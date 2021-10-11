Sines têm 2.035 vagas de emprego e estágio abertas no ES

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

As agências do Sine e do Trabalhador têm 2.035 vagas de emprego estágio abertas nesta semana. As chances estão disponíveis para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os postos de trabalho são para cargos como serralheiro, vendedor, auxiliar de obras, pedreiro, padeiro, motorista e técnico de enfermagem.

Nas demais unidades, o funcionamento segue normalmente. Há chances nos sines de Vitória (104), Cariacica (259), Aracruz (54), Cachoeiro de Itapemirim (240), Linhares (84) e Nova Venécia (29).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 261

261 Açougueiro (4)

Ajudante de serralheiro (1)

Almoxarife (1)

Analista de marketing (2)

Armador de estrutura de concreto (30)

Arte-finalista (1)

Auxiliar de confeitaria (2)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de logística (2)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Balconista de açougue (2)

Carpinteiro (10)

Consultor de vendas (7)

Costureira de máquinas industriais (1)

Cozinheiro geral (13)

Demonstrador de mercadorias (1)

Eletricista (80)

Eletricista de instalações industriais (20)

Engenheiro de minas (1)

Funileiro de manutenção (2)

Gerente de loja e supermercado (2)

Impressor digital (3)

Impressor flexográfico (1)

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (25)

Instalador e mantenedor de placas fotovoltaicas (2)

Jardineiro (1)

Lavador de artefatos de tapeçaria (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)

Mestre carpinteiro (1)

Montador soldador (1)

Operador de máquina de dobrar chapas (1)

Operador de máquinas de usinar madeira cnc (4)

Padeiro (1)

Pedreiro (9)

Pintor de alvenaria (2)

Pintor de automóveis (1)

Recepcionista de consultório médico ou dentário (1)

Recuperador de crédito (6)

Serralheiro (2)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de garantia da qualidade (1)

Técnico de manutenção industrial (1)

Técnico de suporte de TI (1)

Vendedor interno (8)

Vendedor porta a porta (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 723

723 Acabador de granito (2)

Açougueiro (11)

Agente de pré-vendas (1)

Ajudante - noite (1)

Ajudante de armazém (10)

Ajudante de caminhão (6)

Ajudante de moleiro (2)

Ajudante de motorista (4)

Ajudante de padeiro (5)

Ajudante geral (5)

Ajudante geral de mecânica (1)

Alinhador (1)

Almoxarife (2)

Analista contábil (1)

Analista de marketing (1)

Analista de redes (1)

Armador - temporário (6)

Armador (3)

Arrematadeira de roupas (6)

Assistente administrativo (1)

Assistente comercial (1)

Assistente de compras (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente de loja (2)

Atendente de portaria (2)

Atendente de sac (1)

Auxiliar (2)

Auxiliar administrativo (7)

Auxiliar de câmara fria - noturno (2)

Auxiliar de carga e descarga (3)

Auxiliar de cobrança (3)

Auxiliar de corte (3)

Auxiliar de estocagem (1)

Auxiliar de estoque (5)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de garantia (1)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção geral (1)

Auxiliar de mecânica (3)

Auxiliar de obras (7)

Auxiliar de produção (3)

Auxiliar de recepção de serviços (1)

Auxiliar de serviços gerais (30)

Auxiliar mecânico (2)

Auxiliar mecânico automotivo e diesel (2)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Auxiliar operacional - temporário (90)

Balconista (5)

Balconista de açougue (8)

Balconista de padaria (2)

Bombeiro (1)

Borracheiro (2)

Caixa (1)

Caldeireiro - chaparia fina (3)

Call center (15)

Camareira (3)

Carpinteiro (1)

Conferente (6)

Conferente líder (1)

Consultor comercial externo (1)

Consultor de serviços (1)

Contador (1)

Costureira (1)

Costureira pilotista (6)

Costureira retista (6)

Cozinheiro (1)

Cuidador de saúde mental (5)

Designer gráfico (1)

Desossador (3)

Eletricista de manutenção - temporário (6)

Eletricista industrial (1)

Empregada doméstica (5)

Encarregado (1)

Encarregado de armazém (1)

Encarregado de pátio – cnh D (1)

Encarregado de peças (1)

Encarregado de serviços gerais (3)

Encarregado de turma – terraplanagem e pavimentação (1)

Estágio Designer Gráfico (1)

Estágio em Ciências Contábeis (1)

Estágio em Help Desk (2)

Estágio em Logística (1)

Estágio em Marketing (1)

Estágio Engenharia Civil/ Edificações (2)

Estágio Ensino Médio (3)

Estágio Publicidade e Propaganda (1)

