Abertas mais de 4.200 vagas de emprego e estágio nos Sines do ES

Oportunidades de trabalho para pedreiros Crédito: Freepik

A semana começa com 4.208 vagas de emprego e estágio abertas nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. Nesta segunda-feira (29), as oportunidades são para cargos como auxiliar administrativo, camareira, cozinheiro, encarregado de obras, mecânico industrial e recepcionista.

Para se candidatar, basta os candidatos procurarem uma das unidades, de acordo com o modelo de trabalho de cada uma delas. É necessário levar os documentos pessoais. Segundo as agências, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

A Grande Vitória tem o maior volume de vagas, 3.574 ao todo. Os postos estão nos Sines da Serra (1.038), Vila Velha (972), Vitória (359) e Cariacica (403), além das agências do Trabalhador de Cariacica (711) e de Emprego de Viana (91).

No interior, os trabalhadores podem se candidatar nos Sines de Linhares (294), São Mateus (151), Aracruz (119) e Anchieta (22). Há ainda chances no Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu (48).

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 972

972 Agente de pesquisa (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)

Ajudante de eletricista (4)

Ajudante de obras (115)

Analista de marketing (1)

Apontador de obras (5)

Armador de ferragens na construção civil (105)

Armador de ferros (2)

Assistente de vendas (3)

Atendente de lanchonete (4)

Atendente de lojas (60)

Atendente de padaria (10)

Atendente do setor de frios e laticínios (10)

Auditor fiscal (em contabilidade) (10)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de logística (5)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Bombeiro hidráulico (100)

Camareira de hotel (1)

Carpinteiro (108)

Carpinteiro de obras (5)

Churrasqueiro (1)

Comprador (1)

Costureira em geral (1)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (10)

Eletricista (102)

Eletricista auxiliar (100)

Embalador, a mão (10)

Entregador de gás (ajudante de caminhão) (1)

Fiscal de loja (3)

Gerente comercial (2)

Instalador de equipamentos de comunicação (5)

Lavadeiro, em geral (1)

Montador de móveis de madeira (2)

Motorista de caminhão (1)

Operador de caixa (15)

Operador de empilhadeira (1)

Passador de guarnição (1)

Passador de roupas em geral (1)

Pedreiro (112)

Pintor de veículos (reparação) (1)

Promotor de vendas (2)

Recepcionista atendente (1)

Servente de obras (1)

Soldador (2)

Técnico de alimentos (1)

Técnico de suporte de ti (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor interno (9)

Agência do Trabalhador de Cariacic

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 711

711 Açougueiro (13)

Administrador operacional (1)

Agente de negócios (3)

Ajudante de caminhão (9)

Ajudante de carga e descarga (22)

Ajudante de expedição (5)

Ajudante de motorista (4)

Ajudante de padeiro (11)

Ajudante de serralheiro (1)

Ajudante de serviços gerais (1)

Alimentador de produção (4)

Analista de compras (1)

Analista de marketing (1)

Analista de pcp jr (1)

Armador de ferragens (4)

Armador pleno (3)

Artífice (2)

Assistente administrativo (3)

Assistente financeiro (2)

Assistente técnico comercial (1)

Atendente (3)

Atendente júnior (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo comercial (1)

Auxiliar de carga e descarga (4)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de departamento pessoal (2)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estoque (3)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de fabricação (60)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de obras (6)

Auxiliar de obras (ajudante) (5)

Auxiliar de produção (27)

Auxiliar de produção para metalúrgica (2)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de recepção (1)

Auxiliar de rh (1)

Auxiliar de serviços gerais (45)

Auxiliar de serviços gerais (banheirista) (8)

Auxiliar departamento pessoal (1)

Auxiliar mecânico (2)

Auxiliar mecânico automotivo (2)

Balconista (1)

Balconista de açougue (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro linha pesada (1)

Caldeireiro (20)

Caldeireiro de bancada (5)

Camareira (7)

Carpinteiro (6)

Carpinteiro pleno (3)

Conferente de carga e descarga (1)

Consultora de vendas (1)

Coordenador pós venda (1)

Cozinheira (2)

Diarista (40)

Eletricista (3)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista industrial (1)

Eletricista mecânico (1)

Eletricista mecânico de refrigeração (2)

Eletricista predial (1)

Embalador (10)

Empacotador (8)

Empregada doméstica (2)

Estágio em laboratório (1)

Estágio técnico ou superior em administração (1)

Estágio técnico ou superior em logística (1)

