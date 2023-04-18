Sines oferecem 2.234 vagas de emprego e estágio no ES

Oportunidades de trabalho com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo oferecem 2.234 vagas de emprego e estágio nesta terça-feira (18). As oportunidades são voltadas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Para se candidatar, basta o candidato procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Os postos são para cargos como operadores de telemarketing, pintor, analista de faturamento, auxiliar de departamento pessoal, operadora de caixa, cozinheira, operador de empilhadeira, ajudante de expedição, administrador operacional, eletricista automotivo, assistente de manutenção, repositor de mercearia e auxiliar de serviços gerais.

As chances estão disponíveis nos Sines de Cariacica (154), Vila Velha (119), Vitória (151), Aracruz (95), Anchieta (16), Cachoeiro de Itapemirim (522), Nova Venécia (51), São Mateus (104) e Linhares (204). Há ainda postos de trabalho nas agências do Trabalhador de Cariacica (738) e de Empregos de Viana (80).

Confira as vagas

Agência do Trabalho de Viana

Como se candidatar: interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Vagas: 80

80 Analista de faturamento (2)

Assistente de operações (10)

Auxiliar de pátio (2)

Auxiliar de produção (16)

Auxiliares de obras (10)

Embalagem (2)

Funileiro e lanterneiro (4)

Lavador de carro (2)

Magarefe/ajudante de caminhão (2)

Mantenedor de produção (5)

Motorista categoria E (10)

Operadores de máquinas e equipamentos leves e pesados (2)

Pedreiros (4)

Pintor automotivo (2)

Técnico de segurança e trabalho (2)

Vendedor (5)

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 119

119 Açougueiro (8)

Ajudante de serralheiro (1)

Atendente de lanchonete (5)

Atendente de lojas (3)

Atendente de padaria (8)

Atendente do setor de frios e laticínios (8)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de cozinha (8)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de padeiro (8)

Auxiliar de pizzaiolo (8)

Chefe de serviço de limpeza (1)

Churrasqueiro (1)

Colocador de estruturas metálicas (1)

Colocador de papel de parede (1)

Consultor de vendas (11)

Cozinheiro geral (11)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (3)

Eletricista (1)

Farmacêutico (1)

Inspetor dimensional (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de manutenção de automóveis (2)

Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Padeiro (8)

Pedreiro (5)

Sushiman (3)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de comércio varejista (2)

Vendedor interno (2)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 738

738 Açougueiro (7)

Administrador operacional (1)

Ajudante de caminhão (8)

Ajudante de caminhão e armazém (1)

Ajudante de carga e descarga (7)

Ajudante de entrega (2)

Ajudante de expedição (5)

Ajudante de mecânico (3)

Ajudante de obras (8)

Ajudante de padeiro (6)

Ajudante de serralheiro (1)

Ajudante de vidraceiro (1)

Almoxarife/ferramentaria (1)

Analista de dp (1)

Analista fiscal (1)

Armador (2)

Artífice (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente de manutenção (3)

Assistente de rh (1)

Assistente de sac (1)

Assistente de TI (1)

Assistente financeiro (2)

Assistente social (1)

Atendente (3)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo comercial (1)

Auxiliar de carga e descarga (4)

Auxiliar de conferente de carga e descarga (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de departamento pessoal (2)

Auxiliar de desempenador de chassis (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de fabricação -temporário (100)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de mecânico (3)

Auxiliar de montagem (2)

Auxiliar de obras (15)

Auxiliar de produção (25)

Auxiliar de produção para metalúrgica (2)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de recebimento de sucata (1)

Auxiliar de serviços gerais (82)

Auxiliar de topografia (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar operacional (20)

Auxiliar setor fiscal (1)

Balconista (10)

Balconista de açougueiro (7)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro linha pesada (1)

Cabista pleno (1)

Caldeireiro (6)

Camareira (7)

Chapeiro (1)

Churrasqueiro (1)

Conferente (5)

Consultor administrativo (1)

Coordenador de contrato (1)

Coordenador de merchandising (2)

Cozinheira (3)

Desossador (2)

Diarista (50)

Doméstica (1)

Eletricista automotivo (4)

Eletricista industrial (1)

Eletricista mecânico (1)

Eletricista mecânico de refrigeração (2)

Eletricista predial (1)

Embalador (11)

Empacotador (3)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de alvenaria, bloco e armação (1)

Enfermeiro (1)

Entregador motoboy (1)

Estágio superior em Farmácia (1)

Estágio superior em Marketing (1)

Estágio técnico ou superior em Administração (1)

Estágio técnico ou superior em Logística (1)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Faxineiro (1)

Garagista (2)

Lanterneiro (1)

Líder/mestre mecânica (4)

Marceneiro (1)

Mecânico (2)

Mecânico automotivo (4)

Mecânico automotivo (equipamentos pesados) (1)

Mecânico de manutenção (10)

Mecânico de motor diesel e gasolina (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico soldador (equipamentos pesados) (1)

Moleiro (1)

Moleiro soldador (1)