Estágio Superior (1)

Estágio Técnico em Mecânica/Refrigeração (2)

Estoquista (5)

Fiscal de loja (1)

Fiscal de monitoramento (1)

Fresador (1)

Gerente de loja (1)

Governanta (1)

Instrutor de treinamento comercial (1)

Jardineiro (2)

Laboratorista de solo e asfalto (1)

Lanterneiro (2)

Logística/estoque (1)

Manicure (10)

Marceneiro -A (1)

Mecânico automotivo (4)

Mecânico de ferramentas (1)

Mecânico de manutenção industrial (1)

Mecânico de refrigeração - A (2)

Mecânico diesel (1)

Mecânico profissional (1)

Meio oficial de marcenaria (1)

Modelista (4)

Moleiro (2)

Montador de guias e cadeiras - temporário (1)

Mosqueadeira de roupas (4)

Motorista – cnh C (1)

Motorista – cnh D (5)

Motorista carreteiro – cnh E (10)

Motorista cegonheiro – cnh E (5)

Motorista de caminhão – cnh C (2)

Motorista munck - cnh D (2)

Oficial de manutenção (1)

Operador de caminhão munck – cnh D (1)

Operador de empilhadeira – cnh B (3)

Operador de escavadeira hidráulica – cnh D (1)

Operador de forno elétrico - temporário (1)

Operador de logística (1)

Operador de retroescavadeira – cnh d (1)

Operador de tesoura - temporário (6)

Pedreiro (4)

Pedreiro oficial (2)

Pizzaiolo (2)

Preparador de alimentos (1)

Preparador de veículos (1)

Promotor de vendas externas (3)

Recepcionista (5)

Repositor - hortifruti (2)

Repositor (2)

Representante comercial (2)

Salgadeira (1)

Supervisor de obras de terraplenagem (2)

Supervisor técnico - informática (1)

Técnico de informática (1)

Técnico de manutenção (1)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Técnico em manutenção de impressoras - interno (1)

Técnico em manutenção mecânica - temporário (1)

Técnico em mecânica (1)

Técnico em segurança do trabalho (4)

Tutor de polo - comercial (1)

Vendedor (37)

Vendedor de pneus (1)

Vendedor executivo (30)

Vendedor externo (10)

Vendedor interno (10)

Vendedora (7)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (15)

Ajudante de cargas (3)

Ajudante de produção (12)

Assistente de compras (1)

Assistente de faturamento (1)

Assistente de operações (5)

Atendente de relacionamento (20)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de escritório (2)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de laboratório (1)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de produção (16)

Gari (3)

Motorista carreteiro – cnh E (10)

Operador de empilhadeira – cnh B (3)

Porteiro (1)

Recepcionista/administrativo (3)

Representante de atendimento (20)

Técnico em segurança do trabalho (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 104

104 Açougueiro (1)

Alinhador de direção (1)

Atendente de lanchonete (6)

Atendente de telemarketing PCD (20)

Auxiliar de cozinha (7)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de limpeza PCD (1)

Auxiliar de manutenção predial - temporário (1)

Auxiliar de mecânico de autos (2)

Auxiliar de recepção (1)

Babá (1)

Bombeiro hidráulico (3)

Carpinteiro (2)

Chapeiro (4)

Consultor de vendas (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro geral (1)

Cumim - temporário (6)

Eletricista (1)

Encarregado de estoque (1)

Estoquista (1)

Garçom de bar (1)

Gerente de posto de venda (1)

Lavador de automóveis (1)

Mecânico de automóvel (2)

Motofretista (2)

Operador de caixa PCD (1)

Operador de lavador de veículos (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro de alvenaria (5)

Relojoeiro - reparação (1)

Representante comercial autônomo (10)

Técnico de garantia da qualidade (1)

Técnico em análises clínicas (8)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 259

259 Alinhador de pneus (1)

Analista fiscal (1)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar financeiro (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Caldeirista (10)

Carpinteiro PCD (1)

Costureira (3)

Eletricista de prédios (5)

Gerente de supermercado (1)

Mecânico de automóvel (1)

Motorista de carro de passeio (200)

Operador de motoniveladora (3)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de tesoura volante (1)

Pedreiro PCD (1)

Pedreiro de fachada (3)

Pintor a revólver (1)

Pintor de edifícios (5)

Serralheiro (1)

Servente de obras PCD (1)

Soldador (10)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor (1)

Vendedor porta a porta (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 54

54 Almoxarife (1)

Assistente técnico em engenharia (1)

Ajudante de obras (6)

Ajudante de motorista (1)

Analista de planejamento (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Carpinteiro (1)

Cozinheiro industrial (1)

