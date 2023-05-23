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Oportunidades

22 indústrias estão com novas vagas de emprego e estágio no ES

Há postos para trabalhadores em Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Vila Velha, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Pinheiros, Santa Maria de Jetibá e Iúna
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 mai 2023 às 15:10

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 15:10

Estaleiro Jurong, em Aracruz
Estaleiro Jurong, em Aracruz, tem vagas de emprego Crédito: Divulgação/ Governo do ES
Pelo menos, 22 indústrias estão com novas vagas de emprego e estágio de Norte a Sul do Espírito Santo. As oportunidades são para atuar na operação e também em outros setores dessas empresas. Ao todo, são mais de 200 chances.
Para participar dos processos seletivos, basta os profissionais clicarem nas páginas de carreiras dessas organizações. Há postos para trabalhadores de vários níveis de escolaridade em Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Vila Velha, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Pinheiros, Santa Maria de Jetibá e Iúna. 
Um bom exemplo é a Viminas Vidros Especiais, beneficiadora e transformadora de vidros cujo parque industrial fica no bairro Civit II, na Serra, que está com 45 vagas disponíveis para os cargos de auxiliar de produção.
Oportunidades ainda na Simec Cariacica, que visa contratar colaboradores efetivos e estudantes. São sete vagas para o quadro próprio para cargos como líder de equipe, operador de produção, supervisor de produção e eletricista.

Confira as vagas

Viminas

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando no assunto da mensagem o cargo pretendido.
  • Vagas: 45 na Serra
  • Auxiliar de produção. 

Simec Cariacica

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 7 em Cariacica
  • Líder de equipe
  • Operador de produção
  • Supervisor de produção
  • Eletricista
  • Auxiliar de recebimento de sucata – aciaria
  • Operador de refratário - aciaria
  • Maçariqueiro
  • Estágio Técnico em Mecânica 
  • Estágio Engenharia Mecânica 

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.
  • Vagas: 
  • Banco de Talentos afirmativo para mulheres (Aracruz)
  • Banco de talentos (Cachoeiro de Itapemirim )
  • BAnco de talentos pcd (Aracruz)
  • Técnico segurança do trabalho (Aracruz)

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Imetame Porto Aracruz
  • Assistente de produção (topografia)
  • Armador
  • Rigger
  • Assistente de produção
  • Topógrafo
  • Carpinteiro
  • Pedreiro
  • Mecânico de guindaste
  • Motorista de caminhão (caçamba)
  • Mecânico diesel
  • Operador de equipamentos
  • Imetame Metalmecânica
  • Soldador
  • Mecânico
  • Encanador
  • Caldeireiro
  • Assistente de produção (escolinha de caldeiraria e solda)
  • Soldador tig/mig
  • Assistente técnico (planejamento)
  • Motorista operador de equipamentos (guindaste)
  • Imetame Energia
  • Almoxarife (sonda terrestre)
  • almoxarife
  • Assistente Técnico
  • Operador de produção
  • Especialista (elevação e escoamento)
  • Assistente técnico (trainee)
  • Encarregado (sonda terrestre)
  • Assistente de produção (homem de área)
  • Imetame Monte Serrat
  • Operador de fio 
  • Marteleteiro

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa
  • Vagas: 15 para Serra
  • Analista de marketing de produtos
  • Analista de planejamento e controle de produção
  • Assistente administrativo pcd
  • Assistente contábil / custos
  • Ativador de marca 
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Estagiário de ti infra
  • Estagiário de ti sistemas pp
  • Estagiário - recursos humanos
  • Estagiário sap fi/co

Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 5, todas para Vitória
  • Técnica(o) especialista manutenção – vaga preferencial para mulheres
  • Supervisora(o) de instrumentação – corporativo – vaga preferencial para mulheres
  • Supervisão de  operação descarregamento  – porto de tubarão – vaga preferencial para mulheres
  • Engenheiro (a) senior - produção e operação - vaga preferencial para mulheres
  • Engenheiro pleno – engenharia planejamento e manutenção – vaga preferencial para mulheres

Nestlé

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 3
  • Programa Jovens Nutricionista - Oportunidade de Estágio (Vitória)
  • Gerente de projetos Jr (Vila Velha)
  • Auxiliar fabricação - temporário (Vila Velha)

Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 6, todas para Aracruz
  • Assistente de controle de documentação
  • Gerente de facilidades
  • Analista de subcontratação
  • Gerente de engenharia de projeto naval
  • Gerente de construção topside
  • Coordenador de QA / Qc

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa
  • Vagas: 5, todas para Linhares
  • Assistente fiscal
  • Auxiliar de logística | expedição
  • Banco de talentos: áreas operacionais e administrativas 
  • Pessoa coordenadora de produção

Real Café

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 11, todas para Viana
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Auxiliar de pedreiro
  • Auxiliar de produção
  • Auxiliar de serviços gerais (fábrica)
  • Estágio em Ensino Superior 
  • Jardineiro
  • Motorista logística
  • Operador de utilidades (caldeira)
  • Operador de utilidades (ETE)

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa
  • Vagas: 25, todas para Serra
  • Trainee comercial
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Eletromecânico
  • Operador de produção 
  • Auxiliar de limpeza industrial 
  • Operador industrial pcd 
  • Eletromecânico
  • Oficial de manutenção civil

ArcelorMittal Tubarão

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa
  • Vaga: 1 para Serra
  • Estágio em TI - Aplicação Sistemas

Weg

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: para Linhares
  • Banco de talentos operacional
  • banco de talentos administrativa e técnica

Agrale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: para São Mateus
  • Conferente
  • Estágio qualidade

Coopeavi

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas:
  • Assistente administrativo de vendas (Nova Venécia)
  • Auxiliar de loja (Santa Maria Jetibá e Iúna)

Placas do Brasil

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 5, para Pinheiros
  • Assistente de DP (1)
  • Operador de empilhadeira (4)

Marcopolo

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 6, todas para São Mateus
  • Auxiliar de produção
  • Banco de talentos eletricista veicular
  • Bombeiro civil
  • Eletricista veicular
  • Estágio engenharia de processos
  • Pessoa com deficiência

Cedisa

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa
  • Vagas: todas para Serra
  • Auxiliar administrativo logístico
  • Auxiliar de armazenista 
  • Auxiliar de produção 
  • Consultor de vendas 
  • Coordenador de vendas 
  • Mecânico de manutenção
  • Montador industrial

Zucchi Luxury Stones

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 2, todas para Serra
  • Trainee em vendas
  • Vendedor mercado internacional

Adcos

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 2 para Serra
  • Analista de opex
  • Estágio farmácia - assuntos regulatórios

Vibra Energia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa. 
  • Vaga: para Vitória
  • Técnico operações

Artalit

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página do Linkedin da empresa
  • Vagas: 
  • Representante comercial  (Vitória)
  • Assistente de contabilidade (Viana)
  • consultor de vendas (Viana)

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