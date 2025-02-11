Sine de Vila Velha realiza feirão do emprego com mais de 400 vagas

Os postos são para atuar em empresas de atividades ligadas às áreas de comércio, indústria, logística e serviços.
O feirão terá a participação de duas redes de supermercados; de empresas de construção civil, terraplenagem, drenagem, pavimentação e saneamento; de hospital filantrópico com atuação em urgência e emergência cardiovascular; e uma companhia que pertence a um grupo de mobilidade e logística, que atende à Fábrica de Chocolates Garoto.
O atendimento aos candidatos será feito a partir desta quarta-feira, 12 de fevereiro, e segue até sexta-feira (14), das 9h às 16h, no Acesso-D do Boulevard Shopping, em Itaparica. Para participar, o candidato precisa levar documentos pessoais (RG e CPF) e currículo (se tiver).
Os interessados serão atendidos pelas equipes do Sine por ordem de chegada, farão um cadastro e serão encaminhados para as entrevistas.
"Nosso papel é aproximar trabalhadores e empregadores, garantindo que as vagas abertas no mercado de Vila Velha sejam preenchidas de forma rápida e eficiente por profissionais que moram no próprio município. Quando conseguimos conectar aqueles que buscam uma oportunidade com empresas que precisam contratar mão de obra, fortalecemos o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade e todos ganham", afirma secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti.
Confira algumas vagas
- Açougueiro
- Auxiliar de linha de produção
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de pedreiro
- Auxiliar de serviços gerais
- Enfermeiro
- Maqueiro
- Motorista
- Operador de caixa
- Pedreiro
- Técnico de enfermagem
- Técnico em segurança do trabalho
SERVIÇO
- Evento: Feirão de Empregos – Sine de Vila Velha
- Data: de quarta (12) a sexta-feira (14)
- Horário: das 9h às 16h
- Local: No Sine de Vila Velha, que fica no acesso “D” - Boulevard Shopping Vila Velha, Rodovia do Sol, Itaparica