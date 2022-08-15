Sines do ES abrem 2.276 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Chances para trabalhar com carteira assinada no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Confira a lista completa mais abaixo. A semana começa com 2.276 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. As oportunidades são para setores como prestação de serviços, construção civil e industrial. Podem concorrer aos postos de trabalho profissionais de todos os níveis de escolaridade.

De acordo com as unidades, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Os Sines da Grande Vitória oferecem oportunidades em Vila Velha (250), Serra (295), Vitória (327) e Cariacica (162). Há ainda 593 vagas na Agência do Trabalhador de Cariacica e 65 na Agência de Emprego de Viana.

Oportunidades também nos Sines de Aracruz (105), Colatina (54), Cachoeiro de Itapemirim (108), Linhares (217) e São Mateus (201), além do Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu (100).

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO E ESTÁGIO

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 250

250 Açougueiro (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)

Ajudante de obras pcd (5)

Almoxarife pcd (1)

Analista de marketing (1)

Armador de ferragens na construção civil (10)

Assistente administrativo - estágio (3)

Atendente de cafeteria (2)

Atendente de loja (3)

Atendente de loja pcd (1)

Atendente de telemarketing pcd (100)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de almoxarifado pcd (1)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de linha de produção (3)

Auxiliar de logística (3)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de serviços jurídicos (1)

Balconista de açougue (3)

Calceteiro (2)

Carpinteiro (15)

Consultor de vendas (1)

Costureira em geral (1)

Educador social (1)

Eletricista (1)

Engenheiro civil (1)

Estoquista (1)

Fisioterapeuta geral (1)

Garçom (1)

Inspetor de qualidade (3)

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (1)

Lavador de automóveis (1)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de máquinas pesadas - manutenção (7)

Mecânico montador (2)

Montador de estruturas metálicas (1)

Motorista de furgão ou veículo similar (1)

Operador de caixa (3)

Pedreiro (21)

Pedreiro pcd (1)

Polidor de vidros (1)

Profissional de educação física na saúde - estágio (2)

Rasteleiro de asfalto (1)

Serralheiro de ferro (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor de serviços (5)

Vendedor interno (21)

Vendedor porta a porta (5)

Vidraceiro (1)

Vigia pcd (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 593

593 Açougueiro (21)

Ajudante (18)

Ajudante de caminhão (3)

Ajudante de confeitaria (1)

Ajudante de eletricista (1)

Ajudante de entrega (2)

Ajudante de mecânico - automotivo (1)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de montagem (1)

Ajudante de padaria (3)

Ajudante geral (2)

Almoxarife (2)

Analista contábil (1)

Analista de departamento pessoal (1)

Analista de suprimentos (1)

Analista fiscal (1)

Armador (8)

Armazenista pleno (1)

Assistente acadêmico (1)

Assistente de expedição (1)

Assistente de rh/dp (1)

Assistente fiscal (1)

Atendente (20)

Atendente de drogaria (4)

Auxiliar contábil (3)

Auxiliar de açougueiro (6)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de corte (1)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de estampador (1)

Auxiliar de estoque (4)

Auxiliar de expedição - noturno (1)

Auxiliar de instalação e manutenção (3)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (11)

Auxiliar de manutenção predial (3)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de padaria e confeitaria (3)

Auxiliar de produção - confeitaria (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar fiscal (1)

Auxiliar mecânico (1)

Auxiliar na produção de pães (4)

Auxiliar técnico de logística (1)

Balconista (5)

Balconista forneira (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Caixa (2)

Caldeireiro maçariqueiro (6)

Camareira (5)

Carpinteiro (1)

Carpinteiro de carreta (1)

Classificador contábil (3)

Conferente (3)

Copeiro (2)

Cortador (1)

Costureira (3)

Costureira colaretista (1)

Costureira overloquista (1)

Cozinheira (2)

Cozinheiro (7)

Cozinheiro chefe (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de manutenção nr (1)

Eletricista mecânico (2)

Eletricista predial (2)

Eletricista veicular (1)

Empregada doméstica (3)

Encanador (1)

Encarregado de embalagem (1)

Encarregado de manutenção (1)

Encarregado geral (1)

Estágio em atendimento ao cliente (2)

Estágio Ensino Médio (6)

Estágio nível superior (2)

Estágio superior em Farmácia (1)

Estampador (1)

Farmacêutico (1)

Faturista (1)

Fiscal de controle de patrimônio (10)

Fresador (1)

Gerente (1)

Impressor de grandes formatos (1)

