)
- Técnico de edificações (1)
- Vendedor interno (52)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 741
- Açougueiro (8)
- Ajudante (17)
- Ajudante de caminhão (10)
- Ajudante de caminhão e armazém (10)
- Ajudante de carga e descarga (6)
- Ajudante de depósito (5)
- Ajudante de distribuição (2)
- Ajudante de mecânico (1)
- Ajudante de mecânico de suspensão e freio (2)
- Ajudante de motorista (1)
- Ajudante de padeiro (17)
- Ajudante de pátio (5)
- Ajudante geral (1)
- Alinhador (1)
- Amarrador (5)
- Analista de marketing (1)
- Aplicador de adesivo (1)
- Artífice (1)
- Assistente de rh/dp (1)
- Assistente de vendas (3)
- Assistente financeiro (1)
- Atendente (3)
- Atendente de estacionamento (5)
- Auxiliar administrativo (9)
- Auxiliar de câmara fria (2)
- Auxiliar de carga e descarga (50)
- Auxiliar de cozinha (6)
- Auxiliar de depósito (1)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de escritório - financeiro (2)
- Auxiliar de fabricação temporário (50)
- Auxiliar de lavanderia (5)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de logística (30)
- Auxiliar de manutenção - predial (1)
- Auxiliar de marketing (1)
- Auxiliar de mecânico automotivo (1)
- Auxiliar de panificação junior (1)
- Auxiliar de produção - confeitaria (1)
- Auxiliar de recepção (1)
- Auxiliar de rh (1)
- Auxiliar de serviços gerais - banheirista (1)
- Auxiliar de serviços gerais - carga e descarga (4)
- Auxiliar de serviços gerais (21)
- Auxiliar de setor fiscal (1)
- Auxiliar de vendas (1)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Auxiliar escritório (1)
- Babá (1)
- Balconista de açougue (1)
- Balconista forneira (1)
- Bordadeira (1)
- Borracheiro (2)
- Camareira (10)
- Carpinteiro (3)
- Churrasqueiro (3)
- Confeiteira (1)
- Confeiteiro (3)
- Costureira (2)
- Costureiro industrial pesado - couro (1)
- Culinarista chefe (1)
- Doméstica (3)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista de manutenção (1)
- Eletricista industrial (1)
- Eletricista predial e montador (2)
- Eletricista veicular (1)
- Embalador (5)
- Empacotador (5)
- Empregada doméstica (2)
- Encarregado geral (1)
- Estágio Administrativo ou Logística (1)
- Estágio nível superior (2)
- Estágio técnico em Ciências Contábeis ou Administração (1)
- Estágio técnico em Mecânica (1)
- Estoquista (2)
- Fresador (1)
- Gerente de loja (1)
- Lanterneiro (1)
- Lavador de veículos (1)
- Maçariqueiro (5)
- Marteleteiro (4)
- Mecânico - conserto em carreta (1)
- Mecânico (7)
- Mecânico automotivo (2)
- Mecânico de manutenção de equipamentos (1)
- Mecânico de suspensão e freio (2)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico montador (2)
- Monitoramento (5)
- Motorista (9)
- Motorista carreteiro (10)
- Motorista carreteiro cnh E (20)
- Motorista cnh AB (3)
- Motorista cnh AD (2)
- Motorista cnh D (1)
- Motorista cnh E (2)
- Motorista de caminhão (2)
- Motorista parqueador cnh B (4)
- Operador de carga e descarga (15)
- Operador de empilhadeira (10)
- Operador de logística (10)
- Operador de máquinas (4)
- Operador de rolo compactador (1)
- Operador de telemarketing (10)
- Operador de transpaleteira (4)
- Operador logístico (5)
- Pedreiro (35)
- Preparador de veículos (1)
- Promotor de vendas (3)
- Recepcionista (5)
- Recuperador de crédito (1)
- Repositor - vespertino (2)
- Repositor de flv (5)
- Repositor de mercearia (5)
- Secretária executiva (1)
- Serralheiro (1)
- Serralheiro completo (2)
- Servente (3)
- Soldador (3)
- Técnico de segurança do trabalho (3)
- Técnico em edificações (1)
- Técnico em laboratório (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Técnico mecânico (2)
- Trabalhador rural (1)
- Tradutor e intérprete de libras (2)
- Vendedor (2)
- Vendedor de consórcio (5)
- Vendedor externo (2)
- Vendedor interno (5)
- Vendedor prospector (2)
- Vistoriador (1)
- Vaga para pessoas com deficiência:
- Ajudante de caminhão (2)
- Armador (15)
- Assistente de departamento de pessoal (1)
- Assistente de recebimento fiscal (1)
- Auxiliar administrativo (22)
- Auxiliar de escritório (5)
- Auxiliar de obras (5)
- Auxiliar de produção (2)
- Auxiliar de saúde bucal (4)
- Auxiliar de serviços gerais - banheirista (1)
- Auxiliar operacional (8)
- Carpinteiro (15)
- Conferente (1)
