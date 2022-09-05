Sines do ES têm 2.518 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira

Sine de Vila Velha tem mais de 200 vagas de emprego Crédito: Adessandro Reis/Divulgação Prefeitura de Vila Velha

A semana começa com 2.518 vagas de emprego estágio disponíveis nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Para se candidatar, basta o trabalhador procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Nesta segunda-feira (5), há chances para motorista de entrega, auxiliar de produção, jardineiro, ferreiro/armador, auxiliar de limpeza, garçom, zelador, vidraceiro, assistente de comércio exterior, cozinheira, cuidadora de idosos e ajudante de montagem.

Na Grande Vitória, as oportunidades estão nos Sines de Vila Velha (232), Serra (507), Vitória (212) e Cariacica (116), além das agências do Trabalhador de Cariacica (804) e de Emprego de Viana (34).

Profissionais que procuram emprego no interior devem ir até às agências de Anchieta (33), Aracruz (228), Linhares (209) e São Mateus (143).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 232

232 Ajudante, auxiliar de bar (5)

Ajudante de obras pcd (4)

Armador de ferragens na construção civil (10)

Assistente administrativo - estágio (1)

Assistente de vendas (6)

Atendente de lojas pcd (1)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de almoxarifado pcd (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de limpeza (12)

Balconista de açougue (3)

Consultor de vendas (18)

Contador estágio (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (1)

Cuidador de idosos (4)

Cuidador para pessoas dependentes pcd (1)

Cumim (5)

Garçom (5)

Eletricista de instalações (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Fisioterapeuta geral (1)

Instalador de equipamentos de comunicação (40)

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1)

Manicure (5)

Marceneiro (10)

Mecânico industrial (2)

Montador (1)

Motorista carreteiro (4)

Oficial carpinteiro (10)

Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1)

Pedreiro pcd (1)

Pedreiro (3)

Recuperador de crédito (8)

Repositor - em supermercados (4)

Secretária(o) executiva(o) (1)

Soldador (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (43)

Vidraceiro (1)

Zelador (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 804

804 Açougueiro (17)

Ajudante (9)

Ajudante de caminhão (5)

Ajudante de caminhão e armazém (10)

Ajudante de cargas (1)

Ajudante de confeitaria (1)

Ajudante de depósito (5)

Ajudante de entrega (2)

Ajudante de mecânico - automotivo (1)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de padaria (3)

Ajudante de padeiro (5)

Ajudante de pedreiro (8)

Ajudante geral (3)

Almoxarife (2)

Analista contábil (1)

Analista em marketing (2)

Analista fiscal (1)

Armador (19)

Assistente de comércio exterior (1)

Atendente (11)

Atendente de estacionamento (5)

Auxiliar (4)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de açougueiro (6)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de carga e descarga (20)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de expedição (3)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de indústria (3)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de logística (11)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar de mecânica (1)

Auxiliar de mecânico automotivo (1)

Auxiliar de obras (29)

Auxiliar de padaria e confeitaria (3)

Auxiliar de produção - confeitaria (1)

Auxiliar de produção (8)

Auxiliar de serviços gerais - banheirista (2)

Auxiliar de serviços gerais - operador de varredeira (1)

Auxiliar de serviços gerais (16)

Auxiliar de setor fiscal (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar fiscal (1)

Auxiliar mecânico (1)

Balconista (5)

Caixa (2)

Caldeireiro maçariqueiro (6)

Carpinteiro (15)

Conferente - vespertino (5)

Conferente (4)

Copeiro (2)

Costureira (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (7)

Cuidadora de idosos (3)

Culinarista chef (1)

Eletricista (6)

Eletricista de força e controle (1)

Eletricista de manutenção nr (1)

Eletricista mecânico (2)

Eletricista veicular (1)

Embalador (1)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (1)

Encanador (4)

Encarregado de embalagem (1)

Encarregado de obras (3)

Encarregado geral (1)

Estagiário (a) Ensino Médio (2)

Estagiário(a) em Saúde Bucal (1)

Estágio Administração (1)

Estágio em Marketing (2)

Estágio Logística (1)

Estágio Nível Superior (2)

Estágio pcp (2)

Estágio superior em Farmácia (4)

Estágio técnico em Farmácia (4)

Estágio TI (1)

Estoquista (1)

Faturista (1)

Fiscal de controle de patrimônio (10)

Fresador (1)

Gerente (1)

Inspetor de solda n1 (1)

Maçariqueiro (5)

Mecânico - diesel (1)

Mecânico (4)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico diesel (5)

Monitoramento (5)

Montador de carreta (1)

Montador de carros (1)

Montador de guias e cadeiras (1)

Montador temporário (1)

Motorista carreteiro cnh E (20)

Motorista cegonheiro (3)

Motorista cnh AB (3)

Motorista cnh AD (2)

Motorista cnh C (1)

Motorista cnh d (11)

Motorista entregador (1)

Motorista entregador cnh D (2)

Oficial (5)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador atacarejo frente de loja (20)

Operador de caixa (6)

Operador de câmara fria (2)

