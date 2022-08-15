Sines do ES abrem 2.276 vagas de emprego e estágio nesta segunda

A semana começa com 2.276 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. As oportunidades são para setores como prestação de serviços, construção civil e industrial. Podem concorrer aos postos de trabalho profissionais de todos os níveis de escolaridade. Confira a lista completa mais abaixo.
De acordo com as unidades, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.
Os Sines da Grande Vitória oferecem oportunidades em Vila Velha (250), Serra (295), Vitória (327) e Cariacica (162). Há ainda 593 vagas na Agência do Trabalhador de Cariacica e 65 na Agência de Emprego de Viana.
Oportunidades também nos Sines de Aracruz (105), Colatina (54), Cachoeiro de Itapemirim (108), Linhares (217) e São Mateus (201), além do Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu (100).
CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO E ESTÁGIO
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 250
- Açougueiro (2)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)
- Ajudante de obras pcd (5)
- Almoxarife pcd (1)
- Analista de marketing (1)
- Armador de ferragens na construção civil (10)
- Assistente administrativo - estágio (3)
- Atendente de cafeteria (2)
- Atendente de loja (3)
- Atendente de loja pcd (1)
- Atendente de telemarketing pcd (100)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de almoxarifado pcd (1)
- Auxiliar de contabilidade (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de linha de produção (3)
- Auxiliar de logística (3)
- Auxiliar de manutenção predial (2)
- Auxiliar de serviços jurídicos (1)
- Balconista de açougue (3)
- Calceteiro (2)
- Carpinteiro (15)
- Consultor de vendas (1)
- Costureira em geral (1)
- Educador social (1)
- Eletricista (1)
- Engenheiro civil (1)
- Estoquista (1)
- Fisioterapeuta geral (1)
- Garçom (1)
- Inspetor de qualidade (3)
- Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (1)
- Lavador de automóveis (1)
- Lavador de veículos (1)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico de máquinas pesadas - manutenção (7)
- Mecânico montador (2)
- Montador de estruturas metálicas (1)
- Motorista de furgão ou veículo similar (1)
- Operador de caixa (3)
- Pedreiro (21)
- Pedreiro pcd (1)
- Polidor de vidros (1)
- Profissional de educação física na saúde - estágio (2)
- Rasteleiro de asfalto (1)
- Serralheiro de ferro (2)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Trabalhador rural (1)
- Vendedor de serviços (5)
- Vendedor interno (21)
- Vendedor porta a porta (5)
- Vidraceiro (1)
- Vigia pcd (1)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 593
- Açougueiro (21)
- Ajudante (18)
- Ajudante de caminhão (3)
- Ajudante de confeitaria (1)
- Ajudante de eletricista (1)
- Ajudante de entrega (2)
- Ajudante de mecânico - automotivo (1)
- Ajudante de mecânico (1)
- Ajudante de montagem (1)
- Ajudante de padaria (3)
- Ajudante geral (2)
- Almoxarife (2)
- Analista contábil (1)
- Analista de departamento pessoal (1)
- Analista de suprimentos (1)
- Analista fiscal (1)
- Armador (8)
- Armazenista pleno (1)
- Assistente acadêmico (1)
- Assistente de expedição (1)
- Assistente de rh/dp (1)
- Assistente fiscal (1)
- Atendente (20)
- Atendente de drogaria (4)
- Auxiliar contábil (3)
- Auxiliar de açougueiro (6)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de corte (1)
- Auxiliar de cozinha (5)
- Auxiliar de estampador (1)
- Auxiliar de estoque (4)
- Auxiliar de expedição - noturno (1)
- Auxiliar de instalação e manutenção (3)
- Auxiliar de lavanderia (3)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de logística (11)
- Auxiliar de manutenção predial (3)
- Auxiliar de marketing (1)
- Auxiliar de obras (5)
- Auxiliar de padaria e confeitaria (3)
- Auxiliar de produção - confeitaria (1)
- Auxiliar de torneiro mecânico (1)
- Auxiliar fiscal (1)
- Auxiliar mecânico (1)
- Auxiliar na produção de pães (4)
- Auxiliar técnico de logística (1)
- Balconista (5)
- Balconista forneira (1)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Caixa (2)