Inspetor de solda n1 (1)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Maçariqueiro (5)

Mecânico - diesel (1)

Mecânico (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico diesel (5)

Mecânico montador (1)

Meio oficial de serralheria (1)

Montador de carreta (1)

Montador de carros (1)

Montador temporário (1)

Motorista cnh B (1)

Motorista – cnh D/E (2)

motorista a – cnh AD (2)

Motorista carreteiro cnh E (32)

Motorista cegonheiro (3)

Motorista cnh AB (3)

Motorista cnh D (17)

Motorista de caminhão (4)

Motorista entregador (1)

Nutricionista (1)

Oficial (4)

Oficial de manutenção mecânica (2)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador atacarejo frente de loja (20)

Operador de caixa (6)

Operador de câmara fria (2)

Operador de caminhão munk (1)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de equipamentos móveis (1)

Operador de loja (7)

Operador de monitoramento (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de telemarketing (10)

Padeiro (1)

Pedreiro de acabamento (10)

Pedreiro oficial (3)

Pedreiro pleno (1)

Pintor (1)

Pintor de carreta (1)

Pintor industrial (2)

Projetista (1)

Recepcionista (4)

Serralheiro (5)

Servente de obra (1)

Soldador (2)

Soldador de chaparia (6)

Soldador montador (1)

Street - captador de clientes (1)

Técnico de infra estrutura cabista (2)

Técnico em manutenção predial (2)

Técnico em segurança do trabalho (10)

Técnico segurança do trabalho (1)

Televendas (1)

Torneiro mecânico (2)

Trabalhador rural (1)

Tradutor e intérprete de libras (2)

Tutor de polo - atendimento comercial / orientador educacional (1)

Vendedor (16)

Vendedor de peças - interno (1)

Vendedor externo (9)

Vendedor interno - televendas (3)

Vendedor interno (1)

Vendedora (3)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (12)

Ajudante de entrega (2)

Ajudante de motorista (2)

Assistente de departamento de pessoal (1)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar de açougueiro (6)

Auxiliar de padaria e confeitaria (3)

Auxiliar de serviço gerais (8)

Auxiliar logístico (3)

Auxiliar técnico de logística (1)

Classificador contábil (2)

Conferente (4)

Embalador (2)

Motorista cegonheiro (3)

Operador atacarejo frente de loja (10)

Operador de call center - ativo e receptivo (18)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de telemarketing (10)

Porteiro (1)

Televendas (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 295

295 Açougueiro (7)

Agente de pátio (4)

Ajudante de cozinha (3)

Ajudante de obras (4)

Ajudante de obras pcd (5)

Ajudante de serralheiro (6)

Analista de mercado (1)

Analista de sistemas (1)

Aprendiz técnico em mecânica (1)

Assistente de serviço de contabilidade - departamento pessoal (1)

Assistente fiscal - para escritorio de contabilidade (1)

Atendente central telemarketing (60)

Atendente de lanchonete (9)

Auxiliar de estoque pcd (2)

Auxiliar de limpeza pcd (6)

Auxiliar de linha de produção pcd (2)

Auxiliar de linha produção (4)

Auxiliar de manutenção de edificações (1)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar de pintor de automóveis (2)

Auxiliar em departamento contábil - estágio (1)

Balconista de açougue (2)

Barman (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro auxiliar (2)

Borracheiro (5)

Chapista de lanchonete (1)

Confeiteiro (1)

Costureira (1)

Costureira pilotista (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro geral (3)

Cozinheiro(a) (1)

Desenhista projetista (1)

Eletricista pcd (11)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista de iluminação pública (3)

Eletricista de manutenção (5)

Embalador a mão pcd (7)

Encanador (1)

Estágio em engenharia (2)

Estampador em silk (1)

Fiscal de loja (8)

Inspetor de obras (3)

Jardineiro pcd (1)

Mecânico de auto em geral (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Mecânico de suspensão - moleiro (2)

Mecânico de veículos automotores a diesel - exceto tratores (1)

Mecânico diesel (3)

Médico do trabalho (1)

Montador de estruturas metálicas (2)

Montador (3)

Motorista de caminhão guincho munck (2)

Oficial e manutenção civil (5)

Operador de máquina perfuratriz hilti (1)

Operador de máquinas de costura/bordado (1)

Operador de processo de produção pcd (2)

Padeiro (2)

Passador de roupa (1)

Pedreiro de acabamento (10)

Pedreiro - oficial polivalente (8)

