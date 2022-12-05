Sines têm 1.956 vagas de emprego e estágio no ES

Oportunidades de trabalho com carteira assinada no ES Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 1.956 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (5). Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os candidatos devem ficar atentos, pois as oportunidades podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.

Há chances para carpinteiro, garçom, pedreiro, técnico em segurança do trabalho, motorista, auxiliar de logística, churrasqueiro, trabalhador rural, ajudante de caminhão, nutricionista, entre outros cargos.

Os trabalhadores podem procurar as unidades dos Sines de Vila Velha (222 vagas), Serra (303), Vitória (158) e Cariacica (211), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (736). No interior, as chances estão disponíveis nas agências de Aracruz (83) e Linhares (171) e no Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu (72).

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 222

222 Açougueiro (12)

Ajudante, auxiliar de bar (5)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de obras (35)

Analista de marketing (1)

Armador de ferragens na construção civil (6)

Atendente de balcão (2)

Atendente de lanchonete (5)

Atendente de lojas (4)

Atendente de mesa (2)

Atendente de padaria (5)

Atendente do setor de frios e laticínios (1)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de garçom (5)

Auxiliar de limpeza (6)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de logística (3)

Auxiliar financeiro (1)

Balconista de açougue (4)

Bombeiro hidráulico (10)

Caixa de loja (1)

Carpinteiro (15)

Chapeiro (4)

Consultor de vendas (2)

Copeiro de hotel (2)

Cozinheiro geral (3)

Eletricista (1)

Embalador, a mão pcd (2)

Embalador, a mão (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Encarregado de padaria (1)

Encarregado de seção de controle de produção (2)

Fiscal de prevenção de perdas (1)

Instrutor de cursos livres (2)

Jardineiro (1)

Mecânico de automóvel (1)

Operador de caixa (18)

Pedreiro (27)

Porteiro (2)

Recepcionista atendente (1)

Repositor - em supermercados (10)

Serralheiro (1)

Vendedor interno (1)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 736

736 Açougueiro (8)

Agente de limpeza (1)

Ajudante de carga e descarga (11)

Ajudante de distribuição (2)

Ajudante de entrega (4)

Ajudante de mecânico (3)

Ajudante de montagem (1)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de padeiro (22)

Ajudante de serralheiro (2)

Amarrador (1)

Analista administrativo (1)

Analista financeiro (1)

Analista laboratório (1)

Aplicador de adesivo (1)

Apoio de vendas (4)

Armador (2)

Armador oficial (12)

Assistente de departamento pessoal (1)

Assistente de manutenção (2)

Assistente de operações (20)

Assistente de vendas (1)

Atendente de e-commerce (1)

Atendente de personalização (1)

Atendente de portaria (2)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar administrativo de produção (1)

Auxiliar de carga e descarga (50)

Auxiliar de corte (5)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de escritório (financeiro) (2)

Auxiliar de expedição (15)

Auxiliar de faturamento (2)

Auxiliar de higienização (1)

Auxiliar de lavador de peças (1)

Auxiliar de licitação (1)

Auxiliar de logística (16)

Auxiliar de loja (1)

Auxiliar de lubrificação (1)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de manutenção automotivo (1)

Auxiliar de mecânico (3)

Auxiliar de obras (11)

Auxiliar de produção (16)

Auxiliar de rh (1)

Auxiliar de serviços gerais (19)

Auxiliar de vendas (1)

Auxiliar escritório (1)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar logística (1)

Balconista de açougue (1)

Carpinteiro (4)

Churrasqueiro (1)

Confeiteira (o) (1)

Conferente de mercadorias (2)

Consultor de vendas (60)

Costureira (7)

Diarista e doméstica (20)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (1)

Embalador (15)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de manutenção automotiva (1)

Estágio Administrativo ou Logística (1)

Estágio em Ciências Contábeis ou Administração (1)

Estágio financeiro (1)

Estágio nível superior (2)

Estágio superior em Direito (1)

Estágio técnico em Mecânica (1)

Estoquista (9)

Faturista (1)

Fiscal de segurança patrimonial (1)

Lavador automotivo (1)

Marceneiro (5)

Mecânico (4)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico automotivo (suspensão e freios) (1)

Mecânico diesel (5)

Mecânico líder (1)

Mecânico montador (2)

Mestre de obras (3)

Motoboy (1)

Motorista (2)

Motorista carreteiro (11)

Motorista carreteiro cnh E (50)

Motorista cnh D (4)

Motorista cnh E (12)

Motorista de caminhão (2)

Motorista de entrega cnh c (4)

Oficial armador (2)

Oficial carpinteiro (4)

Oficial pleno (1)

Oficial pleno pedreiro (4)

Operador de caixa (10)

Operador de call center (20)

Operador de carga e descarga (15)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de logística (11)

Operador de máquinas pesadas (1)

Operador de perecíveis (5)

Operador de telemarketing (10)

Operador de transpaleteira (4)

Operadora de caixa (3)

Operadora de perecíveis (3)

Padeiro (2)

Pedreiro (3)

Pedreiro de acabamento (1)

Pedreiro oficial (12)

Pedreiro polivalente (2)

Pintor (2)

Pintor oficial pleno (12)

Porteiro (1)

Promotor vendedor (5)

Recepcionista (1)

Recuperador de crédito (1)

Repositor (2)

Serralheiro (6)

Social media (1)

Soldador (2)

Supervisor de fábrica (1)

Técnico de segurança do trabalho (5)

Técnico mecânico (2)

Vendedor (2)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor de pneus (1)

Vendedor externo (8)

Vendedor interno (12)

