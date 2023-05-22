Sines do ES têm 4.053 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira

Chance para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.053 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (22). As oportunidades são para auxiliar de serviços gerais, ajudante de carga e descarga, cozinheira, fiscal de loja, analista de marketing, auxiliar de escritório, porteiro, balconista, motorista entregador, diarista, embalador, auxiliar de obra, entre outras funções.

Os interessados devem procurar uma unidade, sem esquecer de levar os documentos pessoais, de acordo com o modelo de atendimento de cada uma delas. Por conta do feriado da Colonização do Solo-Espírito Santense, o Sine de Vila Velha só funciona a partir de quarta-feira (24), enquanto que o de Vitória reabre as portas nesta terça-feira (23).

Na Grande Vitória, as chances estão disponíveis nos Sines de Vila Velha (968), Serra (912) e Vitória (329). Em Cariacica, são 417 vagas na agência estadual e 650 na Agência do Trabalhador. No interior, a oferta está na unidades de Anchieta (72), Cachoeiro de Itapemirim (163), Linhares (223), São Mateus (173), Colatina (100) e Nova Venécia (46).

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 968

968 Açougueiro (1)

Ajudante de eletricista (2)

Ajudante de obras (100)

Analista de marketing (1)

Apontador de obras (5)

Armador de ferragens na construção civil (105)

Atendente de lojas (10)

Atendente de lojas (6)

Atendente de padaria (10)

Atendente de telemarketing (50)

Atendente do setor de frios e laticínios (10)

Auditor fiscal (em contabilidade) (10)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de estoque (20)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de logística (5)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Bombeiro hidráulico (100)

Camareira de hotel (1)

Carpinteiro (105)

Churrasqueiro (2)

Comprador (1)

Coordenador de contabilidade (10)

Cozinheiro geral (1)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (10)

Eletricista (101)

Eletricista auxiliar (101)

Embalador, a mão (12)

Encarregado de obras (1)

Fiscal de loja (3)

Fiscal de prevenção de perdas (2)

Garçom (1)

Lavadeiro, em geral (1)

Operador de caixa (28)

Passador de guarnição (1)

Passador de roupas em geral (1)

Pedreiro (106)

Professor de inglês (1)

Promotor de vendas (2)

Recepcionista atendente (1)

Recreador (4)

Repositor - em supermercados (7)

Servente de obras (5)

Técnico de alimentos (1)

Técnico de manutenção eletrônica (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor interno (8)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 650

650 Açougueiro (7)

Administrador operacional (1)

Ajudante de caminhão (8)

Ajudante de caminhão e armazém (1)

Ajudante de carga e descarga (7)

Ajudante de entrega (2)

Ajudante de expedição (5)

Ajudante de mecânico (3)

Ajudante de obras (8)

Ajudante de padeiro (6)

Ajudante de serralheiro (1)

Ajudante de vidraceiro (1)

Almoxarife/ferramentaria (1)

Analista de dp (1)

Analista fiscal (1)

Armador (2)

Artífice (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente de manutenção (3)

Assistente de rh (1)

Assistente de sac (1)

Assistente de TI (1)

Assistente financeiro (2)

Assistente social (1)

Atendente (3)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo comercial (1)

Auxiliar de carga e descarga (4)

Auxiliar de conferente de carga e descarga (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de departamento pessoal (2)

Auxiliar de desempenador de chassis (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de fabricação -temporário (100)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de mecânico (3)

Auxiliar de montagem (2)

Auxiliar de obras (15)

Auxiliar de produção (25)

Auxiliar de produção para metalúrgica (2)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de recebimento de sucata (1)

Auxiliar de serviços gerais (46)

Auxiliar de topografia (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar operacional (20)

Auxiliar setor fiscal (1)

Balconista (10)

Balconista de açougueiro (7)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro linha pesada (1)

Cabista pleno (1)

Caldeireiro (6)

Camareira (7)

Chapeiro (1)

Churrasqueiro (1)

Conferente (5)