- Caldeireiro maçariqueiro (6)
- Camareira (5)
- Carpinteiro (1)
- Carpinteiro de carreta (1)
- Classificador contábil (3)
- Conferente (3)
- Copeiro (2)
- Cortador (1)
- Costureira (3)
- Costureira colaretista (1)
- Costureira overloquista (1)
- Cozinheira (2)
- Cozinheiro (7)
- Cozinheiro chefe (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista de manutenção nr (1)
- Eletricista mecânico (2)
- Eletricista predial (2)
- Eletricista veicular (1)
- Empregada doméstica (3)
- Encanador (1)
- Encarregado de embalagem (1)
- Encarregado de manutenção (1)
- Encarregado geral (1)
- Estágio em atendimento ao cliente (2)
- Estágio Ensino Médio (6)
- Estágio nível superior (2)
- Estágio superior em Farmácia (1)
- Estampador (1)
- Farmacêutico (1)
- Faturista (1)
- Fiscal de controle de patrimônio (10)
- Fresador (1)
- Gerente (1)
- Impressor de grandes formatos (1)
- Inspetor de solda n1 (1)
- Instalador de acessórios automotivos (1)
- Maçariqueiro (5)
- Mecânico - diesel (1)
- Mecânico (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico diesel (5)
- Mecânico montador (1)
- Meio oficial de serralheria (1)
- Montador de carreta (1)
- Montador de carros (1)
- Montador temporário (1)
- Motorista cnh B (1)
- Motorista – cnh D/E (2)
- motorista a – cnh AD (2)
- Motorista carreteiro cnh E (32)
- Motorista cegonheiro (3)
- Motorista cnh AB (3)
- Motorista cnh D (17)
- Motorista de caminhão (4)
- Motorista entregador (1)
- Nutricionista (1)
- Oficial (4)
- Oficial de manutenção mecânica (2)
- Oficial de manutenção predial (1)
- Operador atacarejo frente de loja (20)
- Operador de caixa (6)
- Operador de câmara fria (2)
- Operador de caminhão munk (1)
- Operador de empilhadeira (6)
- Operador de equipamentos móveis (1)
- Operador de loja (7)
- Operador de monitoramento (1)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de telemarketing (10)
- Padeiro (1)
- Pedreiro de acabamento (10)
- Pedreiro oficial (3)
- Pedreiro pleno (1)
- Pintor (1)
- Pintor de carreta (1)
- Pintor industrial (2)
- Projetista (1)
- Recepcionista (4)
- Serralheiro (5)
- Servente de obra (1)
- Soldador (2)
- Soldador de chaparia (6)
- Soldador montador (1)
- Street - captador de clientes (1)
- Técnico de infra estrutura cabista (2)
- Técnico em manutenção predial (2)
- Técnico em segurança do trabalho (10)
- Técnico segurança do trabalho (1)
- Televendas (1)
- Torneiro mecânico (2)
- Trabalhador rural (1)
- Tradutor e intérprete de libras (2)
- Tutor de polo - atendimento comercial / orientador educacional (1)
- Vendedor (16)
- Vendedor de peças - interno (1)
- Vendedor externo (9)
- Vendedor interno - televendas (3)
- Vendedor interno (1)
- Vendedora (3)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Açougueiro (12)
- Ajudante de entrega (2)
- Ajudante de motorista (2)
- Assistente de departamento de pessoal (1)
- Auxiliar administrativo (8)
- Auxiliar de açougueiro (6)
- Auxiliar de padaria e confeitaria (3)
- Auxiliar de serviço gerais (8)
- Auxiliar logístico (3)
- Auxiliar técnico de logística (1)
- Classificador contábil (2)
- Conferente (4)
- Embalador (2)
- Motorista cegonheiro (3)
- Operador atacarejo frente de loja (10)
- Operador de call center - ativo e receptivo (18)
- Operador de empilhadeira (6)
- Operador de telemarketing (10)
- Porteiro (1)
- Televendas (1)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 295
- Açougueiro (7)
- Agente de pátio (4)
- Ajudante de cozinha (3)
- Ajudante de obras (4)
- Ajudante de obras pcd (5)
- Ajudante de serralheiro (6)
- Analista de mercado (1)
- Analista de sistemas (1)
- Aprendiz técnico em mecânica (1)
- Assistente de serviço de contabilidade - departamento pessoal (1)
- Assistente fiscal - para escritorio de contabilidade (1)
- Atendente central telemarketing (60)
- Atendente de lanchonete (9)
- Auxiliar de estoque pcd (2)
- Auxiliar de limpeza pcd (6)
- Auxiliar de linha de produção pcd (2)
- Auxiliar de linha produção (4)
- Auxiliar de manutenção de edificações (1)
- Auxiliar de marceneiro (2)
- Auxiliar de mecânico diesel (1)
- Auxiliar de pintor de automóveis (2)