Montador de veículo (1)

Montador soldador mig/er (1)

Montador soldador tig/er (1)

Motorista (2)

Motorista carreteiro (1)

Motorista carreteiro cnh E (2)

Motorista cnh D (1)

Motorista cnh D/E (1)

Motorista de caminhão cnh D (4)

Motorista entregador (1)

Motorista truck (1)

Movimentador de mercadoria (2)

Oficial pleno (2)

Oficial pleno pedreiro (6)

Operador de caixa (5)

Operador de empilhadeira (5)

Operador de logística (1)

Operador de loja (15)

Operador de perecíveis (3)

Operador de prensa e dobradeira (1)

Operador de telemarketing (10)

Operadora de caixa (1)

Padeiro (5)

Padeiro confeiteiro (1)

Pedreiro (10)

Pedreiro oficial a (5)

Pedreiro pleno (1)

Pintor (1)

Pintor junior (1)

Professor de musculação (1)

Programador de manutenção (1)

Projetista (4)

Recepcionista (4)

Recuperador de crédito (1)

Repositor (3)

Repositor de flv (3)

Repositor de horti-fruti (4)

Repositor de mercearia (3)

Secretária (1)

Separador de mercadorias (1)

Serralheiro (2)

Soldador (12)

Supervisor comercial (4)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de planejamento (2)

Técnico em cftv (1)

Técnico em instalação de câmeras e alarmes (1)

Técnico em segurança eletrônica (1)

Técnico mecânico (2)

Vendedor (6)

Vendedor interno (14)

Vendedor interno e externo e vendas por telefone (10)

Vidraceiro (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de padeiro (3)

Assistente social (1)

Auxiliar administrativo comercial (1)

Auxiliar de serviços gerais (13)

Auxiliar logístico (2)

Embalador (2)

Empacotador (5)

Enfermeiro (1)

Estágio superior em farmácia (1)

Farmacêutico (1)

Lubrificador (1)

Movimentador de mercadoria (2)

Operador de loja (1)

Operador de telemarketing (10)

Padeiro confeiteiro (1)

Repositor flv (4)

Repositor de mercearia (3)

Técnico de enfermagem (1)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 151

151 Ajudante de obras (4)

Ajudante de serralheiro (1)

Artífice de manutenção (1)

Assistente de engenharia (construção civil) (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente barista (1)

Atendente de lojas pcd (12)

Atendente de padaria (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de eletrônica (1)

Auxiliar de escrituração fiscal (1)

Auxiliar de garçom (1)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de logística (20)

Auxiliar de marceneiro (1)

Caixa no comércio (2)

Carpinteiro (5)

Chapeiro (1)

Chapista de lanchonete (1)

Churrasqueiro (1)

Colocador de estruturas metálicas (1)

Consultor de vendas (1)

Copeiro (2)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista (5)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de obras (1)

Encarregado de supermercado (1)

Engenheiro civil (1)

Estoquista (1)

Garçom (1)

Garçom de bar (4)

Inspetor dimensional (estruturas metálicas) (1)

Lavador de automóveis (1)

Mestre de obras (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Motofretista (1)

Motorista auxiliar (1)

Operador de caixa (2)

Operador de rolo compactador (1)

Passador de roupas (1)

Pedreiro (13)

Promotor de vendas (1)

Rastilheiro (1)

Repositor de mercadorias (15)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de planejamento de produção (1)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico em ar condicionado (2)

Vendedor de serviços (14)

Vendedor interno (4)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 154

154 Açougueiro (4)

Agente de vendas de passagens (30)

Agente de vendas (2)

Arqueador de molas (1)

Assistente de vendas pcd (4)

Auxiliar de limpeza pcd (30)

Atendente do setor de frios (15)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar operacional de logística (10)

Auxiliar técnico eletrônico (2)

Camareira (6)

Cozinheiro (1)

Fazedor de cerca (10)

Mecânico de auto em geral (10)

Motofretista (4)

Motorista de caminhão (5)

Pedreiro (1)

Pintor de metais a pistola (1)

Repositor (10)

Serralheiro (1)

Técnico de refrigeração (1)

Tratorista operador de roçadeira (1)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 16

16 Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar de produção (4)

Caldeireiro (2)

Churrasqueiro (1)

Mecânico (1)

Pedreiro de acabamento (2)

Pizzaiolo (1)

Torneiro mecânico (1)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 95

95 Assistente técnico (2)

Auxiliar de topografia (2)

Carpinteiro (3)

Conservador de ferrovias (12)

Doméstica/Cuidadora (2)

Encarregado terraplanagem (1)

Farmacêutico (1)

Lixador (10)

Maçariqueiro (10)

Marceneiro (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico diesel (2)

Motorista operador de munck (1)

Operador de equipamento (Caçamba) (10)

Operador de máquinas leves (4)

Operador de máquinas pesadas (6)

Pedreiro (13)

Soldador Mig (8)

Supervisor escalador (1)

Topógrafo (2)

Vendedor (1)

