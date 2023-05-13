Samu abre vagas de emprego no ES com salários de até R$ 3,5 mil

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu 192) está com inscrições abertas para processo seletivo destinado a contratar profissionais da área da saúde. As vagas são para enfermeiro socorrista, condutor socorrista e telefonista auxiliar de regulação médica (PcD).
Os salários vão de R$ 1.634,22 a R$ 3.599,44, para cargas horárias que variam de 30 a 36 horas semanais. As inscrições podem ser realizadas no portal Samues (https://www.samues.com.br/).
A avaliação dos candidatos será realizada pela comissão organizadora do processo seletivo, tendo como base avaliativa o currículo e os títulos, e a experiência profissional.
Para o cargo de enfermeiro socorrista, o prazo termina no dia 19 de maio. Já para condutor socorrista, o prazo de inscrições vai até o dia 18 de maio. Quem quiser se candidatar para o cargo de telefonista auxiliar de regulação médica (PcD), o prazo termina na próxima segunda-feira (15).
Confira as vagas no Samu
- Vaga PcD: Telefonista Auxiliar de Regulação Médica – TARM
- Inscrições: de 05 a 15 de maio de 2023
- Carga horária: 30 horas semanais (escala 4/2 – 6 horas diárias)
- Benefícios: salário de R$ 1.634,22
- Pré-requisitos: ser maior de 18 anos; ter Ensino Médio completo; ter curso de telefonista e/ou telemarketing e/ou atendimento ao público; ter curso de informática básica; experiência profissional mínima de seis meses em atendimento aos públicos; e laudo médico PcD.
- Vaga: Condutor Socorrista
- Inscrições: de 09 a 18 de maio de 2023
- Carga horária: 36 horas semanais (escala 12/36)
- Benefícios: salário de R$ 2.245,01 + ticket de R$ 24,00 por plantão
- Pré-requisitos: ser maior de 21 anos; ter Ensino Médio completo; CNH categoria D ou E (dentro da validade); experiência como motorista profissional nas categorias D ou e, ou condutor de emergência; curso de capacitação de condutores de veículos de emergência com carga horária mínima de 50 horas, concluído e dentro da validade; ter curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) com carga horária mínima de 200 horas.
- Obs: não são permitidos cursos na modalidade EaD.
- Vaga: Enfermeiro Socorrista
- Inscrições: de 09 a 19 de maio de 2023
- Carga horária: 30 horas semanais (escala 12/60)
- Benefícios: salário de R$ 3.599,44 + ticket de R$ 24,00 por plantão
- Pré-requisitos: ser graduado em Enfermagem; ser registrado no conselho de classe; experiência mínima de seis meses em serviço de saúde voltado ao atendimento de urgência e emergência; ser proficiente em um dos cursos descritos e exigidos no edital, mesmo que fora da validade; ter curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com carga horária mínima de 200 horas.
- Obs: não são permitidos cursos na modalidade EaD.
Como enviar currículo para o SAMU?
Para enviar um currículo para o SAMU e se inscrever em uma das vagas para enfermeiro socorrista, condutor socorrista e telefonista auxiliar de regulação médica, basta acessar o site: https://www.samues.com.br/
* Com informações do governo do ES