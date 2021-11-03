Sines do ES oferecem 1.761 vagas de emprego e estágio

A semana está mais curta por conta do feriado e as agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo abrem as portas nesta quarta-feira (3) com 1.761 vagas de emprego e estágio. Os postos de trabalho estão disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
De acordo com as unidades, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem sendo preenchidas. Há oportunidades para eletricista, vendedor, auxiliar administrativo, acabador de mármore e granito, auxiliar de limpeza, marceneiro, técnico de enfermagem, soldador, ajudante de carga e descarga, motorista, entre outras.
Na Grande Vitória, a Agência do Trabalhador de Cariacica tem 403 vagas, enquanto que o Sine do município, 271. Chances ainda nos Sines da Serra (172), Vila Velha (266) e Vitória (74), além da Agência do Trabalho de Viana, com 58 postos.
Já no interior do Estado, a oferta está disponível nas agências de Linhares (54), Colatina (138), Cachoeiro de Itapemirim (197), Anchieta (70) e Aracruz (58).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 266
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (6)
- Armador de estrutura de concreto (1)
- Arrematadeira (1)
- Assistente administrativo - estágio (2)
- Atendente de lojas PCD (3)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar contábil - estágio (1)
- Auxiliar de armazenamento (52)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de engenheiro da construção civil _ estágio (1)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar de expedição PCD (1)
- Auxiliar de limpeza PCD (1)
- Auxiliar de linha de produção (5)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Auxiliar financeiro (2)
- Auxiliar técnico de refrigeração (1)
- Bombeiro hidráulico (3)
- Carpinteiro (4)
- Consultor de vendas (1)
- Coordenador de restaurante (1)
- Costureira de máquina reta (2)
- Costureira em geral (6)
- Cozinheiro geral (1)
- Designer de interiores - estágio (1)
- Eletricista (60)
- Eletricista de instalações industriais (31)
- Fiscal de loja (1)
- Gerente de loja e supermercado (2)
- Instalador de estação de tv (4)
- Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (20)
- Instalador de som e acessórios de veículos (1)
- Lavador de artefatos de tapeçaria (1)
- Manobrista (1)
- Marceneiro (2)
- Mecânico de automóvel (2)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Montador instalador de acessórios (1)
- Motorista de caminhão CNH D (2)
- Oficial carpinteiro (4)
- Operador de caixa (1)
- Polidor de automóveis (1)
- Supervisor administrativo (1)
- Técnico de enfermagem (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor - no comércio de mercadorias (1)
- Vendedor de comércio varejista (5)
- Vendedor interno PCD (1)
- Vendedor interno (12)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.
- Vagas: 403
- Ajudante - noite (1)
- Ajudante (20)
- Ajudante de almoxarifado (1)
- Ajudante de caminhão (8)
- Ajudante de caminhão e armazém (6)
- Ajudante de produção (5)
- Ajudante geral logística (2)
- Alinhador (1)
- Apontador de obras (1)
- Armador (1)
- Assistente operacional (1)
- Atendente de loja (1)
- Atendente de sac (1)
- Auxiliar administrativo - compras (1)
- Auxiliar administrativo - financeiro (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de armazém (10)
- Auxiliar de câmara fria - noturno (2)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de depósito (1)
- Auxiliar de estoque - temporário (10)
- Auxiliar de expedição (2)
- Auxiliar de garantia (1)
- Auxiliar de limpeza (3)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de produção (11)
