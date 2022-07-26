Viação Águia Branca contrata 200 motoristas com vagas no ES

Novos motoristas vão atuar em três estados Crédito: Divulgação

A Viação Águia Branca , empresa de transporte rodoviário de passageiros do grupo Águia Branca, vai selecionar novos motoristas intermunicipais. O processo seletivo tem como objetivo contratar 200 profissionais em suas bases no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia.

De acordo com a companhia, os postos são válidos para os municípios Rio de Janeiro, Cariacica, Colatina, São Mateus e Teixeira de Freitas.

Os interessados devem enviar o currículo via WhatsApp para o número (27) 99655-7820, lembrando de informar a cidade-base da vaga de interesse.

A seleção é aberta a candidatos que tenham o ensino médio completo, carteira de habilitação válida na categoria D, curso de transporte de passageiros atualizado e experiência com viagens em rodovias com ônibus, caminhões ou carretas.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado, além dos benefícios de ticket alimentação e refeição, plano de saúde e odontológico, vale-transporte, seguro de vida e cooperativa de crédito para colaboradores.

As admissões estão previstas para acontecer ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro, visando fortalecer a operação no período de alta temporada de viagens.

SAIBA MAIS SOBRE A SELEÇÃO

Como se inscrever: os interessados devem enviar o currículo via WhatsApp para o número (27) 99655-7820. É necessário informar a cidade-base da vaga de interesse.