- Auxiliar em departamento contábil - estágio (1)
- Balconista de açougue (2)
- Barman (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Borracheiro auxiliar (2)
- Borracheiro (5)
- Chapista de lanchonete (1)
- Confeiteiro (1)
- Costureira (1)
- Costureira pilotista (1)
- Cozinheira (1)
- Cozinheiro geral (3)
- Cozinheiro(a) (1)
- Desenhista projetista (1)
- Eletricista pcd (11)
- Eletricista automotivo (2)
- Eletricista de iluminação pública (3)
- Eletricista de manutenção (5)
- Embalador a mão pcd (7)
- Encanador (1)
- Estágio em engenharia (2)
- Estampador em silk (1)
- Fiscal de loja (8)
- Inspetor de obras (3)
- Jardineiro pcd (1)
- Mecânico de auto em geral (1)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico de motocicletas (1)
- Mecânico de suspensão - moleiro (2)
- Mecânico de veículos automotores a diesel - exceto tratores (1)
- Mecânico diesel (3)
- Médico do trabalho (1)
- Montador de estruturas metálicas (2)
- Montador (3)
- Motorista de caminhão guincho munck (2)
- Oficial e manutenção civil (5)
- Operador de máquina perfuratriz hilti (1)
- Operador de máquinas de costura/bordado (1)
- Operador de processo de produção pcd (2)
- Padeiro (2)
- Passador de roupa (1)
- Pedreiro de acabamento (10)
- Pedreiro - oficial polivalente (8)
- Pedreiro (13)
- Pintor de automóveis (2)
- Pintor de obras (1)
- Pintor eletrostático (1)
- Representante comercial (1)
- Serralheiro (1)
- Serralheiro de ferro (2)
- Serralheiro (12)
- Supervisor de logística (1)
- Técnico segurança trabalho pcd (1)
- Técnico segurança trabalho (1)
- Trabalhador rural - caseiro (1)
- Vendedor de serviços (2)
- Vendedor de serviços (20)
- Vendedor externo (1)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 327
- Açougueiro (1)
- Agente de vendas de serviços (50)
- Ajudante de açougueiro - comércio (1)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de obras (15)
- Ajudante de padeiro (1)
- Ajustador mecânico de manutenção (4)
- Almoxarife (3)
- Assistente de vendas (2)
- Atendente central telemarketing (90)
- Atendente de mesa (5)
- Auxiliar de cozinha (4)
- Auxiliar de lavanderia (4)
- Auxiliar de limpeza pcd (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar financeiro (1)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (2)
- Balconista (1)
- Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (2)
- Camareira de hotel (8)
- Carpinteiro (10)
- Comprador (1)
- Cozinheiro de restaurante (3)
- Cumim (7)
- Eletricista (4)
- Eletricista de manutenção em geral (3)
- Encarregado de carpintaria (1)
- Estampador de tecido (1)
- Gerente comercial (1)
- Gerente de restaurante (1)
- Instalador de aparelhos telefônicos (2)
- Instrumentista de laboratório - manutenção (2)
- Jardineiro (1)
- Lubrificador de máquinas (3)
- Mecânico de máquinas pesadas - manutenção (7)
- Mecânico de motocicletas (1)
- Oficial de manutenção predial (2)
- Operador de caixa (2)
- Operador de telemarketing ativo (40)
- Pedreiro (2)
- Pedreiro (1)
- Pintor industrial (1)
- Pizzaiolo (1)
- Promotor de vendas (19)
- Recepcionista atendente (5)
- Serralheiro (2)
- Técnico de apoio ao usuário de informática - helpdesk (2)
- Técnico de enfermagem (1)
- Técnico em administração (1)
- Torneiro mecânico (2)
- Zelador (1)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 162
- Ajudante de carga (5)
- Ajudante de obras (4)
- Analista de estoque (1)
- Analista fiscal (1)
- Armador de ferros (20)
- Assistente de controladoria pcd (1)
- Atendente de balcão (1)
- Atendente de lojas pcd (2)
- Atendente de lojas (2)
- Auxiliar de limpeza pcd (10)
- Auxiliar de fabricação de artefatos de cimento (1)
- Carpinteiro (20)
- Estofador de móveis (1)
- Frentista (10)
- Marceneiro (10)
- Mecânico de veículos (1)
- Montador de móveis (1)
- Pedreiro (26)
- Promotor de vendas (15)
- Pedreiro de edificações (1)
- Repositor de mercadorias (2)
- Servente de obras (2)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Técnico eletrônico (3)
- Vendedor interno pcd (30)
AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, no Centro Multiuso É Pra Já, localizado na Rua Espírito Santo, no bairro Marcílio de Noronha.