Pedreiro (13)

Pintor de automóveis (2)

Pintor de obras (1)

Pintor eletrostático (1)

Representante comercial (1)

Serralheiro (1)

Serralheiro de ferro (2)

Serralheiro (12)

Supervisor de logística (1)

Técnico segurança trabalho pcd (1)

Técnico segurança trabalho (1)

Trabalhador rural - caseiro (1)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor de serviços (20)

Vendedor externo (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 327

327 Açougueiro (1)

Agente de vendas de serviços (50)

Ajudante de açougueiro - comércio (1)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (15)

Ajudante de padeiro (1)

Ajustador mecânico de manutenção (4)

Almoxarife (3)

Assistente de vendas (2)

Atendente central telemarketing (90)

Atendente de mesa (5)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Balconista (1)

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (2)

Camareira de hotel (8)

Carpinteiro (10)

Comprador (1)

Cozinheiro de restaurante (3)

Cumim (7)

Eletricista (4)

Eletricista de manutenção em geral (3)

Encarregado de carpintaria (1)

Estampador de tecido (1)

Gerente comercial (1)

Gerente de restaurante (1)

Instalador de aparelhos telefônicos (2)

Instrumentista de laboratório - manutenção (2)

Jardineiro (1)

Lubrificador de máquinas (3)

Mecânico de máquinas pesadas - manutenção (7)

Mecânico de motocicletas (1)

Oficial de manutenção predial (2)

Operador de caixa (2)

Operador de telemarketing ativo (40)

Pedreiro (2)

Pedreiro (1)

Pintor industrial (1)

Pizzaiolo (1)

Promotor de vendas (19)

Recepcionista atendente (5)

Serralheiro (2)

Técnico de apoio ao usuário de informática - helpdesk (2)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em administração (1)

Torneiro mecânico (2)

Zelador (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 162

162 Ajudante de carga (5)

Ajudante de obras (4)

Analista de estoque (1)

Analista fiscal (1)

Armador de ferros (20)

Assistente de controladoria pcd (1)

Atendente de balcão (1)

Atendente de lojas pcd (2)

Atendente de lojas (2)

Auxiliar de limpeza pcd (10)

Auxiliar de fabricação de artefatos de cimento (1)

Carpinteiro (20)

Estofador de móveis (1)

Frentista (10)

Marceneiro (10)

Mecânico de veículos (1)

Montador de móveis (1)

Pedreiro (26)

Promotor de vendas (15)

Pedreiro de edificações (1)

Repositor de mercadorias (2)

Servente de obras (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico eletrônico (3)

Vendedor interno pcd (30)

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, no Centro Multiuso É Pra Já, localizado na Rua Espírito Santo, no bairro Marcílio de Noronha.

Vagas: 65

65 Assistente de vendas (3)

Auxiliar de almoxarife CNH B (1)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de produção (25)

Auxiliar operacional (2)

Camareira (5)

Carga e descarga (10)

Estoquista CNH A/B (1)

Motorista carreteiro (4)

Mecânico diesel (1)

Operador de base de combustível (2)

Técnico em manutenção predial (2)

Recepcionista (4)

Vendedor (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 105

105 Ajudante de confeitaria (1)

Ajudante de confeiteiro (3)

Ajudante de padeiro (1)

Alpinista caldeireiro N1 (10)

Analista de contratos (1)

Arquiteto (1)

Assistente de produção -transporte (3)

Assistente de produção-construção civil (2)

Atendente (2)

Auxiliar de mecânico (1)

Caldeireiro (3)

Caldeireiro (4)

Eletricista (1)

Eletricista FC (4)

Encarregado de limpeza (1)

Encarregado de obras (1)

Engenheiro de estruturas navais (1)

Engenheiro de máquinas navais (1)

Gerente de construção (1)

Lavador de automóveis (1)

Maçariqueiro (5)

Mecânico (3)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de manutenção de máquinas (1)

Mecânico montador (10)

Meio oficial (2)

Motorista de caminhão munck (1)

Oficial pleno (2)

Oficial polivalente (2)

Operador de equipamento (7)

Padeiro (1)

Promotor de vendas (2)

Representante comercial autônomo (1)

Representante de negócio (4)

Supervisor de elétrica (1)

Técnico de elétrica (6)

Técnico em instrumentação (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor porta a porta (2)

Vendedora (2)

Vigilante (6)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 100

100 Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de refrigeração (1)

Auxiliar de loja (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de vidraceiro (3)

Auxiliar de obras (5)

