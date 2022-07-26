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Transporte

Viação Águia Branca contrata 200 motoristas com vagas no ES

Também há oportunidades no Rio de Janeiro e na Bahia; interessados devem ter o ensino médio e carteira de habilitação na categoria D
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 jul 2022 às 09:45

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 09:45

Viação Águia Branca contrata motoristas
Novos motoristas vão atuar em três estados Crédito: Divulgação
A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do grupo Águia Branca, vai selecionar novos motoristas intermunicipais. O processo seletivo tem como objetivo contratar 200 profissionais em suas bases no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia.
De acordo com a companhia, os postos são válidos para os municípios Rio de Janeiro, Cariacica, Colatina, São Mateus e Teixeira de Freitas.
Os interessados devem enviar o currículo via WhatsApp para o número (27) 99655-7820, lembrando de informar a cidade-base da vaga de interesse.
A seleção é aberta a candidatos que tenham o ensino médio completo, carteira de habilitação válida na categoria D, curso de transporte de passageiros atualizado e experiência com viagens em rodovias com ônibus, caminhões ou carretas.
Os contratados receberão salário compatível com o mercado, além dos benefícios de ticket alimentação e refeição, plano de saúde e odontológico, vale-transporte, seguro de vida e cooperativa de crédito para colaboradores.
As admissões estão previstas para acontecer ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro, visando fortalecer a operação no período de alta temporada de viagens.
SAIBA MAIS SOBRE A SELEÇÃO
  • Como se inscrever: os interessados devem enviar o currículo via WhatsApp para o número (27) 99655-7820. É necessário informar a cidade-base da vaga de interesse.
  • Requisitos: 
  • Ter o ensino médio completo
  • Carteira de habilitação válida na categoria D
  • Curso de transporte de passageiros atualizado 
  • Experiência com viagens em rodovias com ônibus, caminhões ou carretas.

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