Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital

Um homem de 38 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, suspeito de enganar um adolescente de 12 anos e obter cerca de R$ 100 mil por meio de compras em um jogo online. De acordo com as investigações, o suspeito atuava na área infantil e se aproveitou da confiança do menor.
Após descobrir onde o pai guardava dinheiro em espécie, o adolescente acabou entregando a quantia ao homem para adquirir itens na plataforma de jogos Roblox, em diversas transações de valores variados. O contato e as negociações, segundo a polícia, eram feitos por aplicativos de mensagens e redes sociais, onde o suspeito mantinha comunicação direta com o garoto.
O caso segue sob investigação. A Polícia Civil faz um alerta aos pais e responsáveis para que acompanhem o uso de jogos online e o conteúdo acessado por crianças e adolescentes nas redes sociais.