Sines do ES têm 2.553 vagas de emprego e estágio nesta semana

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil

A semana começa recheada de oportunidades de emprego para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 2.553 postos de trabalho para quem quer atuar na indústria, no comércio, na construção civil, na prestação de serviços.

Os interessados devem procurar uma das unidades para se candidatar. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas dos sistemas sem aviso prévio. Há ainda oportunidades para estágio

Na Grande Vitória, as vagas estão na Agência do Trabalhador de Cariacica (528) e nos Sines de Vila Velha (164), Serra (527), Cariacica (453) e Vitória (108), e ainda na Agência do Trabalho de Viana (57).

Já no interior, o Sine de Aracruz conta com 308 postos de trabalho, inclusive com vagas para atuar no Estaleiro Jurong. Também há chances em Barra de São Francisco (8), Colatina (33), Cachoeiro de Itapemirim (88), Linhares (111) e São Mateus (168).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona, das 8 às 17 horas, no Boulevard Shopping.

Vagas: 164

164 Ajudante de cozinha (1)

Atendente de mesa (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de barman (2)

Auxiliar de garçom (3)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Caldeireiro - chapas de cobre (4)

Cartazeiro (1)

Chapeiro (1)

Cozinheiro de restaurante (3)

Cozinheiro geral (3)

Eletricista de manutenção industrial (100)

Estoquista (1)

Garçom (5)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (3)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (3)

Mecânico de máquinas pesadas - manutenção (2)

Montador de móveis de madeira (1)

Operador de pá carregadeira (2)

Recreador (2)

Soldador (4)

Técnico de operações de telecomunicações (2)

Vendedor de consórcio (8)

Vendedor interno (4)

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail: os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou pode comparecer na Agência do Trabalhador de Viana, das 8 às 17 horas, no Centro Multiuso “É Pra Já”, localizado na Rua Espírito Santo, s/n, Marcílio de Noronha. As vagas estão abertas até 15 de julho.

Vagas : 57

: 57 Desossador (5)

Operador de pá carregadeira (2)

Mecânico diesel II - linha amarela (3)

Mecânico diesel III - linha amarela (3)

Armazenista - ensino médio (13)

Operador de guilhotina (1)

Operador de dobradeira (1)

Serralheiro/soldador (1)

Pintor com experiência - eletrostático (1)

Conferente com experiência e separação (1)

Coordenador de expedição (1)

Técnicos de segurança do trabalho (2)

Promotor de vendas (1)

Representantes de vendas - autônomo (20)

Operador de torno CNC (1)

Eletricista II (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência está funcionando com atendimento presencial, por meio de agendamento. O candidato deverá ligar com um dia de antecedência para realizar o agendamento. Os telefones são 3354 5510 ou 3354 5507.

Vagas: 528

528 Açougueiro (9)

Ajudante - diurno (1)

Ajudante - noturno (1)

Ajudante de depósito (1)

Ajudante de motorista (6)

Ajudante de pedreiro - temporário (4)

Almoxarife (3)

Amarrador (10)

Analista fiscal (1)

Assistente comercial (1)

Assistente de monitoramento (1)

Assistente operacional (1)

Atendente – horista (2)

Atendente – horista (3)

Atendente de portaria (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de câmara fria (3)

Auxiliar de carga e descarga (2)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de estocagem (1)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de operações (15)

Auxiliar de produção (5)

Auxiliar de saúde bucal (3)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar departamento de pessoal (1)

Auxiliar mecânico automotivo e diesel (1)

Auxiliar operacional - diurno (1)

Auxiliar operacional (5)

Balconista de açougue (1)

Borracheiro (1)

Caldeireiro de chaparia fina (1)

Camareira (2)

Caseiro (1)

Conferente - diurno (1)

Conferente - noturno (1)

Conferente (10)

Consultores de vendas (40)

Costureira (10)

Costureira pilotista (5)

Costureira retista (10)

Cuidador de saúde (5)

Designer gráfico (2)

Doméstica (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista automotivo (2)

Empacotador de roupas (5)

Estagiário de TI (1)

Estágio administração (2)

Estágio em RH (2)

Estágio superior em ciências contábeis (2)

Estampador de serigrafia (3)

Estoquista (5)

Faturista (2)

Garçom (1)

Instalador de ACM (1)

Instrutor de treinamento comercial (1)

Líder de logística (1)

Manicure (10)

Manobrista (1)

Masseiro (1)

Mecânico de frota leve (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico II - linha amarela/diesel (3)

Mecânico III - linha amarela/diesel (3)

Mecânico profissional (1)

Modelista de roupas (5)

Montador de estruturas metálicas (1)

Montador de veículos pesados (1)

Mosqueadeira (4)

Motoboy - cnh A (2)

Motorista – cnh AD (1)

Motorista – cnh D (3)

Motorista carreteiro - cnh E (15)

Motorista carreteiro (1)

Motorista cegonheiro – cnh E (12)

Motorista de caminhão - viagens - cnh AD (2)

Motorista de manobra – cnh D (1)

Motorista truck cnh-D (10)