Farmacêutico (2)

Fiscal de loja (12)

Jardineiro operador de roçadeira (2)

Lubrificador (2)

Manobrista (1)

Mecânico (22)

Mecânico (caminhão diesel) (1)

Mecânico de manutenção (11)

Mecânico de motor diesel e gasolina (1)

Mecânico soldador (equipamentos pesados) (1)

Meio oficial (1)

Montador soldador mig/er (1)

Montador soldador tig/er (1)

Motoboy (1)

Motorista (2)

Motorista cnh D (4)

Motorista entregador (2)

Nutricionista produção (1)

Oficial pleno (2)

Operador de logística (1)

Operador de loja (2)

Operador de máquina (5)

Operador de máquina extrusora (1)

Operador de perecíveis (3)

Operador de prensa e dobradeira (1)

Operador de telemarketing (10)

Operador de tesoura (1)

Operador máquina argola (1)

Operadora de caixa (1)

Pedreiro (6)

Pintor de marcenaria (1)

Pintor junior (1)

Porteiro (1)

Professor de musculação (1)

Programador de manutenção (1)

Recepcionista (5)

Recepcionista noturno (1)

Repositor de flv (5)

Serralheiro (2)

Soldador (2)

Soldador eletrodo (30)

Soldador mig mag (18)

Técnico de informática (1)

Técnico de manutenção externo (2)

Técnico em cftv (1)

Técnico em instalação de câmeras e alarmes (1)

Técnico em segurança eletrônica (1)

Vendedor (22)

Vendedor de consórcio (4)

Vendedor interno e externo e vendas por telefone (10)

Vagas para pessoas com deficiência:

Administrativo (4)

Ajudante de caminhão (6)

Assistente de atendimento (2)

Assistente de estoque junior (3)

Assistente de operações (1)

Assistente financeiro (1)

Assistente jurídico (1)

Atendente de loja (9)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de serviços gerais – (banheirista) (8)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Carregador (4)

Coordenador pós venda (1)

Embalador (6)

Lubrificador (1)

Operador de teleatendimento (33)

Operador de telemarketing (10)

Serralheiro jr (4)

Técnico de enfermagem (2)

Técnico de manutenção externo (2)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.098

1.098 Açougueiro (18)

Ajudante de açougueiro (comércio) pcd (8)

Ajudante de carga e descarga (6)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (20)

Ajudante de cozinha (3)

Ajudante de obras (24)

Ajudante de pátio de sucata (11)

Ajudante de serralheiro (2)

Alinhador de direção (1)

Almoxarife (1)

Analista de contas (1)

Analista de custos (1)

Analista de mercado internacional (1)

Armador de ferros (20)

Artífice de manutenção (4)

Assistente administrativo (1)

Assistente de mídias sociais (1)

Atendente balconista (1)

Atendente de lojas e mercado (30)

Atendente de lojas pcd (4)

Atendente de telemarketing (25)

Atendente do setor de frios e laticínios (5)

Auxiliar administrativo pcd (13)

Auxiliar de almoxarifado pcd (2)

Auxiliar de armazenamento (10)

Auxiliar de custos (1)

Auxiliar de depósito pcd (2)

Auxiliar de estoque (40)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de limpeza (165)

Auxiliar de linha de produção pcd (5)

Auxiliar de linha de produção (11)

Auxiliar de logística pcd (6)

Auxiliar de logística (30)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (4)

Auxiliar de manutenção extintores de incêndio (2)

Auxiliar de mecânico de autos (2)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar mecânico (exceto de veículos automotores (1)

Auxiliar operacional de logística (52)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro (4)

Caixa supermercado (2)

Caldeireiro (chapas de ferro e aço ) (5)

Caldeireiro montador (24)

Camareira de hotel (2)

Carpinteiro de obras (1)

Carpinteiro (20)

Caseiro (agricultura) (2)

Chefe de serviço de limpeza (7)

Churrasqueiro (estágio) (1)

Churrasqueiro (2)

Conferente de logistica (10)

Consultor de vendas (2)

Copeiro (1)

Cortador de roupas (1)

Costureira (7)

Cozinheiro industrial (1)

Desenhista projetista mecânico (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Embalador (5)

Empacotador a mão (15)

Empacotador, a mão pcd (12)

Encanador (58)

Encarregado de almoxarifado (1)

Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais (3)

Encarregado de manutenção (1)

Encarregado de obras (3)

Encarregado de soldagem (6)

Escriturário (1)

