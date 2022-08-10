Brinox tem 60 vagas para trabalhar em Linhares

A Brinox, empresa que atua no ramo de utilidades domésticas, está com cerca de 60 vagas de emprego abertas na fábrica de Linhares, município que fica ao norte do Espírito Santo. As contratações ocorrem ainda em agosto.
A companhia oferece diversas oportunidades para os turnos 1, 2 e 3, sendo para cargos e níveis de escolaridade distintos. Há postos para operador de máquinas, assistente de logística, líder de produção, auxiliar de produção, operador de empilhadeira, entre outros.
As inscrições podem ser feitas na página de carreira da empresa.
A Brinox oferece salário compatível com cada função e diversos benefícios como transporte fretado, alimentação, plano de saúde, cesta básica, auxílio creche, auxílio educação e reconhecimento em datas especiais.
CONFIRA AS VAGAS
- 1º turno
- Operador de máquinas I - estampagem
- Auxiliar de produção - montagem
- 2º turno
- Auxiliar de produção - montagem
- Líder de produção - estampagem
- Operador de máquinas I
- 3º turno
- Abastecedor de produção - montagem
- Assistente de produção - estampagem
- Auxiliar de logística - almoxarifado
- Auxiliar de produção - montagem
- Assistente de logística - almoxarifado
- Líder de produção - estampagem
- Operador de máquinas I, II e III - estampagem
- Operador de empilhadeira - almoxarifado