Vigia (2)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 522

522 Ajudante de carga e descarga de mercadoria (6)

Ajudante de motorista (2)

Ajudante de obras (5)

Ajudante de pintor (1)

Almoxarife (5)

Analista (30)

Analista chefe (3)

Apontador (4)

Apropriador (1)

Arrumador de cargas (30)

Assistente de compras (1)

Assistente de engenharia (1)

Atendente (1)

Atendente de fornecedor de cana (10)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar administrativo pcd (2)

Auxiliar de açougue (5)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de destilaria (7)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de linha de produção (30)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Auxiliar operacional (2)

Balanceiro (9)

Bordadeira (1)

Borracheiro (3)

Chefe de cozinha (1)

Cilindreiro de preparação de massas alimentícias (1)

Conferente de carga e descarga (3)

Copeira (1)

Cortador de roupas (2)

Costureira de roupas (2)

Cozinheira geral (1)

Eletricista de automóveis (1)

Eletricista de manutenção industrial (9)

Encarregado / feitor (1)

Encarregado de extração (1)

Encarregado de laboratório (3)

Encarregado de obra (2)

Ensacador (8)

Escriturário (1)

Estoquista pcd (1)

Expedidor (7)

Forneiro (1)

Frentista (4)

Gerente de produção (1)

Greidista (2)

Líder de armazém (1)

Líder de pátio de cana (3)

Líder operacional (3)

Lubrificador de moendas (1)

Mandrilador (1)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de manutenção de máquinas (2)

Mecânico de máquinas (1)

Mecânico de máquinas industriais (1)

Mecânico industrial (6)

Mecânico meio oficial (1)

Motorista (1)

Motorista de caminhão (15)

Motorista de caminhão (2)

Motorista de caminhão pcd (1)

Motorista entregador (1)

Office-boy (1)

Oficial apontador (1)

Oficial pedreiro (15)

Operador de caixa (10)

Operador de caldeira (8)

Operador de carregamento de álcool (1)

Operador de centrifuga de açucar (7)

Operador de cozedor (4)

Operador de cubas (3)

Operador de embarcadeira (9)

Operador de empacotamento (6)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de ensaque (20)

Operador de eta (6)

Operador de hidratação de cal (6)

Operador de hilo (13)

Operador de pá carregadeira (4)

Operador de painel de moendas (9)

Operador de ponte rolante (4)

Operador de roçadeira (2)

Operador de rolo de terraplanagem (1)

Operador de sonda (6)

Operador de tratamento de caldo (20)

Operador de trator de pneus (1)

Pedreiro (4)

Repositor (7)

Saladeira (2)

Serralheiro (1)

Servente de pátio (16)

Servente de pedreiro (2)

Soldador industrial / auxiliar de soldagem (14)

Técnico eletrônico em geral (2)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Torneiro cnc/ convencional (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (20)

Tratorista (6)

Vendedor autônomo (2)

Vendedor de balcão (1)

Vendedor externo (3)

Vigia (10)

Zelador (4)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 204

204 Açougueiro (1)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de produção (1)

Ajudante de produção pcd (4)

Analista administrativo (1)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de loja (1)

Auxiliar de manutenção predial (5)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de escritório (2)

Auxiliar de estoque (3)

Auxiliar de linha de produção (5)

Auxiliar de obras (3)

Auxiliar de vidraceiro (5)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar serviços (2)

Barbeiro (3)

Camareira (1)

Chefe de recepção (3)

Consultor de vendas (1)

Departamento pessoal (1)

Encarregado de obras (2)

Entrevistador de campo (3)

Estagiário (administrativo) (1)

Farmacêutico (1)

Frentista (8)

Governanta (1)

Inspetor de monitoramento (2)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de caminhão (2)

Mestre de obras (2)

Motorista de caminhão (2)

Oficial (5)

Oficial de construção (3)

Oficial de manutenção predial (1)

Oficial pleno (5)

Oficial polivalente (5)

Operador de escavadeira (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de loja pcd (1)

Operador de máquina cnc (8)

Operador de motosserra (2)

Operador de ponte rolante (10)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (13)

Recepcionista (5)

Serralheiro (5)

Servente de obras (25)

Supervisor de almoxarifado (1)

Suporte técnico ao cliente (1)

Técnico de informática (1)

Técnico de mecânico (1)

Topógrafo (1)

Trabalhador rural (4)

Vendedor externo (10)

Vendedor interno (1)

Vendedor interno / externo (1)

Vendedor produtos agrícolas (1)

Zelador (2)

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 51

51 Acabador (1)

Ajudante de obras (5)

Armador (1)

Atendente comercial (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de montagem (4)

Carpinteiro (1)

Consultor externo (5)

Coordenador administrativo (1)

Eletricista de força e controle (2)

Eletricista predial (2)

Instalador de equipamentos (2)

Instalador de equipamentos de comunicação (1)

Montador (2)

Motorista (1)

Motorista entregador (2)

Oficial polivalente (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (7)

Polidor (1)

Representante de negócios (3)

Técnico em refrigeração (1)

Vendedor externo (5)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.