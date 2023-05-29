Sines do Norte e Noroeste do ES têm 612 vagas de emprego e estágio

A semana começa com 612 vagas de emprego e estágio abertas nas agências do Sine do Norte e Noroeste do Espírito Santo. Nesta segunda-feira (29), as oportunidades são para cargos como auxiliar administrativo, camareira, cozinheiro, encarregado de obras, mecânico industrial e recepcionista.
Para se candidatar, basta os candidatos procurarem uma das unidades, de acordo com o modelo de trabalho de cada uma delas. É necessário levar os documentos pessoais. Segundo as agências, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.
Os trabalhadores podem se candidatar nos Sines de Linhares (294), São Mateus (151) e Aracruz (119). Há ainda chances no Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu (48).
Confira as vagas
Sine de Aracruz
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 119
- Ajudante de obras (3)
- Ajudante industrial (3)
- Artífice (1)
- Atendente de balcão (1)
- Atendente de padaria (3)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de limpeza/serviços gerais (1)
- Auxiliar de manutenção (1)
- Caldeireiro (5)
- Caldeireiro (3)
- Churrasqueiro (1)
- Conferente (1)
- Cozinheira (3)
- Cozinheiro (a) (1)
- Cuidador (2)
- Doméstica/babá (1)
- Empregado de serviços gerais pcd (1)
- Empregado de serviços gerais (1)
- Encarregado de montagem (1)
- Instalador de internet (2)
- Lavador de veículos (1)
- Lixador (2)
- Maçariqueiro (32)
- Mecânico a diesel (1)
- Mecânico de manutenção (10)
- Meio oficial mecânico automotivo (1)
- Operador de equipamento guindaste (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador de usinagem (3)
- Padeiro (2)
- Pedreiro (4)
- Projetista (3)
- Servente de obras (15)
- Servente limpeza (1)
- Soldador mig e eletrodo (2)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Topógrafo (2)
Sine de Linhares
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 294
- Ajudante (7)
- Ajudante de aterro (3)
- Ajudante de motorista (2)
- Analista comercial (1)
- Assistente de operações pleno/ petróleo (12)
- Assistente de marketing (1)
- Assistente de promoção (1)
- Atendente de cafeteria (1)
- Atendente de lanchonete (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar cozinha (3)
- Auxiliar de obras (10)
- Auxiliar de oficina (4)
- Auxiliar de serviços gerais (5)
- Auxiliar de suporte técnico (1)
- Caldeireiro (24)
- Camareira (3)
- Consultor de vendas (2)
- Cozinheiro (3)
- Eletricista de manutenção (1)
- Eletricista de veículos (2)
- Encarregado de obras (10)
- Expedição (1)
- Fiscal de loja (2)
- Logística (1)
- Marketing (1)
- Mecânico industrial (20)
- Oficial / obras (10)
- Oficial pleno (10)
- Oficial polivalente (10)
- Operador de caixa (2)
- Operador de tratores (1)
- Preparador de veículos (1)
- Recepcionista (4)
- Roçador / trabalhar rural (3)
- Servente de obras (30)
- Serviços gerais /carregador (1)
- Soldador / mig / mag (18)
- Soldador /eletrodo (30)
- Soldador n1 (2)
- Técnico em mecânica /autom. (2)
- Topógrafo (1)
- Trabalhador rural (30)
- Vaqueiro / caseiro (1)
- Vendedor (1)
- Vendedor de festa (2)
- Vendedor externo (1)
- Vendedor interno (11)
Sine de São Mateus
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 151
- Ajudante de pátio de sucata (2)
- Ajudante de padeiro (1)
- Ajudante geral de motorista (1)
- Assistente de pessoal (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Atendente de farmácia (1)
- Atendente (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de suporte (1)
- Auxiliar de eletricista (3)
- Auxiliar de elétrica (17)
- Auxiliar de serviços gerais pcd (1)
- Auxiliar de serviços gerais (6)
- Auxiliar de mecânico diesel (2)
- Balconista de farmácia (1)
- Camareira (3)
- Carpinteiro (3)
- Chef de cozinha (1)
- Confeiteiro (1)
- Cozinheira (1)
- Cozinheiro (4)
- Coletor de lixo pcd (1)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas (3)
- Chapeiro (1)
- Eletricista (19)
- Empregada doméstica (1)
- Eletricista de manutenção (1)
- Encarregado de manutenção (1)
- Funileiro (1)
- Garçom (2)
- Instalador fotovoltaico (3)
- Jardineiro (1)
- Manicure (1)
- Mecânico soldador (2)
- Mecânico de moto (1)
- Mecânico de caminhão (2)
- Mecânico de veículos (1)
- Montador automotivo (1)
- Operador de máquina (rolo - retroescavadeira - pá carregadeira) (3)
- Oficial de construção civil (5)
- Oficial polivalente (1)
- Oficial de manutenção (2)
- Operador de máquina nível IV (2)
- Padeiro (2)
- Plataformista (1)
- Professor de inglês (1)
- Pedreiro (3)
- Recepcionista (1)
- Silkador (1)
- Soldador (2)
- Supervisor de vendas (1)
- Técnico em qualidade/química (1)
- Técnico de instalação de internet (1)
- Técnico em segurança do trabalho (4)
- Técnico de instalação de internet (1)
- Técnico atendente (6)
- Vendedor comercial (1)
- Vendedor externo (2)
- Vendedor interno (2)
- Vendedor (11)
Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
- Vagas: 48
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de vidraceiro (3)
- Auxiliar de produção (4)
- Açougueiro (1)
- Balconista (2)
- Caixa (1)
- Cozinheira (1)
- Costureira (6)
- Eletricista automotivo (1)
- Lanterneiro (1)
- Mecânico (2)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Nutricionista (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de extração (4)
- Produção (3)
- Pedreiro (5)
- Repositor (1)
- Soldador mecânico (1)
- Soldador mig (1)
- Supervisor civil técnico de edificação (1)
- Trabalhador volante da agricultura (1)
- Vendedor (3)
- Vidraceiro (1)