- Vagas: 65
- Assistente de vendas (3)
- Auxiliar de almoxarife CNH B (1)
- Auxiliar de lavanderia (3)
- Auxiliar de produção (25)
- Auxiliar operacional (2)
- Camareira (5)
- Carga e descarga (10)
- Estoquista CNH A/B (1)
- Motorista carreteiro (4)
- Mecânico diesel (1)
- Operador de base de combustível (2)
- Técnico em manutenção predial (2)
- Recepcionista (4)
- Vendedor (2)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 105
- Ajudante de confeitaria (1)
- Ajudante de confeiteiro (3)
- Ajudante de padeiro (1)
- Alpinista caldeireiro N1 (10)
- Analista de contratos (1)
- Arquiteto (1)
- Assistente de produção -transporte (3)
- Assistente de produção-construção civil (2)
- Atendente (2)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Caldeireiro (3)
- Caldeireiro (4)
- Eletricista (1)
- Eletricista FC (4)
- Encarregado de limpeza (1)
- Encarregado de obras (1)
- Engenheiro de estruturas navais (1)
- Engenheiro de máquinas navais (1)
- Gerente de construção (1)
- Lavador de automóveis (1)
- Maçariqueiro (5)
- Mecânico (3)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas (1)
- Mecânico montador (10)
- Meio oficial (2)
- Motorista de caminhão munck (1)
- Oficial pleno (2)
- Oficial polivalente (2)
- Operador de equipamento (7)
- Padeiro (1)
- Promotor de vendas (2)
- Representante comercial autônomo (1)
- Representante de negócio (4)
- Supervisor de elétrica (1)
- Técnico de elétrica (6)
- Técnico em instrumentação (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Vendedor porta a porta (2)
- Vendedora (2)
- Vigilante (6)
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
- Vagas: 100
- Auxiliar de churrasqueiro (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de refrigeração (1)
- Auxiliar de loja (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de serviços gerais (3)
- Auxiliar de vidraceiro (3)
- Auxiliar de obras (5)
- Açougueiro (1)
- Açougueiro aprendiz (2)
- Costureira máquina reta (1)
- Cercamento (4)
- Copeira (1)
- Cozinheira (2)-
- Costureira (15)
- Empregada doméstica (2)
- Eletromecânica (1)
- Entregador (3)
- Fiscal de loja (1)
- Faxineiro administrativo (1)
- Garçom (1)
- Gerente (1)
- Gerente trainee (1)
- Lanterneiro (1)
- Lombador (5)
- Monitor de xadrez (1)
- Mecânico (1)
- Mecânico / eletricista (1)
- Montador de móveis (1)
- Mecânico torneiro (1)
- Operador de caixa (2)
- Oleiro (1)
- Pedreiro oficial (2)
- Pedreiro oficial pleno (7)
- Pintor (11)
- Polidor de máquinas 3 cabeças (1)
- Soldador mecânico (1)
- Saladeira (1)
- Salgadeira (1)
- Serralheiro esquadria (1)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Vendedora (6)
- Vidraceiro (1)
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 108
- Acabador de mármore (1)
- Ajudante de obras (8)
- Auxiliar de expedição (5)
- Analista de logística (2)
- Atendente de balcão (1)
- Analista de mercado (2)
- Assistente de mídias sociais (5)
- Auxiliar de linha de produção (7)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Chapeiro (1)
- Costureira de reparação de roupas (1)
- Cozinheira (1)
- Dedetizador (1)
- Eletricista de instalações industriais (1)
- Faxineiro pcd (5)
- Fisioterapeuta geral (1)
- Mecânico de automóveis (2)
- Mecânico de instalações industriais (1)
- Mecânico de diesel (10)
- Motorista de caminhão (10)
- Operador de máquina a fio diamantado (2)
- Padeiro (1)
- Líder de vendas (5)
- Representante comercial autônomo (2)
- Recepcionista (5)
- Secretaria paroquial pcd (2)
- Serrador de pedra (1)
- Serralheiro de ferro (2)
- Pedreiro (6)
- Pintor de obras (3)
- Profissional de vendas no setor de rochas (3)
- Técnico mecânico (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor de exportação de rochas ornamentais (1)
- Vendedor porta a porta (9)
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
- Vagas: 54
