Sines do ES têm mais de 2.800 vagas de emprego e estágio

Profissionais podem se candidatar a uma das vagas de emprego com carteira assinada Crédito: Divulgação

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 2.885 vagas de emprego e estágio abertas nesta segunda-feira (24). Podem se candidatar profissionais de todos os níveis de escolaridade. É bom lembrar que os postos são atualizados diariamente e podem ser retirados do sistema, sem aviso prévio.

Balconista de farmácia, ajudante de obras, atendente de lanchonete, ajudante de carga e descarga, auxiliar de expedição, mecânico de veículos garçom e promotor de vendas estão entre as oportunidades em destaque.

Em Cariacica, a Agência do Trabalhador tem 741 vagas, enquanto que o Sine 475 chances. Oportunidades ainda nas unidades de Vila Velha (364), Serra (544) e Vitória (307), além da Agência de Emprego de Viana (96).

No interior do Estado, os profissionais devem procurar os Sines de Anchieta (52), Aracruz (105), São Mateus (119) e o Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu (82).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 394

394 Açougueiro (5)

Ajudante de obras (20)

Analista contábil (1)

Armador de ferragens na construção civil (10)

Assistente de vendas (6)

Atendente de lanchonete (20)

Atendente de loja pcd (2)

Atendente de lojas (2)

Atendente de mesa (3)

Atendente de padaria (12)

Atendente hospitalar (1)

Auxiliar administrativo - estágio (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de costura pcd (2)

Auxiliar de cozinha pcd (2)

Auxiliar de cozinha (27)

Auxiliar de escrituração fiscal (1)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de logística (18)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar de serviço de copa (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Auxiliar nos serviços de alimentação (4)

Balconista de açougue (2)

Bombeiro hidráulico (11)

Caixa de loja (2)

Carpinteiro pcd (10)

Carpinteiro (6)

Chapeiro (2)

Consultor de vendas (4)

Copeiro de restaurante (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (4)

Eletricista (1)

Eletricista de manutenção em geral (1)

Eletrotécnico - estágio (1)

Embalador, a mão (2)

Embalador, a mão pcd (1)

Encarregado de obras (1)

Estofador de móveis (1)

Garçom (1)

Gerente de loja e supermercado (1)

Jardineiro (2)

Manicure (22)

Marceneiro (1)

Marteleteiro (1)

Mecânico de equipamentos industriais (1)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (7)

Motorista entregador (1)

Operador de caixa (1)

Operador de caixa (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (35)

Pedreiro de acabamento (10)

Pintor de obras (10)

Recepcionista atendente pcd (2)

Repositor - em supermercados (2)

Repositor de mercadorias (8)

Serralheiro (2)

Soldador (1)

Técnico de edificações (1)

Vendedor interno (52)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 741

741 Açougueiro (8)

Ajudante (17)

Ajudante de caminhão (10)

Ajudante de caminhão e armazém (10)

Ajudante de carga e descarga (6)

Ajudante de depósito (5)

Ajudante de distribuição (2)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de mecânico de suspensão e freio (2)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de padeiro (17)

Ajudante de pátio (5)

Ajudante geral (1)

Alinhador (1)

Amarrador (5)

Analista de marketing (1)

Aplicador de adesivo (1)

Artífice (1)

Assistente de rh/dp (1)

Assistente de vendas (3)

Assistente financeiro (1)

Atendente (3)

Atendente de estacionamento (5)

Auxiliar administrativo (9)

Auxiliar de câmara fria (2)

Auxiliar de carga e descarga (50)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de escritório - financeiro (2)

Auxiliar de fabricação temporário (50)

Auxiliar de lavanderia (5)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de logística (30)

Auxiliar de manutenção - predial (1)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar de mecânico automotivo (1)

Auxiliar de panificação junior (1)

Auxiliar de produção - confeitaria (1)

Auxiliar de recepção (1)

Auxiliar de rh (1)

Auxiliar de serviços gerais - banheirista (1)

Auxiliar de serviços gerais - carga e descarga (4)

Auxiliar de serviços gerais (21)

Auxiliar de setor fiscal (1)

Auxiliar de vendas (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar escritório (1)

Babá (1)

Balconista de açougue (1)

Balconista forneira (1)

Bordadeira (1)

Borracheiro (2)

Camareira (10)

