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Oportunidades

Sine da Serra faz mutirão de emprego com mais de mil vagas

Há oportunidades para açougueiro, almoxarife, atendente de lojas e mercado, auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, borracheiro, eletricista, padeiro, pedreiro, entre outras
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 mai 2023 às 10:33

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 10:33

Sine móvel percorre bairros da Serra
Sine móvel percorre bairros da Serra Crédito: Prefeitura da Serra/ Divulgação
O Sine da Serra realiza mais um mutirão de emprego nesta semana com mais de mil chances de trabalho com carteira assinada. Nesta quarta-feira (24), a Agência Móvel do Trabalhador fica até as 17 horas, no Terminal de Laranjeiras. A oferta é de 1.089 oportunidades.
Já, nesta sexta (26), das 13 às 17 horas, a unidade estará no bairro Cascata. Para se cadastrar e fazer parte do sistema do Sine, basta levar a carteira de trabalho (pode ser a digital), documento com foto e comprovante de residência da Serra.
Há oportunidades para açougueiro, almoxarife, atendente de lojas e mercado, auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, borracheiro, eletricista, padeiro, pedreiro, entre outras.
Segundo o secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Assistência, Renato Ribeiro, a iniciativa faz parte da programação especial preparada pela equipe do Sine Serra para o Mês do Trabalhador.
“São muito importantes para levar oportunidades até os moradores da nossa cidade. São mães e pais de família que estão tendo a oportunidade de uma vida com mais dignidade através do emprego. Este é o maior objetivo da atual gestão”, afirma.

Confira as vagas

  • Açougueiro (18)
  • Ajudante de açougueiro (comércio) pcd (8)
  • Ajudante de carga e descarga (6)
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria (14)
  • Ajudante de cozinha (3)
  • Ajudante de obras (14)
  • Ajudante de pátio de sucata (11)
  • Ajudante de serralheiro (2)
  • Alinhador de direção (1)
  • Almoxarife (1)
  • Analista de mercado internacional (1)
  • Artífice de manutenção (4)
  • Assistente de mídias sociais (1)
  • Assistente de serviço de contabilidade (1)
  • Atendente balconista (1)
  • Atendente de lojas e mercado (30)
  • Atendente de lojas pcd (4)
  • Atendente do setor de frios e laticínios (5)
  • Auxiliar administrativo pcd (12)
  • Auxiliar de almoxarifado pcd (2)
  • Auxiliar de armazenamento (10)
  • Auxiliar de depósito pcd (2)
  • Auxiliar de estoque (40)
  • Auxiliar de expedição (10)
  • Auxiliar de lavanderia (3)
  • Auxiliar de limpeza (163)
  • Auxiliar de limpeza pcd (2)
  • Auxiliar de linha de produção pcd (5)
  • Auxiliar de linha de produção (3)
  • Auxiliar de logística pcd (6)
  • Auxiliar de logística (110)
  • Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (4)
  • Auxiliar de manutenção extintores de incêndio (2)
  • Auxiliar de mecânico de autos (2)
  • Auxiliar de produção (6)
  • Auxiliar financeiro (2)
  • Auxiliar mecânico (exceto de veículos automotores (1)
  • Auxiliar operacional de logística (52)
  • Bombeiro hidráulico (2)
  • Borracheiro (4)
  • Caixa supermercado (2)
  • Caldeireiro (chapas de ferro e aço ) (5)
  • Caldeireiro montador (4)
  • Camareira de hotel (2)
  • Chefe de serviço de limpeza (7)
  • Churrasqueiro ( estágio) (1)
  • Churrasqueiro (2)
  • Conferente de logistica (11)
  • Consultor de vendas (2)
  • Copeiro (1)
  • Cortador de roupas (1)
  • Costureira (7)
  • Cozinheiro industrial (1)
  • Desenhista projetista mecânico (1)
  • Eletricista (4)
  • Eletricista de instalações de veículos automotores (1)
  • Eletrotécnico (2)
  • Embalador (5)
  • Empacotador a mão (15)
  • Empacotador, a mão pcd (12)
  • Encanador (58)
  • Encarregado de almoxarifado (1)
  • Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais (3)
  • Encarregado de manutenção (1)
  • Encarregado de soldagem (6)
  • Ferramenteiro (1)
  • Fiscal de caixa (2)
  • Fiscal de prevenção de perdas pcd (8)
  • Forrador de móveis (1)
  • Fresador cnc (1)
  • Garçom (1)
  • Gerente de administração financeira (1)
  • Inspetor de linha de produção (3)
  • Jardineiro (4)
  • Maçariqueiro (6)
  • Mandrilhador (1)
  • Marceneiro (1)
  • Marteleteiro (5)
  • Mecânico (3)
  • Mecânico de empilhadeira (3)
  • Mecânico de manutenção de ar condicionado (1)
  • Mecânico de manutenção de máquina industrial (5)
  • Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (3)
  • Mecânico de manutenção de máquinas (11)
  • Mecânico de refrigeração (1)
  • Mecânico de suspensão (1)
  • Mecânico de veículos (2)
  • Mecânico industrial (2)
  • Mecânico montador pcd (2)
  • Mestre de caldeiraria (12)
  • Montador (1)
  • Montador pcd (1)
  • Montador de acessórios (2)
  • Montador de andaimes (edificações) (14)
  • Montador de estruturas metálicas (4)
  • Motofretista (5)
  • Motorista de caminhão (6)
  • Motorista operador de betoneira (1)
  • Oficial de manutenção civil (1)
  • Operador de caixa pcd (6)
  • Operador de caixa (80)
  • Operador de câmaras frias (2)
  • Operador de empilhadeira-elétrica (10)
  • Operador de fresadora (usinagem de madeira ) (1)
  • Operador de máquina de arame (3)
  • Operador de máquina extrusora de fibra de vidro (1)
  • Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1)
  • Operador de retro -escavadeira (5)
  • Operador de vendas (lojas) (12)
  • Padeiro (5)
  • Pedreiro (35)
  • Pedreiro(oficial) (5)

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