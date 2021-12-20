Sines abrem 1.541 vagas de emprego e estágio no ES

Seu presente de Natal poderia ser um emprego ? Então, fique atento às vagas abertas nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo . Ao todo, estão abertas 1.541 vagas de trabalho e estágio abertas nesta segunda-feira (20). As oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade.

Há postos de trabalho para cargos como lixador, churrasqueiro, eletricista, pintor automotivo, vendedor externo, trabalhador rural, desenvolvedor de internet, auxiliar de logística, técnico em segurança do trabalho, balconista, motorista e caseiro.

Na Grande Vitória, as chances estão disponíveis na Agência do Trabalhador de Cariacica (405) e nos Sines do município (148), Vila Velha (132), Serra (224) e Vitória (50).

Oportunidades de emprego no Sine Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

Já no interior, os trabalhadores podem procurar as agências de São Mateus (167), Aracruz (19), Colatina (45), Cachoeiro de Itapemirim (130) e Linhares (121).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 232

232 Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de eletricista (6)

Almoxarife (1)

Apontador de obras (1)

Assistente administrativo (2)

Assistente de cozinhador (1)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar de cozinha (12)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar operacional de logística (4)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Barman (1)

Camareira de hotel (1)

Caseiro (1)

Chapeiro (3)

Churrasqueiro (2)

Consultor de vendas (10)

Copeiro (11)

Cozinheiro geral (6)

Desenvolvedor de internet - técnico (1)

Eletricista (75)

Eletricista de instalações industriais (30)

Encarregado administrativo (1)

Encarregado de obras (2)

Garçom (3)

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão - rede aérea e subterrânea (20)

Marceneiro (2)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)

Mestre de obras (1)

Nutricionista (1)

Operador de caixa lotérico (3)

Operador de máquinas de fabricação de chocolates e achocolatados (4)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro de manutenção e conservação (2)

Promotor de vendas (1)

Saladeiro (1)

Supervisor de vendas de serviços (1)

Técnico de refrigeração - instalação (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor - no comércio de mercadorias (10)

Vendedor de serviços (3)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 405

405 Açougueiro (4)

Ajudante carga e descarga - diaristas (15)

Ajudante de caminhão (3)

Ajudante de motorista (2)

Ajudante de produção (5)

Ajudante geral (3)

Ajudante prático (3)

Artífice (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de rh (1)

Assistente de vendas (2)

Assistente operacional (1)

Atendente - horista (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo de obras (1)

Auxiliar de atendimento ao cliente (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de estocagem (3)

Auxiliar de estoque - peças (2)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de produção (37)

Auxiliar de serviços gerais (8)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar na produção de salgados (1)

Balconista (4)

Balconista de açougue (5)

Balconista de farmácia (1)

Caixa (4)

Calceteiro (2)

Caldeireiro (1)

Camareira (10)

Carpinteiro (22)

Caseiro (1)

Churrasqueiro (1)

Conferente de mercadoria (1)

Consultor comercial - pj (5)

Consultor comercial externo (3)

Consultor de vendas (12)

Costureira (3)

Cozinheira (2)

Cuidador (2)

Eletricista de distribuição de rede (4)

Eletricista de manutenção (1)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (6)

Encarregado de obra (1)

Engenheiro mecânico (1)

Fiscal de loja (2)

Garçom (2)

Gerente de loja (1)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Jardineiro (3)

Líder de transporte (1)

Mecânico (1)

Mecânico sênior (1)

Moleiro de caminhão (2)

Motorista – cnh D (9)

Motorista bitrem – cnh E (20)

Motorista carreteiro – cnh E (5)

Motorista carreteiro bitrem - cnh E (1)

Motorista cegonheiro – cnh E (15)

Motorista entregador – cnh B (1)

Motorista entregador – cnh D (2)

Oficial de manutenção predial (1)

Oficial pedreiro (3)

Oficial pintor (1)

Oficial polivalente (3)

Oficial polivalente pedreiro (4)

Operador de caixa (1)

Operador de escavadeira (2)

Operador de rastreamento (2)

Pedreiro (20)

Pedreiro oficial (2)

Pintor de acabamento (1)

Promotor de vendas (2)

Recepcionista (11)

Repositor (1)

Representante de atendimento (20)

Salgadeira (1)

Secretaria executiva (1)

Separador (2)

Supervisor de cursos híbridos (1)

Supervisor de suporte técnico (1)

Técnico ambiental (1)

Técnico de informática (1)

Técnico de refrigeração (1)

Técnico em manutenção predial (1)

Técnico em produção (1)

Tutor de polo - comercial (1)

Vendedor (3)

Vendedor digital (1)

Vendedor externo (23)

Vistoriador de veículo (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de produção (5)

Artífice (1)

Atendente de portaria (1)

Auxiliar (3)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de atendimento (2)

Auxiliar de jardinagem (10)

Auxiliar de produção (19)

Auxiliar de serviços gerais (10)

Costureira (3)

Motorista carreteiro – cnh E (5)

motorista parqueador (5)

Oficial de serviços gerais (1)

Porteiro (1)

Representante de atendimento (20)