Oficial de manutenção predial (4)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de equipamento iv – escavadeira (1)

Operador de escavadeira (5)

Operador de mini pá carregadeira (5)

Operador de pá carregadeira (5)

Operador de ponte rolante (2)

Operador de retroescavadeira – cnh d (1)

Operador de retroescavadeira (5)

Operador de retroescavadeira e patrol (1)

Operador de torno CNC (1)

Pedreiro (2)

Pedreiro de acabamento - temporário (4)

Pintor automotivo/veicular (1)

Pizzaiolo (1)

Promotor de vendas - panfletagem (5)

Promotor de vendas (1)

Representante de atendimento (40)

Separador (7)

Serrador de madeiras (1)

Soldador (1)

Supervisor comercial (1)

Supervisor de loja - área de crédito (1)

Supervisor de obras (1)

Supervisor de vendas (2)

Supervisora de balcão (2)

Técnico em edificações (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Tutor de polo - comercial (2)

Vendedor (3)

Vendedor externo (3)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (20)

Vendedor pré-vendas (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (20)

Ajudante de produção (1)

Almoxarife (1)

Apontador de obras (1)

Armador (1)

Auxiliar administrativo (6)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de produção (7)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar operacional logístico (5)

Auxiliar sanitizador (2)

Carpinteiro (1)

Conferente (1)

Eletricista II (1)

Embalador (1)

Encanador hidráulico (1)

Mantenedor de produção (1)

Mecânico II - linha amarela/diesel (3)

Mecânico III - linha amarela/diesel (3)

Operador de equipamento IV – escavadeira (1)

Operador de telemarketing (2)

Pedreiro (1)

Representante de atendimento (30)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem ir até a agência, das 8 às 17 horas, na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe.

Vagas: 527

527 Acabador de mármore (1)

Acabador de pedras (1)

Almoxarife (1)

Auxiliar de birô de produção (6)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de mecânico ou técnico de refrigeração (1)

Auxiliar de operações pcd (3)

Auxiliar de serviços sondagem (1)

Auxiliar mecânico automotiva e diesel (1)

Caseiro (1)

Consultor de vendas (4)

Consultor de vendas interno (2)

Cortador de granito (1)

Costureira pilotista (4)

Costureira/retista (10)

Cozinheiro (1)

Eletricista (101)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista força e controle (5)

Encanador (13)

Estampador/serigrafia (5)

Estoquista PCD (1)

Expedidor (5)

Fresador (1)

Instalador de acessórios (1)

Instrumentista (5)

Isolador (10)

Jardineiro PCD (6)

Mecânico (71)

Mecânico de automóveis (2)

Mecânico de máquinas pesadas (4)

Mecânico diesel (4)

Mecânico II (3)

Mecânico III (3)

Mecânico industrial (33)

Mecânico soldador (2)

Modelista (5)

Montador (1)

Montador instalador (10)

Montador instalador de toldos e estruturas metálicas (1)

Mosqueadeira (5)

Motorista categoria b (1)

Motorista munck (2)

Motorista operador de munck (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de escavadeira (4)

Operador de máquina (1)

Operador de prensa dobradeira (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de retroescavadeira e motoniveladora - patrol (1)

Operador de torno CNC (1)

Orçamentista técnico (1)

Padeiro (1)

Pedreiro - bloqueiro (10)

Pintor de automóveis (2)

Pizzaiolo (1)

Representante comercial autônomo (2)

Representante de vendas (20)

Salgadeira (1)

Serralheiro (1)

Soldador eletrodo revestido (26)

Soldador II (60)

Soldador TIG/ER (25)

Supervisor de obras (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em automação (1)

Vendedor (11)

Vendedor externo (7)

Vidraceiro (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o portal Trabalha Vix . Na ferramenta, o trabalhador tem acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil.

Vagas: 108

108 Açougueiro (2)

Auxiliar de limpeza (11)

Churrasqueiro (1)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista de instalações industriais (20)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Mecânico de automóvel (1)

Motofretista (10)

Pedreiro de edificações (15)

Técnico em administração (10)

Técnico em segurança do trabalho (5)

Encarregado de obras (3)

Corretor de imóveis (3)

Auxiliar de cozinha (5)

Encarregado de açougue (2)

Vendedor (2)

Pintor de alvenaria (5)

Montador de equipamentos eletrônicos (10)

Técnico de sistema automação industrial (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Avenida Aloizio Santos, 500, Santo André.

Vagas: 453

453 Açougueiro desossador (1)

Ajudante de obras (4)

Apontador de obras (1)

Armador de ferragens (20)

Atendente de lanchonete (5)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de almoxarifado (2)

Auxiliar de cobrança (2)

Auxiliar de dobrador - metais (1)

Auxiliar de logística (200)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Bombeiro hidráulico (2)

Carpinteiro (20)

Eletricista (100)

Eletricista de prédios (5)

Encanador (5)

Encarregado de obras (5)

Engenheiro civil (6)

Engenheiro de planejamento (1)

Mecânico de máquinas (2)

Mecânico diesel (2)

Mecânico montador (2)

Motorista carreteiro (4)

Operador de empilhadeira (16)

Operador de máquina de bordar (1)

Operador de máquina de dobrar (1)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de tesoura volante e guilhotina (1)

Pedreiro (20)

Pintor a revólver (1)

Representante comercial (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor de plano de saúde (1)

Vendedor de serviços (3)

Vendedor porta a porta (8)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. O atendimento presencial ocorre apenas com agendamento. o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail:. O atendimento presencial ocorre apenas com agendamento.