- Auxiliar de recepção de serviços (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar mecânico (2)
- Auxiliar mecânico diesel (1)
- Auxiliar técnico (2)
- Balconista (1)
- Balconista de açougue (5)
- Caixa (2)
- Caldeireiro (1)
- Carpinteiro (1)
- Conferente (2)
- Conferente líder (1)
- Consultor de serviços (1)
- Consultor de vendas (5)
- Costureira (1)
- Costureira pilotista (1)
- Cozinheiro (1)
- Desossador de bovinos (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista industrial (1)
- Embalador (2)
- Empacotador (15)
- Empregada doméstica (1)
- Encarregado de armazém (1)
- Encarregado de peças (1)
- Estágio Designer Gráfico (1)
- Estágio em Engenharia Civil (1)
- Estágio em Help Desk (2)
- Estágio em Marketing (1)
- Estágio superior área contábil (1)
- Estoquista (4)
- Fiscal de monitoramento (1)
- Garçom (2)
- Gerente de loja (1)
- Instalador (3)
- Instalador de acessórios (1)
- Instalador de acessórios automotivos (1)
- Instalador de tv a cabo e internet (6)
- Jardineiro (1)
- Lavador de veículos (1)
- Maçariqueiro - temporário (1)
- Manobrista – cnh D (2)
- Mantenedor - manutenção (1)
- Mecânico automotivo (2)
- Mecânico de máquinas pesadas - linha amarela (1)
- Mecânico diesel (3)
- Mecânico industrial (1)
- Mecânico motor a diesel (1)
- Motorista – cnh C (1)
- Motorista – cnh D (4)
- Motorista (20)
- Motorista carreteiro – cnh E (20)
- Oficial de manutenção - temporário (1)
- Oficial pedreiro (3)
- Operador de caixa (6)
- Operador de empilhadeira – cnh B (5)
- Operador de equipamentos pesados - temporário (1)
- Operador de forno elétrico - temporário (1)
- Operador de piso laminado - temporário (1)
- Operador de ponte rolante - temporário (1)
- Operador de rastreamento (2)
- Pedreiro (5)
- Pedreiro bloqueiro (3)
- Pedreiro oficial (2)
- Pizzaiolo (2)
- Preparador de alimentos (1)
- Preparador de veículos (1)
- Recuperador de crédito (1)
- Repositor - hortifruti (2)
- Repositor (10)
- Repositor de mercadoria (1)
- Separador (2)
- Técnico de apoio administrativo - temporário (1)
- Técnico de informática (1)
- Técnico de segurança do trabalho - temporário (1)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Técnico em reforma de carroceria de alumínio - baú (1)
- Tutor de polo - comercial (1)
- Vendedor (4)
- Vendedor(a) (1)
- Vendedora (3)
- Zelador (2)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Agente de vendas (10)
- Assistente de compras (1)
- Assistente de faturamento (1)
- Atendente de relacionamento (15)
- Auxiliar de estoque – temporário (10)
- Auxiliar de expedição (5)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de produção (5)
- Auxiliar de serviços (6)
- Empacotador (6)
- Motorista carreteiro – cnh E (10)
- Oficial de serviços gerais (1)
- Representante de atendimento (30)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 172
- Ajudante de cozinha pcd (3)
- Alinhador de direção (1)
- Assistente de vendas (1)
- Atendente de loja (6)
- Auxiliar de laboratório análise químicas na área construção civil (1)
- Auxiliar de dedetizador 91)
- Auxiliar de escrituração fiscal (2)
- Auxiliar de estoque pcd (1)
- Auxiliar de expedição (2)
- Auxiliar de lavanderia pcd (3)
- Auxiliar de limpeza (6)
- Auxiliar de linha de produção (5)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Auxiliar operacional de logística (2)
- Auxiliar técnico de obras saneamento (1)
- Carpinteiro (8)
- Carregador e descarregador de caminhões (2)
- Classificador de materiais (2)
- Comprador (1)
- Conferente (7)
- Conferente de carga e descarga (4)
- Coordenador de serviço de manutenção controle pragas urbanas (1)
- Cortador de pedras (1)
- Costureira de reparação de roupas (1)
- Dedetizador (1)