Açougueiro (1)

Açougueiro aprendiz (2)

Costureira máquina reta (1)

Cercamento (4)

Copeira (1)

Cozinheira (2)-

Costureira (15)

Empregada doméstica (2)

Eletromecânica (1)

Entregador (3)

Fiscal de loja (1)

Faxineiro administrativo (1)

Garçom (1)

Gerente (1)

Gerente trainee (1)

Lanterneiro (1)

Lombador (5)

Monitor de xadrez (1)

Mecânico (1)

Mecânico / eletricista (1)

Montador de móveis (1)

Mecânico torneiro (1)

Operador de caixa (2)

Oleiro (1)

Pedreiro oficial (2)

Pedreiro oficial pleno (7)

Pintor (11)

Polidor de máquinas 3 cabeças (1)

Soldador mecânico (1)

Saladeira (1)

Salgadeira (1)

Serralheiro esquadria (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Vendedora (6)

Vidraceiro (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 108

108 Acabador de mármore (1)

Ajudante de obras (8)

Auxiliar de expedição (5)

Analista de logística (2)

Atendente de balcão (1)

Analista de mercado (2)

Assistente de mídias sociais (5)

Auxiliar de linha de produção (7)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Chapeiro (1)

Costureira de reparação de roupas (1)

Cozinheira (1)

Dedetizador (1)

Eletricista de instalações industriais (1)

Faxineiro pcd (5)

Fisioterapeuta geral (1)

Mecânico de automóveis (2)

Mecânico de instalações industriais (1)

Mecânico de diesel (10)

Motorista de caminhão (10)

Operador de máquina a fio diamantado (2)

Padeiro (1)

Líder de vendas (5)

Representante comercial autônomo (2)

Recepcionista (5)

Secretaria paroquial pcd (2)

Serrador de pedra (1)

Serralheiro de ferro (2)

Pedreiro (6)

Pintor de obras (3)

Profissional de vendas no setor de rochas (3)

Técnico mecânico (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de exportação de rochas ornamentais (1)

Vendedor porta a porta (9)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 54

54 Atendente balconista (4)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de acabamento manual - confecção (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de lustração (1)

Auxiliar de armazenamento (1)

Ajudante de obras (1)

Ajudante de motorista (1)

Auxiliar de obras (6)

Cozinheiro (1)

Costureira para jeans (1)

Eletricista (1)

Encarregado administrativo (1)

Encarregado de armazém (1)

Encarregado de obras (1)

Fiscal de loja (2)

Marceneiro (1)

Motorista de caminhão (10)

Operador de máquinas industriais (1)

Operador de loja - vendas (2)

Pedreiro (5)

Representante comercial (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 217

217 Agrotécnico (1)

Ajudante de padeiro (1)

Almoxarife (1)

Analista administrativo (1)

Analista de agronegócios (1)

Assessor de vendas (4)

Assistente administrativo (1)

Atendente setor de balões (2)

Atendente setor personalizado (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de enfermagem trabalho (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de obras (13)

Auxiliar de oficina (2)

Auxiliar de servicos gerais (6)

Auxiliar de vendas (1)

Auxiliar de vidraceiro (3)

Auxiliar técnico segurança trabalho (1)

Carpinteiro (2)

Chapista ou auxiliar (2)

Churrasqueiro (1)

Conferente (1)

Costureira (3)

Cozinheira (2)

Decorador de festa (4)

Encarregado de depósito (1)

Encarregado de frota (1)

Encarregado de obras (11)

Entregador de gás (2)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Ferreiro/armador (4)

Garçom (4)

Instalador equipe/comunicação (1)

Intermitente/auxiliar de vendas (5)

Mecânico automotivo (1)

Motorista de entrega (20)

Motorista operador de munck (1)

Movimentador de mercadorias (1)

Office boy (1)

Oficial eletricista (1)

Oficial polivalente (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (3)

Pedreiro oficial (10)

Promotor de vendas (1)

Representante vendas (1)

Seringueiro (1)

Servente de obras (7)

Supervisor técnico planejamento (1)

Técnico de meio ambiente (1)

Técnico em mecânica (1)

Técnico enfermagem trabalho (1)

Técnico manutenção de informática (1)

Técnico mecânico refrigeração (1)

Técnico segurança trabalho (3)

Trabalhador rural (45)

Tratorista (2)

Vaqueiro (1)

Vendedor de festa (4)

Vendedor externo (5)

Vendedor interno (1)

Vidraceiro instalador (1)

Zelador (2)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.