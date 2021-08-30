Sines do ES abrem 1.875 oportunidades de emprego e estágio

Oportunidades de trabalho com carteira assinada Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

As agências do trabalhador e do Sine do Espírito Santo abrem a semana com 1.875 vagas de emprego estágio em setores como construção civil, indústria, comércio e prestação de serviços. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

Para se candidatar, basta observar a forma de atendimento de cada unidade. Dentre os postos, estão: açougueiro, pintor, auxiliar de limpeza, agrônomo, ajudante de cozinha, costureira, mecânico, jardineiro, balconista, operador de máquina de dobrar chapas e torneiro mecânico.

A Agência do Trabalhador de Cariacica abriu 577 vagas nesta segunda-feira (30), sendo 134 chances para pessoas com deficiência. Já no Sine do município há 112 postos. Ainda na Grande Vitória, quem procura emprego deve ficar atento às oportunidades abertas nos sines da Serra (281), de Vila Velha (256) e de Vitória (286).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 256

256 Açougueiro (9)

Agente de microfinanças (3)

Ajudante de pintor (2)

Analista fiscal - economista (1)

Atendente balconista (2)

Atendente de lanchonete (5)

Atendente de lojas (2)

Auxiliar de confeitaria (4)

Auxiliar de engenheiro da construção civil (1)

Auxiliar de limpeza (14)

Auxiliar de logística (6)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão (4)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Bombeiro hidráulico (10)

Carpinteiro (1)

Chapeiro (1)

Chefe de confeitaria (2)

Churrasqueiro (1)

Comprador (1)

Conferente de carga e descarga (2)

Consultor de vendas (50)

Costureira de máquina reta (7)

Costureira de máquina de braço - fechadeira ou bracista (2)

Costureira de máquina de elástico - rebater elástico (2)

Costureira de máquina overloque (2)

Costureira de máquina colareti (2)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista de manutenção de linhas elétricas (30)

Embalador, a mão (9)

Gerente de operações de serviços de assistência técnica (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de instalação de ar-condicionado (3)

Pedreiro (30)

Pintor de obras (5)

Pizzaiolo (1)

Porteiro (9)

Preparador fisiocorporal (1)

Servente de limpeza e desossa em açougue (4)

Servente de obras (12)

Técnico de edificações (1)

Técnico de operações de telecomunicações (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de serviços (6)

Vendedor em comércio atacadista (1)

Vendedor em domicílio (1)

Vendedor interno (4)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 577

577 Acabador de granito (2)

Açougueiro (14)

Ajudante (10)

Ajudante de caminhão (3)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de manutenção (1)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de oficina (1)

Ajudante de padaria (1)

Ajudante de padeiro (3)

Ajudante de produção (20)

Ajudante geral (3)

Ajudante geral de mecânica (1)

Almoxarife (1)

Analista de infraestrutura (1)

Analista de segurança da informação (1)

Analista de suporte técnico (1)

Analista de tecnologia da informação (1)

Armador (6)

Assistente administrativo (2)

Assistente comercial (1)

Assistente de compras (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de rastreamento (1)

Assistente de vendas (1)

Assistente fiscal (1)

Assistente técnico (1)

Atendente de padaria (5)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar administrativo/financeiro (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de armador de ferragem (2)

Auxiliar de armazém (10)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de departamento fiscal (1)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de expedição (9)

Auxiliar de indústria (5)

Auxiliar de mecânico industrial (1)

Auxiliar de operações (5)

Auxiliar de produção (9)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar mecânico automotivo e diesel (1)

Balconista (2)

Balconista de açougue (1)

Borracheiro (1)

Caixa (2)

Caldeireiro - chaparia fina (1)

Capoteiro (1)

Carga e descarga de caminhão (20)

Chapeiro (1)

Concretista (2)

Confeiteiro(a) (2)

Conferente (2)

Consultor comercial externo (1)

Coordenador administrativo (1)

Copeiro(a) (2)

Costureira (10)

Costureira pilotista (10)

Costureira retista (20)

Cozinheiro(a) (2)

Cuidador de saúde (5)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista industrial (1)

Emissor de documentos (1)

Empacotador (3)

Empacotador de roupas (5)

Empregada doméstica (4)

Encarregado de frota (2)

Estágio ensino médio - diurno (1)

Estágio ensino médio (4)

Estágio superior (1)

Estoquista (4)

Fiscal de patrimônio (1)

Fresador (1)

Garçom (2)

Líder de equipe - cozinha (1)

Manicure (10)

Mecânico – linha pesada (2)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de automóveis e caminhões (1)

Mecânico de manutenção de equipamentos (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico industrial (2)

Mecânico profissional (1)

Modelista de roupas (5)

Mosqueadeira (4)

Motorista – cnh B (1)

Motorista – cnh D (21)

Motorista carreteiro - cnh E (20)

Motorista de caminhão cnh D (2)

Motorista munck - cnh D (2)

Motorista truck – cnh D (2)

Oficial de manutenção (1)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador de caixa (7)

Operador de empilhadeira – cnh B (4)

Operador de lingorítimo (1)

Operador de pátio (1)

Operador de perfuratriz (2)

Pedreiro (1)

Pintor automotivo/veicular (1)

Promotor de vendas externas (1)

Repositor (5)

Representante de atendimento (40)

Salgadeira (1)

Supervisor de faturamento (1)

Supervisor de obras (2)

Supervisor de rastreamento (1)

Técnico de enfermagem do trabalho (1)

Técnico de manutenção (5)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (6)

Tutor de polo - comercial (2)

Vendedor (7)

Vendedor de pneus (1)

Vendedor interno (6)

Vendedor pré-vendas (2)

Vendedora (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante (10)

Ajudante de cargas (3)

Ajudante de produção (12)

Apontador de obras (1)

Armador (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de armazém (10)

Auxiliar de escritório (2)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de produção (5)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Carpinteiro (1)

Conferente (3)

Embalador (2)

Empacotador (3)

Encanador hidráulico (1)

Gari (3)

Motorista – cnh D (20)

Operador de caixa (5)

Operador de empilhadeira - cnh B (4)

Operador de telemarketing (2)

Pedreiro (1)

Recepcionista/administrativo (3)

Repositor (3)

Representante de atendimento (30)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 281

281 Açougueiro (3)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (22)

Ajudante de cozinha (4)

Ajudante de obras (6)

Ajustador mecânico (1)

Analista contábil (1)

Armador de ferragens na construção civil (3)

Atendente de bar e restaurante (2)

Auxiliar de dentista (2)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (14)

Auxiliar de linha de produção pcd (5)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Auxiliar técnico eletrônico (1)

Borracheiro (1)

Cadista (1)

Comprador (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (4)

Eletricista de linha morta I e II (40)

Eletricista de linha viva I e II (10)

Eletricista de manutenção de linhas elétricas (30)

Eletricista (50)

Encanador (40)

Encarregado de manutenção (6)

Engenheiro de produção - estágio (2)

Frentista PCD (1)

Fresador (1)

Gerente de administração de pessoal (1)

Inspetor técnico de qualidade (2)

Líder de manutenção mecânica (1)

Mecânico (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico de suspensão (1)

Montador soldador tig (1)

Motorista carreteiro (5)

Motorista de caminhão - guincho pesado com munk (3)

Motorista de caminhão guincho munck (1)

Operador de bomba de concreto (5)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de escavadeira (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 286

286 Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de pintor (1)

Analista contábil (3)

Analista fiscal - economista (2)

Atendente de enfermagem no serviço doméstico (3)

Atendente de mesa (5)

Auxiliar de almoxarifado - temporário (6)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição - estágio (2)

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes (1)

Balconista (1)

Carpinteiro (16)

Coordenador de contabilidade (2)

Eletricista de manutenção industrial (4)

Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais (6)

Estofador de móveis - temporário (1)

Gerente de bar, cantina e restaurante (1)

Gerente de restaurante (2)

Jardineiro (1)

Mecânico ajustador (8)

Mecânico de lavadora e secadora (1)

Mecânico de manutenção de ar condicionado (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (4)

Mecânico de motocicletas (1)

Mecânico montador (180)

Montador de automóveis (1)

Motorista de caminhão (9)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (10)

Oficial de manutenção civil (2)

Pedreiro - temporário (5)

Pedreiro de alvenaria (1)

Pintor de automóveis (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 112

112 Armador de ferragens (20)

Auxiliar administrativo - menor aprendiz (1)

Auxiliar de dobrador (1)

Auxiliar técnico de qualidade (1)

Carpinteiro (20)

Conferente de logística (8)

Costureira em geral (10)

Costureira de overloque (1)

Encanador (5)

Fresador cnc (1)

Gari (2)

Lavador de automóveis (2)

Montador soldador (1)

Motorista de furgão (7)

Operador de motoniveladora (3)

Operador de máquina de dobrar chapas (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de tesoura (1)

Pintor a revólver (1)

Representante técnico de vendas (1)

Técnico de refrigeração (3)

Técnico em atendimento e vendas (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor permissionário (1)

Vendedor de serviços (30)

Vendedor porta a porta (8)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF. os interessados devem enviar o currículos para o e-mail:com o número de CPF.

Vagas: 12

12 Analista de departamento pessoal (1)

Eletricista de rede de distribuição (1)

Engenheiro civil (1)

Operador de pórtico rolante (1)

Representante comercial (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Motorista de veículos de cargas em geral (1)

Motociclistas de entregas rápidas (1)

Soldador (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. : o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 58

58 Assistente administrativo (1)

Atendente comercial (1)

Auxiliar de montagem - serralheria (2)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar - armador de ferragens na construção civil (3)

Auxiliar de mecânico de bicicletas (1)

Auxiliar de mecânico para automóveis (1)

Auxiliar de edificações, serviços gerais (2)

Atendente de padaria (2)

Confeiteira padaria de supermercado (1)

Conferente de carga (4)

Consultor técnico em oficina (1)

Encarregado administrativo para confecção (1)

Motoboy (3)

Motorista de táxi (1)

Motorista entregador (2)

Motorista de caminhão (3)

Movimentador de mercadorias - chapa (5)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de motoniveladora patrol (3)

Pedreiro (1)

Promotor de vendas (2)

Representante comercial (2)

Repositor de supermercado (3)

Soldador para máquinas agrícolas (2)

Supervisor de vendas e-commerce (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico de manutenção mecânica (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor interno - instrumentos musicais (1)

Vendedor no comércio de mercadorias (2)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 107

107 Agrônomo (1)

Ajudante de obras (5)

Almoxarife (1)

Analista suprimentos (1)

Assistente de cozinha (2)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de produção PCD (4)

Auxiliar técnico segurança do trabalho (1)

Carpinteiro (4)

Caseiro (1)

Comprador (1)

Consultor de vendas (1)

Contador (2)

Cozinheiro (1)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista automóvel (1)

Eletricista predial (1)

Eletricista de veículos (2)

Encarregado de obras (3)

Encarregado de deposito (1)

Estoquista (3)

Garçom (2)

Gerente comercial (1)

Gerente transportadora (2)

Instrutor de trânsito (2)

Lubrificador (2)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico caminhão (1)

Mecânico diesel e máquinas (2)

Motorista caminhão comboio (1)

Motorista de munck (3)

Operador de caixa (1)

Operador retroescavadeira (1)

Oficial pedreiro (5)

Pedreiro oficial (2)

Pedreiro (5)

Pintor oficial de obras (10)

Repositor / entregador (1)

Representante comercial autônomo (1)

Salgadeira (1)

Serralheiro de alumínio (1)

Soldador (5)

Técnico agrícola (1)

Técnico refrigeração (1)

Trabalhador rural (11)

Vendedor pronta entrega (2)

Vendedor interno/externo (1)

Vendedor (2)

Vendedor interno (4)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 21

21 Técnico de segurança de trabalho (1)

Contador (1)

Projetista mecânico (2)

Analista administrativo (1)

Consultor de vendas (1)

Técnico refrigeração - instalação e manutenção (1)

Tradutor - intérprete de libras (1)

Doméstica (1)

Vendedor interno (1)

Supervisor de facilities (1)

Oficial carpinteiro (3)

Oficial pedreiro (5)

Vendedor externo (1)

Padeiro confeiteiro (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.