Mecânico de automóveis (2)

Mecânico de manutenção de máquinas (2)

Motorista (7)

Oficial polivalente pedreiro (2)

Operador de micro trator giro (2)

Operador de equipamentos de escavadeiras (1)

Oficial de manutenção elétrica (2)

Oficial pedreiro (3)

Pintor letrista (10)

Porteiro diurno (1)

Projetista (1)

Rigger (4)

Salgadeiro (2)

Torneiro mecânico (1)

Vidraceiro (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 240

240 Acabador de mármore e granito (2)

Ajudante de carga e descarga (10)

Resinador (2)

Ajudante de sushiman (2)

Almoxarife (1)

Assistente de laboratório industrial (1)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar logístico (100)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de linha de produção (4)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de manutenção hidráulica e elétrica (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar técnico de montagem (6)

Chefe de cozinha (1)

Colador de cartaz com habilitação B (1)

Confeiteiro (1)

Cortador de granito (1)

Costureiro máquina overloque e retista (2)

Cortador de roupa couro e pele (1)

Costureiro confecção em série (2)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro geral (1)

Consultor de vendas externo (2)

Desenhista industrial gráfico (1)

Eletricista (20)

Estoquista (1)

Eletricista de instalações industriais (1)

Encarregado de hortifrutigranjeiro (1)

Fiscal de balanças (1)

Garçom (1)

Instalador de antenas de televisão (3)

Mecânico de instalações industriais - manutenção (1)

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (2)

Oficial de manutenção eletromecânica (1)

Operador de máquina de corte de roupa (1)

Operador de caixa (3)

Oficial pedreiro (2)

Operador de máquinas fixas, em geral (1)

Operador de ponte rolante (2)

Operador de suporte técnico - telemarketing (2)

Pintor de automóveis (1)

Polidor de pedras (1)

Representante comercial autônomo (15)

Serrador de mármore e granito (1)

Repositor de mercadorias em supermercado (3)

Sushiman (2)

Técnico de edificações (1)

Técnico de operações eletrotécnica (2)

Técnico de rede - telecomunicações (10)

Técnico em automação industrial (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de serviços (3)

Vendedor no comércio de mercadorias (2)

Vendedor de serviços (5)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas : 71

: 71 Ajudante de obras (7)

Ajudante de estruturas metálicas (1)

Assistente de vendas de parafusos e ferramentas (1)

Atendente de balcão (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Carpinteiro (1)

Consultor de vendas (13)

Copeira PCD (1)

Costureira máquinas industriais (2)

Costureira de máquina reta (1)

Costureira em geral (1)

Costureira - alfaiataria roupas delicadas (5)

Cozinheira (1)

Eletricista de distribuição (1)

Encarregado de obras (4)

Engenheiro civil (1)

Estoquista (1)

Gerente de vendas (1)

Lavador de carros (2)

Marceneiro (2)

Motorista de ambulância PCD (1)

Motorista de caminhão (5)

Motorista carreteiro (1)

Movimentador de mercadorias (1)

Operador de caixa (1)

Pedreiro (2)

Pedreiro oficial (6)

Recepcionista pcd (1)

Representante comercial (1)

Secretária de consultório médico (1)

Soldador (2)

Vigia PCD (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 84

84 Almoxarife (1)

Auxiliar de obras (20)

Auxiliar técnico de rede externa (3)

Balconista (1)

Carpinteiro (4)

Cozinheiro (2)

Coordenador operações (1)

Eletricista automóvel/caminhão (1)

Eletricista baixa tensão (1)

Instrutor de trânsito (3)

Líder de produção (1)

Mecânico automotivo (2)

Montador de andaimes (1)

Motorista operador de munck (2)

Operador maquina industrial (1)

Pedreiro oficial pleno (5)

Representante comercial (3)

Soldador (5)

Supervisor produção (1)

Técnico de manutenção industrial (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de consórcio (20)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 29

29 Fonoaudiólogo (1)

Terapeuta ocupacional (1)

Acompanhante (1)

Auxiliar de serviços gerais PCD (1)

Auxiliar de açougue (1)

Gerente de compras (1)

Eletricista (2)

Atendente (1)

Auxiliar de compras (1)

Representante comercial de cosméticos (3)

Mecânico (2)

Técnico de saneamento (1)

Operador de escavadeira hidráulica (1)

Auxiliar de dentista (1)

Operador de motoniveladora (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Gerente fiscal (1)

Auxiliar fiscal (1)

Vendedor (1)

Doméstica (1)

Trabalhador rural (1)

Técnico de enfermagem ou cuidadora (1)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Agente de sistema (1)

Tradutor e intérprete de libras (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.