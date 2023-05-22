Oportunidades de trabalho na construção civil Crédito: Pixabay

As agências do Sine e do Trabalhador da Grande Vitória têm 3.276 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (22). As oportunidades são para auxiliar de serviços gerais, ajudante de carga e descarga, cozinheira, fiscal de loja, analista de marketing, auxiliar de escritório, porteiro, balconista, motorista entregador, diarista, embalador, auxiliar de obra, entre outras funções.

Os interessados devem procurar uma unidade, sem esquecer de levar os documentos pessoais, de acordo com o modelo de atendimento de cada uma delas. Por conta do feriado da Colonização do Solo-Espírito Santense, o Sine de Vila Velha só funciona a partir de quarta-feira (24), enquanto que o de Vitória reabre as portas nesta terça-feira (23).

As chances estão disponíveis nos Sines de Vila Velha (968), Serra (912) e Vitória (329). Em Cariacica, são 417 vagas na agência estadual e 650 na Agência do Trabalhador.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 968

968 Açougueiro (1)

Ajudante de eletricista (2)

Ajudante de obras (100)

Analista de marketing (1)

Apontador de obras (5)

Armador de ferragens na construção civil (105)

Atendente de lojas (10)

Atendente de lojas (6)

Atendente de padaria (10)

Atendente de telemarketing (50)

Atendente do setor de frios e laticínios (10)

Auditor fiscal (em contabilidade) (10)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de estoque (20)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de logística (5)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Bombeiro hidráulico (100)

Camareira de hotel (1)

Carpinteiro (105)

Churrasqueiro (2)

Comprador (1)

Coordenador de contabilidade (10)

Cozinheiro geral (1)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (10)

Eletricista (101)

Eletricista auxiliar (101)

Embalador, a mão (12)

Encarregado de obras (1)

Fiscal de loja (3)

Fiscal de prevenção de perdas (2)

Garçom (1)

Lavadeiro, em geral (1)

Operador de caixa (28)

Passador de guarnição (1)

Passador de roupas em geral (1)

Pedreiro (106)

Professor de inglês (1)

Promotor de vendas (2)

Recepcionista atendente (1)

Recreador (4)

Repositor - em supermercados (7)

Servente de obras (5)

Técnico de alimentos (1)

Técnico de manutenção eletrônica (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor interno (8)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 650

650 Açougueiro (7)

Administrador operacional (1)

Ajudante de caminhão (8)

Ajudante de caminhão e armazém (1)

Ajudante de carga e descarga (7)

Ajudante de entrega (2)

Ajudante de expedição (5)

Ajudante de mecânico (3)

Ajudante de obras (8)

Ajudante de padeiro (6)

Ajudante de serralheiro (1)

Ajudante de vidraceiro (1)

Almoxarife/ferramentaria (1)

Analista de dp (1)

Analista fiscal (1)

Armador (2)

Artífice (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente de manutenção (3)

Assistente de rh (1)

Assistente de sac (1)

Assistente de TI (1)

Assistente financeiro (2)

Assistente social (1)

Atendente (3)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo comercial (1)

Auxiliar de carga e descarga (4)

Auxiliar de conferente de carga e descarga (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de departamento pessoal (2)

Auxiliar de desempenador de chassis (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de fabricação -temporário (100)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de mecânico (3)

Auxiliar de montagem (2)

Auxiliar de obras (15)

Auxiliar de produção (25)

Auxiliar de produção para metalúrgica (2)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de recebimento de sucata (1)

Auxiliar de serviços gerais (46)

Auxiliar de topografia (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar operacional (20)

Auxiliar setor fiscal (1)

Balconista (10)

Balconista de açougueiro (7)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro linha pesada (1)

Cabista pleno (1)

Caldeireiro (6)

Camareira (7)

Chapeiro (1)

Churrasqueiro (1)

Conferente (5)

Consultor administrativo (1)

Coordenador de contrato (1)

Coordenador de merchandising (2)

Cozinheira (3)

Desossador (2)

Diarista (50)

Doméstica (1)

Eletricista automotivo (4)

Eletricista industrial (1)

Eletricista mecânico (1)

Eletricista mecânico de refrigeração (2)

