Samu abre vagas de emprego no ES com salários de até R$ 3,5 mil

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Crédito: Divulgação/ Sesa

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu 192) está com inscrições abertas para processo seletivo destinado a contratar profissionais da área da saúde. As vagas são para enfermeiro socorrista, condutor socorrista e telefonista auxiliar de regulação médica (PcD).

Os salários vão de R$ 1.634,22 a R$ 3.599,44, para cargas horárias que variam de 30 a 36 horas semanais. As inscrições podem ser realizadas no portal Samues (https://www.samues.com.br/).

A avaliação dos candidatos será realizada pela comissão organizadora do processo seletivo, tendo como base avaliativa o currículo e os títulos, e a experiência profissional.

Para o cargo de enfermeiro socorrista, o prazo termina no dia 19 de maio. Já para condutor socorrista, o prazo de inscrições vai até o dia 18 de maio. Quem quiser se candidatar para o cargo de telefonista auxiliar de regulação médica (PcD), o prazo termina na próxima segunda-feira (15).

Confira as vagas no Samu

Vaga PcD: Telefonista Auxiliar de Regulação Médica – TARM

Inscrições : de 05 a 15 de maio de 2023

: de 05 a 15 de maio de 2023 Carga horária : 30 horas semanais (escala 4/2 – 6 horas diárias)

: 30 horas semanais (escala 4/2 – 6 horas diárias) Benefícios : salário de R$ 1.634,22

: salário de R$ 1.634,22 Pré-requisitos: ser maior de 18 anos; ter Ensino Médio completo; ter curso de telefonista e/ou telemarketing e/ou atendimento ao público; ter curso de informática básica; experiência profissional mínima de seis meses em atendimento aos públicos; e laudo médico PcD.

Vaga: Condutor Socorrista

Inscrições : de 09 a 18 de maio de 2023

: de 09 a 18 de maio de 2023 Carga horária : 36 horas semanais (escala 12/36)

: 36 horas semanais (escala 12/36) Benefícios : salário de R$ 2.245,01 + ticket de R$ 24,00 por plantão

: salário de R$ 2.245,01 + ticket de R$ 24,00 por plantão Pré-requisitos : ser maior de 21 anos; ter Ensino Médio completo; CNH categoria D ou E (dentro da validade); experiência como motorista profissional nas categorias D ou e, ou condutor de emergência; curso de capacitação de condutores de veículos de emergência com carga horária mínima de 50 horas, concluído e dentro da validade; ter curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) com carga horária mínima de 200 horas.

: ser maior de 21 anos; ter Ensino Médio completo; CNH categoria D ou E (dentro da validade); experiência como motorista profissional nas categorias D ou e, ou condutor de emergência; curso de capacitação de condutores de veículos de emergência com carga horária mínima de 50 horas, concluído e dentro da validade; ter curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) com carga horária mínima de 200 horas. Obs: não são permitidos cursos na modalidade EaD.

Vaga: Enfermeiro Socorrista

Inscrições : de 09 a 19 de maio de 2023

: de 09 a 19 de maio de 2023 Carga horária : 30 horas semanais (escala 12/60)

: 30 horas semanais (escala 12/60) Benefícios : salário de R$ 3.599,44 + ticket de R$ 24,00 por plantão

: salário de R$ 3.599,44 + ticket de R$ 24,00 por plantão Pré-requisitos : ser graduado em Enfermagem; ser registrado no conselho de classe; experiência mínima de seis meses em serviço de saúde voltado ao atendimento de urgência e emergência; ser proficiente em um dos cursos descritos e exigidos no edital, mesmo que fora da validade; ter curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com carga horária mínima de 200 horas.

: ser graduado em Enfermagem; ser registrado no conselho de classe; experiência mínima de seis meses em serviço de saúde voltado ao atendimento de urgência e emergência; ser proficiente em um dos cursos descritos e exigidos no edital, mesmo que fora da validade; ter curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com carga horária mínima de 200 horas. Obs: não são permitidos cursos na modalidade EaD.

Como enviar currículo para o SAMU? Para enviar um currículo para o SAMU e se inscrever em uma das vagas para enfermeiro socorrista, condutor socorrista e telefonista auxiliar de regulação médica, basta acessar o site: https://www.samues.com.br/