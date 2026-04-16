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Crime virtual

Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital

O suspeito atuava na área infantil e se aproveitou da confiança do menor para convencê-lo a entregar a quantia em troca de itens de jogos online

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 19:13

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

16 abr 2026 às 19:13

Um homem de 38 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, suspeito de enganar um adolescente de 12 anos e obter cerca de R$ 100 mil por meio de compras em um jogo online. De acordo com as investigações, o suspeito atuava na área infantil e se aproveitou da confiança do menor.


Após descobrir onde o pai guardava dinheiro em espécie, o adolescente acabou entregando a quantia ao homem para adquirir itens na plataforma de jogos Roblox, em diversas transações de valores variados. O contato e as negociações, segundo a polícia, eram feitos por aplicativos de mensagens e redes sociais, onde o suspeito mantinha comunicação direta com o garoto.


O caso segue sob investigação. A Polícia Civil faz um alerta aos pais e responsáveis para que acompanhem o uso de jogos online e o conteúdo acessado por crianças e adolescentes nas redes sociais.

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