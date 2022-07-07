Mais de 100 vagas de emprego e estágio abertas na área da Saúde

Profissionais que querem trabalhar na área da Saúde têm mais de 100 vagas de emprego e estágio abertas em hospitais , planos de saúde e cooperativas médicas do Espírito Santo. As chances estão disponíveis para candidatos de vários níveis de escolaridade. Os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira das instituições ou mandar o currículo por e-mail.
A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim vai contratar 30 novos colaboradores. As oportunidades são para quem tem nível superior e médio. O hospital oferece benefícios como cesta básica, refeição, vale-transporte, convênio com farmácia e desconto em faculdades.
A Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Vitória, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, hospital São Francisco e hospital São Luiz, oferece postos de trabalho para diversas áreas.
Já a Medsênior vai contratar profissionais para trabalharem de forma remota e presencial e até em outros Estados. Oportunidades ainda na Unimed Sul Capixaba, no Hospital Santa Rita, no Vitória Apart Hospital e na Santa Casa de Misericórdia de Vitória.
CONFIRA AS VAGAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar currículo no site ou enviá-lo para o e-mail [email protected].
- Vagas: 30 para Cachoeiro de Itapemirim
- Enfermeiro
- Fisioterapeuta
- Técnico de enfermagem
- Técnico de segurança do trabalho
- Copeiro
- Auxiliar de serviços gerais
- Analista de informações da saúde
REDE MERIDIONAL
Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail [email protected], sem esquecer de colocar o nome da vaga no assunto.
- Vagas: 6 para a Grande Vitória
- Assistente de marketing digital
- Técnico de enfermagem - nefrologia
- Técnico de enfermagem - pronto socorro
- Técnico de enfermagem - UTI
- Técnico de radiologia
- Técnico de enfermagem - diagnóstico por imagem
MEDSÊNIOR
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site, clicando em Contato/Trabalhe Conosco.
- Vagas: 13 para Grande Vitória
- Engenheiro de dados (trabalho remoto)
- Analista de planejamento estratégico CX (trabalho remoto)
- Analista de processos (trabalho remoto)
- Analista de processo CX - gestão de operação (trabalho remoto)
- Analista de processos CX - jornada do cliente (trabalho remoto)
- Almoxarife
- Assistente fiscal
- Assistente de atendimento
- Auxiliar de manutenção
- Enfermeiro internação
- Enfermeiro telemonitoramento
- Enfermeiro UTI-ferista
- Técnico internação
- Há ainda chances em outros Estados:
- Enfermeiro de ambulatório (Rio de Janeiro)
- Assistente de atendimento (Rio de Janeiro e Minas Gerais)
UNIMED SUL CAPIXABA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da cooperativa.
- Vagas: 14 todas para Cachoeiro de Itapemirim
- Técnico de enfermagem
- Analista administrativo (suporte power BI)
- Analista de comunicação
- Auxiliar administrativo - relacionamento PJ
- Assistente contábil
- Assistente qualidade
- Assistente RH
- Estagiário de Psicologia
- Estagiário Engenharia de Produção ou Administração
- Estagiário de Técnico de Enfermagem
- Enfermeiro
- Enfermeiro de treinamento e desenvolvimento
- Fonoaudiólogo
- Terapeuta ocupacional
HOSPITAL SANTA RITA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
- Vagas: 28, todas para Vitória
- Estágio em Serviço Social (2)
- Enfermeiro especialista - quimioterapia (1)
- Auxiliar administrativo - RH (1)
- Enfermeiro regulador (1)
- Estágio em Nutrição (1)
- Analista da qualidade (1)
- Farmacêutico (1)
- Técnico de enfermagem - quimioterapia (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Técnico de enfermagem do trabalho (1)
- Técnico de enfermagem (1)
- Auxiliar de lavanderia (1)
- Auxiliar de portaria e estacionamento PCD (1)
- Camareira PCD (1)
- Auxiliar de farmácia (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Técnico de enfermagem UTI (1)
- Técnico de enfermagem - Centro Cirúrgico e Centro de Material Esterilizado (1)
- Estagiário de Serviço Social (1)
- Técnico de Enfermagem - maternidade (1)
- Enfermeiro - maternidade (1)
- Técnico de enfermagem - internação (3)
- Enfermeiro - internação (1)
- Enfermeiro - UTIN (1)
- Técnico de enfermagem- UTIN (1)
VITÓRIA APART HOSPITAL
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site (na aba Institucional / Trabalhe Conosco)
- Vagas: 8 todas para Serra
- Analista administrativo de normas
- Assistente de credenciamento
- Enfermeiro CCIH
- Analista de gerenciamento de risco
- Faturista
- Técnico de enfermagem pcd
- Telefonista
- Enfermeiro assistencial
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected], informando a vaga no campo do assunto.
- Vaga: várias para Vitória
- Auxiliar de apoio pcd
- Técnico de segurança do trabalho