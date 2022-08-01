Sines do ES têm 2.009 vagas de emprego e estágio nesta segunda

O mês de agosto começa com 2.009 vagas de emprego e estágio abertas nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. Nesta segunda-feira, 1º de agosto, os destaques são para oportunidades para trabalhador rural, pedreiro, auxiliar e encarregado de obras, cuidador de idosos, engenheiro civil, soldador e vigia. Os postos de trabalho abertos podem ser conferidos mais abaixo.
Os candidatos que estiverem dentro do perfil da vaga, deverão comparecer à agência munidos dos seguintes documentos: CPF, RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e comprovante de residência. De acordo com as unidades, as vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações de acordo com o preenchimento.
Na Grande Vitória, a maior oferta está disponível Agência do Trabalhador de Cariacica, com 594 chances. Há ainda postos nos Sines de Vila Velha (147), Serra (319), Vitória (129) e Cariacica (125).
Oportunidades também no interior. Os trabalhadores podem procurar as agências de Anchieta (60), Aracruz (116), Barra de São Francisco (25), Colatina (70), Linhares (130) e São Mateus (213). Já no Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu reúne 81 oportunidades.
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 147
- Analista de marketing - estágio (1)
- Armador de ferragens na construção civil (13)
- Assistente administrativo - estágio (2)
- Atendente de cafeteria (3)
- Atendente de padaria (4)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de contabilidade (1)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de serviços jurídicos - estágio (1)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Barman (1)
- Bombeiro hidráulico (10)
- Carpinteiro (25)
- Cozinheiro geral (2)
- Cuidador de idosos (2)
- Eletricista (1)
- Engenheiro civil (1)
- Fonoaudiólogo geral (5)
- Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (1)
- Lavador de veículos (1)
- Manicure (6)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico montador (2)
- Montador de estruturas metálicas (1)
- Motofretista (1)
- Operador de caixa (3)
- Pedreiro (32)
- Polidor de metais (3)
- Promotor de vendas (5)
- Recepcionista, em geral (1)
- Serralheiro de ferro (2)
- Técnico de apoio ao usuário de informática - helpdesk (1)
- Técnico de operação eletrotécnica (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor porta a porta (5)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 594
- Açougueiro (13)
- Ajudante (18)
- Ajudante de caminhão (13)
- Ajudante de carga e descarga (17)
- Ajudante de confeitaria (1)
- Ajudante de mecânico - diesel (1)
- Ajudante de padaria (3)
- Ajudante geral (2)
- Ajudante prático (1)
- Analista contábil (3)
- Analista de departamento pessoal (1)
- Analista de suprimentos (1)
- Analista fiscal (1)
- Armador (8)
- Armazenista pleno (1)
- Assistente de expedição (1)
- Assistente de rh/dp (1)
- Assistente fiscal (1)
- Atendente (12)
- Atendente de drogaria (4)
- Atendente/vendedor (2)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar contábil (3)
- Auxiliar contábil/bancário (2)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de corte (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de estampador (1)
- Auxiliar de estoque (2)
- Auxiliar de expedição - noturno (1)
- Auxiliar de instalação e manutenção (3)
- Auxiliar de lavanderia (6)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de logística (11)
- Auxiliar de manutenção (3)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de marketing (1)
- Auxiliar de obras (5)
- Auxiliar de produção - confeitaria (1)
- Auxiliar de produção (40)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de torneiro mecânico (1)
- Auxiliar mecânico (1)
- Auxiliar na produção de pães (4)
- Balconista (5)
- Balconista forneira (1)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Caldeireiro maçariqueiro (6)
- Camareira (6)
- Carpinteiro (5)
- Carpinteiro de carreta (1)
- Classificador contábil (3)
- Classificador de metálicos (1)
- Cortador (1)
- Costureira (2)
- Costureira colaretista (1)
- Costureira overloquista (1)
- Cozinheira (1)
- Cozinheiro (6)
- Cozinheiro chefe (1)
- Cumin (1)
- Eletricista - geradores (1)
- Eletricista (1)
- Eletricista automotivo (2)
