Sines do Norte do ES têm 307 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Os Sines do Norte do Espírito Santo estão com 307 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (15). Os interessados devem procurar uma das unidades, de acordo com o modelo de cada uma delas, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Os interessados devem procurar as agências de Linhares (258) e Aracruz (49).