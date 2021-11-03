Sines do ES oferecem 1.761 vagas de emprego e estágio

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

A semana está mais curta por conta do feriado e as agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo abrem as portas nesta quarta-feira (3) com 1.761 vagas de emprego estágio . Os postos de trabalho estão disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

De acordo com as unidades, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem sendo preenchidas. Há oportunidades para eletricista, vendedor, auxiliar administrativo, acabador de mármore e granito, auxiliar de limpeza, marceneiro, técnico de enfermagem, soldador, ajudante de carga e descarga, motorista, entre outras.

Na Grande Vitória, a Agência do Trabalhador de Cariacica tem 403 vagas, enquanto que o Sine do município, 271. Chances ainda nos Sines da Serra (172), Vila Velha (266) e Vitória (74), além da Agência do Trabalho de Viana, com 58 postos.

Já no interior do Estado, a oferta está disponível nas agências de Linhares (54), Colatina (138), Cachoeiro de Itapemirim (197), Anchieta (70) e Aracruz (58).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 266

266 Ajudante de carga e descarga de mercadoria (6)

Armador de estrutura de concreto (1)

Arrematadeira (1)

Assistente administrativo - estágio (2)

Atendente de lojas PCD (3)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar contábil - estágio (1)

Auxiliar de armazenamento (52)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de engenheiro da construção civil _ estágio (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de expedição PCD (1)

Auxiliar de limpeza PCD (1)

Auxiliar de linha de produção (5)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Bombeiro hidráulico (3)

Carpinteiro (4)

Consultor de vendas (1)

Coordenador de restaurante (1)

Costureira de máquina reta (2)

Costureira em geral (6)

Cozinheiro geral (1)

Designer de interiores - estágio (1)

Eletricista (60)

Eletricista de instalações industriais (31)

Fiscal de loja (1)

Gerente de loja e supermercado (2)

Instalador de estação de tv (4)

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (20)

Instalador de som e acessórios de veículos (1)

Lavador de artefatos de tapeçaria (1)

Manobrista (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de automóvel (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador instalador de acessórios (1)

Motorista de caminhão CNH D (2)

Oficial carpinteiro (4)

Operador de caixa (1)

Polidor de automóveis (1)

Supervisor administrativo (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor - no comércio de mercadorias (1)

Vendedor de comércio varejista (5)

Vendedor interno PCD (1)

Vendedor interno (12)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 403

403 Ajudante - noite (1)

Ajudante (20)

Ajudante de almoxarifado (1)

Ajudante de caminhão (8)

Ajudante de caminhão e armazém (6)

Ajudante de produção (5)

Ajudante geral logística (2)

Alinhador (1)

Apontador de obras (1)

Armador (1)

Assistente operacional (1)

Atendente de loja (1)

Atendente de sac (1)

Auxiliar administrativo - compras (1)

Auxiliar administrativo - financeiro (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de armazém (10)

Auxiliar de câmara fria - noturno (2)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar de estoque - temporário (10)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de garantia (1)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de produção (11)

Auxiliar de recepção de serviços (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar mecânico (2)

Auxiliar mecânico diesel (1)

Auxiliar técnico (2)

Balconista (1)

Balconista de açougue (5)

Caixa (2)

Caldeireiro (1)

Carpinteiro (1)

Conferente (2)

Conferente líder (1)

Consultor de serviços (1)

Consultor de vendas (5)

Costureira (1)

Costureira pilotista (1)

Cozinheiro (1)

Desossador de bovinos (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista industrial (1)

Embalador (2)

Empacotador (15)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de armazém (1)

Encarregado de peças (1)

Estágio Designer Gráfico (1)

Estágio em Engenharia Civil (1)

Estágio em Help Desk (2)

Estágio em Marketing (1)

Estágio superior área contábil (1)

Estoquista (4)

Fiscal de monitoramento (1)

Garçom (2)

Gerente de loja (1)

Instalador (3)

Instalador de acessórios (1)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Instalador de tv a cabo e internet (6)

Jardineiro (1)

Lavador de veículos (1)

Maçariqueiro - temporário (1)

Manobrista – cnh D (2)

Mantenedor - manutenção (1)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de máquinas pesadas - linha amarela (1)

Mecânico diesel (3)

Mecânico industrial (1)

Mecânico motor a diesel (1)

Motorista – cnh C (1)

Motorista – cnh D (4)

Motorista (20)

Motorista carreteiro – cnh E (20)

Oficial de manutenção - temporário (1)

Oficial pedreiro (3)

Operador de caixa (6)

Operador de empilhadeira – cnh B (5)

Operador de equipamentos pesados - temporário (1)

Operador de forno elétrico - temporário (1)

Operador de piso laminado - temporário (1)

Operador de ponte rolante - temporário (1)

Operador de rastreamento (2)

Pedreiro (5)

Pedreiro bloqueiro (3)

Pedreiro oficial (2)

Pizzaiolo (2)

Preparador de alimentos (1)

Preparador de veículos (1)

Recuperador de crédito (1)

Repositor - hortifruti (2)

Repositor (10)

Repositor de mercadoria (1)

Separador (2)

Técnico de apoio administrativo - temporário (1)

Técnico de informática (1)

Técnico de segurança do trabalho - temporário (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em reforma de carroceria de alumínio - baú (1)

Tutor de polo - comercial (1)

Vendedor (4)

Vendedor(a) (1)

Vendedora (3)

Zelador (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (10)

Assistente de compras (1)

Assistente de faturamento (1)

Atendente de relacionamento (15)

Auxiliar de estoque – temporário (10)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de produção (5)

Auxiliar de serviços (6)

Empacotador (6)

Motorista carreteiro – cnh E (10)

Oficial de serviços gerais (1)

Representante de atendimento (30)

Técnico em segurança do trabalho (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 172

172 Ajudante de cozinha pcd (3)

Alinhador de direção (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente de loja (6)

Auxiliar de laboratório análise químicas na área construção civil (1)

Auxiliar de dedetizador 91)

Auxiliar de escrituração fiscal (2)

Auxiliar de estoque pcd (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de lavanderia pcd (3)

Auxiliar de limpeza (6)

Auxiliar de linha de produção (5)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar operacional de logística (2)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Carpinteiro (8)

Carregador e descarregador de caminhões (2)

Classificador de materiais (2)

Comprador (1)

Conferente (7)

Conferente de carga e descarga (4)

Coordenador de serviço de manutenção controle pragas urbanas (1)

Cortador de pedras (1)

Costureira de reparação de roupas (1)

Dedetizador (1)

Desenhista copista (1)

Eletricista de iluminação pública (3)

Eletricista força e controle (6)

Encarregado de manutenção (1)

Estoquista PCD (1)

Estoquista (6)

Extrusor de fios (1)

Gerente de área de vendas (1)

Instalador de acessórios (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de equipamentos industriais (1)

Mecânico de manutenção de ônibus (1)

Mecânico de motocicletas-pleno (1)

Motorista categoria d (2)

Motorista de caminhão munck - guincho (4)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (2)

Operador de máquinas de fabricação de chocolates (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Padeiro (1)

Pintor de automóveis (1)

Pizzaiolo (1)

Serralheiro (5)

Técnico de refrigeração (1)

Técnico de refrigeração - instalação (1)

Técnico mecânico na montagem de máquinas, sistemas e instrumentos (2)

Vendedor de serviço (50)

Vendedor interno (6)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 74

74 Açougueiro (1)

Agente operacional de estação (2)

Ajudante de açougueiro (1)

Atendente de padaria (1)

Atendente de telemarketing (20)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro geral (2)

Cumim (6)

Mecânico de automóvel (2)

Pedreiro (26)

Repositor de mercadorias (1)

Técnico eletrônico (1)

Vendedor pracista (1)

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo até o dia 5 de novembro, para o e-mail: [email protected] ou comparecer na Agência do Trabalhador de Viana, das 8 às 17 horas, que fica no Centro Multiuso “É Pra Já”, localizado na Rua Espírito Santo, s/n, Marcílio de Noronha. os interessados devem enviar o currículo até o dia 5 de novembro, para o e-mail:ou comparecer na Agência do Trabalhador de Viana, das 8 às 17 horas, que fica no Centro Multiuso “É Pra Já”, localizado na Rua Espírito Santo, s/n, Marcílio de Noronha.

