22 indústrias estão com novas vagas de emprego e estágio no ES

Estaleiro Jurong, em Aracruz, tem vagas de emprego Crédito: Divulgação/ Governo do ES

Pelo menos, 22 indústrias estão com novas vagas de emprego e estágio de Norte a Sul do Espírito Santo. As oportunidades são para atuar na operação e também em outros setores dessas empresas. Ao todo, são mais de 200 chances.

Para participar dos processos seletivos, basta os profissionais clicarem nas páginas de carreiras dessas organizações. Há postos para trabalhadores de vários níveis de escolaridade em Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Vila Velha, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Pinheiros, Santa Maria de Jetibá e Iúna.

Um bom exemplo é a Viminas Vidros Especiais, beneficiadora e transformadora de vidros cujo parque industrial fica no bairro Civit II, na Serra, que está com 45 vagas disponíveis para os cargos de auxiliar de produção.

Oportunidades ainda na Simec Cariacica, que visa contratar colaboradores efetivos e estudantes. São sete vagas para o quadro próprio para cargos como líder de equipe, operador de produção, supervisor de produção e eletricista.

Confira as vagas

Viminas

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] , informando no assunto da mensagem o cargo pretendido.

Vagas: 45 na Serra

45 na Serra Auxiliar de produção.

Simec Cariacica

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.

Vagas: 7 em Cariacica

7 em Cariacica Líder de equipe

Operador de produção

Supervisor de produção

Eletricista

Auxiliar de recebimento de sucata – aciaria

Operador de refratário - aciaria

Maçariqueiro

Estágio Técnico em Mecânica

Estágio Engenharia Mecânica

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.

Vagas:

Banco de Talentos afirmativo para mulheres (Aracruz)

Banco de talentos (Cachoeiro de Itapemirim )

BAnco de talentos pcd (Aracruz)

Técnico segurança do trabalho (Aracruz)

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.

Vagas: todas para Aracruz

todas para Aracruz Imetame Porto Aracruz

Assistente de produção (topografia)

Armador

Rigger

Assistente de produção

Topógrafo

Carpinteiro

Pedreiro

Mecânico de guindaste

Motorista de caminhão (caçamba)

Mecânico diesel

Operador de equipamentos

Imetame Metalmecânica

Soldador

Mecânico

Encanador

Caldeireiro

Assistente de produção (escolinha de caldeiraria e solda)

Soldador tig/mig

Assistente técnico (planejamento)

Motorista operador de equipamentos (guindaste)

Imetame Energia

Almoxarife (sonda terrestre)

almoxarife

Assistente Técnico

Operador de produção

Especialista (elevação e escoamento)

Assistente técnico (trainee)

Encarregado (sonda terrestre)

Assistente de produção (homem de área)

Imetame Monte Serrat

Operador de fio

Marteleteiro

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa

Vagas: 15 para Serra

15 para Serra Analista de marketing de produtos

Analista de planejamento e controle de produção

Assistente administrativo pcd

Assistente contábil / custos

Ativador de marca

Auxiliar de serviços gerais

Estagiário de ti infra

Estagiário de ti sistemas pp

Estagiário - recursos humanos

Estagiário sap fi/co

Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.

Vagas: 5, todas para Vitória

5, todas para Vitória Técnica(o) especialista manutenção – vaga preferencial para mulheres

Supervisora(o) de instrumentação – corporativo – vaga preferencial para mulheres

Supervisão de operação descarregamento – porto de tubarão – vaga preferencial para mulheres

Engenheiro (a) senior - produção e operação - vaga preferencial para mulheres

Engenheiro pleno – engenharia planejamento e manutenção – vaga preferencial para mulheres

Nestlé

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.

Vagas: 3

3 Programa Jovens Nutricionista - Oportunidade de Estágio (Vitória)

Gerente de projetos Jr (Vila Velha)

Auxiliar fabricação - temporário (Vila Velha)

Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.

Vagas: 6, todas para Aracruz

6, todas para Aracruz Assistente de controle de documentação

Gerente de facilidades

Analista de subcontratação

Gerente de engenharia de projeto naval

Gerente de construção topside

Coordenador de QA / Qc

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa

Vagas: 5, todas para Linhares

5, todas para Linhares Assistente fiscal

Auxiliar de logística | expedição

Banco de talentos: áreas operacionais e administrativas

Pessoa coordenadora de produção

Real Café

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.

Vagas: 11, todas para Viana

11, todas para Viana Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de pedreiro

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais (fábrica)

Estágio em Ensino Superior

Jardineiro

Motorista logística

Operador de utilidades (caldeira)

Operador de utilidades (ETE)

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa

Vagas: 25, todas para Serra

25, todas para Serra Trainee comercial

Auxiliar de serviços gerais

Eletromecânico

Operador de produção

Auxiliar de limpeza industrial

Operador industrial pcd

Eletromecânico

Oficial de manutenção civil

ArcelorMittal Tubarão

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa

Vaga: 1 para Serra

1 para Serra Estágio em TI - Aplicação Sistemas

Weg

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.

Vagas: para Linhares

para Linhares Banco de talentos operacional

banco de talentos administrativa e técnica

Agrale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.

Vagas: para São Mateus

para São Mateus Conferente

Estágio qualidade

Coopeavi

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na : os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.

Vagas:

Assistente administrativo de vendas (Nova Venécia)

Auxiliar de loja (Santa Maria Jetibá e Iúna)

Placas do Brasil

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.

Vagas: 5, para Pinheiros

5, para Pinheiros Assistente de DP (1)

Operador de empilhadeira (4)

Marcopolo

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.

Vagas: 6, todas para São Mateus

6, todas para São Mateus Auxiliar de produção

Banco de talentos eletricista veicular

Bombeiro civil

Eletricista veicular

Estágio engenharia de processos

Pessoa com deficiência

Cedisa

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa

Vagas: todas para Serra

todas para Serra Auxiliar administrativo logístico

Auxiliar de armazenista

Auxiliar de produção

Consultor de vendas

Coordenador de vendas

Mecânico de manutenção

Montador industrial

Zucchi Luxury Stones

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.

Vagas: 2, todas para Serra

2, todas para Serra Trainee em vendas

Vendedor mercado internacional

Adcos

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.

Vagas: 2 para Serra

2 para Serra Analista de opex

Estágio farmácia - assuntos regulatórios

Vibra Energia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.

Vaga: para Vitória

para Vitória Técnico operações

Artalit

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página do Linkedin da empresa