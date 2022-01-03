Sines do ES começam o ano com 1.691 vagas de emprego e estágio

O ano começa com 1.691 vagas de emprego estágio disponíveis nas agências do Sine e do Trabalhar do Espírito Santo . As oportunidades desta segunda-feira (3) são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.

São postos de trabalho para auxiliar de produção, técnico em segurança do trabalho, farmacêutico para manipulação, carpinteiro, enfermeiro do trabalho, eletricista, cozinheiro, fisioterapeuta, auxiliar de lavanderia, montador de móveis, entre outros.

Chance de trabalho com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 270

270 Açougueiro (3)

Ajudante de eletricista (6)

Armador de estrutura de concreto (3)

Auxiliar administrativo PCD (33)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Bombeiro civil (1)

Borracheiro (1)

Carpinteiro de obras (3)

Cozinheiro geral (2)

Eletricista (75)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Eletricista de instalações industriais (30)

Embalador, a mão PCD (20)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de obras (2)

Engenheiro projetista (1)

Fisioterapeuta geral (1)

Fonoaudiólogo geral (2)

Frentista (4)

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (20)

Ladrilheiro (3)

Manicure (10)

Mestre de obras (1)

Motorista de caminhão PCD (1)

Operador de caixa PCD (5)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedicure (3)

Pedreiro (13)

Pedreiro de manutenção e conservação (2)

Pintor de automóveis (1)

Pintor de obras (3)

Profissional de educação física na saúde (1)

Psicólogo clínico (1)

Retificador, em geral (2)

Secretário escolar - tecnólogo (3)

Servente de obras (3)

Supervisor administrativo (1)

Supervisor de cozinha (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Terapeuta ocupacional (1)

Vendedor interno (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 647

647 Açougueiro (9)

Ajudante de caminhão (3)

Ajudante de carga e descarga (50)

Ajudante de produção (5)

Ajudante prático (3)

Assistente de marketing (1)

Assistente de rh (1)

Assistente de vendas (2)

Assistente operacional (1)

Atendente - horista (1)

Atendente (11)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo de obras (1)

Auxiliar de atendimento ao cliente (1)

Auxiliar de cozinha (11)

Auxiliar de departamento de pessoal (1)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de estoque - peças (2)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de obras (15)

Auxiliar de produção (32)

Auxiliar de serviços gerais (8)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar na produção de salgados (1)

Balconista (5)

Balconista de açougue (5)

Balconista de farmácia (1)

Borracheiro (2)

Caixa (4)

Caldeireiro (1)

Camareira (14)

Carpinteiro (20)

Caseiro (1)

Churrasqueiro (1)

Conferente (35)

Consultor comercial - pj (5)

Consultor comercial externo (3)

Consultor de vendas (18)

Controlador de pragas (3)

Cozinheira (1)

Cuidador (2)

Doméstica (1)

Eletricista de distribuição de rede (4)

Eletricista de manutenção (1)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (5)

Encarregado de departamento de pessoal (1)

Encarregado de obra (2)

Encarregado de produção (1)

Engenheiro mecânico (1)

Estágio de Engenharia Civil (1)

Estágio nível superior (1)

Faturista (1)

Garçom (8)

Gerente de loja (1)

Gestor de frota (1)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Instalador de som e acessórios (5)

Jardineiro (3)

Líder de transporte (1)

Mecânico (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico sênior (1)

Moleiro de caminhão (2)

Motorista – cnh D (18)

Motorista bitrem – cnh E (20)

Motorista carreteiro – cnh E (5)

Motorista carreteiro bitrem - cnh E (1)

Motorista cegonheiro – cnh E (15)

Motorista entregador – cnh B (1)

Motorista entregador – cnh D (2)

Oficial de manutenção predial (1)

Oficial de obras (11)

Oficial pedreiro (3)

Oficial pintor (1)

Oficial polivalente pedreiro (4)

Operador de caixa (1)

Operador de escavadeira (2)

Operador de rastreamento (2)

Pedreiro (20)

Pedreiro oficial (2)

Pintor de acabamento (1)

Preparador de veículos (1)

Promotor de vendas (2)

Recepcionista (7)

Representante de atendimento (20)

Salgadeira (1)

Secretaria executiva (1)

Supervisor de cursos híbridos (1)

Supervisor de suporte técnico (1)

Supervisor/líder de vendas (1)

Técnico ambiental (1)

