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Oportunidades

Mais de 100 vagas de emprego e estágio abertas na área da Saúde

interessados devem fazer o cadastro na página de carreira das instituições ou mandar o currículo por e-mail; veja como concorrer aos postos de trabalho
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 jul 2022 às 11:35

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 11:35

Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Profissionais que querem trabalhar na área da Saúde têm mais de 100 vagas de emprego e estágio abertas em hospitais , planos de saúde e cooperativas médicas do Espírito Santo. As chances estão disponíveis para candidatos de vários níveis de escolaridade. Os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira das instituições ou mandar o currículo por e-mail.
A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim  vai contratar 30 novos colaboradores. As oportunidades são para quem tem nível superior e médio. O hospital oferece benefícios como cesta básica, refeição, vale-transporte, convênio com farmácia e desconto em faculdades.
A Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Vitória, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, hospital São Francisco e hospital São Luiz, oferece postos de trabalho para diversas áreas.
Já a Medsênior vai contratar profissionais para trabalharem de forma remota e presencial e até em outros Estados. Oportunidades ainda na Unimed Sul Capixaba, no Hospital Santa Rita, no Vitória Apart Hospital e na Santa Casa de Misericórdia de Vitória.
CONFIRA AS VAGAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar currículo no site ou enviá-lo para o e-mail [email protected].
  • Vagas: 30 para Cachoeiro de Itapemirim
  • Enfermeiro
  • Fisioterapeuta
  • Técnico de enfermagem
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Copeiro
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Analista de informações da saúde 
REDE MERIDIONAL
Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail [email protected], sem esquecer de colocar o nome da vaga no assunto.
  • Vagas: 6 para a Grande Vitória
  • Assistente de marketing digital
  • Técnico de enfermagem - nefrologia
  • Técnico de enfermagem - pronto socorro
  • Técnico de enfermagem - UTI
  • Técnico de radiologia
  • Técnico de enfermagem - diagnóstico por imagem
MEDSÊNIOR
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site, clicando em Contato/Trabalhe Conosco.
  • Vagas: 13 para Grande Vitória
  • Engenheiro de dados (trabalho remoto)
  • Analista de planejamento estratégico CX (trabalho remoto)
  • Analista de processos (trabalho remoto)
  • Analista de processo CX - gestão de operação (trabalho remoto)
  • Analista de processos CX - jornada do cliente (trabalho remoto)
  • Almoxarife
  • Assistente fiscal
  • Assistente de atendimento
  • Auxiliar de manutenção
  • Enfermeiro internação
  • Enfermeiro telemonitoramento
  • Enfermeiro UTI-ferista
  • Técnico internação
  • Há ainda chances em outros Estados:
  • Enfermeiro de ambulatório (Rio de Janeiro)
  • Assistente de atendimento (Rio de Janeiro e Minas Gerais)
UNIMED SUL CAPIXABA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da cooperativa
  • Vagas: 14 todas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Técnico de enfermagem
  • Analista administrativo (suporte power BI)
  • Analista de comunicação
  • Auxiliar administrativo - relacionamento PJ
  • Assistente contábil
  • Assistente qualidade 
  • Assistente RH 
  • Estagiário de Psicologia
  • Estagiário Engenharia de Produção ou Administração
  • Estagiário de Técnico de Enfermagem
  • Enfermeiro
  • Enfermeiro de treinamento e desenvolvimento
  • Fonoaudiólogo
  • Terapeuta ocupacional 
HOSPITAL SANTA RITA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 28, todas para Vitória
  • Estágio em Serviço Social (2)
  • Enfermeiro especialista - quimioterapia (1)
  • Auxiliar administrativo - RH (1)
  • Enfermeiro regulador (1)
  • Estágio em Nutrição (1)
  • Analista da qualidade (1)
  • Farmacêutico (1)
  • Técnico de enfermagem - quimioterapia (1)
  • Auxiliar de limpeza (1)
  • Técnico de enfermagem do trabalho (1)
  • Técnico de enfermagem (1)
  • Auxiliar de lavanderia (1)
  • Auxiliar de portaria e estacionamento PCD (1)
  • Camareira PCD (1)
  • Auxiliar de farmácia (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (1)
  • Técnico de enfermagem UTI (1)
  • Técnico de enfermagem - Centro Cirúrgico e Centro de Material Esterilizado (1)
  • Estagiário de Serviço Social (1)
  • Técnico de Enfermagem - maternidade (1)
  • Enfermeiro - maternidade (1)
  • Técnico de enfermagem - internação (3)
  • Enfermeiro - internação (1)
  • Enfermeiro - UTIN (1)
  • Técnico de enfermagem- UTIN (1)
VITÓRIA APART HOSPITAL
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site  (na aba Institucional / Trabalhe Conosco)
  • Vagas: 8 todas para Serra
  • Analista administrativo de normas
  • Assistente de credenciamento
  • Enfermeiro CCIH
  • Analista de gerenciamento de risco
  • Faturista
  • Técnico de enfermagem pcd
  • Telefonista
  • Enfermeiro assistencial
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected], informando a vaga no campo do assunto.
  • Vaga: várias para Vitória
  • Auxiliar de apoio pcd 
  • Técnico de segurança do trabalho

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