Vendedor externo (10)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 224

224 Açougueiro (12)

Ajudante de carga e descarga (6)

Armazenista (20)

Auxiliar de cozinha (8)

Auxiliar de dentista (1)

Auxiliar de estoque (20)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de linha produção (19)

Auxiliar de logística (7)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Calceteiro (10)

Carpinteiro (20)

Caseiro (1)

Conferente de carga e descarga (9)

Conferente de logistica (10)

Consultor de vendas (5)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (2)

Cumim (1)

Embalador a mão (10)

Enfermeiro (1)

Garçom (2)

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (2)

Mecânico (2)

Meio oficial de cozinha (2)

Motorista de caminhão (5)

Operador de caixa pcd (11)

Operador de empilhadeira elétrica (3)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Promotor de vendas (2)

Recreador (1)

Repositor de mercadorias pcd (14)

Soldador tig (2)

Supervisor de obras civil (1)

Supervisor de operações logísticas (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor interno de tecnologia (6)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas : 50

: 50 Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes (1)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Caseiro (1)

Chefe de departamento de pessoal (1)

Churrasqueiro (1)

Cozinheiro geral (5)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Jardineiro (4)

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1)

Mecânico de bicicletas (6)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de andaimes - edificações (4)

Operador de ponte rolante (8)

Soldador (1)

Subgerente de loja - operações comerciais (1)

Técnico de enfermagem do trabalho (3)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 148

148 Açougueiro (1)

Ajudante de obras (40)

Apontador de obras (1)

Armador de ferragens (30)

Carpinteiro (30)

Churrasqueiro (1)

Eletricista (5)

Encanador (10)

Encarregado de obras (2)

Gerente de logística (1)

Passador de roupas (1)

Pedreiro (26)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 19

19 Ajudante de cozinha/salgadeira (1)

Caçambeiro (3)

Engenheiro de comissionamento-instrumentação (1)

Mecânico de máquinas pesadas (3)

Operador de pá carregadeira (5)

Supervisor de mecânica (1)

Pedreiro (4)

Técnico de material industrial (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 130

130 Acabador de superfícies de concreto (3)

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de obras PCD (6)

Analista de recursos humanos (1)

Analista fiscal (1)

Assistente administrativo - estágio (1)

Assistente administrativo (1)

Administrativo em geral (1)

Auxiliar de serviços gerais PCD (6)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de linha de produção (14)

Marceneiro/auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar mecânico de autos (1)

Carpinteiro de telhados (2)

Classificador (1)

Auxiliar contábil (1)

Cozinheiro (1)

Costureira (1)

Doméstica (1)

Eletricista de automóveis (1)

Eletricista de iluminação pública PCD (6)

Eletricista industrial (2)

Instalador solar (3)

Ladrilheiro (2)

Mecânico PCD (1)

Relojoeiro (1)

Serralheiro (1)

Motorista (1)

Motorista operacional de munck PCD (6)

Motorista de ônibus (5)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de ponte rolante (8)

Operador de máquinas industriais (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (10)

Pintor (2)

Polidor (1)

Soldador (15)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor no comércio de mercadorias PCD (2)

Vendedor interno (4)

Vendedor porta a porta (5)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 45

45 Ajudante de padeiro (1)

Atendente de balcão (3)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de climatização (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de estoque (5)

Auxiliar de estilo - jeans (1)

Auxiliar de inspeção veicular (1)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de limpeza (1)

Borracheiro (1)

Camareira de motel (1)

Cozinheira (1)

Estilista - jeans (1)

Estoquista (1)

Expedidor de roupas (1)

Garçom (1)

Mecânico de caminhões (1)

Mecânico de refrigeração automotiva (1)

Motorista carreteiro (2)

Movimentador de mercadorias (9)

Oficial de manutenção predial (2)

Recepcionista de motel (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor pracista (1)

Vigilante (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 121

121 Acoplador (3)

Ajudante geral (22)

Almoxarife secundário (1)

Analista de suporte (1)

Auxiliar conferente (1)

Auxiliar departamento fiscal (1)

Borracheiro (1)

Capoteiro (1)

Carpinteiro (1)

Consultor de serviços (1)

Caseiro (2)

Costureira - estofados (1)

Eletricista (1)

Eletricista eletroeletrônico (3)

Encanador (1)

Encarregado de obras (3)

Enfermeiro do trabalho (1)

Estoquista (2)

Farmacêutico para manipulação (1)

Garçom (1)

Jatista (1)

Lixador (8)

Mecânico de suspensão (2)

Mecânico de veículos (2)

Mecânico de veículos leves (1)

Motoboy (1)

Motorista de caminhão (2)

Navegador (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Padeiro (1)

Pedreiro oficial (5)

Pedreiro (7)

Pintor automotivo (4)

Pintor (1)

Recepcionista (1)

Repositor (1)

Repositor / entregador (1)

Revestidor (3)

Serralheiro (3)

Soldador (2)

Supervisor de pós vendas (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Trabalhador rural (11)

Tratorista (2)

Vendedor interno (3)

Vendedor externo (5)

Vendedor externo (1)

Vidraceiro instalador (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.