Vagas: 33

33 Ajudante de pintor (1)

Almoxarife (1)

Atendente de lanchonete (1)

Bobinador eletricista (1)

Cortador de jeans (1)

Costureira de máquina 4 fios overlock (3)

Costureira - jeans (2)

Eletricista (1)

Empregada doméstica (1)

Estampador (1)

Gerente de produção (1)

Lanterneiro/ funileiro (2)

Mecânico de caminhões (1)

Passador a prensa (2)

Pintor industrial (1)

Promotor de vendas (10)

Supervisor de vendas (1)

Supervisor de vendas - porta a porta (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Rua Alberto Sartório, 404, Santana.

Vagas: 168

168 Armador (1)

Açougueiro ou auxiliar de açougue (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de operador (1)

Auxiliar de capotaria (1)

Auxiliar de obras (6)

Ajudante florestal (2)

Auxiliar mecânico (2)

Caminhoneiro caçambeiro (3)

Capoteiro (1)

Carpinteiro (3)

Caseiro (1)

Consultor de vendas externas (2)

Consultor de vendas (3)

Churrasqueiro (1)

Cozinheiro (1)

Coordenador de restaurante (1)

Eletricista (1)

Eletricista de automóvel (1)

Eletromecânico (2)

Engenheiro eletricista (1)

Engenheiro mecânico (1)

Garçom (15)

Instrutor de inglês (1)

Instrutor de francês (1)

Isolador (2)

Mecânico alinhador (1)

Meio oficial (7)

Motorista de caminhão (2)

Nutricionista (1)

Operador polivalente de máquina (3)

Operador de grua PCD (4)

Operador de GOE (1)

Operador de instalações industriais (1)

Operador logístico (1)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de UGV (1)

Operador de Sonolog (1)

Operador de motoniveladora (1)

Pedreiro (4)

Pintor de automóveis (2)

Polidor de veículos (2)

Recepcionista atendente (10)

Representante comercial (1)

Secretária atendente (1)

Soldador (36)

Supervisor de automação (1)

Supervisor de vendas (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico em automação (2)

Técnico em edificações (1)

Técnico de enfermagem do trabalho (1)

Vendedor (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor externo (6)

Veterinário (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected], com o número de CPF. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:, com o número de CPF.

Vagas: 8

8 Assistente de logística (1)

Auxiliar administrativo PCD (1)

Eletricista (1)

Garçom (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)

Operador de ponte rolante (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: a agência funciona das 8 às 13 horas, na Avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 111

111 Atendente de lanchonete (1)

Ajudante de eletricista (1)

Alimentador linha produção (3)

Apontador (1)

Armador (3)

Assistente de engenharia (1)

Assistente de qualidade (1)

Assistente financeiro / D.P. (1)

Auxiliar de cozinha - para outro Estado (15)

Cozinheiro (1)

Coordenador de restaurante (1)

Cortador de granitos (1)

Estagiário engenharia civil (2)

Estoquista irrigação (1)

Garçom (15)

Gerente de loja (1)

Gerente de vendas (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico veículos pesados (1)

Padeiro (1)

Pasteleiro (1)

Pedreiro (4)

Pedreiro oficial obras (15)

Pintor oficial obras (10)

Recepcionista - para outro estado (15)

Soldador (10)

Técnico informática (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor externo (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: a agência funciona das 8 às 17 horas, na Avenida Beira Rio, 141, Bairro Guandu.

Vagas: 88

88 Ajudante de obras (3)

Ajudante de pátio de sucata (1)

Ajudante de serrador (4)

Analista de cobrança (1)

Analista de recursos humanos (1)

Aplicador de resinas em pisos - ajudante de resinador (3)

Auxiliar contábil (1)

Chefe de cozinha (1)

Classificador de minérios - mármore e granito (1)

Cozinheiro de restaurante - para Vargem Alta (1)

Jardineiro PCD (1)

Maçariqueiro (1)

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1)

Mecânico de manutenção de máquinas (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de máquina a fio diamantado - Operador de multifio (1)

Operador de máquina agrícola - roçadeira (1)

Operador de máquina de desdobramento de mármores (1)

Polidor de mármore (1)

Polidor de pedras (3)

Soldador (1)

Porteiro (1)

Supervisor de vendas de serviços (2)

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia de informação - auxiliar de hardware PCD (1)

Técnico em eletromecânica (1)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1)

Tosador de animais domésticos (1)

Vendedor permissionário (1)

Vendedor de serviços (12)

Vendedor interno (5)

Vendedor porta a porta (32)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: a agência funciona na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente.