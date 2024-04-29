Churrasqueiro, vigilante, encanador e outras 5 mil vagas de emprego abertas no ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.319 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (29). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 261. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de cafeteria, auxiliar de limpeza, assistente social, churrasqueiro, conferente de logística, copeiro de lanchonete, motorista de caminhão, entre outras chances. 261. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de cafeteria, auxiliar de limpeza, assistente social, churrasqueiro, conferente de logística, copeiro de lanchonete, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.210, das quais 76 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para balconista, vigilante, servente de obras, conferente, auxiliar de serviços gerais, analista de tecnologia da informação, entre outros postos. 1.210, das quais 76 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para balconista, vigilante, servente de obras, conferente, auxiliar de serviços gerais, analista de tecnologia da informação, entre outros postos. Veja as vagas

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.449. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de obras, alimentador de linha de produção, armazenista, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, balconista, entre outras chances. 1.449. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de obras, alimentador de linha de produção, armazenista, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, balconista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 594. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, atendente de padaria, atendente de telemarketing, carpinteiro, fiscal de loja, operador de caixa, pedreiro, repositor de mercadoria, entre outras chances. 594. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, atendente de padaria, atendente de telemarketing, carpinteiro, fiscal de loja, operador de caixa, pedreiro, repositor de mercadoria, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 547. Há oportunidades para administrador de orçamento, auxiliar de estoque, encanador, estoquista, mecânico de automóvel, motofrentista, repositor de supermercado, tecnólogo em segurança do trabalho, vendedor porta a porta, entre outras chances. 547. Há oportunidades para administrador de orçamento, auxiliar de estoque, encanador, estoquista, mecânico de automóvel, motofrentista, repositor de supermercado, tecnólogo em segurança do trabalho, vendedor porta a porta, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 14. Há oportunidades para auxiliar de serviço bucal, encarregada de restaurante, técnico eletromecânico, soldador, técnico em instrumentação, entre outros postos. 14. Há oportunidades para auxiliar de serviço bucal, encarregada de restaurante, técnico eletromecânico, soldador, técnico em instrumentação, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 131. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, agente de pátio, ajudante de motorista, aplicador de resinas em pisos, mecânico de automóveis, motorista de caminhão, entre outras chances. 131. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, agente de pátio, ajudante de motorista, aplicador de resinas em pisos, mecânico de automóveis, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 275. Há oportunidades para zelador, servente de pátio, operador de sonda, operador de ensaque, frentista, balanceiro, auxiliar de soldagem, analista de laboratório de controle de qualidade, entre outras chances. 275. Há oportunidades para zelador, servente de pátio, operador de sonda, operador de ensaque, frentista, balanceiro, auxiliar de soldagem, analista de laboratório de controle de qualidade, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 167. Há oportunidades para analista de RH, auxiliar administrativo, carpinteiro, encanador, gerente administrativo, oficial pleno, técnico de planejamento, soldador, pintor jatista, entre outras chances. 167. Há oportunidades para analista de RH, auxiliar administrativo, carpinteiro, encanador, gerente administrativo, oficial pleno, técnico de planejamento, soldador, pintor jatista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 248. Há oportunidades para ajudante prático, auxiliar de manutenção, carpinteiro, eletricista, garçom, operador de caixa, porteiro, tratorista, trabalhador rural, vendedor, entre outras chances. 248. Há oportunidades para ajudante prático, auxiliar de manutenção, carpinteiro, eletricista, garçom, operador de caixa, porteiro, tratorista, trabalhador rural, vendedor, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 136. Há oportunidades para agente de pesquisa e mapeamento, auxiliar de solda, auxiliar de linha de produção, ajudante de obras, capoteiro, mecânico de veículos, operador de roçadeira, entre outras chances. 136. Há oportunidades para agente de pesquisa e mapeamento, auxiliar de solda, auxiliar de linha de produção, ajudante de obras, capoteiro, mecânico de veículos, operador de roçadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 158. Há oportunidades para auxiliar de produção, conservador de ferrovia, costureira, operador de máquinas leves, servente, pedreiro, eletricista automotivo, entre outras chances. 158. Há oportunidades para auxiliar de produção, conservador de ferrovia, costureira, operador de máquinas leves, servente, pedreiro, eletricista automotivo, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]