- Atendente balconista (4)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de acabamento manual - confecção (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de marceneiro (1)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de lustração (1)
- Auxiliar de armazenamento (1)
- Ajudante de obras (1)
- Ajudante de motorista (1)
- Auxiliar de obras (6)
- Cozinheiro (1)
- Costureira para jeans (1)
- Eletricista (1)
- Encarregado administrativo (1)
- Encarregado de armazém (1)
- Encarregado de obras (1)
- Fiscal de loja (2)
- Marceneiro (1)
- Motorista de caminhão (10)
- Operador de máquinas industriais (1)
- Operador de loja - vendas (2)
- Pedreiro (5)
- Representante comercial (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 217
- Agrotécnico (1)
- Ajudante de padeiro (1)
- Almoxarife (1)
- Analista administrativo (1)
- Analista de agronegócios (1)
- Assessor de vendas (4)
- Assistente administrativo (1)
- Atendente setor de balões (2)
- Atendente setor personalizado (2)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de enfermagem trabalho (1)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de expedição (5)
- Auxiliar de obras (13)
- Auxiliar de oficina (2)
- Auxiliar de servicos gerais (6)
- Auxiliar de vendas (1)
- Auxiliar de vidraceiro (3)
- Auxiliar técnico segurança trabalho (1)
- Carpinteiro (2)
- Chapista ou auxiliar (2)
- Churrasqueiro (1)
- Conferente (1)
- Costureira (3)
- Cozinheira (2)
- Decorador de festa (4)
- Encarregado de depósito (1)
- Encarregado de frota (1)
- Encarregado de obras (11)
- Entregador de gás (2)
- Estoquista (1)
- Farmacêutico (1)
- Ferreiro/armador (4)
- Garçom (4)
- Instalador equipe/comunicação (1)
- Intermitente/auxiliar de vendas (5)
- Mecânico automotivo (1)
- Motorista de entrega (20)
- Motorista operador de munck (1)
- Movimentador de mercadorias (1)
- Office boy (1)
- Oficial eletricista (1)
- Oficial polivalente (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pedreiro (3)
- Pedreiro oficial (10)
- Promotor de vendas (1)
- Representante vendas (1)
- Seringueiro (1)
- Servente de obras (7)
- Supervisor técnico planejamento (1)
- Técnico de meio ambiente (1)
- Técnico em mecânica (1)
- Técnico enfermagem trabalho (1)
- Técnico manutenção de informática (1)
- Técnico mecânico refrigeração (1)
- Técnico segurança trabalho (3)
- Trabalhador rural (45)
- Tratorista (2)
- Vaqueiro (1)
- Vendedor de festa (4)
- Vendedor externo (5)
- Vendedor interno (1)
- Vidraceiro instalador (1)
- Zelador (2)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 201
- Agente de microcrédito (1)
- Atendente de lanchonete (1)
- Auxiliar de obras (4)
- Ajudante de motorista (1)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de eletricista automotivo (1)
- Auxiliar de eletricista (3)
- Auxiliar de obras (10)
- Auxiliar de produção (20)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Auxiliar de mecânico de caminhonete a diesel (1)
- Auxiliar de produção pcd (1)
- Ajudante de obras (2)
- Auxiliar de serviços gerais pcd (15)
- Biomédico ou biólogo (1)
- Bombeiro civil 1)
- Consultor de vendas (1)
- Consultor comercial externo (1)
- Costureira (1)
- Cozinheiro (1)
- Cozinheira (1)
- Consultor de vendas (5)
- Chapeiro (1)
- Encarregado de obras (3)
- Entregador de gás (1)
- Eletricista de automóvel (1)
- Eletricista automotivo (3)
- Estagiário de Engenharia Civil (1)
- Garçom (2)
- Mecânico de automóveis (1)
- Mecânico de caminhonete a diesel (1)
- Mecânico de ar condicionado (1)
- Montador de automóveis (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Oficial de serviços gerais pcd (2)
- Operador de guindauto (2)
- Operador de motoniveladora (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pedreiro (14)
- Pintor de automóveis (3)
- Promotor de vendas (3)
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