Consultor administrativo (1)

Coordenador de contrato (1)

Coordenador de merchandising (2)

Cozinheira (3)

Desossador (2)

Diarista (50)

Doméstica (1)

Eletricista automotivo (4)

Eletricista industrial (1)

Eletricista mecânico (1)

Eletricista mecânico de refrigeração (2)

Eletricista predial (1)

Embalador (11)

Empacotador (3)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de alvenaria, bloco e armação (1)

Enfermeiro (1)

Entregador motoboy (1)

Estágio superior em farmácia (1)

Estágio superior em marketing (1)

Estágio técnico ou superior em administração (1)

Estágio técnico ou superior em logística (1)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Faxineiro (1)

Garagista (2)

Lanterneiro (1)

Líder/mestre mecânica (4)

Marceneiro (1)

Mecânico (2)

Mecânico automotivo (4)

Mecânico automotivo (equipamentos pesados) (1)

Mecânico de manutenção (10)

Mecânico de motor diesel e gasolina (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico soldador (equipamentos pesados) (1)

Moleiro (1)

Moleiro soldador (1)

Montador de veículo (1)

Montador soldador mig/er (1)

Montador soldador tig/er (1)

Motorista (2)

Motorista carreteiro (1)

Motorista carreteiro cnh E (2)

Motorista cnh D (2)

Motorista cnh d/e (1)

Motorista de caminhão cnh D (4)

Motorista entregador (1)

Motorista truck (1)

Movimentador de mercadoria (2)

Oficial pleno (2)

Oficial pleno pedreiro (6)

Operador de caixa (5)

Operador de empilhadeira (5)

Operador de logística (1)

Operador de loja (15)

Operador de perecíveis (3)

Operador de prensa e dobradeira (1)

Operador de telemarketing (10)

Operadora de caixa (1)

Padeiro (5)

Padeiro confeiteiro (1)

Pedreiro (10)

Pedreiro oficial a (5)

Pedreiro pleno (1)

Pintor (1)

Pintor junior (1)

Professor de musculação (1)

Programador de manutenção (1)

Projetista (4)

Recepcionista (4)

Recuperador de crédito (interno e externo) (1)

Repositor (3)

Repositor de flv (3)

Repositor de horti-fruti (4)

Repositor de mercearia (3)

Secretária (1)

Separador de mercadorias (1)

Serralheiro (2)

Soldador (12)

Supervisor comercial (4)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de planejamento (2)

Técnico em cftv (1)

Técnico em instalação de câmeras e alarmes (1)

Técnico em segurança eletrônica (1)

Técnico mecânico (2)

Vendedor (6)

Vendedor interno (14)

Vendedor interno e externo e vendas por telefone (10)

Vidraceiro (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de padeiro (3)

Assistente social (1)

Auxiliar administrativo comercial (1)

Auxiliar de serviços gerais (13)

Auxiliar logístico (2)

Embalador (2)

Empacotador (5)

Enfermeiro (1)

Estágio superior em farmácia (1)

Farmacêutico (1)

Lubrificador (1)

Movimentador de mercadoria (2)

Operador de loja (1)

Operador de telemarketing (10)

Padeiro confeiteiro (1)

Repositor de mercearia (3)

Repositor flv (4)

Técnico de enfermagem (1)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 192

192 Açougueiro (14)

Ajudante de açougueiro (comércio) pcd (8)

Ajudante de carga e descarga (6)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (14)

Ajudante de cozinha (3)

Ajudante de obras (4)

Ajudante de pátio de sucata (11)

Ajudante de serralheiro (2)

Alinhador de direção (1)

Almoxarife (1)

Analista de mercado internacional (1)

Assistente de mídias sociais (1)

Assistente de serviço de contabilidade (1)

Atendente de lojas pcd (4)

Auxiliar administrativo pcd (2)

Auxiliar de armazenamento (10)

Auxiliar de depósito pcd (2)

Auxiliar de estoque (40)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de limpeza (128)

