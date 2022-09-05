Sines do ES têm 2.518 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira

A semana começa com 2.518 vagas de emprego e estágio disponíveis nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Para se candidatar, basta o trabalhador procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
Nesta segunda-feira (5), há chances para motorista de entrega, auxiliar de produção, jardineiro, ferreiro/armador, auxiliar de limpeza, garçom, zelador, vidraceiro, assistente de comércio exterior, cozinheira, cuidadora de idosos e ajudante de montagem.
Na Grande Vitória, as oportunidades estão nos Sines de Vila Velha (232), Serra (507), Vitória (212) e Cariacica (116), além das agências do Trabalhador de Cariacica (804) e de Emprego de Viana (34).
Profissionais que procuram emprego no interior devem ir até às agências de Anchieta (33), Aracruz (228), Linhares (209) e São Mateus (143).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 232
- Ajudante, auxiliar de bar (5)
- Ajudante de obras pcd (4)
- Armador de ferragens na construção civil (10)
- Assistente administrativo - estágio (1)
- Assistente de vendas (6)
- Atendente de lojas pcd (1)
- Atendente de padaria (3)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de almoxarifado pcd (1)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de estoque (2)
- Auxiliar de limpeza (12)
- Balconista de açougue (3)
- Consultor de vendas (18)
- Contador estágio (1)
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Cozinheiro geral (1)
- Cuidador de idosos (4)
- Cuidador para pessoas dependentes pcd (1)
- Cumim (5)
- Garçom (5)
- Eletricista de instalações (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Fisioterapeuta geral (1)
- Instalador de equipamentos de comunicação (40)
- Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1)
- Manicure (5)
- Marceneiro (10)
- Mecânico industrial (2)
- Montador (1)
- Motorista carreteiro (4)
- Oficial carpinteiro (10)
- Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1)
- Pedreiro pcd (1)
- Pedreiro (3)
- Recuperador de crédito (8)
- Repositor - em supermercados (4)
- Secretária(o) executiva(o) (1)
- Soldador (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Trabalhador rural (1)
- Vendedor de serviços (1)
- Vendedor interno (43)
- Vidraceiro (1)
- Zelador (1)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 804
- Açougueiro (17)
- Ajudante (9)
- Ajudante de caminhão (5)
- Ajudante de caminhão e armazém (10)
- Ajudante de cargas (1)
- Ajudante de confeitaria (1)
- Ajudante de depósito (5)
- Ajudante de entrega (2)
- Ajudante de mecânico - automotivo (1)
- Ajudante de mecânico (1)
- Ajudante de padaria (3)
- Ajudante de padeiro (5)
- Ajudante de pedreiro (8)
- Ajudante geral (3)
- Almoxarife (2)
- Analista contábil (1)
- Analista em marketing (2)
- Analista fiscal (1)
- Armador (19)
- Assistente de comércio exterior (1)
- Atendente (11)
- Atendente de estacionamento (5)
- Auxiliar (4)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de açougueiro (6)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de carga e descarga (20)
- Auxiliar de cozinha (6)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de estoque (2)
- Auxiliar de expedição (3)
- Auxiliar de farmácia (1)
- Auxiliar de indústria (3)
- Auxiliar de limpeza (5)
- Auxiliar de logística (11)
- Auxiliar de manutenção (1)
- Auxiliar de manutenção predial (2)
- Auxiliar de marketing (1)
- Auxiliar de mecânica (1)
- Auxiliar de mecânico automotivo (1)
- Auxiliar de obras (29)
- Auxiliar de padaria e confeitaria (3)
- Auxiliar de produção - confeitaria (1)
- Auxiliar de produção (8)
- Auxiliar de serviços gerais - banheirista (2)
- Auxiliar de serviços gerais - operador de varredeira (1)
- Auxiliar de serviços gerais (16)
- Auxiliar de setor fiscal (1)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Auxiliar fiscal (1)
- Auxiliar mecânico (1)
- Balconista (5)
- Caixa (2)
- Caldeireiro maçariqueiro (6)
- Carpinteiro (15)
- Conferente - vespertino (5)
- Conferente (4)
- Copeiro (2)
- Costureira (1)
- Cozinheira (1)
- Cozinheiro (7)
- Cuidadora de idosos (3)
- Culinarista chef (1)
- Eletricista (6)
- Eletricista de força e controle (1)
- Eletricista de manutenção nr (1)
- Eletricista mecânico (2)
- Eletricista veicular (1)