Operador de caminhão munk (1)

Operador de empilhadeira (8)

Operador de equipamentos móveis (1)

Operador de logística (1)

Operador de loja (1)

Operador de máquinas (4)

Operador de telemarketing (10)

Padeiro (1)

Pedreiro (51)

Pedreiro de acabamento (10)

Pedreiro oficial (3)

Pintor de carreta (1)

Pintor industrial (2)

Preparador de sucata e aparas (2)

Promotor de vendas (5)

Recepcionista (1)

Repositor (3)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)

Soldador (1)

Soldador de chaparia (6)

Soldador maçariqueiro (2)

Street - captador de clientes (1)

Supervisor de estoque (1)

Técnico em edificações (2)

Técnico em laboratório (1)

Técnico em manutenção predial (2)

Televendas (4)

Torneiro mecânico (2)

Trabalhador rural (1)

Tradutor e intérprete de libras (2)

Vendedor (8)

Vendedor de peças - interno (1)

Vendedor externo (10)

Vendedor interno - televendas (1)

Vendedor prospector (2)

Vendedora (3)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (12)

Ajudante de caminhão (2)

Ajudante de entrega (2)

Armador (15)

Assistente de departamento de pessoal (1)

Auxiliar administrativo (7)

Auxiliar de açougueiro (6)

Auxiliar de escritório (5)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de padaria e confeitaria (3)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Auxiliar departamento fiscal (2)

Carpinteiro (15)

Conferente (4)

Eletricista (2)

Empacotador (5)

Encarregado de obras (3)

Motorista cegonheiro (3)

Operador atacarejo frente de loja (10)

Operador de call center ativo e receptivo (18)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de telemarketing (10)

Pedreiro (15)

Promotor de vendas (2)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)

Técnico em edificações (2)

Televendas (1)

Vendedor interno (2)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 504

504 Açougueiro (1)

Agente de pátio (4)

Ajudante de motorista (6)

Ajudante de serralheiro (2)

Ajudante geral (80)

Analista administrativo (1)

Analista de mercado (1)

Armador de ferragens na construção (13)

Assistente de serviço de contabilidade (1)

Atendente de telemarketing (100)

Auxiliar de mecânico (2)

Auxiliar de carga e descarga (30)

Auxiliar de consultório (2)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de limpeza pcd (4)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de linha de produção pcd (3)

Auxiliar de manutenção predial (5)

Auxiliar de mecânico (3)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar em mesa restaurantes pcd (3)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Balconista de açougue (5)

Calceteiro (2)

Carpinteiro (3)

Chefe de serviço de limpeza - encarregada de higienização hospitalar (10)

Costureira (1)

Costureira pilotista (2)

Cozinheiro (1)

Dedetizador (1)

Eletricista automotivo - linha pesada (1)

Embalador a mão (2)

Estágio de técnico mecânica (2)

Estampador em silk (1)

Faxineiro (30)

Gerente de supermercado (5)

Jardineiro pcd (1)

Mecânico de manutenção (65)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico diesel caminhão (1)

Mecânico diesel (2)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Motorista caminhão (10)

Oficial e manutenção civil (5)

Operador de caixa (5)

Operador de carregadeira (1)

Operador de máquina extrusora (2)

Operador de máquinas de costura/bordado (1)

Operador de máquinas fixas (2)

Operador de rolo - espargidor (1)

Operador de rolo de asfalto (1)

Operador eletromecânico (2)

Pedreiro 29)

Pintor eletrostático (1)

Prensista de borracha (1)

Recepcionista atendente (1)

Repositor flv (5)

Repositor em supermercado (7)

Serralheiro com experiência em comunicação visual (1)

Serralheiro (5)

Técnico de planejamento pcd (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico (3)

Técnico segurança trabalho pcd (1)

Trabalhador de pavimentação (1)

Trabalhador rural - caseiro (1)

Vendedor de pista (5)

Vendedor de serviços - externo (1)

Vendedor externo (1)

Vendedor porta a porta (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 212

212 Ajudante de obras (1)

Ajudante de padeiro (1)

Analista de planejamento e orçamento (1)

Assistente técnico florestal (1)

Atendente balconista (3)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção pcd (1)

Auxiliar de padeiro (2)

Auxiliar técnico na mecânica de máquinas (1)

Banhista de animais domésticos (1)

Bombeiro civil (1)

Carpinteiro (5)

Chapeiro (1)

Chefe executivo de cozinha (1)

Costureira em geral (2)

Cozinheiro geral (1)

Cumim (3)

Demonstrador de mercadorias (1)

Eletricista de instalações (1)

Inspetor de carga e descarga (11)

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (3)

Manicure (1)

Merendeiro pcd (15)

Montador de andaimes - edificações (4)

Montador de estruturas metálicas (1)

Montador de móveis de madeira (1)

Motofretista (2)

Motorista de empilhadeira (1)

Operador de betoneira (1)

Operador de caixa (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de telemarketing ativo e receptivo (100)

Padeiro (2)

Pedreiro (2)

Pesquisador de preços (2)

Pintor industrial (1)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista atendente (1)

Técnico de edificações pcd (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em segurança do trabalho (4)

Vendedor de comércio varejista (1)

Vendedor de informações comerciais (4)

Vendedor de serviços (11)

Vendedor - no comércio de mercadorias (1)

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Como se candidatar: os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer à Agência do Trabalhador de Viana, das 8 às 17 horas, no Centro Multiuso É Pra Já, localizado na Rua Espírito Santo, no bairro Marcílio de Noronha.

