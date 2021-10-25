Sines do ES oferecem 1.813 vagas de emprego e estágio

Oportunidades de trabalho com carteira assinada Crédito: Carlos Alberto Silva

estágio. Vistoriador, tosador de animais, atendente de loja, eletricista automotivo, pedreiro, ajudante de motorista, sushiman, caldeireiro, manobrista, servente de pedreiro, mecânico, açougueiro, entre outras. Essas são apenas algumas oportunidades disponíveis nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo nesta segunda-feira (25). Ao todo, são 1.813 oportunidades de emprego

Os interessados devem procurar uma das unidades para se candidatar. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade. De acordo com as agências, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Na Grande Vitória, a Agência do Trabalhador de Cariacica concentra o maior número de vagas, 509. Desse total, 101 são destinadas a pessoas com deficiência. O Sine do município abre a semana com 261 oportunidades. O Sine de Vila Velha tem 210 postos de trabalho e o da Serra, 211.

Oportunidades ainda nos Sines de Anchieta (50), Aracruz (69), Cachoeiro de Itapemirim (201), Colatina (61), Linhares (50) e São Mateus (61).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 210

210 Ajudante de serralheiro (1)

Analista de marketing - estágio (2)

Armador de estrutura de concreto (1)

Assistente administrativo - estágio (2)

Atendente de mesa (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de engenheiro da construção civil - estágio (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de logística - estágio (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Caldeireiro de manutenção (1)

Carpinteiro (4)

Consultor de vendas (6)

Coordenador de restaurante (1)

Costureira em geral (8)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (2)

Designer de interiores (1)

Eletricista (60)

Eletricista de instalações industriais (31)

Encanador industrial (1)

Engenheiro de minas (1)

Estoquista (1)

Gerente de loja e supermercado (2)

Impressor digital (1)

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão rede aérea e subterrânea (20)

Instalador de película solar - insulfilm (1)

Lavador de artefatos de tapeçaria (1)

Marceneiro (2)

Montador instalador de acessórios (1)

Montador mecânico - máquinas industriais (2)

Motorista de caminhão (2)

Operador de caixa (6)

Pedreiro (8)

Pintor industrial (1)

Polidor de automóveis (1)

Saladeiro (1)

Supervisor administrativo (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor - no comércio de mercadorias (1)

Vendedor de comércio varejista (5)

Vendedor interno (16)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 509

509 Ajudante - noite (1)

Ajudante (20)

Ajudante de almoxarifado (1)

Ajudante de caminhão (8)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de padeiro (5)

Ajudante de produção (5)

Alinhador (1)

Analista de redes (1)

Armador (1)

Assistente operacional (1)

Atendente de loja (1)

Atendente de sac (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de armazém (20)

Auxiliar de câmara fria - noturno (2)

Auxiliar de carga e descarga (3)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de estoque - temporário (10)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de garantia (1)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de mecânica (3)

Auxiliar de produção (9)

Auxiliar de recepção de serviços (1)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar mecânico (3)

Auxiliar operacional - temporário (80)

Auxiliar técnico (2)

Balconista (6)

Balconista de açougue (5)

Balconista de padaria (2)

Caixa (2)

Caldeireiro (1)

Carpinteiro (3)

Conferente (1)

Conferente líder (1)

Consultor de serviços (1)

Consultor de vendas (5)

Costureira (1)

Costureira pilotista (1)

Cozinheiro (1)

Desossador de bovinos (1)

Eletricista automotivo (1)

Embalador (10)

Empacotador (15)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de armazém (1)

Encarregado de peças (1)

Encarregado de serviços gerais (3)

Estágio Designer Gráfico (1)

Estágio em Ciências Contábeis (1)

Estágio em Help Desk (2)

Estágio em Logística (1)

Estágio em Marketing (1)

Estágio Ensino Médio (1)

Estágio Publicidade e Propaganda (1)

Estágio Superior (1)

Estoquista (4)

Fiscal de monitoramento (1)

Gerente de loja (1)

Instalador (3)

Instalador de tv a cabo e internet (6)

Jardineiro (2)

Logística/estoque (1)

Maçariqueiro - temporário (1)

Manobrista – cnh D (1)

Mecânico automotivo (5)

Mecânico de máquinas pesadas - linha amarela (1)

Motorista – cnh C (1)

Motorista – cnh D (4)

Motorista (20)

Oficial de manutenção - temporário (1)

Operador de caixa (6)

Operador de empilhadeira – cnh B (10)

Operador de equipamentos pesados - temporário (1)

Operador de forno elétrico - temporário (1)

Operador de piso laminado - temporário (1)

Operador de ponte rolante - temporário (1)

Pedreiro (8)

Pedreiro bloqueiro (3)

Pedreiro oficial (2)

Pizzaiolo (2)

Preparador de alimentos (1)

Preparador de veículos (1)

Recepcionista (3)

Recuperador de crédito (1)

Repositor - hortifruti (2)

Repositor (12)

Representante comercial (2)

Servente de pedreiro (6)

Supervisor técnico - informática (1)

Técnico de apoio administrativo - temporário (1)

Técnico de informática (1)

Técnico de segurança do trabalho - temporário (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em manutenção de impressoras - interno (1)

Técnico em reforma de carroceria de alumínio (1)

Tutor de polo - comercial (1)

Vendedor (10)

Vendedor(a) (1)

Vendedora (4)

Vistoriador (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (20)

Assistente de compras (1)

Assistente de faturamento (1)

Atendente de relacionamento (15)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de estoque – temporário (10)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de laboratório (1)

Auxiliar de produção (4)

Empacotador (6)

