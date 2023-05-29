Sines do Norte e Noroeste do ES têm 612 vagas de emprego e estágio

Agência do Sine de Linhares Crédito: Diezo Gomes

A semana começa com 612 vagas de emprego e estágio abertas nas agências do Sine do Norte e Noroeste do Espírito Santo. Nesta segunda-feira (29), as oportunidades são para cargos como auxiliar administrativo, camareira, cozinheiro, encarregado de obras, mecânico industrial e recepcionista.

Para se candidatar, basta os candidatos procurarem uma das unidades, de acordo com o modelo de trabalho de cada uma delas. É necessário levar os documentos pessoais. Segundo as agências, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

Os trabalhadores podem se candidatar nos Sines de Linhares (294), São Mateus (151) e Aracruz (119). Há ainda chances no Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu (48).

Confira as vagas

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 119

119 Ajudante de obras (3)

Ajudante industrial (3)

Artífice (1)

Atendente de balcão (1)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza/serviços gerais (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Caldeireiro (5)

Caldeireiro (3)

Churrasqueiro (1)

Conferente (1)

Cozinheira (3)

Cozinheiro (a) (1)

Cuidador (2)

Doméstica/babá (1)

Empregado de serviços gerais pcd (1)

Empregado de serviços gerais (1)

Encarregado de montagem (1)

Instalador de internet (2)

Lavador de veículos (1)

Lixador (2)

Maçariqueiro (32)

Mecânico a diesel (1)

Mecânico de manutenção (10)

Meio oficial mecânico automotivo (1)

Operador de equipamento guindaste (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de usinagem (3)

Padeiro (2)

Pedreiro (4)

Projetista (3)

Servente de obras (15)

Servente limpeza (1)

Soldador mig e eletrodo (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Topógrafo (2)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 294

294 Ajudante (7)

Ajudante de aterro (3)

Ajudante de motorista (2)

Analista comercial (1)

Assistente de operações pleno/ petróleo (12)

Assistente de marketing (1)

Assistente de promoção (1)

Atendente de cafeteria (1)

Atendente de lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar cozinha (3)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de oficina (4)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de suporte técnico (1)

Caldeireiro (24)

Camareira (3)

Consultor de vendas (2)

Cozinheiro (3)

Eletricista de manutenção (1)

Eletricista de veículos (2)

Encarregado de obras (10)

Expedição (1)

Fiscal de loja (2)

Logística (1)

Marketing (1)

Mecânico industrial (20)

Oficial / obras (10)

Oficial pleno (10)

Oficial polivalente (10)

Operador de caixa (2)

Operador de tratores (1)

Preparador de veículos (1)

Recepcionista (4)

Roçador / trabalhar rural (3)

Servente de obras (30)

Serviços gerais /carregador (1)

Soldador / mig / mag (18)

Soldador /eletrodo (30)

Soldador n1 (2)

Técnico em mecânica /autom. (2)

Topógrafo (1)

Trabalhador rural (30)

Vaqueiro / caseiro (1)

Vendedor (1)

Vendedor de festa (2)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (11)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.

Vagas: 151

151 Ajudante de pátio de sucata (2)

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante geral de motorista (1)

Assistente de pessoal (1)

Auxiliar administrativo (1)

Atendente de farmácia (1)

Atendente (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de suporte (1)

Auxiliar de eletricista (3)

Auxiliar de elétrica (17)

Auxiliar de serviços gerais pcd (1)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Auxiliar de mecânico diesel (2)

Balconista de farmácia (1)

Camareira (3)

Carpinteiro (3)

Chef de cozinha (1)

Confeiteiro (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (4)

Coletor de lixo pcd (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (3)

Chapeiro (1)

Eletricista (19)

Empregada doméstica (1)

Eletricista de manutenção (1)

Encarregado de manutenção (1)

Funileiro (1)

Garçom (2)

Instalador fotovoltaico (3)

Jardineiro (1)

Manicure (1)

Mecânico soldador (2)

Mecânico de moto (1)

Mecânico de caminhão (2)

Mecânico de veículos (1)

Montador automotivo (1)

Operador de máquina (rolo - retroescavadeira - pá carregadeira) (3)

Oficial de construção civil (5)

Oficial polivalente (1)

Oficial de manutenção (2)

Operador de máquina nível IV (2)

Padeiro (2)

Plataformista (1)

Professor de inglês (1)

Pedreiro (3)

Recepcionista (1)

Silkador (1)

Soldador (2)

Supervisor de vendas (1)

Técnico em qualidade/química (1)

Técnico de instalação de internet (1)

Técnico em segurança do trabalho (4)

Técnico de instalação de internet (1)

Técnico atendente (6)

Vendedor comercial (1)

Vendedor externo (2)

Vendedor interno (2)

Vendedor (11)

Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.