Sines oferecem 2.642 vagas de emprego e estágio no ES

Oportunidade de trabalho com carteira assinada Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

Espírito Santo tem 2.642 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (11) nas agências do Sine e do Trabalhador. As oportunidades estão distribuídas pelas unidades da Grande Vitória e interior do Estado.

As chances são voltadas para todos os níveis de escolaridade e algumas delas exigem que os candidatos tenham experiência. Há postos de trabalho na construção civil, no comércio, na indústria, entre outros.

O trabalhador que tiver interesse em concorrer e estiver dentro do perfil da vaga, deve ir até uma das unidades munido dos seguintes documentos: CPF, RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social e comprovante de residência.

Os destaques são oportunidades para cargos como atendente de restaurante, auxiliar de produção, eletricista industrial, soldador TIG, ajudante de obras, analista de marketing, açougueiro, auxiliar administrativo, motorista carreteiro e operador de empilhadeira.

Na Grande Vitória, a Agência do Trabalhador de Cariacica tem 627 vagas, das quais 79 destinadas a pessoas com deficiência. No Sine do município tem 195 postos. Oportunidades ainda nas agências de Vila Velha (269), Serra (340) e Vitória (204).

Trabalhadores do interior podem procurar os Sines de Anchieta (49), Aracruz (161), Colatina (69), Cachoeiro de Itapemirim (225), Linhares (217) e São Mateus (206), além do Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu (80).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 269

269 Acabador de mármore e granito (1)

Ajudante de cozinha (7)

Ajudante de obras (50)

Analista de marketing - estágio (1)

Analista de marketing (1)

Apontador de obras (1)

Armador de estrutura de concreto (3)

Armador de estrutura de concreto armado (5)

Armador de ferragens na construção civil (10)

Assistente Help Desk - técnico de apoio ao usuário de informática - helpdesk (1)

Assistente de e-commerce (1)

Atendente de lanchonete (2)

Atendente de mesa pcd (11)

Atendente de mesa (20)

Auxiliar administrativo - estágio (1)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (16)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Auxiliar técnico de mecânica (2)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Bombeiro hidráulico (11)

Carpinteiro (30)

Cozinheiro de restaurante (5)

Cozinheiro geral (3)

Eletricista (4)

Encarregado de obras (5)

Estoquista (1)

Fiscal de loja (1)

Fonoaudiólogo geral (5)

Gesseiro (1)

Laminador de plástico (2)

Lavador de veículos (1)

Manicure (5)

Marceneiro (3)

Mecânico de máquinas pesadas – manutenção (1)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Montador de estruturas metálicas (4)

Montador soldador (2)

Motorista de caminhão (1)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador de caixa (4)

Pedreiro (24)

Profissional de educação física na saúde - estágio (1)

Recepcionista, em geral (2)

Técnico de manutenção elétrica (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor interno (1)

Vendedor de loja (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 627

627 Açougueiro (8)

Ajudante (9)

Ajudante de caminhão (13)

Ajudante de carga e descarga (7)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de padaria (3)

Ajudante geral (2)

Ajudante prático (1)

Almoxarife (1)

Analista contábil (2)

Armazenista pleno (1)

Artífice (1)

Assistente de rh/dp (1)

Assistente fiscal (1)

Atendente (2)

Atendente/vendedor (2)

Atendimento ao cliente (1)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar contábil/bancário (2)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de atendimento ao cliente (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de consultório (1)

Auxiliar de contas a pagar (1)

Auxiliar de corte (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estampador (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição - noturno (1)

Auxiliar de expedição (10)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de obras (9)

Auxiliar de produção (44)

Auxiliar de projetista - fttx (1)

Auxiliar de serviços gerais (10)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar de vendas planos de internet (1)

Auxiliar mecânico (1)

Auxiliar na produção de pães (4)

Auxiliar técnico operacional (1)

Backoffice (1)

Balconista (5)

Balconista de açougue (2)

Balconista de farmácia (4)

Balconista forneira (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Caixa (1)

Camareira (6)

Carpinteiro (4)

Caseiro - casal (2)

Classificador contábil (2)

Confeiteiro (4)

Conferente de mercadoria (1)

Coordenador de atendimento (1)

Cortador (1)

Costureira (2)

Costureira colaretista (1)

Costureira overloquista (1)

Cozinheiro (1)

Cuidador (1)

Cumin (1)

Desossador (4)

Eletricista - geradores (1)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de manutenção nr (1)

Eletricista predial (1)

Eletricista veicular (1)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de embalagem (1)

Encarregado de serviços gerais (1)

Enfermeiro (7)

Engenheiro químico de meio ambiente (1)

Estágio em atendimento ao cliente (2)

Estágio em Engenharia de Telecomunicações (1)

Estágio Ensino Médio (6)

Estágio Superior (1)

Estágio Técnico ou Superior (3)

Estampador (1)

Faturista (1)

Faxineira (1)

Fiscal (3)

Garçom (1)

Governanta (4)

Jovem aprendiz (4)

Lanterneiro (1)

Lavador de veículos (1)

Marceneiro/meio oficial (3)

Mecânico (6)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico diesel (5)

Mecânico especializado/mecatrônica (3)

Mecânico hidráulico (1)

Mecânico montador (1)

Motorista carreteiro – cnh E (32)

Motorista carro leve – cnh B (2)

Motorista cnh B (1)

Motorista cnh D (9)

Motorista cnh D/E (8)

Motorista de caminhão – cnh D (2)

Motorista de caminhão (4)

Motorista parqueador (1)

Nutricionista (1)

Oficial (4)

Oficial de manutenção mecânica (2)

Oficial de obra - predial (1)

Oficial de obras (5)

Oficial pleno - encanador/bombeiro hidráulico (2)

Oficial pleno (1)

Operador de desempenadeira (1)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de guindaste (1)

Operador de logística (12)

Operador de máquina (2)

Operador de munck (1)

Operador de processo de produção (3)

Operador de telemarketing (12)

Operador de transpaleteira (4)

Orientador educacional (20)

Pedreiro (1)

Pintor automotivo (3)

Pintor industrial (1)

Propagandista (1)

Recepcionista (2)

Recuperador de crédito (1)

Repositor de hortifruti (20)

Repositor de perecíveis (20)

Saladeira (1)

Segurança noturno (1)

Soldador (11)

Soldador montador (1)

Supervisor comercial (1)

Supervisor fiscal (1)

Técnico de enfermagem (5)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Técnico em eletromecânica (1)

Torneiro mecânico (2)

Tutor de polo - atendimento comercial (1)

Vendedor (3)

Vendedor externo (39)

Vendedor interno - televendas (3)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (3)

Vendedora (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (2)

Ajudante de distribuição (3)

Ajudante de motorista (2)

Almoxarife (2)

Analista contábil (2)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar de expedição (11)

Auxiliar de produção (26)

Auxiliar de serviços gerais (7)

Auxiliar logístico (3)

Carpinteiro (3)

Classificador contábil (2)

Conferente (1)

Embalador (2)

Enfermeiro telemonitoramento (1)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (3)

Operador de telemarketing (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico enfermagem telemonitoramento (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 340

340 Açougueiro (5)

Ajudante de carga e descarga (30)

Ajudante de cozinha pcd (1)

Ajudante de obras (11)

Alinhador de pneus (1)

Almoxarife (1)

Armador de ferragens na construção civil (34)

Artífice de manutenção (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de estoque pcd (4)

Auxiliar de limpeza pcd (2)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de pintor de automóveis (1)

Auxiliar de produção (20)

Carpinteiro (5)

Carpinteiro de obras (3)

Carregador - veículos de transportes terrestres pcd (2)

Comprador (1)

Contador (1)

Costureira moda fitness (2)

Cozinheiro industrial (7)

Eletricista (31)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Encarregado de cozinha (1)

Estoquista (10)

