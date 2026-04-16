Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital

Um homem de 38 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, suspeito de enganar um adolescente de 12 anos e obter cerca de R$ 100 mil por meio de compras em um jogo online. De acordo com as investigações, o suspeito atuava na área infantil e se aproveitou da confiança do menor.