- Eletricista (2)
- Empacotador (5)
- Encarregado de obras (3)
- Farmacêutico (4)
- Gari (1)
- Motorista cegonheiro (3)
- Operador de telemarketing (10)
- Pedreiro (15)
- Repositor de flv (5)
- Repositor de mercearia (5)
- Técnico em edificações (2)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 544
- Açougueiro (4)
- Ajudante de açougue (1)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (17)
- Ajudante de carga e descarga - auxiliar de envelopamento (2)
- Ajudante de carga e descarga (37)
- Ajudante de cozinha (15)
- Ajudante de eletricista (2)
- Ajudante de motorista (6)
- Ajudante de obras (8)
- Ajudante de operador de gás (2)
- Analista de marketing (1)
- Armador de ferros (4)
- Artífice (2)
- Assistente administrativo pcd (1)
- Assistente de comércio (2)
- Atendente de farmácia (2)
- Atendente de loja (3)
- Atendente de padaria (3)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de cozinha (32)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de estoque (2)
- Auxiliar de limpeza (3)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de linha produção (25)
- Auxiliar de logística (23)
- Auxiliar de logística pcd (5)
- Auxiliar de mecânico de autos(3)
- Auxiliar de mecânico diesel (2)
- Auxiliar mecânico (1)
- Balconista (1)
- Borracheiro (1)
- Caldeireiro de fabricação (5)
- Caldeireiro pcd (2)
- Carpinteiro (18)
- Ceramista (9)
- Cobrador de ônibus pcd (2)
- Confeiteiro (2)
- Conferente de logistica (2)
- Consultor de vendas (2)
- Cozinheiro geral (7)
- Cozinheiro (2)
- Dedetizador (2)
- Designer gráfico (2)
- Eletricista automotivo (2)
- Eletricista b (20)
- Eletricista industrial (10)
- Eletricista (20)
- Encanador pcd (2)
- Engenheiro de automação (1)
- Especialista em engenharia metalúrgica de minas e de materiais (2)
- Esteticista (1)
- Estoquista (3)
- Garçom (34)
- inspetor de terraplenagem (1)
- Inspetor técnico de sinalização horizontal e vertical (1)
- Jatista industrial (2)
- Laboratorista - solos e pavimentos (2)
- Manicure/pedicure (3)
- Manobrista (3)
- Mecânico (35)
- Mecanico de automovel (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (15)
- Mecânico de manutenção hidráulica (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico de veículos (2)
- Mecânico eletricista de automóveis (1)
- Mecânico industrial (10)
- Mecânico pcd (2)
- Mestre de obras (1)
- Montador (2)
- Motofretista (4)
- Motorista de caminhão (3
- Motorista de ônibus urbano (3)
- Marceneiro (1)
- Nutricionista (4)
- Oficial carpinteiro (1)
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador de máquinas fixas, em geral (5)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (5)
- Recepcionista (30)
- Repositor (5)
- Repositor de mercadorias (5)
- Representante comercial autônomo (1)
- Representante comercial (1)
- Retificador, em geral (1)
- Saladeiro (8)
- Soldador pcd (2)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico em instalação de sistemas ópticos (2)
- Técnico em instrumentação (3)
- Técnico em manutenção (1)
- Técnico em nutrição (1)
- Tratorista operador de roçadeira (2)
- Vendedor de serviços (2)
- Vendedor interno (4)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 307
- Açougueiro (7)
- Administrador de pessoal (1)
- Agente funerário (1)
- Ajudante de açougueiro (4)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria pcd (2)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de obras(12)
- Ajudante de serralheiro (2)
- Alinhador de pneus (1)
- Analista de contabilidade (1)
- Assistente de contadoria fiscal (1)
- Assistente de vendas (1)
- Atendente balconista (2)
- Atendente de cafeteria (7)
- Atendente de lanchonete (5)
- Atendente de padaria (2)
- Atendente do setor de frios e laticínios (15)
- Auxiliar de almoxarifado (2)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de limpeza (5)
- Auxiliar de linha de produção (7)
- Auxiliar de manutenção predial (7)
- Auxiliar de pintor de automóveis (2)
- Auxiliar de pizzaiolo (2)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Borracheiro (1)
- Caldeireiro de manutenção (5)
- Carpinteiro (3)
- Chapista de lanchonete (2)
- Colorista (1)
- Confeiteiro (3)
- Consultor de vendas (2)
- Consultor de vendas (1)
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Cozinheiro geral (2)