Gerente de pista (1)

Maçariqueiro (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Mecânico de veículos automotores a diesel (1)

Mecânico diesel linha leve (1)

Modelista (1)

Montador soldador (1)

Motorista carreteiro pcd (3)

Motorista de caminhão munck (1)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munck (1)

Nutricionista (1)

Oficial carpinteiro (2)

Operador de empilhadeira elétrica (2)

Operador de eletromecânico (1)

Operador de empilhadeira (5)

Operador de máquinas fixas,em geral (4)

Operador de motoniveladora (2)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de rolo compactador (2)

Operador de rolo compactador (4)

Pedreiro (11)

Pintor de móveis - a pistola (1)

Propagandista de produtos farmacêuticos (1)

Recepcionista atendente (100)

Serralheiro de alumínio (1)

Técnico em edificações (1)

Técnico mecânico em automação (5)

Torneiro mecânico (1)

Vidraceiro (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 204

204 Açougueiro (2)

Administrador de restaurante (2)

Ajudante de confeiteiro (1)

Atendente balconista (1)

Atendente de mesa (50)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de enfermagem (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de linha de produção (5)

Carpinteiro (20)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (5)

Cozinheiro de restaurante (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Encarregado de carpintaria (1)

Encarregado de obras (1)

Enfermeiro (3)

Fresador (1)

Garçom (3)

Gerente de restaurante (1)

Mecânico de automóvel (1)

Motofretista (2)

Operador de telemarketing ativo (42)

Operador de telemarketing receptivo pcd (5)

Pedagogo (10)

Pedreiro (20)

Pintor industrial (1)

Pizzaiolo (4)

Polidor de automóveis (1)

Recreador (1)

Salgadeiro (1)

Soldador (3)

Técnico eletrônico (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 195

195 Analista fiscal (2)

Agregado (1)

Ajudante de cozinha (10)

Ajudante de farmácia (1)

Ajudante de obras (5)

Analista de controladoria pcd (1)

Apresentador de eventos (4)

Auxiliar de expedição (12)

Auxiliar de pessoal (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Caixa de restaurante (1)

Carpinteiro (20)

Chefe de cozinha (1)

Costureira em geral (2)

Cozinheiro de restaurante (12)

Encarregado de açougue (1)

Encarregado de expedição (2)

Estoquista (1)

Faxineiro no serviço doméstico (15)

Garçom (6)

Mecânico de automóvel (1)

Montador soldador (2)

Motorista de caminhão (5)

Nutricionista (8)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de martelete (1)

Pedreiro (20)

Recepcionista atendente pcd (1)

Saladeiro (2)

Soldador (1)

Supervisor de manutenção elétrica (1)

Técnico eletricista (6)

Telefonista pcd (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de mercadorias (2)

Vendedor de comércio varejista (4)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno pcd (30)

Vendedor porta a porta (6)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 49

49 Ajudante de obras civis (9)

Almoxarife (1)

Assistente de manutenção (4)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de lavanderia (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Camareira (4)

Coordenador administrativo/financeiro/Rh (1)

Coordenador de alimentos e bebidas (1)

Coordenador de recepção (1)

Encarregado de operações CMD (1)

Garçom (5)

Manobrista (2)

Pedreiro (5)

Recepcionista de hotel (6)

Soldador (1)

Supervisor de andares/lavanderia/ limpeza (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 161

161 Agente funerário (1)

Ajudante de confeiteiro (3)

Ajudante de padaria (4)

Artífice (1)

Atendente de padaria (3)

Atendente de telemarketing (1)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de serviços de limpeza - área industrial (30)

Auxiliar no serviços de alimentação (2)

Caldeireiro (2)

Cozinheira (2)

Eletromecânico (1)

Encanador (7)

Encarregado de obras (1)

Garçom-atendente de lanchonete (2)

Líder de elétrica (2)

Líder de pintura (2)

Líder de tubulação (3)

Marceneiro (2)

Mecânico (4)

Mecânico automotivo (3)

