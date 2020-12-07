Sines do ES recrutam 1.411 trabalhadores de todos os níveis

Oportunidade de trabalho com carteira assinada no ES Crédito: Fernando Madeira

As agência de emprego de todo o Espírito Santo começam a semana com 1.411 vagas para trabalhadores de todos os níveis de escolaridade. Há muitas oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada na construção civil, supermercado, indústria e comércio, por exemplo.

Alguns cargos exigem que os candidatos tenham experiência. De acordo com as unidades, a oferta de vagas é atualizada diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Em Cariacica, Agência do Trabalhador está com mais de 400 vagas abertas para este início desta semana, enquanto que o Sine tem disponível 55 chances. O Sine de Vila Velha oferece 254 oportunidades de emprego distribuídas em diferentes áreas. Há vagas para pedreiro, ajudante de obras, carpinteiro, vendedor de consórcio, eletricista, motorista carreteiro, entre outras oportunidades.

Ainda na Grande Vitória, o Sine da Serra abre a semana com 180 vagas, Vitória com 26 e a Agência do Trabalho de Viana conta com 35 chances.

No interior do ES, as oportunidades de emprego estão disponíveis nas agências do Sine de Anchieta (9), Aracruz (8), Barra de São Francisco (14), Colatina (175), Linhares (144), Nova Venécia (31), São Mateus (89) e Cachoeiro de Itapemirim (87).

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função. Mais informações pelos telefones 3354-5507 e 98148-0339. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Vagas: 404

404 Açougueiro (10)

Ajudante de caminhão (7)

Ajudante de manutenção veicular (4)

Ajudante geral (elétrica)  intermitente (3)

Analista de licitação (1)

Analista de recursos humanos (1)

Armador (3)

Assistente de expedição (4)

Assistente de recebimento (1)

Assistente pessoal (1)

Assistente técnico nível III (1)

Atendente de portaria (1)

Auxiliar de estocagem (8)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de logística /expedição (10)

Auxiliar de padeiro (3)

Auxiliar de produção (11)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar logístico I (10)

Auxiliar produção de salgados (1)

Balanceiro (1)

Balconista de açougue (7)

Camareira (10)

Carpinteiro (5)

Consultor de loja (1)

Costureira (5)

Eletricista automotivo (1)

Eletromecânico (2)

Embalador (2)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Encarregado de produção (1)

Estágio de rh (1)

Estágio nível técnico eletrotécnico /automação/ elétrica (3)

Fiscal de loja (2)

Frentista- trocador de óleo (3)

Lavador automotivo (5)

Lavador de veículos (1)

Mecânico alinhador (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de máquinas pesadas ii (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Monitor de rota (1)

Motorista (21)

Motorista carreteiro (41)

Oficial (4)

Operador de caminhão comboio (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de equipamentos móveis (1)

Operador de manutenção predial (2)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de rastreamento (1)

Operador de retroescavadeira/patrol (1)

Operador logístico (5)

Padeiro confeiteiro (2)

Pedreiro oficial (5)

Polidor automotivo (3)

Recuperador externo (2)

Repositor (3)

Repositor de hortifruti (1)

Repositor de mercadoria (3)

Repositor de mercearia (2)

Representante de atendimento (80)

Soldador montador (6)

Técnico de infraestrutura (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor (2)

Vendedor de consórcio externo (10)

Vendedor externo (3)

Vendedor externo porta a porta (12)

Vendedor interno (3)

Vendedor para segurança eletrônica - ser MEI (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Auxiliar de produção (3)

Assessor de cliente (2)

Embalador (4)

Representante de atendimento (30)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.

Vagas : 180

: 180 Acabador de mármore e granito (2)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de serralheiro (3)

Alinhador - mecânico alinhador (1)

Apropriador (1)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de logística (10)

Auxiliar de mecânica (1)

Auxiliar de técnico de eletrônica (1)

Calceteiro (1)

Capoteiro (1)

Consultor de vendas (15)

Copeiro (1)

Costureira (1)

Encarregado de cozinha (1)

Encarregado de obras (2)

Estofador (1)

Garçom / garçonete (4)

Inspetor de qualidade - pintura (1)

Instalador - reparador de linhas de comunicação de dados (2)

Manicure (3)

Mecânico de motor a diesel (3)

Montador de estruturas metálicas (2)

Montador de sistemas eletroeletrônicos (1)

Motorista carreteiro (10)

Motorista de caminhão munck (2)

Motorista entregador (8)

Nutricionista (1)

Oficial carpinteiro (1)

Operador de motoniveladora (1)

Operador de pá carregadeira (3)

Operador de ponte rolante (3)

Operador de serra circular (1)

Pedreiro (38)

Pintor de estruturas metálicas (1)

Pintor de obras (15)

Representante comercial (1)

Serralheiro (2)

Serralheiro (3)

Supervisor de vendas de serviços (5)

Técnico eletrônico (1)

Vendedor de comércio varejista (10)

Vendedor de serviços (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Serralheiro (1)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: para ter acesso às vagas sem sair de casa, o trabalhador pode acessar o para ter acesso às vagas sem sair de casa, o trabalhador pode acessar o portal Trabalha Vila Velha . As vagas podem ser acessadas pelo Whatsapp 98882-3987 e pelo telefone 3139-9904.

Vagas: 254

254 Açougueiro (2)

Ajudante de obras (17)

Aplicador de asfalto impermeabilizante - Coberturas (3)

Armador de ferragens na construção civil (8)

Assistente de engenharia - construção civil (1)

Atendente de padaria (2)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico de autos (4)

Barbeiro (1)

Carpinteiro (21)

Eletricista (6)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de obras (4)

Estoquista (7)

Instalador-reparador de equipamentos de comutação em telefonia (40)

Jardineiro (1)

Manicure (4)

Marceneiro (3)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista carreteiro (40)

Pedreiro (23)

Pintor de alvenaria (8)

Pintor de casas (15)

Pintor industrial (2)

Piscineiro (2)

Rastreador de satélite (2)

Representante comercial autônomo (2)

Serralheiro de ferro (2)

Supervisor administrativo de pessoal (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de consórcio (20)

Vendedor porta a porta (7)

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a Agência do Trabalho, que fica em Viana Sede, ao lado dos Correios e da Igreja Nossa Senhora da Conceição, ou o Balcão de atendimento do É Pra Já, na praça centro de Marcílio de Noronha

Vagas: 35

35 Ajudante geral

Mantenedor de produção

Mecânico diesel

Motosserrista

Operador de máquinas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Como se candidatar: as oportunidades de emprego disponíveis são divulgadas online, no as oportunidades de emprego disponíveis são divulgadas online, no portal Trabalha Vix . Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o candidato pode ligar para o número 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.

Vagas: 26

26 Açougueiro (1)

Ajudante de obras (10)

Bombeiro hidráulico (3)

Nutricionista (1)

Operador de betoneira (1)

Pedreiro (3)

Supervisor administrativo (1)

Técnico de edificações (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Cozinheiro de restaurante (1)

Operador de máquina-elevador (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que fica na Casa do Cidadão, das 8 às 12 horas, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro.

Vagas: 9

9 Despachante aduaneiro (1)

Gerente de produção (1)

Impressor digital (5)

Lavador de automóveis (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Vagas: 8

8 Caldeireiro (3)

Padeiro (1)

Soldador (4)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected]. o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 14

14 Acabador de mármore (1)

Agente funerário (1)

Auxiliar de produção (1)

Eletricista (1)

Empregada doméstica nos serviços gerais (1)

Motorista de veículo de pequeno e médio porte (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de ponte rolante (1)

Polidor de pedras (1)

Representante comercial (1)

Resinador (1)

Serralheiro (1)

Técnico agrícola (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: o atendimento ocorre das 11h às 17 horas, na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.

Vagas: 87

87 Acabador de mármore e granito (2)

Analista contábil (5)

Ajudante de serrador (1)

Armador (2)

Atendente/líder de restaurante (1)

Auxiliar de controlador (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar técnico em refrigeração (2)

Calceteiro (1)

Caldeireiro (1)

Carpinteiro (2)

Comprador (1)

Confeiteiro (1)

Cortador de mármore (1)

Cortador de roupas (1)

Costureira industrial (2)

Cozinheiro (3)

Cozinheira (1)

Eletricista de autos (1)

Faturista/recepcionista ((1)

Fisioterapeuta hospitalar (1)

Jardineiro (1)

Laminador (1)

Lanterneiro (1)

Marceneiro (1)

Mecânico diesel (3)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico e alinhador de automóveis (1)

Mecânico industrial de motores elétricos e bombas (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (2)

Mecânico de manutenção de multifios (1)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de ponte (2)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro (3)

Polidor de mármore (2)

Representante comercial (5)

Resinador (1)

Secretária executiva (1)

Serrador de mármore (1)

Soldador (2)

Técnico de enfermagem (5)

Técnico de informática (2)

Técnico em suporte de informática (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (1)

Vendedor comercial (10)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem procurar a unidade, que fica na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas.

Vagas: 55

55 Açougueiro (10)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de pátio (2)

Analista de Pcp (1)

Auxiliar financeiro (1)

Calceteiro (3)

Costureira na confecção em série (5)

Desossador (2)

Eletricista de baixa tensão (1)

Encarregado de montagem (3)

Farmacêutico (1)

Gerente de transportes (1)

Gesseiro (8)

Marceneiro (2)

Mecânico de motor a diesel (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Montador de móveis de madeira (2)

Motorista carreteiro (2)

Nutricionista (1)

Operador de computador (1)

Prospector (1)

Servente de serviços gerais (3)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou [email protected]. os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail:ou

Vagas: 175

175 Acabador de mármore e granito (4)

Açougueiro (1)

Agente de microcrédito rural (1)

Ajudante de churrasqueiro (1)

Ajudante de obras (13)

Atendente comercial (1)

Atendente para lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de cozinha (7)

Auxiliar de jardinagem (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de limpeza (6)

Ajudante de linha de produção (19)

Ajudante de motorista (2)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar de soldador (2)

Auxiliar mecânico automotivo (1)

Atendente/ balconista para padaria (2)

Atendente para restaurante (1)

Babá (2)

Bombeiro civil (1)

Caldeireiro (1)

Caminhoneiro (1)

Carpinteiro (4)

Chapeiro de hamburgueria (1)

Ciclista mensageiro (1)

Confeiteiro (1)

Conferente (1)

Consultor de vendas (1)

Consultor de vendas (16)

Cortador de mármore e granito (1)

Costureira de máquina industrial (1)

Costureira máquina reta (1)

Costureira overlock/ reta/ 2 agulhas (1)

Costureira reta eletrônica / bainha (1)

Costureira pilotista (1)

Costureira em geral alfaiataria/ overlock/reta (4)

Costureira em geral (1)

Costureira para trabalhar com cortinas residenciais (1)

Cozinheira (4)

Eletricista (2)

Eletricista de manutenção industrial (2)

Eletricista para automotores (1)

Eletrotécnico (1)

Empacotador à mão (1)

Empregada doméstica (4)

Encarregado de produção (1)

Estoquista (4)

Farmacêutico (1)

Garçonete (1)

Gerente comercial (1)

Gerente de qualidade (1)

Gerente de logística (1)

Instrutor de autoescola (1)

Marceneiro (3)

Mecânico alinhador (2)

Mecânico de autos (2)

Mecânico de motos (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (4)

Mecânico de manutenção de máquinas de costura (1)

Motofretista (2)

Motorista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (2)

Motorista de caminhão guincho munck (1)

Motorista de entrega (1)

Motorista de táxi (1)

Movimentador de mercadorias (5)

Nutricionista (1)

Oficial de manutenção civil (2)

Operador de bomba de concreto (1)

Operador de caixa (2)

Operador de cad (1)

Operador eletromecânico (1)

Padeiro (1)

SINE DE LINHARES

Como se inscrever: os candidatos devem procurar a unidade, que fica na Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro, Linhares.

Vagas : 144

: 144 Acabador de mármore e granito (1)

Açougueiro (2)

Agente funerário (1)

Auxiliar de corte e costura (1)

Auxiliar crédito de cobrança (1)

Auxiliar linha de produção (10)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de oficina mecânica (2)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Consultor de vendas (17)

Controlador de pragas (1)

Cortador de roupas (2)

Costureira coloret (2)

Costureira máquina de industrial (20)

Costureira overloquista (1)

Costureira reta (1)

Eletricista manutenção industrial (1)

Embalador a mão (6)

Fonoaudiólogo (1)

Gerente / supervisor comercial (3)

Gesseiro (4)

Irrigador (1)

Lavador de peças (1)

Líder de logística (2)

Líder de produção (2)

Lubrificador (1)

Marceneiro (1)

Mecânico máquinas pesadas (1)

Mecânico manutenção industrial (2)

Mecânico refrigeração (1)

Motorista D (5)

Motorista E (2)

Motorista administrativo (1)

Motorista operador de munck (1)

Operador empilhadeira (10)

Operador seccionadora (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (10)

Repositor de mercadoria (2)

Serradeiro (2)

Soldador automotivo (2)

Soldador TIG (2)

Supervisor de vendas (6)

Técnico eletrotécnico (1)

Trabalhador rural (2)

Tratorista agrícola (2)

Trainee inpres. flexog (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os candidatos devem procurar a unidade, das 8 às 13 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia.

Vagas: 31

31 Ajudante de Oleiro (5)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Chapeiro (1)

Costureira de máquina reta (1)

Garçom (1)

Marceneiro (1)

Supervisor de vendas (2)

Terapeuta ocupacional (1)

Trabalhador rural (11)

Vendedor (1)

Vendedor (5)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: