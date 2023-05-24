Sine da Serra faz mutirão de emprego com mais de mil vagas

Sine móvel percorre bairros da Serra Crédito: Prefeitura da Serra/ Divulgação

O Sine da Serra realiza mais um mutirão de emprego nesta semana com mais de mil chances de trabalho com carteira assinada. Nesta quarta-feira (24), a Agência Móvel do Trabalhador fica até as 17 horas, no Terminal de Laranjeiras. A oferta é de 1.089 oportunidades.

Já, nesta sexta (26), das 13 às 17 horas, a unidade estará no bairro Cascata. Para se cadastrar e fazer parte do sistema do Sine, basta levar a carteira de trabalho (pode ser a digital), documento com foto e comprovante de residência da Serra.

Há oportunidades para açougueiro, almoxarife, atendente de lojas e mercado, auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, borracheiro, eletricista, padeiro, pedreiro, entre outras.

Segundo o secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Assistência, Renato Ribeiro, a iniciativa faz parte da programação especial preparada pela equipe do Sine Serra para o Mês do Trabalhador.

“São muito importantes para levar oportunidades até os moradores da nossa cidade. São mães e pais de família que estão tendo a oportunidade de uma vida com mais dignidade através do emprego. Este é o maior objetivo da atual gestão”, afirma.

Confira as vagas