- Eletricista de manutenção nr (1)
- Eletricista predial (2)
- Eletricista veicular (1)
- Empregada doméstica (4)
- Encarregado de embalagem (1)
- Encarregado de manutenção (1)
- Encarregado de serviços gerais (1)
- Estágio em Administração (1)
- Estágio em Atendimento ao Cliente (2)
- Estágio em Ensino Médio (9)
- Estágio Nível Superior (2)
- Estágio superior em Farmácia (1)
- Estágio técnico ou superior (2)
- Estampador (1)
- Faturista (1)
- Faxineira (1)
- Fiscal (3)
- Garçom (1)
- Governanta (4)
- Impressor de grandes formatos (1)
- Inspetor de solda n1 (1)
- Instalador de acessórios automotivos (1)
- Jardineiro (1)
- Lubrificador (1)
- Maçariqueiro (5)
- Marceneiro/meio oficial (3)
- Mecânico - diesel (1)
- Mecânico de manutenção (1)
- Mecânico de manutenção de equipamentos (1)
- Mecânico diesel (6)
- Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (3)
- Mecânico montador (1)
- Meio oficial de serralheria (1)
- Montador de carreta (1)
- Montador de carros (1)
- Montador temporário (1)
- Motorista – cnh B (2)
- Motorista – cnh D (17)
- Motorista – cnh D/E (10)
- Motorista a – cnh AD (5)
- Motorista carreteiro – cnh E (32)
- Motorista de caminhão (4)
- Motorista de entrega – cnh c, d ou e (4)
- Motorista parqueador (1)
- Nutricionista (1)
- Oficial (4)
- Oficial de manutenção mecânica (2)
- Oficial de manutenção predial (1)
- Oficial pleno (1)
- Operador de caixa (3)
- Operador de equipamentos móveis (1)
- Operador de guindaste (1)
- Operador de loja (6)
- Operador de monitoramento (1)
- Operador de munck (1)
- Operador de processo de produção (3)
- Operador de telemarketing (12)
- Padeiro (5)
- Pedreiro (1)
- Pedreiro de acabamento (10)
- Pedreiro oficial (3)
- Pintor automotivo (3)
- Pintor de carreta (1)
- Pintor industrial (2)
- Projetista (1)
- Propagandista (1)
- Recepcionista (2)
- Recuperador de crédito (1)
- Saladeira (1)
- Serralheiro (5)
- Soldador (1)
- Soldador de chaparia (6)
- Soldador montador (1)
- Street - captador de clientes (1)
- Supervisor fiscal (1)
- Técnico de infraestrutura cabista (2)
- Técnico de segurança do trabalho (3)
- Técnico em eletromecânica (1)
- Técnico enfermagem do trabalho (1)
- Torneiro mecânico (2)
- Tutor de polo - atendimento comercial / orientador educacional (1)
- Vendedor (10)
- Vendedor externo (9)
- Vendedor interno - televendas (3)
- Vendedor interno (1)
- Vigia (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Ajudante de carga e descarga (2)
- Ajudante de motorista (2)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de expedição (11)
- Auxiliar de produção (20)
- Auxiliar de serviço gerais (2)
- Auxiliar logístico (3)
- Carpinteiro (3)
- Classificador contábil (2)
- Conferente (1)
- Embalador (2)
- Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (3)
- Motorista de entrega – cnh C, D ou E (4)
- Operador de call center - ativo e receptivo (18)
- Operador de telemarketing (10)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 319
- Açougueiro (7)
- Ajudante de confeiteiro (1)
- Ajudante de obras (12)
- Ajudante de obras pcd (4)
- Armador de ferragens na construção civil (30)
- Atendente de balcão (2)
- Auxiliar de estoque (5)
- Auxiliar de linha de produção (55)
- Auxiliar de marceneiro (2)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Auxiliar de mecânico diesel (1)
- Auxiliar de mecânico diesel - exceto de veículos automotores (1)
- Auxiliar de pintor de automóveis (2)
- Balconista de açougue (2)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Borracheiro auxiliar (2)
- Borracheiro (3)
- Chapista de lanchonete (1)
- Coordenador de restaurante (1)
- Costureira em geral (1)
- Costureira moda fitness (2)
- Cozinheira (1)
- Dedetizador (1)
- Desenhista projetista (1)
- Eletricista pcd (10)
- Eletricista (18)
- Eletricista automotivo (2)
- Eletricista B (15)
- Embalador a mão pcd (10)
- Encarregado de cozinha (1)
- Encarregado de obras (1)
- Estágio em engenharia (2)
- Lavador de veículos (2)
- Mecânico automóvel (2)
- Mecânico de manutenção (20)
- Mecânico de motocicletas (1)
- Mecânico de veículos (2)
- Mecânico de veículos automotores a diesel - exceto tratores (1)
- Mecânico diesel (3)
- Mecânico industrial de produção (1)
- Mecânico montador (1)
- Médico do trabalho (1)
- Modelista (1)
- Montador de estruturas metálicas (2)
- Montador (3)
- Motorista de caminhão guincho (1)
- Operador de câmera fria (2)
- Operador de empilhadeira (7)
- Operador de empilhadeira elétrica (2)
- Operador de laminação (2)
- Operador de máquina perfuratriz hilti (1)
- Operador de pá carregadeira (2)
- Padeiro (1)
- Pedreiro de acabamento (10)
- Pedreiro - oficial polivalente (8)
- Pedreiro (12)
- Pintor de automóveis (2)
- Pintor de obra (10)
- Pizzaiolo (1)
- Repositor em supermercados (5)
- Representante comercial (1)
- Salgadeiro (1)
- Serralheiro de ferro (2)
- Serralheiro (1)
- Técnico em mecânico (1)
- Técnico mecânica (1)
- Técnico mecânico em automação (5)
- Torneiro mecânico (2)
- Vendedor externo (1)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 129
- Administrador de restaurante (1)
- Ajudante de obras (1)
- Almoxarife (1)
- Arte-finalista (1)
- Assistente administrativo (1)
- Auxiliar de limpeza (6)
- Auxiliar financeiro (2)
- Caldeireiro - chapas de ferro e aço (6)
- Carpinteiro (20)
- Chefe de departamento de pessoal (1)
- Churrasqueiro (1)
- Comprador (1)
- Coordenador de restaurante (1)
- Eletricista (1)
- Eletricista de manutenção em geral (3)
- Encarregado de carpintaria (1)
- Garçom (3)
- Gerente de restaurante(2)
- Instalador de aparelhos telefônicos (2)
- Lubrificador de máquinas (3)
- Mecânico de máquinas pesadas - manutenção (6)
- Mecânico de motocicletas (1)
- Operador de telemarketing ativo (40)
- Operador de telemarketing receptivo (5)
- Pedreiro (1)
- Pintor industrial (1)
- Profissional de educação física na saúde (2)
- Recepcionista atendente (1)
- Salgadeiro (1)
- Serralheiro (1)
- Soldador (6)
- Supervisor administrativo interno (1)
- Técnico de apoio ao usuário de informática - helpdesk (2)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico em administração (1)
- Zelador (1)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 125
- Ajudante de obras (1)
- Analista de estoque (1)
- Assistente de controladoria pcd (1)
- Auxiliar de expedição pcd (10)
- Auxiliar de pedreiro (5)
- Calceteiro (5)
- Camareira (8)
- Carpinteiro (20)
- Estofador de móveis (1)
- Marceneiro (10)
- Mecânico de veículos (1)
- Montador de móveis (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Pedreiro (26)
- Recepcionista de hotel (4)
- Vendedor interno (30)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 60
- Acoplador (6)
- Auxiliar controle de qualidade (6)
- Auxiliar de mecânico (21)
- Auxiliar de suporte técnico (1)
- Gerente de hotel (1)
- Lixador - biselador (6)
- Operador de equipamentos (21)
- Repositor em supermercado (3)
- Técnico mecânico/ encarregado de manutenção (3)
- Tradutor (6)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 116
- Açougueiro (2)
- Alpinista encanador N1 (12)
- Alpinista encanador N3 (5)
- Alpinista mecânico N1 (13)
- Alpinista mecânico N3 (5)
- Assistente administrativo (3)
- Assistente de produção -transporte (3)
- Caldeireiro (3)
- Coordenador de conformidade regulatória (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Encanador (10)
- Lider de solda (1)
- Mecânico máquinas pesadas (3)
- Mecânico montador (30)
- Montador de estruturas metálicas (3)
- Motorista entregador (4)
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador de equipamento - guindaste de esteira e treliçado (2)
- Operador de equipamento - escavadeira e pá carregadeira (2)
- Operador de equipamento caçamba (3)
- Pintor industrial (6)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor (1)
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
- Vagas: 25
- Ajudante de padeiro e confeitaria (1)
- Ajudante de entrega (2)
- Assistente fiscal (1)
- Atendente (1)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Assistente contábil (1)
- Auxiliar de marketing (1)
- Auxiliar pós vendas (1)
- Auxiliar de organização de estoque (1)
- Entregador e auxiliar (1)
- Expedição pcd (1)
- Mecânico industrial (1)
- Montador de móveis (1)
- Motorista de entrega (2)
- Operador de ponte rolante (1)
- Operador de caixa (1)
- Polidor (1)
- Produção (2)
- Vendedor externo (2)
- Zelador (1)
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os candidatos devem procurar a agência, que funciona, das 7 às 16 horas, na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
- Vagas: 81
- Auxiliar de churrasqueiro (1)
- Auxiliar de motorista (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de refrigeração (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de vidraceiro (3)
- Auxiliar de obras (5)
- Açougueiro (1)
- Açougueiro aprendiz (2)
- Costureira de máquina reta (1)
- Cercamento (4)
- Copeira (1)
- Cozinheira (2)
- Costureira (15)
- Empregada doméstica (2)
- Eletromecânica (1)
- Entregador (1)
- Faxineiro administrativo (1)
- Garçom (1)
- Lombador (5)
- Monitor de xadrez (1)
- Mecânico (1)
- Mecânico/eletricista (1)
- Montador de móveis (1)
- Oleiro (1)
- Pedreiro oficial (2)
- Pedreiro oficial pleno (7)
- Pintor (10)
- Polidor de máquina de 3 cabeças (1)
- Saladeira (1)
- Salgadeira (1)
- Serralheiro de esquadria (1)
- Vidraceiro (1)
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
- Vagas: 70
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de obras (6)
- Auxiliar de costura pcd (1)
- Auxiliar de linha de produção (15)
- Auxiliar de mecânico automotivo (2)
- Carregador de água mineral (1)
- Coordenador de vendas (1)
- Corretor de seguros (1)
- Costureira de máquinas industriais (2)
- Costureira de máquina reta e duas agulhas (1)
- Cozinheira (2)
- Cuidadora de idosa (2)
- Encarregado de obras (1)
- Encarregado de padaria (1)
- Eletricista (1)
- Enfermeiro pcd (1)
- Instalador de insulfilm (1)
- Lanterneiro automotivo (1)
- Lavador de veículos (1)
- Mecânico de automóveis (2)
- Mecânico de motos ou auxiliar (1)
- Monitor de xadrez (1)
- Montador de veículos (1)
- Movimentador de mercadorias (2)
- Pedreiro (5)
- Pintor automotivo (1)
- Polidor de veículos (1)
- Representante de vendas (10)
- Soldador (1)
- Vendedor interno chapas de granito (1)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor externo (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 130
- Agente de vendas pcd (1)
- Ajudante de movimentação de carga (2)
- Ajudante de obras (1)
- Analista contábil (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de cpd (1)
- Auxiliar de enfermagem trabalho (1)
- Auxiliar de expedição (6)
- Auxiliar de obras (10)
- Auxiliar de oficina (2)
- Auxiliar de produção (6)
- Caixa/atendente (1)
- Costureira (3)
- Eletricista (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Encarregado de frota (1)
- Encarregado de obras (10)
- Entregador de gás (2)
- Garçom (2)
- Mecânico caminhões e máquinas (2)
- Motorista operador (2)
- Motorista operador de munk (1)
- Movimentador de mercadorias (1)
- Pedreiro (1)
- Pedreiro oficial (10)
- Representante (4)
- Soldador (1)
- Técnico enfermagem trabalho (1)
- Técnico de meio ambiente (1)
- Técnico manutenção de informática (1)
- Técnico de segurança no trabalho (3)
- Trabalhador rural (45)
- Tratorista (2)
- Vaqueiro (1)
- Vidraceiro instalador (1)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 213
- Agente de crédito (1)
- Agente de microcrédito (1)
- Atendente de lanchonete (1)
- Atendente de recepção (1)
- Ajudante de carga e descarga (3)
- Ajudante de caminhão (2)
- Auxiliar de obras (2)
- Ajudante de motorista (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de eletricista automotivo (1)
- Auxiliar de eletricista (2)
- Auxiliar de obras (10)
- Auxiliar de produção (20)
- Auxiliar de mecânico de caminhonete a diesel (1)
- Auxiliar de produção pcd (1)
- Ajudante de obras (2)
- Auxiliar de serviços gerais pcd (15)
- Biomédico ou biólogo (1)
- Bombeiro civil (1)
- Consultor de vendas (1)
- Consultor comercial externo (1)
- Costureira (1)
- Cozinheira (1)
- Consultor de vendas (5)
- Chapeiro (1)
- Entregador de gás (1)
- Eletricista de painéis (3)
- Eletricista de automóvel (4)
- Garçom (2)
- Mecânico de automóveis (2)
- Mecânico de caminhonete a diesel (1)
- Mecânico de ar condicionado (1)
- Montador de automóveis (1)
- Motorista (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Operador de caixa (2)
- Operador de máquina de bloco (1)
- Operador de guindauto (2)
- Operador de motoniveladora (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pedreiro (13)
- Pintor de automóveis (3)
- Programador de manutenção - automóvel (1)
- Promotor de vendas (2)
- Promotor de crediários (12)
- Repositor de hortifruti (1)
- Representante de vendas (6)
- Soldador (10)
- Supervisor de vendas (5)
- Técnico de correção preventiva (1)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico de planejamento (1)
- Técnico em refrigeração (1)
- Técnico em enfermagem do trabalho (1)
- Técnico em instalação (2)
- Tratorista (5)
- Trabalhador florestal (2)
- Trabalhador rural (16)
- Topógrafo (1)
- Torneiro (1)
- Vendedor externo (13)
- Vendedor interno (8)