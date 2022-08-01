Sines do ES têm 2.009 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Oportunidades de emprego com carteira assinada no ES Crédito: Fernando Madeira

Os postos de trabalho abertos podem ser conferidos mais abaixo. O mês de agosto começa com 2.009 vagas de emprego estágio abertas nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo . Nesta segunda-feira, 1º de agosto, os destaques são para oportunidades para trabalhador rural, pedreiro, auxiliar e encarregado de obras, cuidador de idosos, engenheiro civil, soldador e vigia.

Os candidatos que estiverem dentro do perfil da vaga, deverão comparecer à agência munidos dos seguintes documentos: CPF, RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e comprovante de residência. De acordo com as unidades, as vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações de acordo com o preenchimento.

Na Grande Vitória, a maior oferta está disponível Agência do Trabalhador de Cariacica , com 594 chances. Há ainda postos nos Sines de Vila Velha (147), Serra (319), Vitória (129) e Cariacica (125).

Oportunidades também no interior. Os trabalhadores podem procurar as agências de Anchieta (60), Aracruz (116), Barra de São Francisco (25), Colatina (70), Linhares (130) e São Mateus (213). Já no Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu reúne 81 oportunidades.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 147

147 Analista de marketing - estágio (1)

Armador de ferragens na construção civil (13)

Assistente administrativo - estágio (2)

Atendente de cafeteria (3)

Atendente de padaria (4)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de serviços jurídicos - estágio (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Barman (1)

Bombeiro hidráulico (10)

Carpinteiro (25)

Cozinheiro geral (2)

Cuidador de idosos (2)

Eletricista (1)

Engenheiro civil (1)

Fonoaudiólogo geral (5)

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (1)

Lavador de veículos (1)

Manicure (6)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico montador (2)

Montador de estruturas metálicas (1)

Motofretista (1)

Operador de caixa (3)

Pedreiro (32)

Polidor de metais (3)

Promotor de vendas (5)

Recepcionista, em geral (1)

Serralheiro de ferro (2)

Técnico de apoio ao usuário de informática - helpdesk (1)

Técnico de operação eletrotécnica (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (5)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 594

594 Açougueiro (13)

Ajudante (18)

Ajudante de caminhão (13)

Ajudante de carga e descarga (17)

Ajudante de confeitaria (1)

Ajudante de mecânico - diesel (1)

Ajudante de padaria (3)

Ajudante geral (2)

Ajudante prático (1)

Analista contábil (3)

Analista de departamento pessoal (1)

Analista de suprimentos (1)

Analista fiscal (1)

Armador (8)

Armazenista pleno (1)

Assistente de expedição (1)

Assistente de rh/dp (1)

Assistente fiscal (1)

Atendente (12)

Atendente de drogaria (4)

Atendente/vendedor (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar contábil (3)

Auxiliar contábil/bancário (2)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de corte (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estampador (1)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de expedição - noturno (1)

Auxiliar de instalação e manutenção (3)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (11)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de produção - confeitaria (1)

Auxiliar de produção (40)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar mecânico (1)

Auxiliar na produção de pães (4)

Balconista (5)

Balconista forneira (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Caldeireiro maçariqueiro (6)

Camareira (6)

Carpinteiro (5)

Carpinteiro de carreta (1)

Classificador contábil (3)

Classificador de metálicos (1)

Cortador (1)

Costureira (2)

Costureira colaretista (1)

Costureira overloquista (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (6)

Cozinheiro chefe (1)

Cumin (1)

Eletricista - geradores (1)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista de manutenção nr (1)

Eletricista predial (2)

Eletricista veicular (1)

Empregada doméstica (4)

Encarregado de embalagem (1)

Encarregado de manutenção (1)

Encarregado de serviços gerais (1)

Estágio em Administração (1)

Estágio em Atendimento ao Cliente (2)

Estágio em Ensino Médio (9)

Estágio Nível Superior (2)

Estágio superior em Farmácia (1)

Estágio técnico ou superior (2)

Estampador (1)

Faturista (1)

Faxineira (1)

Fiscal (3)

Garçom (1)

Governanta (4)

Impressor de grandes formatos (1)

Inspetor de solda n1 (1)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Jardineiro (1)

Lubrificador (1)

Maçariqueiro (5)

Marceneiro/meio oficial (3)

Mecânico - diesel (1)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico de manutenção de equipamentos (1)

Mecânico diesel (6)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (3)

Mecânico montador (1)

Meio oficial de serralheria (1)

Montador de carreta (1)

Montador de carros (1)

Montador temporário (1)

Motorista – cnh B (2)

Motorista – cnh D (17)

Motorista – cnh D/E (10)

Motorista a – cnh AD (5)

Motorista carreteiro – cnh E (32)

Motorista de caminhão (4)

Motorista de entrega – cnh c, d ou e (4)

Motorista parqueador (1)

Nutricionista (1)

Oficial (4)

Oficial de manutenção mecânica (2)

Oficial de manutenção predial (1)

