Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serra e Vitória

Hospitais do ES têm mais de 130 vagas de emprego abertas

Postos estão disponíveis no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra,  e no Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”, em Vitória
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 mai 2023 às 14:19

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 14:19

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra
Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, tem 102 postos de trabalho Crédito: Fernando Madeira
Dois hospitais da rede estadual de saúde estão com 132 vagas de emprego abertas nos municípios da Serra e de Vitória. Há postos de trabalho para profissionais de vários níveis de escolaridade. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra, está com 102 oportunidades de emprego distribuídas em diferentes áreas da unidade. O cargo com o maior volume de vagas é o de técnico de enfermagem, com 26 postos, seguido pelo de enfermeiro, com 16 vagas disponíveis.
Já o Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”, em Vitória, vai contratar 30 profissionais para diferentes áreas e cargos da unidade. As chances são para cargos como auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo, auxiliar administrativo, assistente social, técnico de enfermagem, enfermeiro, entre outras funções.
As duas unidades são hospitais públicos, administrados pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).

Confira as vagas

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

Como se candidatar: os profissionais devem acessar o site www.evangelicovv.com.br e cadastrar os currículos diretamente na sessão “Trabalhe Conosco”, na vaga de interesse.
  • Vagas: 102 
  • Analista de infraestrutura PL (1)
  • Analista de RH (1)
  • Analista de RH – R&S (1)
  • Analista de compras JR (2)
  • Assistente administrativo II (2)
  • Assistente administrativo I (3)
  • Auxiliar administrativo (12)
  • Auxiliar de produção (4)
  • Auxiliar de serviços gerais (3)
  • Auxiliar de serviços de apoio pcd (24)
  • Coordenador – controles internos (1)
  • Copeiro (1)
  • Enfermeiro (16)
  • Nutricionista (1)
  • Técnico de Enfermagem (26)
  • Técnico de imobilização (2)
  • Terapeuta ocupacional (1)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)

Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”

Como se candidatar: os profissionais devem acessar o site www.evangelicovv.com.br e cadastrar os currículos diretamente na seção “Trabalhe Conosco”, na vaga de interesse.
  • Vagas: 30
  • Analista administrativo jr. - diretoria geral (1)
  • Analista administrativo pl. - diretoria geral (1)
  • Analista de rh - departamento pessoal (1)
  • Eletrotécnico (1)
  • Assistente administrativo processamento de contas (1)
  • Auxiliar administrativo (9)
  • Assistente social (1)
  • Assistente manutenção (2)
  • Auxiliar de serviços gerais (4)
  • Camareiro (1)
  • Enfermeiro (1)
  • Maqueiro (1)
  • Técnico de enfermagem (5)
  • Técnico de segurança do trabalho (1)

LEIA MAIS

Sine da Serra faz mutirão de emprego com mais de mil vagas

22 indústrias estão com novas vagas de emprego e estágio no ES

Sines do ES têm 4.053 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira

Samu abre vagas de emprego no ES com salários de até R$ 3,5 mil

Novo atacarejo na Serra vai gerar 500 vagas de emprego

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) espírito santo Hospital Hospital Dr Jayme Santos Neves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados