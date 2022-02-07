Sines do ES têm 2.043 oportunidades de emprego e estágio

Ajudante de obras, soldador industrial, armador, caldeireiro, pedreiro, nutricionista, técnico em instrumentação, técnico em enfermagem do trabalho, entre outras. Estes são apenas algumas oportunidades de emprego estágio disponíveis nas agências do Sine e do Trabalhador nesta segunda-feira (7) no Espírito Santo . Ao todo, estão abertas 2.043 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Para se candidatar, basta procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Trabalho com carteira assinada no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Na Grande Vitória, a maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica , com 611 chances. Há ainda oportunidades de trabalho nos Sines de Vila Velha (215), Serra (212), Vitória (72) e Cariacica (207).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 215

215 Ajudante de obras (7)

Alinhador de direção (1)

Armador de estrutura de concreto (1)

Assistente administrativo (4)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de técnico de controle de qualidade (1)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Auxiliar técnico de refrigeração (3)

Babá (1)

Carpinteiro (1)

Confeiteiro (1)

Conferente de logística (1)

Consultor de vendas (5)

Costureira de máquina overloque (1)

Cozinheiro geral (3)

Desenvolvedor de TI (30)

Editor de mídia audiovisual (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Funileiro de automóveis - reparação (1)

Funileiro de manutenção (2)

Gerente de loja e supermercado (1)

Mecânico de automóvel (3)

Oficial carpinteiro (2)

Oficial de manutenção (1)

Operador de máquina de empacotar (1)

Operador de telemarketing ativo e receptivo (5)

Padeiro (1)

Pedagogo (4)

Pedreiro (3)

Polidor de automóveis (1)

Preparador físico (5)

Supervisor comercial (1)

Vendedor de consórcio (15)

Vendedor de serviços (100)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 611

611 Açougueiro (10)

Agente de produção (3)

Ajudante de carga e descarga (4)

Ajudante de entrega (15)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de obra (1)

Ajudante de obras - pintura (1)

Ajudante de obras (9)

Ajudante de padaria (2)

Ajudante entrega (10)

Ajudante noturno (10)

Ajudante prático (3)

Almoxarife (1)

Analista de departamento de pessoal (3)

Analista de frota (1)

Analista de recursos humanos (1)

Analista fiscal (1)

Armador (9)

Armador oficial (10)

Arrematadeira (1)

Assistente controlador de fluxo de serviços (1)

Assistente de contas a receber (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de vendas (2)

Assistente técnico de redes (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo financeiro (1)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de depósito (20)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de frente de loja (1)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de obras (25)

Auxiliar de obras (3)

Auxiliar de produção (10)

Auxiliar de serviços (1)

Auxiliar de serviços gerais (9)

Auxiliar de topografia (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar financeiro/faturamento (1)

Auxiliar técnico em edificações (1)

Auxiliar técnico em segurança do trabalho (1)

Balconista (4)

Balconista de açougue (6)

Balconista de farmácia (2)

Balconista/atendente (3)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro (2)

Camareira (15)

Carpinteiro (2)

Carpinteiro oficial (10)

Caseiro (1)

Churrasqueiro (1)

Conferente diurno (5)

Conferente noturno (5)

Consultor comercial - pj (5)

Consultor comercial externo (3)

Consultor de vendas (10)

Controlador de pragas (6)

Cozinheiro (1)

Doméstica (1)

Eletricista (1)

Eletricista de distribuição de rede (4)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de obra (3)

Encarregado de produção (1)

Estágio em logística (1)

Estágio nível superior (1)

Estágio superior engenharia civil (1)

Estoquista (2)

Faturista (2)

Garçom (10)

Gerente fiscal e contábil (1)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Instalador de som e acessórios (3)

Jardineiro (3)

Lanterneiro (1)

Lavadeira (1)

Mecânico de máquinas pesadas (2)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico sênior (1)

Meio oficial de manutenção (1)

Moleiro de caminhão (2)

Motorista – cnh D (1)

Motorista carreteiro – cnh E (16)

Motorista carreteiro bitrem - cnh E (1)

Motorista cegonheiro – cnh E (10)

Motorista de caçamba / carro pipa / munck (2)

Oficial (4)

Oficial de manutenção (2)

Oficial de pedreiro (1)

Oficial pedreiro (3)

Oficial pleno (4)

Operador de pá carregadeira - bob cat (1)

Operador de patrol (2)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de rolo compactador (5)

Passadeira (1)

Pedreiro (5)

Pedreiro oficial (27)

Pintor automotivo (1)

Preparador de veículos (1)

Professor de inglês (1)

Programador de sistemas (1)

Projetista (1)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista (1)

Recepcionista/auxiliar administrativo (1)

Representante comercial (1)

Representante de atendimento (60)

Saladeira (1)

Separador (1)

Supervisor de fundação (1)

Supervisor de obras civis (1)

Técnico ambiental (1)

Técnico de manutenção (4)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em edificações (1)

Técnico em manutenção predial (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Topógrafo (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador polivalente (3)

Vendedor/balconista (1)

Vendedor/motorista (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de motorista (1)

Auxiliar administrativo (19)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar serviço apoio (10)

Encarregado de produção (1)

Estágio nível superior (1)

Gari (2)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Merendeira (11)

Porteiro (1)

Representante de atendimento (60)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 212

212 Açougueiro (10)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (46)

Aplicador de adesivos em superfícies (1)

Armador de ferros (1)

Artífice de manutenção (3)

Atendente de telemarketing pcd (42)

Auxiliar de conservação de obras civis pcd (5)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de manutenção (2)

Auxiliar mecânico (1)

Carpinteiro (7)

Confeccionador de velas náuticas, barracas e toldos (2)

Conferente de logística (10)

Cortador de roupas (1)

Costureira de reparos de roupas (1)

Costureira em geral (1)

Dedetizador (2)

Eletricista (2)

Encarregado de acabamento de chapas e metais (1)

Fresador cnc (1)

Garçonete (1)

Mandrilhador cnc (1)

Marteleteiro (6)

Mecânico (1)

Mecânico de automóveis (3)

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) (1)

Monitor de sistemas eletrônicos (3)

Motofrentista (2)

Oficial de manutenção civil (5)

Operador de central de concreto (2)

Padeiro (4)

Preparador de massa abrasiva (2)

Representante comercial autônomo (2)

Serralheiro de alumínio (5)

Técnico mecânico (2)

Torneiro cnc (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor no comércio de mercadorias (3)

Vendedor de serviços (26)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 72

72 Ajudante de obras (8)

Ajudante de padeiro (1)

Alinhador de direção (1)

Analista administrativo (2)

Analista fiscal - economista (3)

Atendente de telemarketing (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de logística pcd (2)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pintor de automóveis (1)

Balconista (2)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (7)

Eletricista (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Frentista (2)

Gerente comercial (1)

Instalador de antenas de televisão (1)

Instalador de insulfilm (1)

Jardineiro (3)

Lavador de automóveis (1)

Mecânico de automóvel (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de automóveis (1)

Motorista carreteiro (10)

Padeiro (1)

Pedreiro (2)

Pintor de automóveis (1)

Polidor de automóveis (1)

Representante comercial autônomo (1)

Subgerente de loja - operações comerciais (1)

Vendedor de serviços (8)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas : 207

: 207 Açougueiro (2)

Alinhador de direção (1)

Analista de negócios (1)

Analista de recursos humanos (1)

Armador de ferragens (30)

Arrematadeira (1)

Auxiliar financeiro (1)

Caldeireiro de (5)

Carpinteiro (30)

Comprador (1)

Desenhista técnico (1)

Eletricista de veículos (2)

Encanador (10)

Encanador industrial (16)

Encarregado de montagem (13)

Engenheiro Civil - estágio (1)

Inspetor de qualidade (1)

Lanterneiro (1)

Mecânico alinhador (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico de veículos (3)

Montador de instrumentos elétricos (2)

Montador de móveis (1)

Motorista de caminhão (3)

Operador de balanças (1)

Operador de laminação (1)

Operador de ponte rolante (8)