Auxiliar de limpeza pcd (2)

Auxiliar de linha de produção (14)

Auxiliar de linha de produção pcd (5)

Auxiliar de logística pcd (6)

Auxiliar de logística (110)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (4)

Auxiliar de manutenção extintores de incêndio (2)

Auxiliar de mecânico de autos (2)

Auxiliar operacional (2)

Auxiliar operacional de logística pcd (5)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro (4)

Caixa supermercado (2)

Caldeireiro (chapas de ferro e aço ) (5)

Chefe de serviço de limpeza (7)

Churrasqueiro ( estágio ) (1)

Churrasqueiro (2)

Conferente de logistica (1)

Consultor de vendas (2)

Copeiro (1)

Cortador de roupas (1)

Costureira (7)

Cozinheiro geral (2)

Cozinheiro industrial (1)

Desenhista projetista mecânico (1)

Eletricista (7)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Eletricista pleno b (3)

Eletrotécnico (2)

Empacotador a mão (15)

Empacotador, a mão pcd (12)

Encanador (58)

Encarregado administrativo (de departamento pessoal) (1)

Encarregado de almoxarifado (1)

Encarregado de manutenção (1)

Encarregado de montagem (5)

Encarregado de soldagem (6)

Ferramenteiro (1)

Fiscal de prevenção de perdas pcd (8)

Forrador de móveis (1)

Fresador cnc (1)

Garçom (1)

Gerente de administração financeira (1)

Inspetor de linha de produção (3)

Jardineiro (4)

Maçariqueiro (6)

Mandrilhador (1)

Marceneiro (1)

Mecânico (3)

Mecânico de empilhadeira (3)

Mecânico de manutenção de ar condicionado (1)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (3)

Mecânico de manutenção de máquinas (10)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de suspensão (1)

Mecânico de veículos (2)

Mecânico industrial (1)

Mecânico montador pcd (2)

Mecânico (2)

Mestre de caldeiraria (12)

Montador (1)

Montador pcd (1)

Montador de andaimes (edificações) (14)

Montador de estruturas metálicas (4)

Motofrentista (1)

Motorista de caminhão (4)

Motorista operador de betoneira (1)

Oficial de manutenção civil (1)

Operador de caixa pcd (6)

Operador de caixa (80)

Operador de câmaras frias (2)

Operador de fresadora (usinagem de madeira ) (1)

Operador de máquina de arame (3)

Operador de máquina extrusora de fibra de vidro (1)

Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1)

Operador de vendas (lojas) pcd (10)

Operador de vendas (loja) (2)

Padeiro (5)

Pedreiro (45)

Pedreiro (oficial pleno) (15)

Pedreiro de reforma geral (3)

Preparador de massa abrasiva (2)

Preparador de mistura abrasiva (2)

Promotor de vendas (1)

Repositor pcd (6)

Salgadeiro (1)

Serralheiro (9)

Soldador (53)

Supervisor de manutenção industrial (2)

Técnico analista de materiais (1)

Técnico em segurança do trabalho (5)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 329

329 Açougueiro (19)

Ajudante de açougueiro (comércio) (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria pcd (2)

Ajudante de cozinha (3)

Ajudante de obras (3)

Ajudante de padeiro (12)

Ajudante de pintor (1)

Armador de ferragens na construção civil (3)

Arte-finalista (2)

Assistente administrativo pcd (5)

Assistente de tráfego rodoviário (1)

Assistente de vendas (2)

Atendente central telemarketing (4)

Atendente de lanchonete (4)

Atendente de lojas pcd (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (7)

Auxiliar de estoque (12)

Auxiliar de limpeza pcd (2)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de linha de produção (9)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de montagem de transformadores (8)

Auxiliar de pizzaiolo (12)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar técnico de montagem (2)

Balconista (3)

Barman (1)

Carpinteiro (3)

Ceramista (1)

Chapeiro (10)

Comprador (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (30)

Costureira de máquina reta (1)

Cozinheiro de restaurante (6)