- Educador social (2)
- Embalador, a mão (17)
- Embalador, a mão (10)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Estofador de móveis (1)
- Forneiro de padaria (1)
- Garçom (1)
- Lanterneiro de automóveis - reparação (1)
- Lustrador de madeira (1)
- Mecânico de suspensão (2)
- Montador de automóveis (1)
- Montador de móveis de madeira (1)
- Motofretista (6)
- Motorista carreteiro (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Motorista entregador (36)
- Operador de caixa pcd (5)
- Operador de caixa (36)
- Operador de câmaras frias (6)
- Operador de máquina de terraplenagem (10)
- Operador de vendas - lojas (5)
- Orientador de tráfego para estacionamento (2)
- Pedreiro (3)
- Promotor de vendas (6)
- Recepcionista bilíngüe (1)
- Repositor de mercadorias pcd (5)
- Repositor de mercadorias (3)
- Representante comercial autônomo (1)
- Serralheiro (3)
- Soldador (5)
- Sushiman (1)
- Técnico de controle de meio ambiente (1)
- Técnico eletrônico (1)
- Vendedor interno (3)
- Vendedor orçamentista (1)
- Vendedor porta a porta (10)
AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA
Como se candidatar: candidatos interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
- Vagas: 96
- Ajudante de carga e descarga (50)
- Ajudante de obras (10)
- Armazenista (10)
- Assistente de vendas (2)
- Lanterneiro (1)
- Oficial de obras (10)
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador de guindaste (1)
- Operador de retroescavadeira (3)
- Técnico em agropecuária (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor externo (5)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 475
- Açougueiro (4)
- Ajudante de carga e descarga (5)
- Ajudante de padeiro (2)
- Atendente de mesa (1)
- Auxiliar de estoque (4)
- Auxiliar de expedição (300)
- Auxiliar de limpeza pcd (11)
- Auxiliar de produção (12)
- Auxiliar de marceneiro (2)
- Caldeireiro montador (10)
- Cozinheiro geral (1)
- Frentista (10)
- Gari pcd (4)
- Merendeiro pcd (2)
- Operador de caixa (5)
- Padeiro (2)
- Pedreiro de acabamento (1)
- Promotor de vendas (40)
- Recuperador de crédito (42)
- Repositor em supermercados (10)
- Repositor de mercadorias (2)
- Supervisor comercial (1)
- Técnico de refrigeração (3)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 52
- Ajudante de padeiro (1)
- Assistente de vendas (1)
- Assistente departamento pessoal (1)
- Atendente entregador (4)
- Atendente de farmácia (1)
- Auxiliar de cozinha (10)
- Auxiliar de almoxarifado pcd (1)
- Consultor de vendas (5)
- Eletricista manutenção pcd (1)
- Garçom (10)
- Motoboy (1)
- Pedreiro de acabamento (2)
- Recepcionista atendente (10)
- Recepcionista noturno (1)
- Recepcionista de pousada (1)
- Soldador eletroldo pcd (2)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 105
- Ajudante civil (6)
- Analista de desenvolvimento de gente (1)
- Armador (2)
- Armador de ferros (2)
- Auxiliar administrativo (3)
- Auxiliar de cartório (1)
- Auxiliar de manutenção (1)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Caldeireiro (2)
- Carpinteiro (4)
- Contador (a) (1)
- Coordenador de QA/QC (1)
- Doméstica/cuidadora (1)
- Empregada doméstica (1)
- Empregado de serviços gerais (1)
- Encarregado terraplanagem (1)
- Enfermeiro (3)
- Enfermeiro do trabalho (3)
- Engenheiro ALI /GVC catalogação (1)
- Engenheiro de segurança do trabalho (2)
- Fonoaudiólogo (2)
- Lixador (5)
- Mecânico (2)
- Médico do trabalho (2)
- Médico examinador (2)
- Mestre obras civil (1)
- Montador de estruturas metálicas (5)
- Operador de equipamento (3)
- Operador de equipamento - escavadeira e pá carregadeira (2)
- Operador de equipamento - caçamba (6)
- Pedreiro (20)
- Secretária (1)
- Soldador MIG (5)
- Técnico de enfermagem (3)
- Técnico de enfermagem do trabalho (3)
- Técnico em edificações (1)
- Técnico em segurança do trabalho (4)
- Torneiro mecânico (2)
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
- Vagas: 82
- Açougueiro aprendiz (2)
- Ajudante de caminhão (2)
- Ajudante de cozinha (1)
- Auxiliar de churrasqueiro (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de vidraceiro (1)
- Banhista da pets (1)
- Chapeiro (1)
- Consultor de clientes (3)
- Copeira (1)
- Costureira (15)
- Costureira de máquina reta (1)
- Cozinheira (4)