Carpinteiro (3)

Churrasqueiro (3)

Confeiteira (1)

Confeiteiro (3)

Costureira (2)

Costureiro industrial pesado - couro (1)

Culinarista chefe (1)

Doméstica (3)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de manutenção (1)

Eletricista industrial (1)

Eletricista predial e montador (2)

Eletricista veicular (1)

Embalador (5)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (2)

Encarregado geral (1)

Estágio Administrativo ou Logística (1)

Estágio nível superior (2)

Estágio técnico em Ciências Contábeis ou Administração (1)

Estágio técnico em Mecânica (1)

Estoquista (2)

Fresador (1)

Gerente de loja (1)

Lanterneiro (1)

Lavador de veículos (1)

Maçariqueiro (5)

Marteleteiro (4)

Mecânico - conserto em carreta (1)

Mecânico (7)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de manutenção de equipamentos (1)

Mecânico de suspensão e freio (2)

Mecânico diesel (1)

Mecânico montador (2)

Monitoramento (5)

Motorista (9)

Motorista carreteiro (10)

Motorista carreteiro cnh E (20)

Motorista cnh AB (3)

Motorista cnh AD (2)

Motorista cnh D (1)

Motorista cnh E (2)

Motorista de caminhão (2)

Motorista parqueador cnh B (4)

Operador de carga e descarga (15)

Operador de empilhadeira (10)

Operador de logística (10)

Operador de máquinas (4)

Operador de rolo compactador (1)

Operador de telemarketing (10)

Operador de transpaleteira (4)

Operador logístico (5)

Pedreiro (35)

Preparador de veículos (1)

Promotor de vendas (3)

Recepcionista (5)

Recuperador de crédito (1)

Repositor - vespertino (2)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)

Secretária executiva (1)

Serralheiro (1)

Serralheiro completo (2)

Servente (3)

Soldador (3)

Técnico de segurança do trabalho (3)

Técnico em edificações (1)

Técnico em laboratório (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico mecânico (2)

Trabalhador rural (1)

Tradutor e intérprete de libras (2)

Vendedor (2)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor externo (2)

Vendedor interno (5)

Vendedor prospector (2)

Vistoriador (1)

Vaga para pessoas com deficiência:

Ajudante de caminhão (2)

Armador (15)

Assistente de departamento de pessoal (1)

Assistente de recebimento fiscal (1)

Auxiliar administrativo (22)

Auxiliar de escritório (5)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de saúde bucal (4)

Auxiliar de serviços gerais - banheirista (1)

Auxiliar operacional (8)

Carpinteiro (15)

Conferente (1)

Eletricista (2)

Empacotador (5)

Encarregado de obras (3)

Farmacêutico (4)

Gari (1)

Motorista cegonheiro (3)

Operador de telemarketing (10)

Pedreiro (15)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)

Técnico em edificações (2)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 544

544 Açougueiro (4)

Ajudante de açougue (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (17)

Ajudante de carga e descarga - auxiliar de envelopamento (2)

Ajudante de carga e descarga (37)

Ajudante de cozinha (15)

Ajudante de eletricista (2)

Ajudante de motorista (6)

Ajudante de obras (8)

Ajudante de operador de gás (2)

Analista de marketing (1)

Armador de ferros (4)

Artífice (2)

Assistente administrativo pcd (1)

Assistente de comércio (2)

Atendente de farmácia (2)

Atendente de loja (3)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (32)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de linha produção (25)

Auxiliar de logística (23)

Auxiliar de logística pcd (5)

Auxiliar de mecânico de autos(3)

Auxiliar de mecânico diesel (2)

Auxiliar mecânico (1)

Balconista (1)

Borracheiro (1)

Caldeireiro de fabricação (5)

Caldeireiro pcd (2)

Carpinteiro (18)

Ceramista (9)

Cobrador de ônibus pcd (2)

Confeiteiro (2)

Conferente de logistica (2)

Consultor de vendas (2)

Cozinheiro geral (7)

Cozinheiro (2)

Dedetizador (2)

Designer gráfico (2)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista b (20)

Eletricista industrial (10)

Eletricista (20)

Encanador pcd (2)

Engenheiro de automação (1)

Especialista em engenharia metalúrgica de minas e de materiais (2)

Esteticista (1)

Estoquista (3)