Operador de serra mecânica (1)

Pedreiro (26)

Pedreiro de edificações (1)

Pintor de automóveis (1)

Pintor industrial (1)

Serralheiro (3)

Soldador (21)

Supervisor de manutenção (1)

Técnico de documentação (1)

Técnico em manutenção elétrica (1)

Técnico de refrigeração (3)

Técnico em segurança do trabalho (8)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 125

125 Acabador de granito (2)

Almoxarife (1)

Caldeireiro (3)

Eletricista FC (3)

Encanador (17)

Encanador (5)

Encarregado de elétrica (1)

Encarregado de pintura (1)

Funileiro montador (10)

Funileiro traçador (10)

Gerente de padaria (1)

Instrumentista (10)

Lixador (4)

Marinheiro auxiliar de máquinas (2)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de comissionamento (2)

Mecânico de veículo e máquinas pesadas (3)

Medidor (1)

Meio oficial (15)

Montador de andaimes (14)

Motorista de munk (2)

Operador de equipamento - caçamba (10)

Operador de equipamento - escavadeira (1)

Salgadeiro (1)

Técnico de telefonia celular (1)

Técnico em instrumentação (1)

Técnico industrial (1)

Vendedor de comércio varejista (1)

Vendedor externo (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 215

215 Acabador de pedras (1)

Ajudante de pintor de produção (1)

Analista financeiro (1)

Aplicador de resinas em pisos (2)

Auxiliar de movimentação de cargas (10)

Auxiliar operacional de logística pcd (1)

Contato comercial publicitário (1)

Carregador e descarregador de caminhão pcd (5)

Cirurgião dentista - clínico geral (1)

Classificador de minérios (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista (1)

Gerente industrial (1)

Marceneiro (3)

Mecânico (6)

Mecânico de manutenção de máquinas (6)

Nutricionista (1)

Odontólogo endodontista (1)

Operador de ponte rolante (2)

Operador de telemarketing ativo (100)

Ortodontista (5)

Pedreiro (6)

Pizzaiolo (1)

Soldador pcd (1)

Supervisor comercial (1)

Técnico de telefonia (2)

Vendedor interno (50)

Vigilante para vitória - apenas feminino (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. : o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 35

35 Ajudante de obras (1)

Armador de estrutura de concreto (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de costura (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estilo (1)

Auxiliar de soldador (1)

Auxiliar técnico em eletrônica (1)

Conferente (1)

Consultor de vendas (1)

Coordenador de qualidade (1)

Costureira de máquina industrial (1)

Cozinheira (2)

Encarregado de obras (1)

Garçom (2)

Gerente de loja (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de caminhão basculante (1)

Oficial pleno (2)

Passadeira de roupas (1)

Porteiro (1)

Revisor de roupas (2)

Técnico em ar condicionado automotivo (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Topógrafo (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor externo (5)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 199

199 Ajudante de produção (5)

Ajudante de produção pcd (10)

Ajudante de obras (20)

Analista de recursos humano (1)

Analista de suporte (2)

Armador (21)

Artífice encarregado geral (1)

Atendente cafeteria (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de dentista (1)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar departamento contábil (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de montagem est/met (2)

Assistente administrativo (2)

Biomédico (2)

Caldeireiro (9)

Carpinteiro (20)

Consultor de vendas (4)

Cozinheira (2)

Eletricista de veículos (2)

Eletricista instalador (2)

Encarregado de obras (4)

Encarregado de estruturas/met (1)

Enfermeiro do trabalho (1)

Farmacêutico (1)

Gerente de loja (1)

Mecânico de caminhão (4)

Mecânico de moto (1)

Mecânico diesel (7)

Montador de estruturas metal (3)

Motoboy (1)

Oficial pleno carpinteiro (8)

Operador (2)

Operador de caixa (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de escavadeira hidráulica (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (15)

Pintor de obras (1)

Pintor industrial (4)

Serralheiro (1)

Soldador industrial (15)

Subgerente (2)

Técnico em enfermagem do trabalho 3)

Topógrafo (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor externo (2)

Vendedor (3)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.