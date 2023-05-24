Hospitais do ES têm mais de 130 vagas de emprego abertas

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, tem 102 postos de trabalho Crédito: Fernando Madeira

Dois hospitais da rede estadual de saúde estão com 132 vagas de emprego abertas nos municípios da Serra e de Vitória. Há postos de trabalho para profissionais de vários níveis de escolaridade. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra, está com 102 oportunidades de emprego distribuídas em diferentes áreas da unidade. O cargo com o maior volume de vagas é o de técnico de enfermagem, com 26 postos, seguido pelo de enfermeiro, com 16 vagas disponíveis.

Já o Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”, em Vitória, vai contratar 30 profissionais para diferentes áreas e cargos da unidade. As chances são para cargos como auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo, auxiliar administrativo, assistente social, técnico de enfermagem, enfermeiro, entre outras funções.

As duas unidades são hospitais públicos, administrados pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).

Confira as vagas

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

Como se candidatar: os profissionais devem acessar o site os profissionais devem acessar o site www.evangelicovv.com.br e cadastrar os currículos diretamente na sessão “Trabalhe Conosco”, na vaga de interesse.

Vagas: 102

102 Analista de infraestrutura PL (1)

Analista de RH (1)

Analista de RH – R&S (1)

Analista de compras JR (2)

Assistente administrativo II (2)

Assistente administrativo I (3)

Auxiliar administrativo (12)

Auxiliar de produção (4)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de serviços de apoio pcd (24)

Coordenador – controles internos (1)

Copeiro (1)

Enfermeiro (16)

Nutricionista (1)

Técnico de Enfermagem (26)

Técnico de imobilização (2)

Terapeuta ocupacional (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”

Como se candidatar: os profissionais devem acessar o site os profissionais devem acessar o site www.evangelicovv.com.br e cadastrar os currículos diretamente na seção “Trabalhe Conosco”, na vaga de interesse.