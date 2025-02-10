Confira as 4.983 vagas de emprego no ES nesta segunda (10)

Oportunidades de trabalho para pedreiros Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.983 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (10). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 106. Há oportunidades para auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, balconista, borracheiro, camareiro de hotel, corretor de seguros, operador de máquina de dobrar, técnico em nutrição, entre outras chances. 106. Há oportunidades para auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, balconista, borracheiro, camareiro de hotel, corretor de seguros, operador de máquina de dobrar, técnico em nutrição, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 933 Há oportunidades para auxiliar administrativo, motorista de carreta, auxiliar de limpeza, copeiro, atendente, soldador, entre outros postos. 933 Há oportunidades para auxiliar administrativo, motorista de carreta, auxiliar de limpeza, copeiro, atendente, soldador, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.131. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de motorista, analista de sistemas, atendente de loja, atendente de setor, entre outras chances. 1.131. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de motorista, analista de sistemas, atendente de loja, atendente de setor, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 946. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de motorista, atendente de mesa, atendente de setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, balconista, embalador, fiscal de loja, merendeiro, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 946. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de motorista, atendente de mesa, atendente de setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, balconista, embalador, fiscal de loja, merendeiro, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 828. Há oportunidades para abastecedor de produção, ajudante de carga e descarga, atendente de telemarketing, auxiliar de expedição, auxiliar de produção, carpinteiro, motorista carreteiro, pedreiro, porteiro, entre outras chances. 828. Há oportunidades para abastecedor de produção, ajudante de carga e descarga, atendente de telemarketing, auxiliar de expedição, auxiliar de produção, carpinteiro, motorista carreteiro, pedreiro, porteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 116. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, vendedor de serviços, ajudante de cozinha, técnico em segurança eletrônica, soldador, operador de caixa, vidraceiro, entre outras chances. 116. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, vendedor de serviços, ajudante de cozinha, técnico em segurança eletrônica, soldador, operador de caixa, vidraceiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 47. Há oportunidades para ajudante de obras, armador de ferros, auxiliar de mecânico de autos, marceneiro, oficial carpinteiro, vendedor externo, polidor de pedras, supervisor de costura do vestuário, entre outros postos. 47. Há oportunidades para ajudante de obras, armador de ferros, auxiliar de mecânico de autos, marceneiro, oficial carpinteiro, vendedor externo, polidor de pedras, supervisor de costura do vestuário, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 88. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, caldeireiro de manutenção, embalador, mecânico veicular diesel, operador de caixa, servente de pátio, auxiliar de linha de produção, entre outras chances. 88. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, caldeireiro de manutenção, embalador, mecânico veicular diesel, operador de caixa, servente de pátio, auxiliar de linha de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 190. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante florestal, auxiliar de produção, instalador trainee, motorista categoria D, operador de vendas, pedreiro, servente de obras, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. 190. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante florestal, auxiliar de produção, instalador trainee, motorista categoria D, operador de vendas, pedreiro, servente de obras, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 200. Há oportunidades para auxiliar de expedição, auxiliar de logística, carpinteiro, encarregado de obras, pedreiro, motorista de distribuição, pintor de obras, serralheiro, técnico em operação de lavanderia, entre outras chances. 200. Há oportunidades para auxiliar de expedição, auxiliar de logística, carpinteiro, encarregado de obras, pedreiro, motorista de distribuição, pintor de obras, serralheiro, técnico em operação de lavanderia, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 230. Há oportunidades para ajudante salgadeiro, atendente de padaria, ajudante de obras, auxiliar de cozinha, atendente de padaria, caldeireiro especializado, consultor de vendas, frentista, operador de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 60. Há oportunidades para auxiliar de produção, pedreiro, trabalhador braçal, operador de máquinas, ajudante de resinador, vendedor de comércio varejista, entre outras chances. 60. Há oportunidades para auxiliar de produção, pedreiro, trabalhador braçal, operador de máquinas, ajudante de resinador, vendedor de comércio varejista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 41. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de linha de produção, costureira de máquinas industriais (overloque), movimentador de mercadoria, encarregado administrativo, entre outras chances. : 41. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de linha de produção, costureira de máquinas industriais (overloque), movimentador de mercadoria, encarregado administrativo, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.