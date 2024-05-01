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Saúde

Hospital Estadual Jayme Santos Neves abre 65 vagas de emprego

Há oportunidades para auxiliar de serviço de apoio (exclusiva para pessoas com deficiência), técnico de enfermagem, auxiliar administrativo, camareiro, entre outras funções

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 12:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 mai 2024 às 12:21
Fachada do Hospital Jayme dos Santos Neves
Fachada do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Divulgação
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com 65 vagas de emprego abertas em diversos cargos, voltadas para candidatos de diferentes formações e experiências.
Os interessados podem cadastrar o currículo no site www.evangelicovv.com.br, na seção "Trabalhe Conosco". No endereço eletrônico, o profissional pode conferir todas as oportunidades disponíveis e escolher aquela que tenha mais a ver com seus interesses.
A unidade é um hospital público, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
A gerente de Recursos Humanos do hospital, Leila Chagas, alerta que é fundamental que os candidatos estejam atentos aos requisitos específicos de cada vaga, que podem ser encontrados nas publicações individuais de cada oportunidade divulgada no site do processo seletivo.
“Esses requisitos trazem detalhes sobre as qualificações necessárias, experiência profissional desejada e outras habilidades essenciais para o cargo em questão”, explica Leila Chagas.

Confira as vagas

  • Analista administrativo (1)
  • Analista de contratos (2)
  • Analista de controles internos (1)
  • Analista de RH júnior (1)
  • Assistente administrativo (1)
  • Assistente de manutenção (1)
  • Auxiliar administrativo (6)
  • Auxiliar de serviços gerais (2)
  • Camareiro (1)
  • Enfermeiro (5)
  • Maqueiro (1)
  • Técnico de enfermagem (10)
  • Técnico de imobilização (2)
  • Técnico em hemoterapia (1)
  • Auxiliar de serviços de apoio PCD (30)

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