Ferramenteiro (1)

Fiscal de caixa (2)

Fiscal de prevenção de perdas pcd (8)

Forrador de móveis (1)

Fresador cnc (1)

Garçom (1)

Gerente de administração financeira (1)

Inspetor de linha de produção (3)

Jardineiro (4)

Maçariqueiro (6)

Mandrilhador (1)

Marceneiro (1)

Marteleteiro (5)

Mecânico (24)

Mecânico de manutenção de ar condicionado (1)

Mecânico de manutenção de empilhadeiras(estágio) (2)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (5)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (3)

Mecânico de manutenção de máquinas (10)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de suspensão (1)

Mecânico de veículos (2)

Mecânico industrial (1)

Mecânico montador pcd (2)

Mestre de caldeiraria (12)

Montador (1)

Montador pcd (1)

Montador de acessórios (2)

Montador de andaimes (edificações) (14)

Montador de estruturas metálicas (6)

Motofretista (4)

Motorista carreteiro (2)

Motorista operador de betoneira (1)

Oficial de manutenção civil (1)

Operador de caixa pcd (6)

Operador de caixa (78)

Operador de câmaras frias (2)

Operador de empilhadeira-elétrica (10)

Operador de fresadora (usinagem de madeira) (1)

Operador de máquina de arame (3)

Operador de máquina extrusora de fibra de vidro (1)

Operador de máquinas agrícolas (1)

Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1)

Operador de retro -escavadeira (5)

Operador de vendas (lojas) pcd (10)

Operador de vendas (loja) (2)

Padeiro (5)

Pedreiro (meio oficial) (25)

Pedreiro (oficial polivalente) (10)

Pedreiro (10)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 359

359 Açougueiro (7)

Ajudante de açougueiro (comércio) (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria pcd (2)

Ajudante de confeiteiro (2)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de motorista (2)

Ajudante de obras (13)

Assistente de tráfego rodoviário (1)

Atendente central telemarketing (4)

Atendente de cafeteria (1)

Atendente de farmácia - balconista pcd (12)

Atendente de lanchonete (4)

Atendente de lojas pcd (1)

Auxiliar de barman (2)

Auxiliar de cozinha (8)

Auxiliar de garçom pcd (1)

Auxiliar de garçom (3)

Auxiliar de limpeza (21)

Auxiliar de limpeza pcd (2)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de montagem de transformadores (8)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar técnico de montagem (2)

Balconista (3)

Chapeiro (10)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (60)

Costureira de máquina reta (1)

Cozinheiro de restaurante (5)

Cozinheiro geral (4)

Cumim (5)

Demonstrador de mercadorias (1)

Eletricista (1)

Estoquista (1)

Fonoaudiólogo geral (1)

Garçom (3)

Jardineiro (4)

Lavador de veículos (1)

Operador de caixa (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (14)

Pedreiro de alvenaria (1)

Porteiro (20)

Recepcionista atendente (1)

Recepcionista auxiliar de secretária (100)

Servente de obras pcd (1)

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) (2)

Técnico de edificações (4)

Técnico de laboratório de água e esgotos (1)

Técnico de planejamento e programação da manutenção (1)

Técnico em administração (3)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno (2)

Vigia (1)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 403

403 Açougueiro (5)

Agente de recrutamento (1)

Agente de vendas de passagens (30)

Analista de recursos humanos (1)

Armador de ferros (4)

Arrematadeira (1)

Atendente de lanchonete (50)

Auxiliar de armazenamento (80)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de expedição (200)

Auxiliar de limpeza pcd (8)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Carpinteiro (1)

Instalador de linhas de comunicação (4)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de máquinas (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Operador de extrusora (1)

Programador de usinagem (1)

Promotor de vendas pcd (2)

Técnico de edificações (4)

Técnico de rede (4)

Agência de Emprego de Viana

Como se candidatar: os interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail os interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.