Garçom (34)

inspetor de terraplenagem (1)

Inspetor técnico de sinalização horizontal e vertical (1)

Jatista industrial (2)

Laboratorista - solos e pavimentos (2)

Manicure/pedicure (3)

Manobrista (3)

Mecânico (35)

Mecanico de automovel (1)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (15)

Mecânico de manutenção hidráulica (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de veículos (2)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Mecânico industrial (10)

Mecânico pcd (2)

Mestre de obras (1)

Montador (2)

Motofretista (4)

Motorista de caminhão (3

Motorista de ônibus urbano (3)

Marceneiro (1)

Nutricionista (4)

Oficial carpinteiro (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de máquinas fixas, em geral (5)

Padeiro (1)

Pedreiro (5)

Recepcionista (30)

Repositor (5)

Repositor de mercadorias (5)

Representante comercial autônomo (1)

Representante comercial (1)

Retificador, em geral (1)

Saladeiro (8)

Soldador pcd (2)

Técnico de edificações (1)

Técnico em instalação de sistemas ópticos (2)

Técnico em instrumentação (3)

Técnico em manutenção (1)

Técnico em nutrição (1)

Tratorista operador de roçadeira (2)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor interno (4)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 307

307 Açougueiro (7)

Administrador de pessoal (1)

Agente funerário (1)

Ajudante de açougueiro (4)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria pcd (2)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras(12)

Ajudante de serralheiro (2)

Alinhador de pneus (1)

Analista de contabilidade (1)

Assistente de contadoria fiscal (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente balconista (2)

Atendente de cafeteria (7)

Atendente de lanchonete (5)

Atendente de padaria (2)

Atendente do setor de frios e laticínios (15)

Auxiliar de almoxarifado (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de linha de produção (7)

Auxiliar de manutenção predial (7)

Auxiliar de pintor de automóveis (2)

Auxiliar de pizzaiolo (2)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro (1)

Caldeireiro de manutenção (5)

Carpinteiro (3)

Chapista de lanchonete (2)

Colorista (1)

Confeiteiro (3)

Consultor de vendas (2)

Consultor de vendas (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (2)

Educador social (2)

Embalador, a mão (17)

Embalador, a mão (10)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Estofador de móveis (1)

Forneiro de padaria (1)

Garçom (1)

Lanterneiro de automóveis - reparação (1)

Lustrador de madeira (1)

Mecânico de suspensão (2)

Montador de automóveis (1)

Montador de móveis de madeira (1)

Motofretista (6)

Motorista carreteiro (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista entregador (36)

Operador de caixa pcd (5)

Operador de caixa (36)

Operador de câmaras frias (6)

Operador de máquina de terraplenagem (10)

Operador de vendas - lojas (5)

Orientador de tráfego para estacionamento (2)

Pedreiro (3)

Promotor de vendas (6)

Recepcionista bilíngüe (1)

Repositor de mercadorias pcd (5)

Repositor de mercadorias (3)

Representante comercial autônomo (1)

Serralheiro (3)

Soldador (5)

Sushiman (1)

Técnico de controle de meio ambiente (1)

Técnico eletrônico (1)

Vendedor interno (3)

Vendedor orçamentista (1)

Vendedor porta a porta (10)

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Como se candidatar: candidatos interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail candidatos interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Vagas: 96

96 Ajudante de carga e descarga (50)

Ajudante de obras (10)

Armazenista (10)

Assistente de vendas (2)

Lanterneiro (1)

Oficial de obras (10)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de guindaste (1)

Operador de retroescavadeira (3)

Técnico em agropecuária (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor externo (5)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 475

475 Açougueiro (4)

Ajudante de carga e descarga (5)

Ajudante de padeiro (2)

Atendente de mesa (1)

Auxiliar de estoque (4)

Auxiliar de expedição (300)

Auxiliar de limpeza pcd (11)

Auxiliar de produção (12)

Auxiliar de marceneiro (2)

Caldeireiro montador (10)

Cozinheiro geral (1)

Frentista (10)

Gari pcd (4)

Merendeiro pcd (2)

Operador de caixa (5)

Padeiro (2)

Pedreiro de acabamento (1)

Promotor de vendas (40)

Recuperador de crédito (42)

Repositor em supermercados (10)

Repositor de mercadorias (2)