- Embalador (1)
- Empacotador (5)
- Empregada doméstica (1)
- Encanador (4)
- Encarregado de embalagem (1)
- Encarregado de obras (3)
- Encarregado geral (1)
- Estagiário (a) Ensino Médio (2)
- Estagiário(a) em Saúde Bucal (1)
- Estágio Administração (1)
- Estágio em Marketing (2)
- Estágio Logística (1)
- Estágio Nível Superior (2)
- Estágio pcp (2)
- Estágio superior em Farmácia (4)
- Estágio técnico em Farmácia (4)
- Estágio TI (1)
- Estoquista (1)
- Faturista (1)
- Fiscal de controle de patrimônio (10)
- Fresador (1)
- Gerente (1)
- Inspetor de solda n1 (1)
- Maçariqueiro (5)
- Mecânico - diesel (1)
- Mecânico (4)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico diesel (5)
- Monitoramento (5)
- Montador de carreta (1)
- Montador de carros (1)
- Montador de guias e cadeiras (1)
- Montador temporário (1)
- Motorista carreteiro cnh E (20)
- Motorista cegonheiro (3)
- Motorista cnh AB (3)
- Motorista cnh AD (2)
- Motorista cnh C (1)
- Motorista cnh d (11)
- Motorista entregador (1)
- Motorista entregador cnh D (2)
- Oficial (5)
- Oficial de manutenção predial (1)
- Operador atacarejo frente de loja (20)
- Operador de caixa (6)
- Operador de câmara fria (2)
- Operador de caminhão munk (1)
- Operador de empilhadeira (8)
- Operador de equipamentos móveis (1)
- Operador de logística (1)
- Operador de loja (1)
- Operador de máquinas (4)
- Operador de telemarketing (10)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (51)
- Pedreiro de acabamento (10)
- Pedreiro oficial (3)
- Pintor de carreta (1)
- Pintor industrial (2)
- Preparador de sucata e aparas (2)
- Promotor de vendas (5)
- Recepcionista (1)
- Repositor (3)
- Repositor de flv (5)
- Repositor de mercearia (5)
- Soldador (1)
- Soldador de chaparia (6)
- Soldador maçariqueiro (2)
- Street - captador de clientes (1)
- Supervisor de estoque (1)
- Técnico em edificações (2)
- Técnico em laboratório (1)
- Técnico em manutenção predial (2)
- Televendas (4)
- Torneiro mecânico (2)
- Trabalhador rural (1)
- Tradutor e intérprete de libras (2)
- Vendedor (8)
- Vendedor de peças - interno (1)
- Vendedor externo (10)
- Vendedor interno - televendas (1)
- Vendedor prospector (2)
- Vendedora (3)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Açougueiro (12)
- Ajudante de caminhão (2)
- Ajudante de entrega (2)
- Armador (15)
- Assistente de departamento de pessoal (1)
- Auxiliar administrativo (7)
- Auxiliar de açougueiro (6)
- Auxiliar de escritório (5)
- Auxiliar de obras (5)
- Auxiliar de padaria e confeitaria (3)
- Auxiliar de serviços gerais (6)
- Auxiliar departamento fiscal (2)
- Carpinteiro (15)
- Conferente (4)
- Eletricista (2)
- Empacotador (5)
- Encarregado de obras (3)
- Motorista cegonheiro (3)
- Operador atacarejo frente de loja (10)
- Operador de call center ativo e receptivo (18)
- Operador de empilhadeira (6)
- Operador de telemarketing (10)
- Pedreiro (15)
- Promotor de vendas (2)
- Repositor de flv (5)
- Repositor de mercearia (5)
- Técnico em edificações (2)
- Televendas (1)
- Vendedor interno (2)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 504
- Açougueiro (1)
- Agente de pátio (4)
- Ajudante de motorista (6)
- Ajudante de serralheiro (2)
- Ajudante geral (80)
- Analista administrativo (1)
- Analista de mercado (1)
- Armador de ferragens na construção (13)
- Assistente de serviço de contabilidade (1)
- Atendente de telemarketing (100)
- Auxiliar de mecânico (2)
- Auxiliar de carga e descarga (30)
- Auxiliar de consultório (2)
- Auxiliar de limpeza (4)
- Auxiliar de limpeza pcd (4)
- Auxiliar de linha de produção (2)
- Auxiliar de linha de produção pcd (3)
- Auxiliar de manutenção predial (5)
- Auxiliar de mecânico (3)
- Auxiliar de produção (2)
- Auxiliar em mesa restaurantes pcd (3)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (2)
- Auxiliar técnico de refrigeração (1)
- Balconista de açougue (5)
- Calceteiro (2)
- Carpinteiro (3)
- Chefe de serviço de limpeza - encarregada de higienização hospitalar (10)
- Costureira (1)
- Costureira pilotista (2)
- Cozinheiro (1)
- Dedetizador (1)
- Eletricista automotivo - linha pesada (1)
- Embalador a mão (2)
- Estágio de técnico mecânica (2)
- Estampador em silk (1)
- Faxineiro (30)
- Gerente de supermercado (5)
- Jardineiro pcd (1)
- Mecânico de manutenção (65)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Mecânico diesel caminhão (1)