- Desenhista copista (1)
- Eletricista de iluminação pública (3)
- Eletricista força e controle (6)
- Encarregado de manutenção (1)
- Estoquista PCD (1)
- Estoquista (6)
- Extrusor de fios (1)
- Gerente de área de vendas (1)
- Instalador de acessórios (1)
- Marceneiro (2)
- Mecânico de equipamentos industriais (1)
- Mecânico de manutenção de ônibus (1)
- Mecânico de motocicletas-pleno (1)
- Motorista categoria d (2)
- Motorista de caminhão munck - guincho (4)
- Nutricionista (1)
- Operador de caixa (2)
- Operador de máquinas de fabricação de chocolates (1)
- Operador de retroescavadeira (2)
- Padeiro (1)
- Pintor de automóveis (1)
- Pizzaiolo (1)
- Serralheiro (5)
- Técnico de refrigeração (1)
- Técnico de refrigeração - instalação (1)
- Técnico mecânico na montagem de máquinas, sistemas e instrumentos (2)
- Vendedor de serviço (50)
- Vendedor interno (6)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 74
- Açougueiro (1)
- Agente operacional de estação (2)
- Ajudante de açougueiro (1)
- Atendente de padaria (1)
- Atendente de telemarketing (20)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de marceneiro (2)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Cozinheiro de restaurante (2)
- Cozinheiro geral (2)
- Cumim (6)
- Mecânico de automóvel (2)
- Pedreiro (26)
- Repositor de mercadorias (1)
- Técnico eletrônico (1)
- Vendedor pracista (1)
AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo até o dia 5 de novembro, para o e-mail: [email protected] ou comparecer na Agência do Trabalhador de Viana, das 8 às 17 horas, que fica no Centro Multiuso “É Pra Já”, localizado na Rua Espírito Santo, s/n, Marcílio de Noronha.
- Vagas: 58
- Instalador de acessórios (1)
- Conferente (21)
- Operador de rastreamento (2)
- Auxiliar de logística (4)
- Assistente administrativo operacional (5)
- Auxiliar de plataforma (25)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 271
- Ajudante de obras (5)
- Ajudante de pintor a pistola (1)
- Alinhador de pneus (3)
- Arrematadeira (3)
- Analista administrativo (1)
- Analista fiscal (1)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de produção (2)
- Auxiliar de logística - líder operacional (1)
- Auxiliar de marceneiro (1)
- Auxiliar técnico de máquinas (1)
- Balconista de crediário (1)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Caldeirista (10)
- Chapista de carrocerias (1)
- Consultor de vendas (2)
- Costureira (3)
- Costureira PCD (3)
- Desenhista projetista (1)
- Engenheiro civil - estágio (1)
- Mecânico de caminhão a diesel (1)
- Mecânico de automóvel (4)
- Montador de estruturas (2)
- Motorista de carro de passeio - motorista de aplicativo Lady Driver, exclusivo para mulheres (200)
- Nutricionista (1)
- Operador de motoniveladora (3)
- Operador de retroescavadeira (2)
- Operador de rolo compactador (1)
- Pedreiro (1)
- Soldador (10)
- Vendedor (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 58
- Ajudante PCD (6)
- Atendente PCD (1)
- Estoquista PCD (1)
- Eletricista montador (5)
- Auxiliar técnico mecânico refrigeração (2)
- Coordenador de serviços de saúde (1)
- Instrumentista (3)
- Mecânico montador (2)
- Montador de estruturas metálicas (6)
- Mecânico de manutenção de máquinas (2)
- Motorista (1)
- Operador de equipamento (16)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de motosserra (5)
- Supervisor de manutenção (1)
- Trabalhador de extração de madeiras (5)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 70
- Secretária executiva (2)
- Técnico planejamento (1)
- Balconista de farmácia (3)
- Carpinteiro (1)
- Topógrafo (1)
- Oficial pedreiro (1)
- Ajudante de cozinha (2)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Garçom (3)