Vendedora (4)

Vagas para pessoas com deficiência:

Assistente de recebimento fiscal (1)

Assistente social (1)

Atendente de loja (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de manutenção automotivo (1)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar logístico (2)

Enfermeiro (1)

Farmacêutico (1)

Gari (1)

Operador de telemarketing (10)

Técnico de enfermagem (1)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 303

303 Açougueiro (3)

Agente de vendas e serviços (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (10)

Ajudante de carga e descarga (18)

Ajudante de cozinha (8)

Ajudante de cozinha - meio oficial (2)

Ajudante de obras (12)

Analista administrativo (1)

Analista de controle de qualidade (1)

Armador de ferragens na construção civil (6)

Armador de ferros (17)

Atendente de farmácia (10)

Atendente de relacionamento (30)

Auxiliar de laboratório (3)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de almoxarifado pcd (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de limpeza pcd (5)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de linha de produção (3)

Auxiliar de logística pcd (2)

Auxiliar de logística (5)

Auxiliar de manutenção (4)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar padeiro (1)

Barman (1)

Calceteiro (2)

Caldeireiro (3)

Carpinteiro (7)

Cozinheira (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Dedetizador (3)

Eletricista industrial (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (20)

Encarregado de obras (6)

Farmacêutico estágio (5)

Garçom (2)

Jardineiro operador (1)

Mandrilhador (1)

Mecânico de manutenção industrial (3)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista entregador (2)

Operador de caixa (2)

Operador de furadeira radial (1)

Operador de máquinas (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (13)

Pintor de automóveis pcd (1)

Pintor industrial de pistola (2)

Pizzaiolo (1)

Preparador de mistura abrasiva (2)

Repositor (1)

Serrador de madeira (1)

Soldador mig/mag (2)

Soldador (1)

Técnico de planejamento (1)

Técnico de telecomunicações em telefonia (2)

Técnico em farmácia (4)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor externo (31)

Vendedor interno (15)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 158

158 Açougueiro (1)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de padeiro (2)

Alinhador de pneus (1)

Almoxarife (1)

Analista de logística (1)

Auxiliar de corte - preparação da confecção de roupas (1)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de limpeza pcd (3)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção de edifícios (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Carpinteiro (4)

Chapeiro (1)

Consultor de vendas (9)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (3)

Eletrotécnico (7)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Encarregado de obras (1)

Encarregado de supermercado (1)

Estoquista (1)

Faturista (1)

Garçom (3)

Instalador de antenas de televisão (40)

Instalador fotovoltaico (1)

Lanterneiro de automóveis - reparação (1)

Lavador de veículos pcd (1)

Mecânico de automóvel (4)

Motofretista (2)

Motorista carreteiro (30)

Motorista de caminhão (3)

Pedreiro (10)

Porteiro pcd (2)

Serralheiro (1)

Técnico automotivo (1)

Vendedor de consórcio (2)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 211

211 Açougueiro (8)

Ajudante de lubrificação (1)

Analista de marketing (3)

Arrematadeira (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar operacional de logística (30)

Balconista de açougue (4)

Borracheiro (1)

Coordenador (2)

Cozinheiro de restaurante (1)

Eletricista de veículos (1)

Forneiro de padaria (1)

Manicure (2)

Mecânico de automóveis (2)

Mecânico diesel (4)

Motorista carreteiro (10)

Operador de caixa (15)

Pedreiro (60)

Pintor de paredes (45)

Repositor em supermercados (10)

Serralheiro (1)

Técnico em fibras ópticas (3)

Vendedor interno (4)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 83

83 Advogado (1)

Ajudante de vidraceiro (1)

Assistente de produção (5)

Assistente de produção civil (2)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Caldeireiro (5)

Cozinheira em residência (1)

Educador Físico (1)

Encarregado - terraplanagem (2)

Encarregado civil (2)

Encarregado de viveiro florestal (1)

Estagiário (a) (1)

Estágio em call center (6)

Estágio Engenharia civil (1)

Estágio marketing (4)

Gerente de planejamento (1)

Jardineiro (1)

Lavador de veículos (1)

Lider de solda (1)

Lixador (1)

Marinheiro auxiliar de convés (1)

Mecânico diesel (1)

Montador vidraceiro (1 )

Operador de equipamento guindaste de esteira e treliçado (2)

Operador de equipamento retroescavadeira (2)

Operador de equipamento caminhão bomba lança (2)

Operador de equipamento caçamba (10)

Pedreiro (5)

Servente de obras (8)

Soldador (1)

Supervisor de loja (1)

Técnico de planejamento (1)

Técnico eletrotécnico pcd (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor externo (5)

Vigia (1)

Balcão de Oportunidade de Emprego de Baixo guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 72

72 Açougueiro aprendiz (1)

Ajudante (1)

Ajudante de caminhão (2)

Ajudante de cozinha (1)Almoxarife (1)

Atendente (1)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de marcenaria (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Balconista (1)

Chapeiro (1)

Costureira de máquina reta (1)

Copeira (1)

Cozinheira (4)

Costureira (15)

Consultor de clientes (3)

Eletromecânica (1)

Entregador (1)

Fiscal de loja (1)

Garçom (3)

Mecãnico - grande porte (1)

Marceneiro (1)

Mecânico / eletricista (1)

Mecânico torneiro (1)

Montador de móveis (1)

Nutricionista (3)

Oleiro (1)

Produção (5)

Pedreiro oficial (2)

Recepcionista (1)

Soldador mecânico (1)

Saladeira (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor administrativo (1)

Vendedor (2)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.