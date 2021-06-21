Sines do ES têm 1.528 vagas de emprego e estágio abertas nesta semana

Carteira de Trabalho: muitos profissionais desistem de encontrar uma oportunidade Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo começam a semana com 1.528 vagas para quem quer ter emprego com carteira assinada. Os postos de trabalho estão disponíveis em cargos como auxiliar de serviços gerais, soldador, marceneiro, costureira, motorista e vendedor. Também há vagas de estágio para nível técnico e superior.

Na Grande Vitória, a oferta é de 1.217 oportunidades de trabalho. Por conta da pandemia do novo coronavírus , a unidade de Vitória faz atendimento on-line pelo próprio site do trabalhador . Mas outras agências já retornaram ao atendimento presencial. A Agência do Trabalhador de Cariacica vai retornar, mediante agendamento, a partir desta segunda (21).

A medida foi uma decisão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Semdecit) e Gerência de Capacitação Profissional, Emprego e Renda (Gecaper). O gerente de Capacitação Profissional, Emprego e Renda da Semdecit, Joe Jerffson de Almeida, informou que, mesmo com a volta do atendimento presencial, os candidatos continuam podendo fazer suas inscrições de forma on-line.

"A volta do atendimento presencial é uma forma de viabilizar o encaminhamento ao mercado de trabalho para as pessoas que têm dificuldade em usarem o modelo on-line. Além da forma presencial, continuaremos também com o atendimento habitual, recebendo os cadastros via e-mail, por meio do site da Prefeitura, sem a necessidade de agendamento", destacou.

A maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 623 postos de trabalho. Do total de oportunidades, 142 são destinadas à pessoas com deficiência.

Já no Sine de Vila Velha , a semana começa com 151 vagas, das quais 100 para desenvolvedor de TI. No Sine da Serra, estão disponíveis 318 chances, enquanto em Vitória são 76 oportunidades. Há ainda 49 postos no Sine de Cariacica.

No interior do Estado, as chances de trabalho estão disponíveis nos Sines de Linhares (133), Anchieta (46), Barra de São Francisco (12), Colatina (55) e São Mateus (65).

CONFIRA TODAS AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a Agência do Trabalhador de Cariacica, localizada no Prédio Administrativo da Prefeitura de Cariacica. Avenida Kleber Andrade, nº 5, bairro Rio Branco. Próximo ao estádio Kleber Andrade e à Faculdade Pio XII. O candidato deverá ligar com um dia de antecedência para fazer o agendamento. Os telefones são 3354 5510 ou 3354 5507. É obrigatório levar a Carteira de Trabalho e usar máscara no dia do atendimento.

Vagas: 481

481 Açougueiro (9)

Ajudante (14)

Ajudante de manutenção veicular (1)

Almoxarife (6)

Amarrador (10)

Armador (5)

Assessor de cliente (1)

Assistente comercial (2)

Assistente de marketing (1)

Assistente de RH (1)

Assistente de vendas – autopeças diesel (1)

Assistente técnico nível II (1)

Atendente de loja (2)

Atendente de portaria (1)

Auxiliar administrativo (6)

Auxiliar de administrativo – inglês fluente (1)

Auxiliar de carga e descarga (2)

Auxiliar de confeitaria (2)

Auxiliar de corte (2)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estamparia (1)

Auxiliar de estocagem (1)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de obras (1)

Auxiliar de operações (15)

Auxiliar de produção (9)

Auxiliar de saúde bucal (3)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar técnico planejamento (1)

Balconista de açougue (1)

Cadista (1)

Caldeireiro (1)

Caldeireiro / serralheiro (1)

Caldeireiro de chaparia fina (1)

Camareira (2)

Carpinteiro (3)

Caseiro (1)

Churrasqueiro (1)

Conferente (14)

Cortadores (3)

Costureira (10)

Costureira pilotista (5)

Costureira retista (10)

Cozinheira (1)

Cuidador de saúde (5)

Designer gráfico (2)

Eletricista automotivo (4)

Eletricista de manutenção (3)

Eletricista força e controle (1)

Encarregado de obras (4)

Encarregado operacional (noturno) (1)

Estágio administração (2)

Estágio em RH (2)

Estágio logística (1)

Estágio superior em ciências contábeis (2)

Estágio técnico em elétrica (1)

Estampador de serigrafia (3)

Estoquista (3)

Garçom (1)

Hidrojatista (4)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Instalador de ACM (1)

Instrutor de treinamento comercial (1)

Líder de equipe (1)

Líder de turma (2)

Marceneiro (2)

Marceneiro ou oficial marcenaria (2)

Marteleteiro (5)

Masseiro (1)

Mecânico de carreta (2)

Mecânico de ferramentas elétricas (1)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de motos (1)

Mecânico de refrigeração A (1)

Mecânico de refrigeração B (1)

Mecânico diesel (6)

Mecânico geral (1)

Meio oficial de marcenaria (2)

Modelista (5)

Montador de varandas de vidro (1)

Montador de veículos pesados (1)