Mecânico de comissionamento (10)

Mecânico de moto (1)

Mecânico iniciante (10)

Mecânico montador (10)

Mecânico sênior (3)

Montador de andaimes (8)

Montador de móveis (2)

Motorista entregador (4)

Motorista-conduzir trator (1)

Operador (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de equipamento - escavadeira e pá carregadeira (1)

Operador de equipamento - guindaste de esteira e treliçado (1)

Operador de equipamento caçamba (6)

Operador de equipamentos (8)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de trator de esteira (1)

Supervisor de comissionamento (6)

Supervisor de pintura (1)

Técnico de comissionamento (2)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar o atendimento que ocorre na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 80

80 Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de refrigeração (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar aprendiz (1)

Auxiliar de vidraceiro (3)

Auxiliar de obras (5)

Costureira de máquina reta (1)

Cercamento (04)

Copeira (1)

Cozinheira (2)

Costureira (15)

Empregada doméstica (2)

Eletromecânica (1)

Entregador (1)

Faxineiro administrativo (1)

Garçonete (1)

Lombador (5)

Mecânico (1)

Mecânico/eletricista (1)

Motorista (1)

Operador de multifios (1)

Operador de ponte rolante e pórtico (1)

Oleiro (1)

Pedreiro oficial (2)

Pedreiro oficial pleno (7)

Pintor (10)

Pizzaiolo (1)

Polidor de máquina de 3 cabeças (1)

Saladeira (1)

Salgadeira (1)

Serralheiro de esquadria (1)

Vendedor interno (1)

Vidraceiro (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 225

225 Analista de TI (1)

Almoxarife (2)

Ajudante de obras (30)

Armador de ferragens na construção civil (10)

Auxiliar de técnico de informática (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Bombeiro hidráulico (6)

Churrasqueiro (2)

Carpinteiro (10)

Chapeiro (1)

Conferente de carga e descarga (1)

Costureira de máquina overloque (1)

Costureira de reparação de roupas (1)

Costureira (3)

Departamento pessoal e fiscal (2)

Encarregado de obras (4)

Fisioterapeuta (1)

Mecânico de veículos (2)

Operador de motosserra (2)

Operador de máquina de terraplenagem (4)

Pedreiro (10)

Operador de motoniveladora (2)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de rolo compactador de asfalto (2)

Nutricionista (1)

Recepcionista atendente de restaurante (100)

Técnico de enfermagem (1)

Topógrafo (2)

Trabalhador rural (2)

Vendedor externo (15)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 69

69 Ajudante de estrutura metálica (1)

Ajudante de obras pcd (2)

Atendente de padaria (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de costura (2)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de linha de produção (25)

Auxiliar de linha de produção pcd (3)

Auxiliar de mecânico (1)

Balconista de açougue (1)

Corretor de seguros - plano de saúde (1)

Costureira de máquinas industriais (1)

Cozinheira (1)

Eletricista (1)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de padaria (1)

Enfermeiro pcd (1)

Garçom 1)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de automóveis (1)

Motorista de caminhão (2)

Movimentador de mercadorias (2)

Recepcionista (1)

Representante de vendas (10)

Soldador (1)

Taxista (1)

Técnico eletrotécnica (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 217

217 Agente de vendas pcd (1)

Ajudante de movimentação de carga (2)

Analista contábil (1)

Assistente comercial (6)

Atendente restaurante para morar fora (80)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de cpd (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de oficina (2)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de pcp (1)

Auxiliar de produção (20)

Conferente (1)

Costureira (1)

Cozinheira (5)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista industrial (20)

Encanador industrial (20)

Encarregado geral (1)

Encarregado de a.s.g (3)

Entregador de gás (2)

Expedidor (1)

Lavador de veículos (1)

Motorista operador (2)

Preparador de veículos (1)

Representante (4)

Servente de obras (4)

Soldador (4)

Soldador tig (20)

Trabalhador rural (2)

Vendedor interno e externo (2)

Vidraceiro (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. : a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.