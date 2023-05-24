Sine da Serra faz mutirão de emprego com mais de mil vagas

O Sine da Serra realiza mais um mutirão de emprego nesta semana com mais de mil chances de trabalho com carteira assinada. Nesta quarta-feira (24), a Agência Móvel do Trabalhador fica até as 17 horas, no Terminal de Laranjeiras. A oferta é de 1.089 oportunidades.
Já, nesta sexta (26), das 13 às 17 horas, a unidade estará no bairro Cascata. Para se cadastrar e fazer parte do sistema do Sine, basta levar a carteira de trabalho (pode ser a digital), documento com foto e comprovante de residência da Serra.
Há oportunidades para açougueiro, almoxarife, atendente de lojas e mercado, auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, borracheiro, eletricista, padeiro, pedreiro, entre outras.
Segundo o secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Assistência, Renato Ribeiro, a iniciativa faz parte da programação especial preparada pela equipe do Sine Serra para o Mês do Trabalhador.
“São muito importantes para levar oportunidades até os moradores da nossa cidade. São mães e pais de família que estão tendo a oportunidade de uma vida com mais dignidade através do emprego. Este é o maior objetivo da atual gestão”, afirma.
Confira as vagas
- Açougueiro (18)
- Ajudante de açougueiro (comércio) pcd (8)
- Ajudante de carga e descarga (6)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (14)
- Ajudante de cozinha (3)
- Ajudante de obras (14)
- Ajudante de pátio de sucata (11)
- Ajudante de serralheiro (2)
- Alinhador de direção (1)
- Almoxarife (1)
- Analista de mercado internacional (1)
- Artífice de manutenção (4)
- Assistente de mídias sociais (1)
- Assistente de serviço de contabilidade (1)
- Atendente balconista (1)
- Atendente de lojas e mercado (30)
- Atendente de lojas pcd (4)
- Atendente do setor de frios e laticínios (5)
- Auxiliar administrativo pcd (12)
- Auxiliar de almoxarifado pcd (2)
- Auxiliar de armazenamento (10)
- Auxiliar de depósito pcd (2)
- Auxiliar de estoque (40)
- Auxiliar de expedição (10)
- Auxiliar de lavanderia (3)
- Auxiliar de limpeza (163)
- Auxiliar de limpeza pcd (2)
- Auxiliar de linha de produção pcd (5)
- Auxiliar de linha de produção (3)
- Auxiliar de logística pcd (6)
- Auxiliar de logística (110)
- Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (4)
- Auxiliar de manutenção extintores de incêndio (2)
- Auxiliar de mecânico de autos (2)
- Auxiliar de produção (6)
- Auxiliar financeiro (2)
- Auxiliar mecânico (exceto de veículos automotores (1)
- Auxiliar operacional de logística (52)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Borracheiro (4)
- Caixa supermercado (2)
- Caldeireiro (chapas de ferro e aço ) (5)
- Caldeireiro montador (4)
- Camareira de hotel (2)
- Chefe de serviço de limpeza (7)
- Churrasqueiro ( estágio) (1)
- Churrasqueiro (2)
- Conferente de logistica (11)
- Consultor de vendas (2)
- Copeiro (1)
- Cortador de roupas (1)
- Costureira (7)
- Cozinheiro industrial (1)
- Desenhista projetista mecânico (1)
- Eletricista (4)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (1)
- Eletrotécnico (2)
- Embalador (5)
- Empacotador a mão (15)
- Empacotador, a mão pcd (12)
- Encanador (58)
- Encarregado de almoxarifado (1)
- Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais (3)
- Encarregado de manutenção (1)
- Encarregado de soldagem (6)
- Ferramenteiro (1)
- Fiscal de caixa (2)
- Fiscal de prevenção de perdas pcd (8)
- Forrador de móveis (1)
- Fresador cnc (1)
- Garçom (1)
- Gerente de administração financeira (1)
- Inspetor de linha de produção (3)
- Jardineiro (4)
- Maçariqueiro (6)
- Mandrilhador (1)
- Marceneiro (1)
- Marteleteiro (5)
- Mecânico (3)
- Mecânico de empilhadeira (3)
- Mecânico de manutenção de ar condicionado (1)
- Mecânico de manutenção de máquina industrial (5)
- Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (3)
- Mecânico de manutenção de máquinas (11)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico de suspensão (1)
- Mecânico de veículos (2)
- Mecânico industrial (2)
- Mecânico montador pcd (2)
- Mestre de caldeiraria (12)
- Montador (1)
- Montador pcd (1)
- Montador de acessórios (2)
- Montador de andaimes (edificações) (14)
- Montador de estruturas metálicas (4)
- Motofretista (5)
- Motorista de caminhão (6)
- Motorista operador de betoneira (1)
- Oficial de manutenção civil (1)
- Operador de caixa pcd (6)
- Operador de caixa (80)
- Operador de câmaras frias (2)
- Operador de empilhadeira-elétrica (10)
- Operador de fresadora (usinagem de madeira ) (1)
- Operador de máquina de arame (3)
- Operador de máquina extrusora de fibra de vidro (1)
- Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1)
- Operador de retro -escavadeira (5)
- Operador de vendas (lojas) (12)
- Padeiro (5)
- Pedreiro (35)
- Pedreiro(oficial) (5)