Supervisor comercial (1)

Técnico de refrigeração (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 52

52 Ajudante de padeiro (1)

Assistente de vendas (1)

Assistente departamento pessoal (1)

Atendente entregador (4)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de almoxarifado pcd (1)

Consultor de vendas (5)

Eletricista manutenção pcd (1)

Garçom (10)

Motoboy (1)

Pedreiro de acabamento (2)

Recepcionista atendente (10)

Recepcionista noturno (1)

Recepcionista de pousada (1)

Soldador eletroldo pcd (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 105

105 Ajudante civil (6)

Analista de desenvolvimento de gente (1)

Armador (2)

Armador de ferros (2)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de cartório (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Caldeireiro (2)

Carpinteiro (4)

Contador (a) (1)

Coordenador de QA/QC (1)

Doméstica/cuidadora (1)

Empregada doméstica (1)

Empregado de serviços gerais (1)

Encarregado terraplanagem (1)

Enfermeiro (3)

Enfermeiro do trabalho (3)

Engenheiro ALI /GVC catalogação (1)

Engenheiro de segurança do trabalho (2)

Fonoaudiólogo (2)

Lixador (5)

Mecânico (2)

Médico do trabalho (2)

Médico examinador (2)

Mestre obras civil (1)

Montador de estruturas metálicas (5)

Operador de equipamento (3)

Operador de equipamento - escavadeira e pá carregadeira (2)

Operador de equipamento - caçamba (6)

Pedreiro (20)

Secretária (1)

Soldador MIG (5)

Técnico de enfermagem (3)

Técnico de enfermagem do trabalho (3)

Técnico em edificações (1)

Técnico em segurança do trabalho (4)

Torneiro mecânico (2)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 82

82 Açougueiro aprendiz (2)

Ajudante de caminhão (2)

Ajudante de cozinha (1)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de vidraceiro (1)

Banhista da pets (1)

Chapeiro (1)

Consultor de clientes (3)

Copeira (1)

Costureira (15)

Costureira de máquina reta (1)

Cozinheira (4)

Eletromecânica (1)

Entregador CNH 4 (1)

Faxineiro administrativo (1)

Garçom (4)

Gerente trainee (1)

Lombador (5)

Mecânico / eletricista (1)

Mecânico grande porte (1)

Mecânico torneiro (1)

Monitor xadrez (1)

Montador de móveis (1)

Motorista CNH B (1)

Nutriciosnita (3)

Oleiro (1)

Operador de caixa (2)

Pedreiro oficial (2)

Recepcionista (1)

Repositor de mercadorias pcd (2)

Serralheiro de esquadria (1)

Soldador mecânico (1)

Trabalhador volante de agricultura (10)

Vendedor administrativo (1)

Vidraceiro (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 102

102 Auxiliar sushiman (1)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de depósito (1)

Ajudante de estruturas (1)

Ajudante de pedreiro (1)

Analista de infraestrutura (1)

Analista de pcp (2)

Assistente social (3)

Atendente de balcão (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de jardinagem (1)

Auxiliar de manutenção (4)

Auxiliar de obras (4)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar mecânico de molas (3)

Auxiliar serviços na capotaria (2)

Auxiliar técnico de redes externas (1)

Balconista de farmácia (8)

Consultor de vendas (2)

Costureira (1)

Cozinheiro (3)

Encarregado geral (1)

Estagiária administração (1)

Farmacêutico (1)

Instrutor em informática (2)

Lavador de veículos (2)

Líder de produção (1)

Mecânico de motos (2)

Mecânico de veículos (4)

Moleiro (2)

Montador de estruturas (4)

Operador de caixa (3)

Operador de máquinas (4)

Operador de prensa papelão (1)

Recepcionista atendente (8)

Representante técnico/ produtor agrícola/ técnico agrícola / estudante de agronomia (1)

Soldador automotivo (1)

Técnico agrícola / engenheiro agrônomo ou ambiental (1)

Técnico de manutenção elétrica (2)

Técnico em informática (1)

Técnico segurança trabalho (1)

Topógrafo (1)

Torneiro mecânico (2)

Trabalhador rural (1)

Tratorista (1)

Vendedor produtos agrícolas/ técnico agrícola ou estudante de agronomia(4)

Vendedor (2)

Vendedor interno (3)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.