Vagas: 34

34 Atendentes de padaria (2)

Técnico em edificações (1)

Auxiliar de manutenção (2)

Encarregado de manutenção (1)

Pedreiros (4)

Armadores (3)

Carpinteiros (3)

Encanador (1)

Calceteiros (2)

Analista de garantia (1)

Assistente administrativo pós-venda (1)

Assistente comercial pós-venda (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de funileiro (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de pintor (1)

Consultor externo pós-venda (1)

Consultor técnico (1)

Funileiro (1)

Lavador de veículos (1)

Mecatrônico (1)

Mecânico diesel (1)

Motorista manobrista cnh E (1)

Pintor (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 116

116 Açougueiro (17)

Ajudante de carga e descarga (15)

Analista fiscal (1)

Armador de ferros (20)

Assistente de compras (1)

Auxiliar de compras (1)

Atendente de farmácia (1)

Empregado doméstico faxineiro (1)

Merendeiro pcd (2)

Motorista carreteiro (7)

Oficial de serviços gerais na manutenção (1)

Perfumista (2)

Pintor de paredes (5)

Recuperador de crédito (41)

Técnico de análise química (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 33

Acabador mármore e granito (1)

Assistente de vendas (1)

Bombeiro civil (1)

Cortador de mármore e granito (1)

Mecânico (20)

Motorista (4)

Pedreiro (2)

Secretária bilíngue (1)

Topógrafo (1)

Vendedor (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 228

228 Ajudante de confeiteiro (3)

Almoxarife (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de mecânico (2)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de soldador (2)

Auxiliar de tráfego (1)

Borracheiro (2)

Caldeireiro (2)

Caldeireiro (1)

Conferente (2)

Eletricista (2)

Eletricista industrial (1)

Eletricista montador (10)

Encarregado (1)

Encarregado de manutenção (1)

Estágio - área Construção Civil (1)

Estágio em desenhista cartográfico (2)

Fonoaudiólogo geral (2)

Instrumentista (6)

Maçariqueiro / caldeireiro (8)

Mecânico de manutenção industrial (14)

Mecánico de válvulas (14)

Mecânico (10)

Mecânico montador (54)

Operador de equipamento - guindaste de esteira e treliçado (2)

Operador de equipamento - escavadeira e pá carregadeira (2)

Operador de equipamento caçamba (2)

Operador de monitoramento (1)

Pintor automotivo (1)

Pintor escalador (2)

Promotor de vendas (2)

Representante de vendas (2)

Soldador (6)

Supervisor de comissionamento/engenheiro de comissionamento (10)

Técnico de comissionamento (10)

Técnico de instrumentação (20)

Técnico de planejamento de obras (1)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Técnico mecânico de comissionamento (5)

Vendedor interno e externo (2)

Vendedor porta a porta (6)

Vigilante (6)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 209

209 Agrotécnico (1)

Ajudante de marcenaria (3)

Ajudante de montagem (10)

Ajudante de padeiro (1)

Analista administrativo (1)

Analista de agronegócios (1)

Analista de rota (1)

Atendente (1)

Atendente setor de balões (2)

Atendente setor personalizado (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de manutenção (2)

Auxiliar de obras (3)

Auxiliar de produção (6)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar técnico segurança do trabalho (1)

Auxiliar tecnico redes externa (6)

Carpinteiro (2)

Chapista ou auxiliar (2)

Churrasqueiro (1)

Conferente (1)

Confeiteiro (1)

Cozinheira (2)

Decorador de festa (4)

Eletricista industrial (4)

Encarregado de depósito (1)

Encarregado de obras (1)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Ferreiro/armador (4)

Garçonete (1)

Garçom (2)

Instalador equip/comunicação (1)

Jardineiro (3)

Marceneiro (2)

Maçariqueiro (2)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Meio oficial de marceneiro (4)

Motoboy (2)

Motorista de entrega (20)

Montador de móveis (3)

Montador de estrutura metálica (2)

Office boy (1)

Oficial polivalente (2)

Operador de caixa (2)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (8)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista de hotel (2)

Representante vendas externa (1)

Secretária (1)

Sub-gerente (1)

Seringueiro (1)

Serralheiro (2)

Serralheiro de manutenção (1)

Supervisor técnico planejamento (1)

Técnico manutenção (2)

Técnico manutenção de informática (1)

Técnico mecânico refrigeração (1)

Técnico infraestrutura ti (1)

Técnico segurança trabalho (2)

Trabalhador rural (40)

Vendedor de festa (4)

Vendedor externo (5)

Vendedor interno (1)

Vigia patrimonial (1)

Zelador (2)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.