Eletricista predial (1)

Embalador (11)

Empacotador (3)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de alvenaria, bloco e armação (1)

Enfermeiro (1)

Entregador motoboy (1)

Estágio superior em farmácia (1)

Estágio superior em marketing (1)

Estágio técnico ou superior em administração (1)

Estágio técnico ou superior em logística (1)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Faxineiro (1)

Garagista (2)

Lanterneiro (1)

Líder/mestre mecânica (4)

Marceneiro (1)

Mecânico (2)

Mecânico automotivo (4)

Mecânico automotivo (equipamentos pesados) (1)

Mecânico de manutenção (10)

Mecânico de motor diesel e gasolina (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico soldador (equipamentos pesados) (1)

Moleiro (1)

Moleiro soldador (1)

Montador de veículo (1)

Montador soldador mig/er (1)

Montador soldador tig/er (1)

Motorista (2)

Motorista carreteiro (1)

Motorista carreteiro cnh E (2)

Motorista cnh D (2)

Motorista cnh d/e (1)

Motorista de caminhão cnh D (4)

Motorista entregador (1)

Motorista truck (1)

Movimentador de mercadoria (2)

Oficial pleno (2)

Oficial pleno pedreiro (6)

Operador de caixa (5)

Operador de empilhadeira (5)

Operador de logística (1)

Operador de loja (15)

Operador de perecíveis (3)

Operador de prensa e dobradeira (1)

Operador de telemarketing (10)

Operadora de caixa (1)

Padeiro (5)

Padeiro confeiteiro (1)

Pedreiro (10)

Pedreiro oficial a (5)

Pedreiro pleno (1)

Pintor (1)

Pintor junior (1)

Professor de musculação (1)

Programador de manutenção (1)

Projetista (4)

Recepcionista (4)

Recuperador de crédito (interno e externo) (1)

Repositor (3)

Repositor de flv (3)

Repositor de horti-fruti (4)

Repositor de mercearia (3)

Secretária (1)

Separador de mercadorias (1)

Serralheiro (2)

Soldador (12)

Supervisor comercial (4)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de planejamento (2)

Técnico em cftv (1)

Técnico em instalação de câmeras e alarmes (1)

Técnico em segurança eletrônica (1)

Técnico mecânico (2)

Vendedor (6)

Vendedor interno (14)

Vendedor interno e externo e vendas por telefone (10)

Vidraceiro (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de padeiro (3)

Assistente social (1)

Auxiliar administrativo comercial (1)

Auxiliar de serviços gerais (13)

Auxiliar logístico (2)

Embalador (2)

Empacotador (5)

Enfermeiro (1)

Estágio superior em farmácia (1)

Farmacêutico (1)

Lubrificador (1)

Movimentador de mercadoria (2)

Operador de loja (1)

Operador de telemarketing (10)

Padeiro confeiteiro (1)

Repositor de mercearia (3)

Repositor flv (4)

Técnico de enfermagem (1)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 192

192 Açougueiro (14)

Ajudante de açougueiro (comércio) pcd (8)

Ajudante de carga e descarga (6)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (14)

Ajudante de cozinha (3)

Ajudante de obras (4)

Ajudante de pátio de sucata (11)

Ajudante de serralheiro (2)

Alinhador de direção (1)

Almoxarife (1)

Analista de mercado internacional (1)

Assistente de mídias sociais (1)

Assistente de serviço de contabilidade (1)

Atendente de lojas pcd (4)

Auxiliar administrativo pcd (2)

Auxiliar de armazenamento (10)

Auxiliar de depósito pcd (2)

Auxiliar de estoque (40)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de limpeza (128)

Auxiliar de limpeza pcd (2)

Auxiliar de linha de produção (14)

Auxiliar de linha de produção pcd (5)

Auxiliar de logística pcd (6)

Auxiliar de logística (110)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (4)

Auxiliar de manutenção extintores de incêndio (2)

Auxiliar de mecânico de autos (2)

Auxiliar operacional (2)

Auxiliar operacional de logística pcd (5)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro (4)

Caixa supermercado (2)

Caldeireiro (chapas de ferro e aço ) (5)

Chefe de serviço de limpeza (7)