- Eletromecânica (1)
- Entregador CNH 4 (1)
- Faxineiro administrativo (1)
- Garçom (4)
- Gerente trainee (1)
- Lombador (5)
- Mecânico / eletricista (1)
- Mecânico grande porte (1)
- Mecânico torneiro (1)
- Monitor xadrez (1)
- Montador de móveis (1)
- Motorista CNH B (1)
- Nutriciosnita (3)
- Oleiro (1)
- Operador de caixa (2)
- Pedreiro oficial (2)
- Recepcionista (1)
- Repositor de mercadorias pcd (2)
- Serralheiro de esquadria (1)
- Soldador mecânico (1)
- Trabalhador volante de agricultura (10)
- Vendedor administrativo (1)
- Vidraceiro (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 102
- Auxiliar sushiman (1)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de depósito (1)
- Ajudante de estruturas (1)
- Ajudante de pedreiro (1)
- Analista de infraestrutura (1)
- Analista de pcp (2)
- Assistente social (3)
- Atendente de balcão (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de jardinagem (1)
- Auxiliar de manutenção (4)
- Auxiliar de obras (4)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar mecânico de molas (3)
- Auxiliar serviços na capotaria (2)
- Auxiliar técnico de redes externas (1)
- Balconista de farmácia (8)
- Consultor de vendas (2)
- Costureira (1)
- Cozinheiro (3)
- Encarregado geral (1)
- Estagiária administração (1)
- Farmacêutico (1)
- Instrutor em informática (2)
- Lavador de veículos (2)
- Líder de produção (1)
- Mecânico de motos (2)
- Mecânico de veículos (4)
- Moleiro (2)
- Montador de estruturas (4)
- Operador de caixa (3)
- Operador de máquinas (4)
- Operador de prensa papelão (1)
- Recepcionista atendente (8)
- Representante técnico/ produtor agrícola/ técnico agrícola / estudante de agronomia (1)
- Soldador automotivo (1)
- Técnico agrícola / engenheiro agrônomo ou ambiental (1)
- Técnico de manutenção elétrica (2)
- Técnico em informática (1)
- Técnico segurança trabalho (1)
- Topógrafo (1)
- Torneiro mecânico (2)
- Trabalhador rural (1)
- Tratorista (1)
- Vendedor produtos agrícolas/ técnico agrícola ou estudante de agronomia(4)
- Vendedor (2)
- Vendedor interno (3)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 119
- Acabador de pedras (1)
- Ajudante de almoxarifado pcd (1)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de manutenção predial (1)
- Ajudante de montagem de móveis (1)
- Ajudante de motorista (7)
- Ajudante de obras (2)
- Ajudante de pizzaiolo - forneiro (2)
- Analista de vendas (1)
- Assessor comercial (1)
- Assistente de meio ambiente pcd (1)
- Assistente operacional pcd (1)
- Atendente de balcão (2)
- Atendente de bar (1)
- Atendente de loja (1)
- Atendente de loja pcd (1)
- Atendente de setor de frios (1)
- Atendente de setor hortifrutigranjeiros (1)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de açougue (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de departamento pessoal pcd (1)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de eletricista (2)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Barman (1)
- Caldeireiro (10)
- Chapeiro (1)
- Coletor de lixo pcd (1)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas (1)
- Costureira (1)
- Cozinheiro (1)
- Cozinheiro (1)
- Cozinheiro (2)
- Dentista (1)
- Empacotador (1)
- Empregada doméstica (1)
- Estágio - área administrativa (1)
- Garçom (2)
- Gari pcd (1)
- Gerente de restaurante (1)
- Lombador (2)
- Marceneiro (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Mecânico de ar condicionado (1)
- Mecânico industrial (1)
- Montador de móveis (1)
- Motorista (8)
- Motorista de caminhão pcd (1)
- Nutricionista (1)
- Oficial de manutenção predial (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de máquina (1)
- Operador de motoniveladora (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pedreiro (2)
- Pizzaiolo (1)
- Porteiro pcd (1)
- Projetista de móveis (1)
- Promotor de vendas júnior (1)
- Representante comercial (1)
- Representante de vendas (1)
- Soldador (1)
- Sushiman (1)
- Técnico de correção preventiva (1)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico em instalação de segurança eletrônica (1)
- Técnico em refrigeração (1)
- Torneiro (2)
- Tosador de animais (1)
- Trabalhador florestal (2)
- Vendedor externo (4)
- Vendedor interno (7)
- Vendedor pracista (1)
- Zelador (1)