- Cozinheiro restaurante (1)
- Motoboy (1)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Encarregado departamento pessoal (1)
- Chapeiro (1)
- Vendedor externo (2)
- Mecânico de moto (1)
- Instalador de alarme (1)
- Auxiliar de mecânica de autos (2)
- Mecânico de veículos pesados a diesel (1)
- Mecânico diesel eletrônico (1)
- Mecânico de motor à diesel hidráulica e máquinas pesadas (1)
- Consultor técnico automotivo (1)
- Chapeiro (1)
- Consultor de vendas (2)
- Caldeireiro de fabricação (10)
- Soldador mig mag e tig (10)
- Eletricista (14)
- Auxiliar técnico (1)
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 197
- Acabador (1)
- Acabador de mármore e granito (1)
- Açougueiro (1)
- Ajudante de eletricista (6)
- Analista contábil (1)
- Ajudante de sushiman (2)
- Analista de qualidade (1)
- Analista de Recursos Humanos (1)
- Analista de planejamento de materiais PCD (1)
- Aplicador de resina em pisos (3)
- Estoquista PCD (1)
- Atendente de loja PCD (1)
- Assistente de vendas PCD (1)
- Auxiliar de logística (100)
- Auxiliar mecânico de autos (1)
- Auxiliar de vendas PCD (1)
- Auxiliar técnico de montagem (6)
- Chefe de cozinha (1)
- Colador de cartazes com habilitação B (1)
- Cortador de mármore (2)
- Costureira de máquinas industriais (2)
- Costureira em geral (1)
- Fisioterapeuta (1)
- Motorista de caminhão (2)
- Multifios/ fios diamantados (1)
- Operador de ponte (2)
- Instalador de antenas de televisão (3)
- Aplicar /resinador (1)
- Representante comercial autônomo (15)
- Serrador de mármore e granito (1)
- Técnico de rede - telecomunicações (10)
- Vendedor interno PCD (1)
- Vendedor externo porta a porta (1)
- Vendedor casa a casa (9)
- Vendedor no comércio de mercadorias (4)
- Vendedor de plano de saúde (5)
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
- Vagas: 138
- Ajudante de caminhão (1)
- Atendente ao público temporário (44)
- Ajudante de obras (2)
- Auxiliar de linha de produção (5)
- Auxiliar de limpeza (5)
- Auxiliar de limpeza temporário (6)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de salgadeira (1)
- Auxiliar de cozinha (10)
- Bombeiro civil (2)
- Calceteiro (1)
- Churrasqueiro (1)
- Consultor de vendas (4)
- Costureira alfaiataria (5)
- Costureira jeans (1)
- Costureira de máquina reta (4)
- Costureira de máquina de 2 agulhas (3)
- Costureira em geral mosqueador (2)
- Copeira (2)
- Engenheiro agrônomo/ agrícola (1)
- Garçom (10)
- Laboratorista de concreto (1)
- Lavador de veículos (1)
- Motorista de caminhão betoneira (1)
- Oficial de manutenção predial (2)
- Maqueiro para hospital (1)
- Operador de empilhadeira (3)
- Oficial de serviços diversos (2)
- Pedreiro (1)
- Recepcionista (5)
- Salgadeira (1)
- Serralheiro (1)
- Soldador (1)
- Supervisor geral temporário (4)
- Vigilante temporário (2)
- Vendedor interno (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 54
- Ajudante de carga e descarga (4)
- Ajudante de motorista (4)
- Ajudante de soldador (1)
- Almoxarife secundário (1)
- Atendente PVD (1)
- Auxiliar de linha de produção (1)
- Auxiliar de expedição (2)
- Caixa de loja (2)
- Conferente (1)
- Eletricista alpinista (3)
- Estoquista PCD (1)
- Expedidor (3)
- Líder produção (1)
- Inspetor de monitoramento (1)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mensageiro (1)
- Moto boy (1)
- Motorista caminhão (4)
- Motorista de caminhão toco (1)
- Motorista -pipa (1)
- Operador retroescavadeira (1)
- Operador de rolo compactador (1)
- Operador de trator de esteira (1)
- Pedreiro (1)
- Pintor alpinista (3)
- Representante comercial (3)
- Soldador (5)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor PCD (1)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor externo (1)