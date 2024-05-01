Hospital Estadual Jayme Santos Neves abre 65 vagas de emprego

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com 65 vagas de emprego abertas em diversos cargos, voltadas para candidatos de diferentes formações e experiências.
Os interessados podem cadastrar o currículo no site www.evangelicovv.com.br, na seção "Trabalhe Conosco". No endereço eletrônico, o profissional pode conferir todas as oportunidades disponíveis e escolher aquela que tenha mais a ver com seus interesses.
A unidade é um hospital público, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
A gerente de Recursos Humanos do hospital, Leila Chagas, alerta que é fundamental que os candidatos estejam atentos aos requisitos específicos de cada vaga, que podem ser encontrados nas publicações individuais de cada oportunidade divulgada no site do processo seletivo.
“Esses requisitos trazem detalhes sobre as qualificações necessárias, experiência profissional desejada e outras habilidades essenciais para o cargo em questão”, explica Leila Chagas.
Confira as vagas
- Analista administrativo (1)
- Analista de contratos (2)
- Analista de controles internos (1)
- Analista de RH júnior (1)
- Assistente administrativo (1)
- Assistente de manutenção (1)
- Auxiliar administrativo (6)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Camareiro (1)
- Enfermeiro (5)
- Maqueiro (1)
- Técnico de enfermagem (10)
- Técnico de imobilização (2)
- Técnico em hemoterapia (1)
- Auxiliar de serviços de apoio PCD (30)