Vagas: 91

91 Ajudante de câmara fria (3)

Ajudante de carga e descarga (10)

Ajudante de mecânico (2)

Almoxarife (2)

Assistente de logística (2)

Assistente operacional (2)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de logística (10)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar prático (3)

Conferente (3)

Conferente com habilitação D; (3)

Encarregado de restaurante (1)

Engenheiro de construção civil (1)

Estagiário em logística (2)

Estagiário na construção civil (1)

Mecânico (2)

Mecânico de motocicletas (1)

Motorista Categoria D (5)

Motorista categoria E (5)

Movimentador de mercadorias (2)

Oficial pleno bombeiro (6)

Oficial pleno pedreiro (6)

Representante comercial (1)

Serralheiros (5)

Vendedor (5)

Vendedor externo (2)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 22

22 Acabador de mármore e granito (1)

Analista de RH (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de linha de produção (5)

Auxiliar de tráfego (1)

Barbeiro (1)

Operador de caixa (2)

Repositor de mercadorias (2)

Serrador de mármore e granito (1)

Serralheiro júnior (4)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 119

119 Ajudante de obras (3)

Ajudante industrial (3)

Artífice (1)

Atendente de balcão (1)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza/serviços gerais (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Caldeireiro (5)

Caldeireiro (3)

Churrasqueiro (1)

Conferente (1)

Cozinheira (3)

Cozinheiro (a) (1)

Cuidador (2)

Doméstica/babá (1)

Empregado de serviços gerais pcd (1)

Empregado de serviços gerais (1)

Encarregado de montagem (1)

Instalador de internet (2)

Lavador de veículos (1)

Lixador (2)

Maçariqueiro (32)

Mecânico a diesel (1)

Mecânico de manutenção (10)

Meio oficial mecânico automotivo (1)

Operador de equipamento guindaste (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de usinagem (3)

Padeiro (2)

Pedreiro (4)

Projetista (3)

Servente de obras (15)

Servente limpeza (1)

Soldador mig e eletrodo (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Topógrafo (2)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 294

294 Ajudante (7)

Ajudante de aterro (3)

Ajudante de motorista (2)

Analista comercial (1)

Assistente de operações pleno/ petróleo (12)

Assistente de marketing (1)

Assistente de promoção (1)

Atendente de cafeteria (1)

Atendente de lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar cozinha (3)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de oficina (4)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de suporte técnico (1)

Caldeireiro (24)

Camareira (3)

Consultor de vendas (2)

Cozinheiro (3)

Eletricista de manutenção (1)

Eletricista de veículos (2)

Encarregado de obras (10)

Expedição (1)

Fiscal de loja (2)

Logística (1)

Marketing (1)

Mecânico industrial (20)

Oficial / obras (10)

Oficial pleno (10)

Oficial polivalente (10)

Operador de caixa (2)

Operador de tratores (1)

Preparador de veículos (1)

Recepcionista (4)

Roçador / trabalhar rural (3)

Servente de obras (30)

Serviços gerais /carregador (1)

Soldador / mig / mag (18)

Soldador /eletrodo (30)

Soldador n1 (2)

Técnico em mecânica /autom. (2)

Topógrafo (1)

Trabalhador rural (30)

Vaqueiro / caseiro (1)

Vendedor (1)

Vendedor de festa (2)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (11)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.

Vagas: 151

151 Ajudante de pátio de sucata (2)

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante geral de motorista (1)

Assistente de pessoal (1)

Auxiliar administrativo (1)

Atendente de farmácia (1)

Atendente (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de suporte (1)

Auxiliar de eletricista (3)

Auxiliar de elétrica (17)

Auxiliar de serviços gerais pcd (1)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Auxiliar de mecânico diesel (2)

Balconista de farmácia (1)

Camareira (3)

Carpinteiro (3)

Chef de cozinha (1)

Confeiteiro (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (4)

Coletor de lixo pcd (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (3)

Chapeiro (1)

Eletricista (19)

Empregada doméstica (1)

Eletricista de manutenção (1)

Encarregado de manutenção (1)

Funileiro (1)

Garçom (2)

Instalador fotovoltaico (3)

Jardineiro (1)

Manicure (1)

Mecânico soldador (2)

Mecânico de moto (1)

Mecânico de caminhão (2)

Mecânico de veículos (1)

Montador automotivo (1)

Operador de máquina (rolo - retroescavadeira - pá carregadeira) (3)

Oficial de construção civil (5)

Oficial polivalente (1)

Oficial de manutenção (2)

Operador de máquina nível IV (2)

Padeiro (2)

Plataformista (1)

Professor de inglês (1)

Pedreiro (3)

Recepcionista (1)

Silkador (1)

Soldador (2)

Supervisor de vendas (1)

Técnico em qualidade/química (1)

Técnico de instalação de internet (1)

Técnico em segurança do trabalho (4)

Técnico de instalação de internet (1)

Técnico atendente (6)

Vendedor comercial (1)

Vendedor externo (2)

Vendedor interno (2)

Vendedor (11)

Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.