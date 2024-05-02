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Setor de serviços

Supermercados têm mais de 170 vagas de emprego abertas

Há oportunidades para açougueiro, repositor de mercadorias, balconista de frios, repositor de mercadorias, entre outras chances; veja como participar

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 12:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 mai 2024 às 12:09
Supermercado Carone, em Jardim Camburi.
Supermercado Carone, em Jardim Camburi. Crédito: Divulgação/ Carone
Redes de supermercados estão com mais de 170 vagas de emprego estágio abertas para a contratação imediata de profissionais. Há oportunidades para açougueiro, repositor de mercadorias, balconista de frios, repositor de mercadorias, entre outras chances.
Os interessados devem ficar atentos ao modelo de atendimento de cada estabelecimento. Veja abaixo os postos de trabalho e como participar dos processos seletivos.

Confira as vagas

FAÉ SUPERMERCADOS
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo. Também é possível fazer o envio por whatsapp (27 99914-0658) ou ainda entregar pessoalmente na sede do supermercado, que fica na Avenida Ministro Salgado Filho, 1.525, Soteco, Vila Velha.
  • Vagas: 19
  • Açougueiro (1)
  • Auxiliar de depósito (1)
  • Auxiliar de limpeza (1)
  • Auxiliar de prevenção e perdas (1)
  • Cozinheira (1)
  • Embalador (8)
  • Estágio em RH
  • Motorista  (1)
  • Repositor Hortifruti  (2)
  • Repositor de mercearia (3)
GRUPO EXTRABOM
Como se candidatar: as oportunidades são para as lojas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem. Os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 44
  • Açougueiro
  • Ajudante de depósito
  • Analista de compras
  • Assistente serviços compartilhados
  • Auxiliar de depósito
  • Auxiliar de limpeza
  • Auxiliar de padaria
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Balconista de frios
  • Cozinheiro
  • Embalador
  • Estágio apoio administrativo
  • Estágio controladoria
  • Estágio fiscal
  • Estágio inteligência de mercado
  • Estágio jurídico
  • Fiscal de salão
  • Locutor
  • Operador de caixa
  • Recepcionista de estacionamento
  • Repositor
  • Repositor de mercadorias
  • Repositor de mercearia
  • Técnico de meio ambiente
CAMGURU SUPERMERCADOS
Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: 7
  • Açougueiro
  • Auxiliar de recebimento fiscal
  • Balconista de padaria
  • Operador de caixa
  • Repositor
  • Repositor de hortifruti
  • Repositor de frios
ASSAÍ
Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no site.
  • Para Serra: 14 vagas
  • Auxiliar de açougue
  • Auxiliar de manutenção
  • Auxiliar RH
  • Chefe de recursos humanos
  • Operador(a) de caixa 
  • Operador(a) de loja depósito
  • Operador(a) de loja empório
  • Operador(a) de loja FLV
  • Operador(a) de loja mercearia
  • Operador(a) de loja perecíveis 324
  • Operador(a) de loja pleno frente de caixa
  • Para Vitória: 8 vagas
  • Chefe prevenção perdas
  • Operador(a) de caixa
  • Operador(a) de caixa loja
  • Operador(a) de loja
  • Operador(a) de loja depósito
  • Operador(a) de loja FLV 299
  • Operador(a) de loja pleno frente de caixa
GRUPO CARREFOUR
Como se candidatar: as oportunidades são para trabalhar nas lojas do Carrefour, Atacadão e Sam's Club. Os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Atacadão
  • Açougueiro
  • Empacotador
  • Fiscal de prevenção de perdas
  • Operador de empilhadeira
  • Repositor
  • Carrefour
  • Auxiliar de armazém
  • Caixa posto
  • Fiscal de prevenção de perdas
  • Frentista
  • Operador de caixa
  • Operador de loja
  • Repositor
  • Repositor de frios
  • Sam’s Club
  • Açougueiro
  • Agente de cartões e serviços
  • Auxiliar de estoque
  • Auxiliar de perecíveis
  • Conferente
  • Encarregado de FLV
  • Fiscal de prevenção de perdas
  • Operador de caixa
  • Operador de loja eletro
  • Operador de loja textil
  • Operador multicanais (e-commerce)
  • Repositor
SUPERMERCADO PERIM
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
  • Vagas: oportunidade para todas as funções de loja em Vitória, Cariacica e Vila Velha, como: 
  • Açougueiro
  • Operador de caixa
  • Operador de loja
  • Repositor
GRUPO PERIM, DO SUL DO ESTADO
Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no site vemprotime.com.br ou entregá-lo em uma das lojas.
  • Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Ajudante de depósito
  • Atendente de lanchonete
  • Auxiliar de estacionamento
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Embalador de compras
  • Fiscal de loja 
  • Operador de caixa (Cachoeiro de Itapemirim e Castelo)
  • Repositor de congelados
  • Repositor de FLV 
  • Repositor de mercadoria
  • Separador de mercadoria
GRUPO CARONE
Como se candidatar: as portunidades são para as lojas Carone e Sempre Tem. Os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Açougueiro
  • Ajudante de entrega
  • Analista de qualidade nutrição
  • Assistente de tecnologia da informação
  • Auxiliar de açougue
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de encarregado açougue
  • Auxiliar de encarregado mercearia
  • Auxiliar de encarregado padaria
  • Auxiliar de encarregado perecíveis
  • Auxiliar de logística e-commerce
  • Auxiliar de manutenção
  • Auxiliar de padaria confeitaria
  • Auxiliar de pizzaiolo
  • Ajudante de recebimento mercadorias
  • Auxiliar de rotisseria
  • Balconista de padaria
  • Balconista de perecíveis
  • Embalador
  • Forneiro
  • Nutricionista de qualidade
  • Operador de caixa
  • Operador de carrinhos
  • Padeiro
  • Promotor de vendas
  • Repositor
  • Repositor de bazar
  • Repositor de mercearia
  • Repositor de perecíveis
  • Repositor de perecíveis câmara
  • Repositor de vinhos
  • Repositor de volumes
  • Técnico de segurança do trabalho

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