Mosqueadeira (4)

Motoboy – CNH A (2)

Motorista – CNH D (2)

Motorista carreteiro – CNH E (22)

Motorista entregador – CNH AD (4)

Motorista truck – CNH D (10)

Oficial de manutenção predial 4)

Oficial de obras (1)

Oficial polivalente (9)

Operador de caixa (5)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de equipamento IV – escavadeira (1)

Operador de escavadeira (5)

Operador de logística (5)

Operador de mini pá carregadeira (5)

Operador de pá carregadeira (5)

Operador de ponte rolante (2)

Operador de retroescavadeira (5)

Operador de torno CNC (1)

Pedreiro (17)

Pedreiro de acabamento (1)

Pintor – eletrostática a pó (1)

Pintor industrial (6)

Programador de manutenção (1)

Projetista (1)

Promotor de vendas (2)

Promotor de vendas (panfletagem) (5)

Representante de atendimento(40)

Separador (7)

Serrador de madeiras (1)

Soldador (1)

Soldador mig mag (1)

Supervisor comercial (1)

Supervisor de loja (área de crédito) (1)

Supervisor de obras – recuperação (1)

Supervisor de vendas (2)

Supervisora de balcão (2)

Técnico administrativo (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico de enfermagem do trabalho (2)

Técnico em manutenção de impressoras (1)

Técnico em meio ambiente (1)

Técnico em qualidade (1)

Técnico planejamento (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor (5)

Vendedor de autopeças (2)

Vendedor externo (1)

Vendedor porta a porta (25)

Vendedora (2)

Zelador (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Vagas: 142

Almoxarife (1)

Operador de equipamento IV – escavadeira (1)

Porteiro (2)

Operador de telemarketing (2)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Apontador de obras (1)

Encanador hidráulico (1)

Pedreiro (1)

Carpinteiro (1)

Armador (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Zelador (2)

Auxiliar de produção (1)

Telefonista (3)

Mecânico diesel (2)

Ajudante de produção (1)

Analista de RH (2)

Ajudante de produção I (10)

Recepcionista/administrativo (3)

Auxiliar de produção (30)

Agente de vendas (20)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Ajudante serviço de apoio (10)

Representante de atendimento (30)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: a agência funciona no subsolo do Boulevard Shopping, pela entrada A, localizado na Rodovia do Sol, 5.000, em Itaparica. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas.

Vagas: 151

151 Administrador (2)

Analista de inventário (2)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de marceneiro (5)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Balconista de açougue (2)

Barbeiro (3)

Caseiro (agricultura) (1)

Chefe de serviço de limpeza (1)

Consultor de vendas (2)

Controlador de pragas 1

Costureira de máquina reta (1)

Cozinheiro geral (1)

Cuidador de idosos (1)

Cuidador de idosos (1)

Desenvolvedor de TI (100)

Fiel de depósito (4)

Marmorista - exclusive empregador em marmoraria (1)

Montador de andaimes (cenários) (2)

Motorista de caminhão 3

Operador de caixa (2)

Operador de desempenadeira na usinagem convencional de madeira (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de plaina desengrossadeira (1)

Operador de serra esquadrejadeira (1)

Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) (2)

Operador de tupia (usinagem de madeira) (1)

Serralheiro (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico de refrigeração (instalação) (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados podem comparecer a agência no endereço Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe. O atendimento ocorre das 8h às 17h.

Vagas: 318

318 Acabador de pedras (1)

Ajudante A (4)

Analista de operações varejo (1)

Aplicador de material isolante (1)

Artífice (10)

Artífice (1)

Auxiliar de almoxarifado (10)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de mecânico automotivo (1)

Auxiliar de movimentação de cargas/sinaleiro/rigger (2)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de obras (1)

Auxiliar serviços técnico (1)

Barman (1)

Caseiro (1)

Costureira pilotista (5)

Costureira/retista (10)

Cozinheiro(a) (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista b (porto canoa) 2

Eletricista força e controle (1)

Eletricista força e controle 3

Empacotador/roupas (4)

Encanador (26)

Encanador (12)

Encarregado de obra (1)

Encarregado de obras (1)

Estampador/serigrafia (5)

Estoquista/roupas (2)

Fresador (1)

Instalador de acessórios (1)

Instrumentista (5)

Isolador (1)

Jardineiro (PCD) (7)

Mecânica de manutenção de máquinas (1)

Mecânico (1)

Mecanico automovel (1)

Mecânico de manutenção de máquinas pesadas (4)

Mecânico de refrigeração A (2)

Mecânico de refrigeração A (2)

Mecânico de refrigeração/climatização(2)

Mecânico diesel (2)

Mecânico linha diesel (1)

Modelista 5

Montador (1)

Montador instalador de toldos e estruturas metálicas (1)

Mosqueadeira (5)

Motorista carreteiro (3)

Motorista munck (4)

Operador (1)

Operador de bomba lança (3)

Operador de escavadeira (4)

Operador de logístico (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de prensa dobradeira (1)