Motorista carreteiro – cnh E (10)

Representante de atendimento (30)

Técnico em segurança do trabalho (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer à agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 211

211 Açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (20)

Ajudante de cozinha pcd (3)

Alinhador de direção (1)

Apontador de pessoal PCD (4)

Armador de ferros (5)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar administrativo PCD (3)

Auxiliar de escrituração fiscal (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de estoque PCD (1)

Auxiliar de faturamento (1)

Auxiliar de lavanderia pcd (3)

Auxiliar de linha de produção (7)

Auxiliar de logística (20)

Auxiliar de manutenção geral (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Carpinteiro (9)

Classificador de materiais (2)

Comprador (2)

Conferente (12)

Conferente de carga e descarga (2)

Cozinheiro geral (3)

Desenhista copista (1)

Eletricista de iluminação pública (3)

Eletricista força e controle (7)

Encarregado de manutenção (1)

Estoquista PCD (1)

extrusor de filme (1)

Gerente de área de vendas (1)

Instalador de acessórios (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de equipamentos industriais (1)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico de manutenção de ônibus (1)

Mecânico de motocicletas-pleno (1)

Montador (2)

Motorista carreteiro (7)

Motorista de caminhão (4)

Motorista entregador (2)

Nutricionista (1)

Operador eletromecânico (2)

Padeiro (1)

Pizzaiolo (1)

Planejador de controle de qualidade (1)

Serralheiro (6)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de refrigeração (1)

Técnico mecânico na montagem de máquinas, sistemas e instrumentos (2)

Vendedor de serviço (50)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 261

261 Alinhador de pneus (1)

Analista administrativo (1)

Analista fiscal (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar técnico de máquinas (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Caldeirista (10)

Carpinteiro (1)

Chapista de carrocerias (1)

Costureira (3)

Cozinheiro industrial (1)

Mecânico de automóvel (1)

Montador de estruturas metálicas (2)

Motorista de carro de passeio - motorista de aplicativo Lady Driver, exclusivo para mulheres (200)

Nutricionista (1)

Pedreiro (1)

Servente de obras (1)

Soldador (10)

Vendedor de serviços (20)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 50

50 Auxiliar de mecânica de autos (2)

Auxiliar técnico (1)

Caldeireiro de fabricação (10)

Chapeiro (2)

Consultor de vendas (2)

Consultor técnico automotivo (1)

Eletricista (14)

Encarregado departamento pessoal (1)

Instalador de alarme (1)

Mecânico de moto (1)

Mecânico de motor a diesel hidráulica e máquinas pesadas (1)

Mecânico de veículos pesados a diesel (1)

Mecânico diesel eletrônico (1)

Soldador mig mag e tig (10)

Vendedor externo (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 69

69 Auxiliar de movimentação de carga (1

Ajudante de Split (1)

Carpinteiro (1)

Eletricista montador (1)

Gerente de comissionamento (1)

Gerente de SSO (1)

Mestre de cabotagem (1)

Mecânico de manutenção de máquinas (2)

Motorista (10)

Operador de equipamento (15)

Operador de motosserra (5)

Servente de limpeza (5)

Trabalhador de extração de madeiras (5)

Vendedor interno e externo (20)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, na Avenida Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 201

201 Acabador de mármore e granito (1)

Açougueiro (1)

Ajudante de sushiman (2)

Analista de planejamento de materiais PCD (1)

Aplicador de resinas em pisos (3)

Assistente de vendas PCD (1)

Auxiliar de logística (100)

Auxiliar de manutenção predial (3)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de vendas PCD (1)

Auxiliar técnico de montagem (6)

Chefe de cozinha (1)

Colador de cartazes com Habilitação B (2)

Consultor de vendas externo (2)

Cortador de mármore (1)

Costureira de máquinas industriais (2)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cumim (1)

Consultor de vendas externo (2)

Desenhista industrial gráfico - designer gráfico (1)

Eletricista (20)

Garçom (3)

Instalador de antenas de televisão (3)

Representante comercial autônomo (15)

Serrador de mármore e granito (1)

Sushiman (2)

Técnico de rede - telecomunicações (10)

Técnico de automação industrial (1)

Vendedor de serviços (4)

Vendedor no comércio de mercadorias (4)

Vendedor de plano de saúde (5)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 61

61 Ajudante de caminhão (1)

Ajudante de obras (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de linha de produção (15)

Auxiliar de limpeza (6)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de salgadeira (1)

Calceteiro (1)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (4)

Costureira (5)

Costureira jeans (1)

Costureira de máquina reta (1)

Costureira em geral (1)

Engenheiro agrônomo/ agrícola (1)

Estoquista (1)

Gerente de vendas (1)

Laboratorista de concreto (1)

Lavador de veículos (1)

Motorista de caminhão (5)

Motorista de caminhão betoneira (1)

Oficial de manutenção predial (2)

Operador de caixa (1)

Operador de empilhadeira (3)

Pedreiro (1)

Salgadeira (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 50

50 Ajudante de carga e descarga (4)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de produção (10)

Auxiliar de expedição (2)

Balconista (1)

Balanceiro (2)

Conferente (1)

Coordenador operações (1)

Inspetor de monitoramento (1)

Líder operacional (1)

Mensageiro (1)

Motoboy (1)

Motorista caminhão (1)

Motorista operador de munck (5)

Motorista-pipa (1)

Operador retroescavadeira (1)

Operador de rolo compactador (1)

Operador de trator de esteira (1)

Pedreiro (1)

Representante comercial (3)

Soldador (5)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor (1)

Vendedor externo (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas, em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas, em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.