Técnico em manutenção predial (1)

Trabalhador polivalente (3)

Tutor de polo - comercial (1)

Vendedor (1)

Vendedor externo (21)

Vendedor/motorista (1)

Vistoriador de veículo (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de produção (5)

Atendente de portaria (1)

Auxiliar administrativo (56)

auxiliar de produção (10)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar serviço de apoio (10)

Encarregado de produção (1)

Estágio nível superior (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Motorista carreteiro – cnh E (5)

Motorista parqueador (5)

Oficial de serviços gerais (1)

Porteiro (1)

Representante de atendimento (20)

Vendedor externo (10)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 239

239 Ajudante de carga e descarga (56)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (6)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de elétrica (3)

Analista administrativo (2)

Analista de marketing (1)

Analista financeiro (1)

Armador de ferros (6)

Assistente administrativo (2)

Atendente de telemarketing (50)

Auxiliar de conservação de obras civis (5)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estoque (5)

Auxiliar de estoque pcd (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Caseiro (1)

Conferente (8)

Cozinheira (1)

Eletricista (3)

Eletricista de manutenção industrial (3)

Empregado doméstico (1)

Mecânico de manutenção industrial (3)

Mecânico (1)

Oficial de manutenção civil (20)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de equipamentos móveis pcd (1)

Operador de mistura - tratamentos químicos e afins pcd (2)

Planejador na área industrial (1)

Programador de máquinas cnc (1)

Salgadeiro (1)

Técnico de manutenção de computador (1)

Técnico de sistema automação industrial (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de serviços (25)

Vendedor interno (21)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 104

104 Analista fiscal - economista (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Bombeiro hidráulico (4)

Borracheiro (2)

Carpinteiro (10)

Caseiro (1)

Chefe de departamento de pessoal (1)

Churrasqueiro (1)

Cozinheiro geral (3)

Eletricista (3)

Eletricista de instalações (6)

Embalador, a mão (20)

Encanador industrial (3)

Encarregado de montagem de tubos (1)

Encarregado eletricista de instalações (1)

Gari (2)

Gerente de contratos - construção civil (1)

Marceneiro (1)

Marteleteiro (2)

Mecânico de lavadora e secadora (1)

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração (4)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de andaimes - edificações (2)

Montador de automóveis (1)

Motorista carreteiro (10)

Pedreiro (8)

Polidor de automóveis (1)

Salgadeiro (1)

Técnico de controle de meio ambiente (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor orçamentista (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 119

119 Açougueiro (2)

Ajudante de açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga (3)

Ajudante de obras (1)

Ajudante de pintor (3)

Analista fiscal (1)

Apontador de obras (1)

Carpinteiro (30)

Chapista de lanchonete (2)

Conferente (2)

Eletricista (5)

Eletricista de veículos (2)

Encanador (10)

Encarregado de obras (2)

Gerente de logística (1)

Gerente de supermercado (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de refrigeração (4)

Mecânico de veículos (3)

Motofretista - motoboy (1)

Motorista de caminhão (3)

Passador de roupas (1)

Pedreiro (27)

Pintor de paredes (1)

Pintor industrial (5)

Plaqueiro (1)

Técnico de refrigeração (3)

Vidraceiro colocador de vidros (2)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 7

7 Estágio ensino médio (5)

Técnico segurança do trabalho (2)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 169

169 Acabador de superfícies de concreto (3)

Servente de obras (15)

Ajudante de obras (18)

Analista de recursos humanos (1)

Armador de ferragens (2)

Auxiliar administrativo - estágio (1)

Auxiliar de serviços gerais PCD (6)

Auxiliar de linha de produção (14)

Marceneiro/auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar mecânico de autos (1)

Carpinteiro (5)

Carpinteiro de telhados (2)

Classificador (1)

Cozinheiro(a) (1)

Costureira (1)

Eletricista de automóveis (1)

Eletricista de iluminação pública (6)

Eletricista industrial (2)

Instalador solar (3)

Ladrilheiro (2)

Motorista operacional de munck (6)

Motorista de ônibus (5)

Operador de betoneira (2)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de ponte rolante (8)

Operador de máquina a fio diamantado (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (29)

Pintor (2)

Polidor (1)

Serralheiro (1)

Soldador (15)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (3)

Vendedor - no comércio de mercadorias PCD (2)

Vendedor interno (2)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.