Operador de retroescavadeira (3)

Operador de torno CNC (1)

Operador de vendas e serviços (PCD) (2)

Operador nível técnico (2)

Orçamentista técnico (analista de planejamento e orçamento) (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (1)

Pedreiro B (7)

Pintor - (construção civil) (2)

Pintor B - (construção civil) (1)

Pizzaiolo (1)

Porteiro (5)

Promotor de vendas (1)

Representante comercial autônomo (2)

Serralheiro (4)

Soldador eletrodo revestido (33)

Soldador tig/er (30)

Técnico em edificações (1)

Técnico irla I (3)

Terapeuta ocupacional (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de carro (1)

Vendedor externo (6)

Vendedor porta a porta (15)

Vendedor(a) (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no site Trabalha Vix ( as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no site Trabalha Vix ( trabalhavix.vitoria.es.gov.br ). Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade on-line no aplicativo Sine Fácil.

Vagas: 76

76 Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de eletricista (2)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Cozinheiro geral (1)

Lanterneiro de automóveis (reparação) (1)

Manicure (3)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de automóvel (1)

Operador de carregadeira (5)

Operador de escavadeira (5)

Pintor de automóveis (1)

Pintor de estruturas metálicas (1)

Promotor de vendas (1)

Serralheiro (1)

Soldador (1)

Soldador (30)

Torneiro mecânico (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Analista de recursos humanos (1)

Operador de retro-escavadeira (5)

Forneiro de padaria (1)

Eletricista de manutenção industrial (1)

Auxiliar de confeitaria (2)

Lavador de veículos (1)

Técnico de obras civis (1)

Alinhador de rodas (1)

Balanceador (1)

Montador de equipamentos elétricos (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência funciona no Faça Fácil, que fica na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André.

Vagas: 49

49 Açougueiro (1)

Açougueiro desossador (1)

Auxiliar de marceneiro (1)

Carregador de armazém (1)

Costureira (2)

Eletricista de veículos (1)

Lanterneiro (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de ar condicionado (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico montador (2)

Montador de móveis (1)

Motorista carreteiro (20)

Motorista entregador (1)

Operador de máquina (1)

Pintor de automóveis (1)

Representante comercial (1)

Vendedor de plano de saúde (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (8)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: o atendimento ocorre, das 8 às 16 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Centro.

Vagas: 46

46 Fiscal de caixa (1)

Consultor de vendas (2)

Supervisor de modificação e reparos (1)

Soldador (5)

Soldador irata/escalador (5)

Caldeireiro irata/escalador (5)

Caldeireiro (5)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de frota (1)

Auxiliar faturista (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os trabalhadores podem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF. os trabalhadores podem enviar o currículo para o e-mail:com o número de CPF.

Vagas: 12

12 Assistente de logística (1)

Açougueiro (1)

Auxiliar administrativo PCD (1)

Chapista de lanchonete (1)

Eletricista (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Garçom (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)

Operador de ponte rolante (1)

Pedreiro (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo, com número do PIS e do CPF, para o e-mail: [email protected]r. os candidatos devem enviar o currículo, com número do PIS e do CPF, para o e-mail:r.

Vagas: 55

55 Açougueiro (1)

Ajudante de obras (5)

Analista de recursos humanos (1)

Atendente comercial (2)

Atendente de pet shop (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Bobinador eletricista (1)

Caldeireiro (1)

Cortador na confecção (1)

Costureira de máquina reta em malha (1)

Cozinheira (1)

Empregada doméstica (1)

Enfestador (1)

Estoquista (1)

Garçom (1)

Gerente de operações de transportes (1)

Jardineiro (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista de caminhão (4)

Motorista carreteiro (2)

Movimentador de mercadorias (5)

Operador de máquina de corte (1)

Promotor de vendas (10)

Técnico em enfermagem (2)

Vendedor de loja de celulares (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: o atendimento ocorre das 8 às 13 horas, na Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 133

133 Almoxarife (4)

Atendente (1)

Assistente de qualidade (3)

Assistente financeiro / d.p. (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar serviços gerais pcd (3)

Caldeireiro fabric. - para serra (5)

Carpinteiro (10)

Caseiro (1)

Consultor de vendas (10)

Controlador de manutenção (1)

Eletricista força / controle (20)

Encarregado de obras (2)

Farmacêutico (1)

Mecânico de oficina (1)

Montador estrutura metalica (4)

Operador de máquina I (12)

Operador ponte rolante (1)

Operador retroescavadeira (1)

Padeiro (1)

Pasteleiro (1)

Pedreiro oficial obras (15)

Pedreiro de acabamento (3)

Pintor oficial obras (10)

Repositor (2)

Soldador mig e mag para serra (5)

Técnico enfermagem (1)

Técnico em elétrica (10)

Topógrafo (1)

Trocador de óleo (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor externo (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: o atendimento ocorre, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina, São Mateus. Também é possível enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. o atendimento ocorre, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina, São Mateus. Também é possível enviar o currículo para o e-mail: