Sines do Noroeste do ES têm 166 vagas de emprego e estágio

Os Sines do Noroeste do Espírito Santo estão com 166 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (15). Os interessados devem procurar uma das unidades, de acordo com o modelo de cada uma delas, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
Há postos nos Sines de Barra de São Francisco (47) e Colatina (65), além do Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu (54).
Os trabalhadores podem se candidatar aos cargos de motorista, pedreiro, recepcionista, técnico em meio ambiente, açougueiro, costureira, eletricista automotivo, vidraceiro, trabalhador florestal, entre outras funções
Confira as vagas
Sine de Barra de São Francisco
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
- Vagas: 47
- Ajudante de estufagem de container (1)
- Ajudante de pedreiro (1)
- Ajudante de pedreiro (1)
- Ajudante multifios (1)
- Analista de PCP (1)
- Assistente de DP (1)
- Assistente de vendas (1)
- Assistente de vendas (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar administrativo almoxarifado (1)
- Auxiliar de compras (1)
- Auxiliar de DP (1)
- Auxiliar de produção (20)
- Auxiliar fiscal (1)
- Estoquista (2)
- Motorista (1)
- Motorista cnh E (1)
- Pedreiro (1)
- Pedreiro (1)
- Recepcionista (1)
- Recepcionista bilíngue (1)
- Técnico em meio ambiente (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor (a) (4)
Balcão de Oportunidade de Emprego de Baixo Guandu
Como se candidatar: o candidato deve procurar a unidade, das 7 às 16 horas, que funciona na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
- Vagas: 54
- Auxiliar de mecânico de refrigeração (3)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de vidraceiro (3)
- Açougueiro (1)
- Confeccionista (1)
- Cozinheira (1)
- Costureira (6)
- Eletricista automotivo (1)
- Lanterneiro (1)
- Mecânico (2)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Montador (1)
- Operador de extração (4)
- Produção (3)
- Pedreiro (5)
- Repositor (1)
- Soldador mecânico (1)
- Soldador mig (1)
- Trabalhador volante da agricultura (1)
- Trabalhador florestal (13)
- Vendedor (2)
- Vidraceiro (1)
Sine de Colatina
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
- Vagas: 65
- Assistente de marketing (3)
- Assistente de promoção regional para tv (1)
- Alinhador para veículos leves (1)
- Atendente de restaurante (2)
- Atendente de balcão (2)
- Auxiliar de atendimento pcd (1)
- Auxiliar de logística (2)
- Auxiliar de produção (2)
- Auxiliar de limpeza (serviços gerais) (3)
- Carpinteiro (2)
- Consultor de credenciamento (2)
- Cuidadora de crianças (1)
- Empregada doméstica (2)
- Estagiário de direito (2)
- Estoquista p/ mecânica (1)
- Gerente de operações de transporte com cnh b (1)
- Mecânico de automóveis com cnh b (1)
- Mestre de obras (1)
- Motorista de caminhão com cnh c/d (2)
- Nutricionista (2)
- Operador de loja (2)
- Pedreiro (3)
- Servente de obra (10)
- Soldador (4)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor on-line (2)
- Vendedor de consórcio (7)
- Vendedora (responsável pela área de vendas) (1)