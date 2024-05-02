Supermercados têm mais de 170 vagas de emprego abertas

Os interessados devem ficar atentos ao modelo de atendimento de cada estabelecimento. Veja abaixo os postos de trabalho e como participar dos processos seletivos.
Confira as vagas
FAÉ SUPERMERCADOS
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo. Também é possível fazer o envio por whatsapp (27 99914-0658) ou ainda entregar pessoalmente na sede do supermercado, que fica na Avenida Ministro Salgado Filho, 1.525, Soteco, Vila Velha.
- Vagas: 19
- Açougueiro (1)
- Auxiliar de depósito (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de prevenção e perdas (1)
- Cozinheira (1)
- Embalador (8)
- Estágio em RH
- Motorista (1)
- Repositor Hortifruti (2)
- Repositor de mercearia (3)
GRUPO EXTRABOM
Como se candidatar: as oportunidades são para as lojas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem. Os interessados podem fazer o cadastro no site.
- Vagas: 44
- Açougueiro
- Ajudante de depósito
- Analista de compras
- Assistente serviços compartilhados
- Auxiliar de depósito
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de padaria
- Auxiliar de serviços gerais
- Balconista de frios
- Cozinheiro
- Embalador
- Estágio apoio administrativo
- Estágio controladoria
- Estágio fiscal
- Estágio inteligência de mercado
- Estágio jurídico
- Fiscal de salão
- Locutor
- Operador de caixa
- Recepcionista de estacionamento
- Repositor
- Repositor de mercadorias
- Repositor de mercearia
- Técnico de meio ambiente
CAMGURU SUPERMERCADOS
- Vagas: 7
- Açougueiro
- Auxiliar de recebimento fiscal
- Balconista de padaria
- Operador de caixa
- Repositor
- Repositor de hortifruti
- Repositor de frios
ASSAÍ
- Para Serra: 14 vagas
- Auxiliar de açougue
- Auxiliar de manutenção
- Auxiliar RH
- Chefe de recursos humanos
- Operador(a) de caixa
- Operador(a) de loja depósito
- Operador(a) de loja empório
- Operador(a) de loja FLV
- Operador(a) de loja mercearia
- Operador(a) de loja perecíveis 324
- Operador(a) de loja pleno frente de caixa
- Para Vitória: 8 vagas
- Chefe prevenção perdas
- Operador(a) de caixa
- Operador(a) de caixa loja
- Operador(a) de loja
- Operador(a) de loja depósito
- Operador(a) de loja FLV 299
- Operador(a) de loja pleno frente de caixa
GRUPO CARREFOUR
Como se candidatar: as oportunidades são para trabalhar nas lojas do Carrefour, Atacadão e Sam's Club. Os interessados devem fazer o cadastro no site.
- Vagas:
- Atacadão
- Açougueiro
- Empacotador
- Fiscal de prevenção de perdas
- Operador de empilhadeira
- Repositor
- Carrefour
- Auxiliar de armazém
- Caixa posto
- Fiscal de prevenção de perdas
- Frentista
- Operador de caixa
- Operador de loja
- Repositor
- Repositor de frios
- Sam’s Club
- Açougueiro
- Agente de cartões e serviços
- Auxiliar de estoque
- Auxiliar de perecíveis
- Conferente
- Encarregado de FLV
- Fiscal de prevenção de perdas
- Operador de caixa
- Operador de loja eletro
- Operador de loja textil
- Operador multicanais (e-commerce)
- Repositor
SUPERMERCADO PERIM
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
- Vagas: oportunidade para todas as funções de loja em Vitória, Cariacica e Vila Velha, como:
- Açougueiro
- Operador de caixa
- Operador de loja
- Repositor
GRUPO PERIM, DO SUL DO ESTADO
Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no site vemprotime.com.br ou entregá-lo em uma das lojas.
- Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
- Ajudante de depósito
- Atendente de lanchonete
- Auxiliar de estacionamento
- Auxiliar de serviços gerais
- Embalador de compras
- Fiscal de loja
- Operador de caixa (Cachoeiro de Itapemirim e Castelo)
- Repositor de congelados
- Repositor de FLV
- Repositor de mercadoria
- Separador de mercadoria
GRUPO CARONE
Como se candidatar: as portunidades são para as lojas Carone e Sempre Tem. Os interessados devem fazer o cadastro no site.
- Vagas:
- Açougueiro
- Ajudante de entrega
- Analista de qualidade nutrição
- Assistente de tecnologia da informação
- Auxiliar de açougue
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de encarregado açougue
- Auxiliar de encarregado mercearia
- Auxiliar de encarregado padaria
- Auxiliar de encarregado perecíveis
- Auxiliar de logística e-commerce
- Auxiliar de manutenção
- Auxiliar de padaria confeitaria
- Auxiliar de pizzaiolo
- Ajudante de recebimento mercadorias
- Auxiliar de rotisseria
- Balconista de padaria
- Balconista de perecíveis
- Embalador
- Forneiro
- Nutricionista de qualidade
- Operador de caixa
- Operador de carrinhos
- Padeiro
- Promotor de vendas
- Repositor
- Repositor de bazar
- Repositor de mercearia
- Repositor de perecíveis
- Repositor de perecíveis câmara
- Repositor de vinhos
- Repositor de volumes
- Técnico de segurança do trabalho