- Mecânico diesel (2)
- Mecânico eletricista de automóveis (1)
- Motorista caminhão (10)
- Oficial e manutenção civil (5)
- Operador de caixa (5)
- Operador de carregadeira (1)
- Operador de máquina extrusora (2)
- Operador de máquinas de costura/bordado (1)
- Operador de máquinas fixas (2)
- Operador de rolo - espargidor (1)
- Operador de rolo de asfalto (1)
- Operador eletromecânico (2)
- Pedreiro 29)
- Pintor eletrostático (1)
- Prensista de borracha (1)
- Recepcionista atendente (1)
- Repositor flv (5)
- Repositor em supermercado (7)
- Serralheiro com experiência em comunicação visual (1)
- Serralheiro (5)
- Técnico de planejamento pcd (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Técnico mecânico (3)
- Técnico segurança trabalho pcd (1)
- Trabalhador de pavimentação (1)
- Trabalhador rural - caseiro (1)
- Vendedor de pista (5)
- Vendedor de serviços - externo (1)
- Vendedor externo (1)
- Vendedor porta a porta (2)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 212
- Ajudante de obras (1)
- Ajudante de padeiro (1)
- Analista de planejamento e orçamento (1)
- Assistente técnico florestal (1)
- Atendente balconista (3)
- Atendente de lojas (1)
- Auxiliar de cozinha (6)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de linha de produção pcd (1)
- Auxiliar de padeiro (2)
- Auxiliar técnico na mecânica de máquinas (1)
- Banhista de animais domésticos (1)
- Bombeiro civil (1)
- Carpinteiro (5)
- Chapeiro (1)
- Chefe executivo de cozinha (1)
- Costureira em geral (2)
- Cozinheiro geral (1)
- Cumim (3)
- Demonstrador de mercadorias (1)
- Eletricista de instalações (1)
- Inspetor de carga e descarga (11)
- Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (3)
- Manicure (1)
- Merendeiro pcd (15)
- Montador de andaimes - edificações (4)
- Montador de estruturas metálicas (1)
- Montador de móveis de madeira (1)
- Motofretista (2)
- Motorista de empilhadeira (1)
- Operador de betoneira (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador de telemarketing ativo e receptivo (100)
- Padeiro (2)
- Pedreiro (2)
- Pesquisador de preços (2)
- Pintor industrial (1)
- Promotor de vendas (1)
- Recepcionista atendente (1)
- Técnico de edificações pcd (1)
- Técnico de enfermagem (1)
- Técnico em segurança do trabalho (4)
- Vendedor de comércio varejista (1)
- Vendedor de informações comerciais (4)
- Vendedor de serviços (11)
- Vendedor - no comércio de mercadorias (1)
AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA
Como se candidatar: os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer à Agência do Trabalhador de Viana, das 8 às 17 horas, no Centro Multiuso É Pra Já, localizado na Rua Espírito Santo, no bairro Marcílio de Noronha.
- Vagas: 34
- Atendentes de padaria (2)
- Técnico em edificações (1)
- Auxiliar de manutenção (2)
- Encarregado de manutenção (1)
- Pedreiros (4)
- Armadores (3)
- Carpinteiros (3)
- Encanador (1)
- Calceteiros (2)
- Analista de garantia (1)
- Assistente administrativo pós-venda (1)
- Assistente comercial pós-venda (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de funileiro (1)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Auxiliar de pintor (1)
- Consultor externo pós-venda (1)
- Consultor técnico (1)
- Funileiro (1)
- Lavador de veículos (1)
- Mecatrônico (1)
- Mecânico diesel (1)
- Motorista manobrista cnh E (1)
- Pintor (1)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 116
- Açougueiro (17)
- Ajudante de carga e descarga (15)
- Analista fiscal (1)
- Armador de ferros (20)
- Assistente de compras (1)
- Auxiliar de compras (1)
- Atendente de farmácia (1)
- Empregado doméstico faxineiro (1)
- Merendeiro pcd (2)
- Motorista carreteiro (7)
- Oficial de serviços gerais na manutenção (1)
- Perfumista (2)
- Pintor de paredes (5)
- Recuperador de crédito (41)
- Técnico de análise química (1)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 33
- Acabador mármore e granito (1)
- Assistente de vendas (1)
- Bombeiro civil (1)
- Cortador de mármore e granito (1)
- Mecânico (20)
- Motorista (4)
- Pedreiro (2)
- Secretária bilíngue (1)
- Topógrafo (1)
- Vendedor (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 228
- Ajudante de confeiteiro (3)
- Almoxarife (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de mecânico (2)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de soldador (2)