Vagas: 58

58 Instalador de acessórios (1)

Conferente (21)

Operador de rastreamento (2)

Auxiliar de logística (4)

Assistente administrativo operacional (5)

Auxiliar de plataforma (25)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 271

271 Ajudante de obras (5)

Ajudante de pintor a pistola (1)

Alinhador de pneus (3)

Arrematadeira (3)

Analista administrativo (1)

Analista fiscal (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de logística - líder operacional (1)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar técnico de máquinas (1)

Balconista de crediário (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Caldeirista (10)

Chapista de carrocerias (1)

Consultor de vendas (2)

Costureira (3)

Costureira PCD (3)

Desenhista projetista (1)

Engenheiro civil - estágio (1)

Mecânico de caminhão a diesel (1)

Mecânico de automóvel (4)

Montador de estruturas (2)

Motorista de carro de passeio - motorista de aplicativo Lady Driver, exclusivo para mulheres (200)

Nutricionista (1)

Operador de motoniveladora (3)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de rolo compactador (1)

Pedreiro (1)

Soldador (10)

Vendedor (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 58

58 Ajudante PCD (6)

Atendente PCD (1)

Estoquista PCD (1)

Eletricista montador (5)

Auxiliar técnico mecânico refrigeração (2)

Coordenador de serviços de saúde (1)

Instrumentista (3)

Mecânico montador (2)

Montador de estruturas metálicas (6)

Mecânico de manutenção de máquinas (2)

Motorista (1)

Operador de equipamento (16)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de motosserra (5)

Supervisor de manutenção (1)

Trabalhador de extração de madeiras (5)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 70

70 Secretária executiva (2)

Técnico planejamento (1)

Balconista de farmácia (3)

Carpinteiro (1)

Topógrafo (1)

Oficial pedreiro (1)

Ajudante de cozinha (2)

Auxiliar de limpeza (2)

Garçom (3)

Cozinheiro restaurante (1)

Motoboy (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Encarregado departamento pessoal (1)

Chapeiro (1)

Vendedor externo (2)

Mecânico de moto (1)

Instalador de alarme (1)

Auxiliar de mecânica de autos (2)

Mecânico de veículos pesados a diesel (1)

Mecânico diesel eletrônico (1)

Mecânico de motor à diesel hidráulica e máquinas pesadas (1)

Consultor técnico automotivo (1)

Chapeiro (1)

Consultor de vendas (2)

Caldeireiro de fabricação (10)

Soldador mig mag e tig (10)

Eletricista (14)

Auxiliar técnico (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 197

197 Acabador (1)

Acabador de mármore e granito (1)

Açougueiro (1)

Ajudante de eletricista (6)

Analista contábil (1)

Ajudante de sushiman (2)

Analista de qualidade (1)

Analista de Recursos Humanos (1)

Analista de planejamento de materiais PCD (1)

Aplicador de resina em pisos (3)

Estoquista PCD (1)

Atendente de loja PCD (1)

Assistente de vendas PCD (1)

Auxiliar de logística (100)

Auxiliar mecânico de autos (1)

Auxiliar de vendas PCD (1)

Auxiliar técnico de montagem (6)

Chefe de cozinha (1)

Colador de cartazes com habilitação B (1)

Cortador de mármore (2)

Costureira de máquinas industriais (2)

Costureira em geral (1)

Fisioterapeuta (1)

Motorista de caminhão (2)

Multifios/ fios diamantados (1)

Operador de ponte (2)

Instalador de antenas de televisão (3)

Aplicar /resinador (1)

Representante comercial autônomo (15)

Serrador de mármore e granito (1)

Técnico de rede - telecomunicações (10)

Vendedor interno PCD (1)

Vendedor externo porta a porta (1)

Vendedor casa a casa (9)

Vendedor no comércio de mercadorias (4)

Vendedor de plano de saúde (5)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 138

138 Ajudante de caminhão (1)

Atendente ao público temporário (44)

Ajudante de obras (2)

Auxiliar de linha de produção (5)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de limpeza temporário (6)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de salgadeira (1)

Auxiliar de cozinha (10)

Bombeiro civil (2)

Calceteiro (1)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (4)

Costureira alfaiataria (5)

Costureira jeans (1)

Costureira de máquina reta (4)

Costureira de máquina de 2 agulhas (3)

Costureira em geral mosqueador (2)

Copeira (2)

Engenheiro agrônomo/ agrícola (1)

Garçom (10)

Laboratorista de concreto (1)

Lavador de veículos (1)

Motorista de caminhão betoneira (1)

Oficial de manutenção predial (2)

Maqueiro para hospital (1)

Operador de empilhadeira (3)

Oficial de serviços diversos (2)

Pedreiro (1)

Recepcionista (5)

Salgadeira (1)

Serralheiro (1)

Soldador (1)

Supervisor geral temporário (4)

Vigilante temporário (2)

Vendedor interno (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.