Cozinheiro geral (2)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)

Eletricista (3)

Embalador, a mão pcd (12)

Embalador, a mão (7)

Estofador de móveis (1)

Fonoaudiólogo geral (1)

Funileiro de veículos (reparação) (1)

Garçom de bar (2)

Gari pcd (2)

Jardineiro (4)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração (1)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (8)

Operador de guindaste móvel (2)

Padeiro (13)

Pedreiro (34)

Pedreiro de alvenaria (16)

Pedreiro de fachada (1)

Pizzaiolo (14)

Promotor de vendas (4)

Supervisor de açougue (3)

Supervisor de vendas comercial (2)

Técnico de edificações (8)

Técnico de enfermagem (5)

Técnico em administração (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor de comércio varejista (1)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 417

417 Açougueiro (5)

Agente de recrutamento (1)

Agente de vendas de passagens (30)

Ajudante de embalador (4)

Armador de ferros (4)

Atendente de lanchonete (50)

Auxiliar de armazenamento (80)

Auxiliar de confeiteiro (2)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de expedição (200)

Auxiliar de limpeza pcd (8)

Auxiliar de mecânico (1)

Carpinteiro (1)

Carregador pcd (3)

Encarregado de obras (4)

Instalador de linhas de comunicação (4)

Mecânico de máquinas (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Operador de extrusora (1)

Programador de usinagem (1)

Promotor de vendas pcd (2)

Recepcionista atendente pcd (1)

Técnico de edificações (4)

Técnico de rede (4)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor (1)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 72

72 Analista de RH (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de limpeza industrial (48)

Auxiliar de linha de produção (5)

Barbeiro (1)

Massoterapeuta (1)

Oficial pedreiro (2)

Oficial polivalente (2)

Oficial polivalente de obras (1)

Operador de caixa (2)

Recepcionista de consultório dentário (1)

Repositor de mercadorias (2)

Soldador (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Vendedor interno (serviços de vendas pelas redes sociais) (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 163

163 Açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadorias (5)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de pátio (1)

Almoxarife (2)

Apontador de obras (1)

Atendente de lanchonete (2)

Auxiliar de açougue (5)

Auxiliar de carregamento (1)

Auxiliar de laboratório (1)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de obras (6)

Auxiliar de serviços gerais (7)

Auxiliar de TI (1)

Auxiliar operacional (1)

Carpinteiro (5)

Comprador (1)

Conferente (1)

Conferente de estoque (2)

Consultora de vendas (1)

Copeiro hospitalar (pcd) (1)

Costureira na reparação de roupas (1)

Dedetizador (1)

Empregada doméstica /cuidadora (1)

Enfermeiro pcd (1)

Ensacador (19)

Mecânico de automóveis (1)

Mecânico de máquinas (1)

Montador de óculos (1)

Motorista de caminhão (22)

Motorista de caminhão caçamba (1)

Motorista de caminhão guincho com munk (1)

Motorista de ônibus (5)

Motorista E (1)

Oficial armador (2)

Oficial bombeiro hidráulico (2)

Oficial carpinteiro (2)

Oficial polivalente (3)

Operador de bandeira (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de motoniveladora (1)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de rolo compactador (1)

Repositor de mercadorias (1)

Resinador (1)

Supervisor de produção (1)

Técnico de ar condicionado (1)

Técnico de atendimento (1)

Técnico de enfermagem pcd (1)

Técnico em instalações de sistema de segurança eletrônica (2)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Técnico em segurança do trabalho pcd (10)

Tratorista operador de roçadeira (2)

Vendedor externo (11)

Vendedor interno (1)

Vigia (6)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 223

223 Ajudante de aterro (3)

Analista comercial (1)

Assistente de loja (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de promoção (1)

Atendente (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar cozinha (3)

Auxiliar de cabeleireiro (3)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de produção (9)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Auxiliar de suporte técnico (1)

Auxiliar linha de produção (6)

Camareira (3)

Consultor de vendas (2)

Cozinheiro (3)