- Auxiliar de tráfego (1)
- Borracheiro (2)
- Caldeireiro (2)
- Caldeireiro (1)
- Conferente (2)
- Eletricista (2)
- Eletricista industrial (1)
- Eletricista montador (10)
- Encarregado (1)
- Encarregado de manutenção (1)
- Estágio - área Construção Civil (1)
- Estágio em desenhista cartográfico (2)
- Fonoaudiólogo geral (2)
- Instrumentista (6)
- Maçariqueiro / caldeireiro (8)
- Mecânico de manutenção industrial (14)
- Mecánico de válvulas (14)
- Mecânico (10)
- Mecânico montador (54)
- Operador de equipamento - guindaste de esteira e treliçado (2)
- Operador de equipamento - escavadeira e pá carregadeira (2)
- Operador de equipamento caçamba (2)
- Operador de monitoramento (1)
- Pintor automotivo (1)
- Pintor escalador (2)
- Promotor de vendas (2)
- Representante de vendas (2)
- Soldador (6)
- Supervisor de comissionamento/engenheiro de comissionamento (10)
- Técnico de comissionamento (10)
- Técnico de instrumentação (20)
- Técnico de planejamento de obras (1)
- Técnico de segurança do trabalho (2)
- Técnico mecânico de comissionamento (5)
- Vendedor interno e externo (2)
- Vendedor porta a porta (6)
- Vigilante (6)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 209
- Agrotécnico (1)
- Ajudante de marcenaria (3)
- Ajudante de montagem (10)
- Ajudante de padeiro (1)
- Analista administrativo (1)
- Analista de agronegócios (1)
- Analista de rota (1)
- Atendente (1)
- Atendente setor de balões (2)
- Atendente setor personalizado (2)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de expedição (5)
- Auxiliar de manutenção (2)
- Auxiliar de obras (3)
- Auxiliar de produção (6)
- Auxiliar de serviços gerais (3)
- Auxiliar técnico segurança do trabalho (1)
- Auxiliar tecnico redes externa (6)
- Carpinteiro (2)
- Chapista ou auxiliar (2)
- Churrasqueiro (1)
- Conferente (1)
- Confeiteiro (1)
- Cozinheira (2)
- Decorador de festa (4)
- Eletricista industrial (4)
- Encarregado de depósito (1)
- Encarregado de obras (1)
- Estoquista (1)
- Farmacêutico (1)
- Ferreiro/armador (4)
- Garçonete (1)
- Garçom (2)
- Instalador equip/comunicação (1)
- Jardineiro (3)
- Marceneiro (2)
- Maçariqueiro (2)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Meio oficial de marceneiro (4)
- Motoboy (2)
- Motorista de entrega (20)
- Montador de móveis (3)
- Montador de estrutura metálica (2)
- Office boy (1)
- Oficial polivalente (2)
- Operador de caixa (2)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pedreiro (8)
- Promotor de vendas (1)
- Recepcionista de hotel (2)
- Representante vendas externa (1)
- Secretária (1)
- Sub-gerente (1)
- Seringueiro (1)
- Serralheiro (2)
- Serralheiro de manutenção (1)
- Supervisor técnico planejamento (1)
- Técnico manutenção (2)
- Técnico manutenção de informática (1)
- Técnico mecânico refrigeração (1)
- Técnico infraestrutura ti (1)
- Técnico segurança trabalho (2)
- Trabalhador rural (40)
- Vendedor de festa (4)
- Vendedor externo (5)
- Vendedor interno (1)
- Vigia patrimonial (1)
- Zelador (2)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 143
- Atendente de balcão (1)
- Ajudante de manutenção predial (1)
- Ajudante de pizzaiolo (2)
- Assessor comercial (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar administrativo PCD (1)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de obras (10)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Ajudante de obras (2)
- Caldeireiro (15)
- Camareira (1)
- Controlador de operações (1)
- Entregador de gás (1)
- Estagiário de Engenharia Civil (1)
- Garçom (4)
- Instrumentista (2)
- Meio oficial (5)
- Mecânico industrial (2)
- Mecânico de ar condicionado (1)
- Mecânico industrial (1)
- Montador de móveis (1)
- Oficial de manutenção predial (1)
- Operador de motoniveladora (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pedreiro (12)
- Pintor industrial (2)
- Promotor de vendas (3)
- Promotor de crediários (12)
- Recepcionista (1)
- Repositor de horti-fruti PCD (1)
- Soldador TIG e RX (2)
- Soldador (1)
- Técnico em automação (2)
- Técnico segurança do trabalho (1)
- Técnico de correção preventiva (1)
- Técnico de edificações (2)
- Técnico em refrigeração (1)
- Técnico em instalação (2)
- Técnico em instalação de segurança eletrônica (1)
- Trabalhador florestal (2)
- Trabalhador rural (14)
- Topógrafo (1)
- Torneiro (1)
- Vidraceiro (2)
- Vendedor externo (5)
- Vendedor interno (13)
- Zelador (1)