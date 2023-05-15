Sines do Noroeste do ES têm 166 vagas de emprego e estágio

Oportunidade de trabalho para pedreiro Crédito: Pixabay

Os Sines do Noroeste do Espírito Santo estão com 166 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (15). Os interessados devem procurar uma das unidades, de acordo com o modelo de cada uma delas, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Há postos nos Sines de Barra de São Francisco (47) e Colatina (65), além do Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu (54).

Os trabalhadores podem se candidatar aos cargos de motorista, pedreiro, recepcionista, técnico em meio ambiente, açougueiro, costureira, eletricista automotivo, vidraceiro, trabalhador florestal, entre outras funções

Confira as vagas

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 47

47 Ajudante de estufagem de container (1)

Ajudante de pedreiro (1)

Ajudante de pedreiro (1)

Ajudante multifios (1)

Analista de PCP (1)

Assistente de DP (1)

Assistente de vendas (1)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo almoxarifado (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de DP (1)

Auxiliar de produção (20)

Auxiliar fiscal (1)

Estoquista (2)

Motorista (1)

Motorista cnh E (1)

Pedreiro (1)

Pedreiro (1)

Recepcionista (1)

Recepcionista bilíngue (1)

Técnico em meio ambiente (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor (a) (4)

Balcão de Oportunidade de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: o candidato deve procurar a unidade, das 7 às 16 horas, que funciona na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 54

54 Auxiliar de mecânico de refrigeração (3)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de vidraceiro (3)

Açougueiro (1)

Confeccionista (1)

Cozinheira (1)

Costureira (6)

Eletricista automotivo (1)

Lanterneiro (1)

Mecânico (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador (1)

Operador de extração (4)

Produção (3)

Pedreiro (5)

Repositor (1)

Soldador mecânico (1)

Soldador mig (1)

Trabalhador volante da agricultura (1)

Trabalhador florestal (13)

Vendedor (2)

Vidraceiro (1)

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]