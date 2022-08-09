Feira de Carreiras tem 1.200 vagas de emprego e estágio no ES

Feira de Carreiras tem vagas em 25 empresas Crédito: UVV/ Divulgação

Boas oportunidades para quem está procurando emprego estágio no Espírito Santo. A Feira de Carreiras da Universidade Vila Velha (UVV) vai oferecer 1.200 vagas aos participantes do evento. A ação acontece nos dias 10 e 11 de agosto de 2022, na Universidade Vila Velha (UVV), no Campus Boa Vista, em Vila Velha.

Qualquer pessoa pode participar. Para isso, basta comparecer ao local das 8h30 às 12 horas ou das 18 horas às 21h30. O evento é gratuito.

De acordo com a instituição, são mais de 25 empresas participantes, de diversos setores como: Sine, CIEE/ES, Unimed Vitória, Viação Águia Branca e Sicoob.

Os postos de trabalho serão destinados a profissionais de níveis médio e superior, distribuídas por cargos como motorista, analista financeiro, analista técnico, assistente administrativo, recepcionista, design gráfico, além de chances para estagiário de Comunicação Social e de TI.

Além de concorrer às vagas, os interessados poderão ter orientação para montar um bom currículo. O objetivo da feira é ser um instrumento para que os candidatos tenham acesso às melhores oportunidades e otimizar a vida daqueles que buscam recolocação no mercado.

A última edição do evento foi realizada em 2021, com a participação de mais de 20 empresas e 800 pessoas.

SERVIÇO

Quando será a Feira de Carreira: nos dias 10 e 11 de agosto de 2022.

Horário: das 8h30 às 12h e durante a noite das 18h às 21h30.

Como participar: os interessados devem comparecer na UVV, no Campus Boa Vista, em Vila Velha.