Eletricista de veículos (2)

Encarregado de obras (1)

Fiscal de loja (2)

Logística (1)

Marketing (1)

Oficial / obras (10)

Oficial pleno (10)

Oficial polivalente (10)

Operador de caixa (2)

Operador de tratores (1)

Preparador de veículos (1)

Recepcionista (4)

Roçador / trabalhar rural (3)

Servente de obras (30)

Serviços gerais /carregador (1)

Técnico em mecânica /autom. (2)

Topógrafo (1)

Trabalhador rural (70

Vaqueiro / caseiro (1)

Vendedor (1)

Vendedor de festa (2)

Vendedor interno (9)

Vendedor interno / externo (2)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.

Vagas: 173

173 Açougueiro (1)

Ajudante de obras (1)

Ajudante de pátio de sucata (2)

Ajudante de carga e descarga (2)

Ajudante de padeiro (2)

Ajudante geral de motorista (1)

Assistente de pessoal (1)

Auxiliar administrativo (2)

Atendente de farmácia (1)

Atendente (1)

Atendente de padaria (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de suporte (1)

Auxiliar de eletricista (3)

Auxiliar de elétrica (17)

Auxiliar de serviços gerais pcd (1)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Auxiliar de mecânico diesel (2)

Balconista de farmácia (1)

Caldeireiro (4)

Camareira (3)

Carpinteiro (4)

Chef de cozinha (1)

Confeiteiro (1)

Cozinheira (2)

Coletor de lixo pcd (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (3)

Cozinheiro (3)

Chapeiro (1)

Desossador (3)

Eletricista (17)

Empregada doméstica (1)

Engenheiro civil (1)

Estoquista (1)

Eletricista de manutenção (1)

Eletricista (2)

Encarregado de manutenção (1)

Embalador (1)

Frentista (6)

Funileiro (1)

Garçom (2)

Gerente administrativo e financeiro (1)

Instalador fotovoltaico (3)

Jardineiro (1)

Lavador de veículo (4)

Manicure (1)

Meio oficial de armação (4)

Mecânico soldador (2)

Mecânico de moto (1)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de veículos (1)

Montador automotivo (1)

Motorista de caminhão (1)

Operador de máquina (rolo - retroescavadeira - pá carregadeira) (3)

Oficial de construção civil (5)

Oficial polivalente (1)

Oficial de manutenção (2)

Padeiro (2)

Plataformista (1)

Professor de inglês (1)

Pedreiro (3)

Recepcionista (1)

Silkador (1)

Soldador (2)

Supervisor de vendas (1)

Técnico em qualidade/química (1)

Técnico de instalação de internet (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Técnico de instalação de internet (1)

Técnico atendente (6)

Vendedor interno (2)

Vendedor externo (1)

Vendedor (10)

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 100

100 Assistente de marketing (1)

Apontador de campo (2)

Armador de ferragens (4)

Assistente de marketing digital (2)

Assistente de promoção regional para tv (1)

Alinhador para veículos leves (1)

Atendente de restaurante (2)

Atendente de balcão (2)

Auxiliar de atendimento pcd (1)

Auxiliar de laboratório solo e concreto (1)

Auxiliar de logística (2)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de limpeza (serviços gerais) (11)

Babá (1)

Caixa de loja (1)

Carpinteiro (5)

Cuidadora de crianças (1)

Empregada doméstica (2)

Estagiário de direito (2)

Estoquista p/ mecânica (1)

Mecânico de automóveis com cnh b (1)

Mestre de obras (1)

Mecânico soldador (1)

Motorista com cnh a/d (1)

Motorista de caminhão com cnh c/d (2)

Nutricionista (1)

Pedreiro (4)

Servente de obra (25)

Soldador (4)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico de estradas e edificações (1)

Vendedor de consórcio (7)

Vendedor de peças automotivas (1)

Vendedora para ótica (1)

Vigia (2)

Vendedora (1)

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que funciona na Rua Jussara, 10, Margareth.