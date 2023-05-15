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Oportunidades

Sines do Norte do ES têm 307 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Há postos de trabalho para açougueiro, maçariqueiro, pedreiro, torneiro mecânico, assistente de marketing, atendente, auxiliar de obras, oficial pleno, trabalhador rural, vaqueiro, entre outras funções
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 mai 2023 às 13:44

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 13:44

Agência do Sine de Linhares
Agência do Sine de Linhares Crédito: Diezo Gomes
Os Sines do Norte do Espírito Santo estão com 307 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (15). Os interessados devem procurar uma das unidades, de acordo com o modelo de cada uma delas, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Os interessados devem procurar as agências de Linhares (258) e Aracruz (49).
Há postos de trabalho para açougueiro, maçariqueiro, pedreiro, torneiro mecânico, assistente de marketing, atendente, auxiliar de obras, oficial pleno, trabalhador rural, vaqueiro, entre outras funções.

Confira as vagas

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
  • Vagas: 49
  • Ajudante de ar condicionado split (1)
  • Assistente de vendas (2)
  • Churrasqueiro (1)
  • Cozinheiro (a) (1)
  • Funileiro (1)
  • Instalador de internet (2)
  • Maçariqueiro (31)
  • Motorista de caminhão (1)
  • Operador de caixa (1)
  • Operador de guindaste (1)
  • Pedreiro (2)
  • Técnico em elétrica (1)
  • Terapeuta ocupacional (3)
  • Torneiro mecânico (1)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
  • Vagas: 258
  • Ajudante de decapagem (5)
  • Ajudante de embalagem (19)
  • Ajudante de obras (2)
  • Ajudante de produção (15)
  • Ajudante de produção pcd (4)
  • Almoxarife (1)
  • Analista comercial (1)
  • Assistente de marketing (1)
  • Assistente de promoção (1)
  • Atendente (1)
  • Auxiliar administrativo (2)
  • Auxiliar cozinha (3)
  • Auxiliar de cabeleireiro (3)
  • Auxiliar de confecção (1)
  • Auxiliar de instalador (2)
  • Auxiliar de obras (10)
  • Auxiliar de produção (6)
  • Auxiliar de serviços gerais (14)
  • Auxiliar de suporte técnico (1)
  • Auxiliar linha de produção (6)
  • Barbeiro (3)
  • Consultor de vendas (2)
  • Cozinheira (2)
  • Eletricista de veículos (2)
  • Encarregado de obras (10)
  • Expedição (1)
  • Logística (1)
  • Marketing (1)
  • Oficial (10)
  • Oficial pleno (10)
  • Oficial polivalente (10)
  • Operador de máquina de produção (1)
  • Operador de caixa (1)
  • Operador de ponte rolante (4)
  • Pedreiro (2)
  • Preparador de veículos (1)
  • Servente de obras (38)
  • Serviços gerais /carregador (1)
  • Técnico em mecânica (2)
  • Topógrafo (1)
  • Trabalhador rural (40)
  • Vaqueiro / caseiro (1)
  • Vendedor (1)
  • Vendedor de festa (2)
  • Vendedor interno (6)
  • Vendedor interno / externo (2)

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