Oficial pleno (1)

Operador de caixa (3)

Operador de equipamentos móveis (1)

Operador de guindaste (1)

Operador de loja (6)

Operador de monitoramento (1)

Operador de munck (1)

Operador de processo de produção (3)

Operador de telemarketing (12)

Padeiro (5)

Pedreiro (1)

Pedreiro de acabamento (10)

Pedreiro oficial (3)

Pintor automotivo (3)

Pintor de carreta (1)

Pintor industrial (2)

Projetista (1)

Propagandista (1)

Recepcionista (2)

Recuperador de crédito (1)

Saladeira (1)

Serralheiro (5)

Soldador (1)

Soldador de chaparia (6)

Soldador montador (1)

Street - captador de clientes (1)

Supervisor fiscal (1)

Técnico de infraestrutura cabista (2)

Técnico de segurança do trabalho (3)

Técnico em eletromecânica (1)

Técnico enfermagem do trabalho (1)

Torneiro mecânico (2)

Tutor de polo - atendimento comercial / orientador educacional (1)

Vendedor (10)

Vendedor externo (9)

Vendedor interno - televendas (3)

Vendedor interno (1)

Vigia (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (2)

Ajudante de motorista (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de expedição (11)

Auxiliar de produção (20)

Auxiliar de serviço gerais (2)

Auxiliar logístico (3)

Carpinteiro (3)

Classificador contábil (2)

Conferente (1)

Embalador (2)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (3)

Motorista de entrega – cnh C, D ou E (4)

Operador de call center - ativo e receptivo (18)

Operador de telemarketing (10)

Técnico em segurança do trabalho (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 319

319 Açougueiro (7)

Ajudante de confeiteiro (1)

Ajudante de obras (12)

Ajudante de obras pcd (4)

Armador de ferragens na construção civil (30)

Atendente de balcão (2)

Auxiliar de estoque (5)

Auxiliar de linha de produção (55)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar de mecânico diesel - exceto de veículos automotores (1)

Auxiliar de pintor de automóveis (2)

Balconista de açougue (2)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro auxiliar (2)

Borracheiro (3)

Chapista de lanchonete (1)

Coordenador de restaurante (1)

Costureira em geral (1)

Costureira moda fitness (2)

Cozinheira (1)

Dedetizador (1)

Desenhista projetista (1)

Eletricista pcd (10)

Eletricista (18)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista B (15)

Embalador a mão pcd (10)

Encarregado de cozinha (1)

Encarregado de obras (1)

Estágio em engenharia (2)

Lavador de veículos (2)

Mecânico automóvel (2)

Mecânico de manutenção (20)

Mecânico de motocicletas (1)

Mecânico de veículos (2)

Mecânico de veículos automotores a diesel - exceto tratores (1)

Mecânico diesel (3)

Mecânico industrial de produção (1)

Mecânico montador (1)

Médico do trabalho (1)

Modelista (1)

Montador de estruturas metálicas (2)

Montador (3)

Motorista de caminhão guincho (1)

Operador de câmera fria (2)

Operador de empilhadeira (7)

Operador de empilhadeira elétrica (2)

Operador de laminação (2)

Operador de máquina perfuratriz hilti (1)

Operador de pá carregadeira (2)

Padeiro (1)

Pedreiro de acabamento (10)

Pedreiro - oficial polivalente (8)

Pedreiro (12)

Pintor de automóveis (2)

Pintor de obra (10)

Pizzaiolo (1)

Repositor em supermercados (5)

Representante comercial (1)

Salgadeiro (1)

Serralheiro de ferro (2)

Serralheiro (1)

Técnico em mecânico (1)

Técnico mecânica (1)

Técnico mecânico em automação (5)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor externo (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 129

129 Administrador de restaurante (1)

Ajudante de obras (1)

Almoxarife (1)

Arte-finalista (1)

Assistente administrativo (1)

Auxiliar de limpeza (6)

Auxiliar financeiro (2)

Caldeireiro - chapas de ferro e aço (6)

Carpinteiro (20)

Chefe de departamento de pessoal (1)

Churrasqueiro (1)

Comprador (1)

Coordenador de restaurante (1)

Eletricista (1)

Eletricista de manutenção em geral (3)

Encarregado de carpintaria (1)

Garçom (3)

Gerente de restaurante(2)

Instalador de aparelhos telefônicos (2)

Lubrificador de máquinas (3)

Mecânico de máquinas pesadas - manutenção (6)

Mecânico de motocicletas (1)

Operador de telemarketing ativo (40)

Operador de telemarketing receptivo (5)

Pedreiro (1)

Pintor industrial (1)

Profissional de educação física na saúde (2)

Recepcionista atendente (1)

Salgadeiro (1)

Serralheiro (1)

Soldador (6)

Supervisor administrativo interno (1)

Técnico de apoio ao usuário de informática - helpdesk (2)

Técnico de edificações (1)

Técnico em administração (1)

