Sine de Vila Velha realiza feirão do emprego com mais de 400 vagas

Agência do Sine de Vila Velha Crédito: Adessandro Reis/Divulgação Prefeitura de Vila Velha

Sine de Vila Velha realiza um Feirão do Emprego com mais de 400 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. O objetivo da ação é facilitar o acesso dos trabalhadores do município às oportunidades de emprego no mercado formal.

Os postos são para atuar em empresas de atividades ligadas às áreas de comércio, indústria, logística e serviços.

O feirão terá a participação de duas redes de supermercados; de empresas de construção civil, terraplenagem, drenagem, pavimentação e saneamento; de hospital filantrópico com atuação em urgência e emergência cardiovascular; e uma companhia que pertence a um grupo de mobilidade e logística, que atende à Fábrica de Chocolates Garoto.

O atendimento aos candidatos será feito a partir desta quarta-feira, 12 de fevereiro, e segue até sexta-feira (14), das 9h às 16h, no Acesso-D do Boulevard Shopping, em Itaparica. Para participar, o candidato precisa levar documentos pessoais (RG e CPF) e currículo (se tiver).

Os interessados serão atendidos pelas equipes do Sine por ordem de chegada, farão um cadastro e serão encaminhados para as entrevistas.

"Nosso papel é aproximar trabalhadores e empregadores, garantindo que as vagas abertas no mercado de Vila Velha sejam preenchidas de forma rápida e eficiente por profissionais que moram no próprio município. Quando conseguimos conectar aqueles que buscam uma oportunidade com empresas que precisam contratar mão de obra, fortalecemos o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade e todos ganham", afirma secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti.

Confira algumas vagas

Açougueiro

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de logística

Auxiliar de pedreiro

Auxiliar de serviços gerais

Enfermeiro

Maqueiro

Motorista

Operador de caixa

Pedreiro

Técnico de enfermagem

Técnico em segurança do trabalho

SERVIÇO