Churrasqueiro ( estágio ) (1)

Churrasqueiro (2)

Conferente de logistica (1)

Consultor de vendas (2)

Copeiro (1)

Cortador de roupas (1)

Costureira (7)

Cozinheiro geral (2)

Cozinheiro industrial (1)

Desenhista projetista mecânico (1)

Eletricista (7)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Eletricista pleno b (3)

Eletrotécnico (2)

Empacotador a mão (15)

Empacotador, a mão pcd (12)

Encanador (58)

Encarregado administrativo (de departamento pessoal) (1)

Encarregado de almoxarifado (1)

Encarregado de manutenção (1)

Encarregado de montagem (5)

Encarregado de soldagem (6)

Ferramenteiro (1)

Fiscal de prevenção de perdas pcd (8)

Forrador de móveis (1)

Fresador cnc (1)

Garçom (1)

Gerente de administração financeira (1)

Inspetor de linha de produção (3)

Jardineiro (4)

Maçariqueiro (6)

Mandrilhador (1)

Marceneiro (1)

Mecânico (3)

Mecânico de empilhadeira (3)

Mecânico de manutenção de ar condicionado (1)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (3)

Mecânico de manutenção de máquinas (10)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de suspensão (1)

Mecânico de veículos (2)

Mecânico industrial (1)

Mecânico montador pcd (2)

Mecânico (2)

Mestre de caldeiraria (12)

Montador (1)

Montador pcd (1)

Montador de andaimes (edificações) (14)

Montador de estruturas metálicas (4)

Motofrentista (1)

Motorista de caminhão (4)

Motorista operador de betoneira (1)

Oficial de manutenção civil (1)

Operador de caixa pcd (6)

Operador de caixa (80)

Operador de câmaras frias (2)

Operador de fresadora (usinagem de madeira ) (1)

Operador de máquina de arame (3)

Operador de máquina extrusora de fibra de vidro (1)

Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1)

Operador de vendas (lojas) pcd (10)

Operador de vendas (loja) (2)

Padeiro (5)

Pedreiro (45)

Pedreiro (oficial pleno) (15)

Pedreiro de reforma geral (3)

Preparador de massa abrasiva (2)

Preparador de mistura abrasiva (2)

Promotor de vendas (1)

Repositor pcd (6)

Salgadeiro (1)

Serralheiro (9)

Soldador (53)

Supervisor de manutenção industrial (2)

Técnico analista de materiais (1)

Técnico em segurança do trabalho (5)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 329

329 Açougueiro (19)

Ajudante de açougueiro (comércio) (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria pcd (2)

Ajudante de cozinha (3)

Ajudante de obras (3)

Ajudante de padeiro (12)

Ajudante de pintor (1)

Armador de ferragens na construção civil (3)

Arte-finalista (2)

Assistente administrativo pcd (5)

Assistente de tráfego rodoviário (1)

Assistente de vendas (2)

Atendente central telemarketing (4)

Atendente de lanchonete (4)

Atendente de lojas pcd (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (7)

Auxiliar de estoque (12)

Auxiliar de limpeza pcd (2)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de linha de produção (9)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de montagem de transformadores (8)

Auxiliar de pizzaiolo (12)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar técnico de montagem (2)

Balconista (3)

Barman (1)

Carpinteiro (3)

Ceramista (1)

Chapeiro (10)

Comprador (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (30)

Costureira de máquina reta (1)

Cozinheiro de restaurante (6)

Cozinheiro geral (2)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)

Eletricista (3)

Embalador, a mão pcd (12)

Embalador, a mão (7)

Estofador de móveis (1)

Fonoaudiólogo geral (1)

Funileiro de veículos (reparação) (1)

Garçom de bar (2)

Gari pcd (2)

Jardineiro (4)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração (1)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (8)

Operador de guindaste móvel (2)

Padeiro (13)

Pedreiro (34)

Pedreiro de alvenaria (16)

Pedreiro de fachada (1)

Pizzaiolo (14)

Promotor de vendas (4)

Supervisor de açougue (3)

Supervisor de vendas comercial (2)

Técnico de edificações (8)

Técnico de enfermagem (5)

Técnico em administração (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor de comércio varejista (1)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.