Zelador (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 125

125 Ajudante de obras (1)

Analista de estoque (1)

Assistente de controladoria pcd (1)

Auxiliar de expedição pcd (10)

Auxiliar de pedreiro (5)

Calceteiro (5)

Camareira (8)

Carpinteiro (20)

Estofador de móveis (1)

Marceneiro (10)

Mecânico de veículos (1)

Montador de móveis (1)

Operador de empilhadeira (1)

Pedreiro (26)

Recepcionista de hotel (4)

Vendedor interno (30)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 60

60 Acoplador (6)

Auxiliar controle de qualidade (6)

Auxiliar de mecânico (21)

Auxiliar de suporte técnico (1)

Gerente de hotel (1)

Lixador - biselador (6)

Operador de equipamentos (21)

Repositor em supermercado (3)

Técnico mecânico/ encarregado de manutenção (3)

Tradutor (6)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 116

116 Açougueiro (2)

Alpinista encanador N1 (12)

Alpinista encanador N3 (5)

Alpinista mecânico N1 (13)

Alpinista mecânico N3 (5)

Assistente administrativo (3)

Assistente de produção -transporte (3)

Caldeireiro (3)

Coordenador de conformidade regulatória (1)

Eletricista automotivo (1)

Encanador (10)

Lider de solda (1)

Mecânico máquinas pesadas (3)

Mecânico montador (30)

Montador de estruturas metálicas (3)

Motorista entregador (4)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de equipamento - guindaste de esteira e treliçado (2)

Operador de equipamento - escavadeira e pá carregadeira (2)

Operador de equipamento caçamba (3)

Pintor industrial (6)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 25

25 Ajudante de padeiro e confeitaria (1)

Ajudante de entrega (2)

Assistente fiscal (1)

Atendente (1)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de produção (1)

Assistente contábil (1)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar pós vendas (1)

Auxiliar de organização de estoque (1)

Entregador e auxiliar (1)

Expedição pcd (1)

Mecânico industrial (1)

Montador de móveis (1)

Motorista de entrega (2)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de caixa (1)

Polidor (1)

Produção (2)

Vendedor externo (2)

Zelador (1)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os candidatos devem procurar a agência, que funciona, das 7 às 16 horas, na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 81

81 Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de motorista (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de refrigeração (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de vidraceiro (3)

Auxiliar de obras (5)

Açougueiro (1)

Açougueiro aprendiz (2)

Costureira de máquina reta (1)

Cercamento (4)

Copeira (1)

Cozinheira (2)

Costureira (15)

Empregada doméstica (2)

Eletromecânica (1)

Entregador (1)

Faxineiro administrativo (1)

Garçom (1)

Lombador (5)

Monitor de xadrez (1)

Mecânico (1)

Mecânico/eletricista (1)

Montador de móveis (1)

Oleiro (1)

Pedreiro oficial (2)

Pedreiro oficial pleno (7)

Pintor (10)

Polidor de máquina de 3 cabeças (1)

Saladeira (1)

Salgadeira (1)

Serralheiro de esquadria (1)

Vidraceiro (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 70

70 Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de obras (6)

Auxiliar de costura pcd (1)

Auxiliar de linha de produção (15)

Auxiliar de mecânico automotivo (2)

Carregador de água mineral (1)

Coordenador de vendas (1)

Corretor de seguros (1)

Costureira de máquinas industriais (2)

Costureira de máquina reta e duas agulhas (1)

Cozinheira (2)

Cuidadora de idosa (2)

Encarregado de obras (1)

Encarregado de padaria (1)

Eletricista (1)

Enfermeiro pcd (1)

Instalador de insulfilm (1)

Lanterneiro automotivo (1)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de automóveis (2)

Mecânico de motos ou auxiliar (1)

Monitor de xadrez (1)

Montador de veículos (1)

Movimentador de mercadorias (2)

Pedreiro (5)

Pintor automotivo (1)

Polidor de veículos (1)

Representante de vendas (10)

Soldador (1)

Vendedor interno chapas de granito (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor externo (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 130

130 Agente de vendas pcd (1)

Ajudante de movimentação de carga (2)

Ajudante de obras (1)

Analista contábil (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cpd (1)

Auxiliar de enfermagem trabalho (1)

Auxiliar de expedição (6)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de oficina (2)

Auxiliar de produção (6)

Caixa/atendente (1)

Costureira (3)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (1)

Encarregado de frota (1)

Encarregado de obras (10)

Entregador de gás (2)

Garçom (2)

Mecânico caminhões e máquinas (2)

Motorista operador (2)

Motorista operador de munk (1)

Movimentador de mercadorias (1)

Pedreiro (1)

Pedreiro oficial (10)

Representante (4)

Soldador (1)

Técnico enfermagem trabalho (1)

Técnico de meio ambiente (1)

Técnico manutenção de informática (1)

Técnico de segurança no trabalho (3)

Trabalhador rural (45)

Tratorista (2)

Vaqueiro (1)

Vidraceiro instalador (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.